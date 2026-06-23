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"Тръмп и Путин ще спрат Сатаната": какво се крие зад това
  Тема: Украйна

"Тръмп и Путин ще спрат Сатаната": какво се крие зад това

23 Юни, 2026 08:52 2 327 31

  • владимир путин-
  • сатана-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • катехон

Някои придават политически смисъл на един стар термин от християнската теология и се озовават в центъра на разкази за идващия "край на света".

"Тръмп и Путин ще спрат Сатаната": какво се крие зад това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Когато човек търси термин, с който да разбере по-добре противоречията и идеологическите обрати на авторитарната десница, рано или късно се натъква на един термин от християнската теология: „катехон". Тази древногръцка дума се появява от няколко години насам все по-често в десните дебати – като загадъчно обяснение за дясно-езотеричните визии за историята, политиката и реда. Думата „катехон" произхожда от Библията и обозначава тайнствена сила, която възпира Антихриста и по този начин предотвратява Апокалипсиса.

Неопределеността на понятието

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Как този термин се вписва в идеологията на десните националисти? „Става въпрос за стилистично и интелектуално обогатяване на речника", казва историкът и публицист Фолкер Вайс пред АРД. В своята книга „Катехон: За завръщането на политическата теология в съвременността" той проследява историята и политическото използване на термина. В политиката на десницата се наблюдава завръщане на религията, казва Вайс.

Кой или какво точно представлява този „катехон" остава неясно в библейския текст. Именно тази неопределеност прави понятието приложимо и днес. „Предимството на фигурата на катехона в крайна сметка е, че тя остава неопределена", казва Вайс. За разлика от Месията, не е определено кой изпълнява тази роля. По този начин фигурата може да бъде гъвкаво интерпретирана в политически контекст, обяснява той.

Основната мисия - да се възпре злото

Теолозите се занимават с този въпрос отдавна, пише АРД. Древноримският философ и теолог Тертулиан разглеждал Римската империя като „катехон" – не заради нейните морални качества, а защото смятал, че тя гарантира съществуващия ред. Следователно "катехонът" не е непременно добър - решаващо е единствено това, че той възпира нещо, което се смята за по-лошо.

По-късно терминът се използва по различен начин, като го свързват ту с църквата, ту с държавата, ту за имперския ред. През ХХ век Карл Шмит - вероятно най-видният конституционен правист на националсоциалистите – възприема термина и го превръща в централен елемент на своята политическа теология, припомня АРД. След края на Втората световна война Шмит вижда в „катехона" сила, която спира разпадането на политическия ред. Особено либерализмът на американците му се струва като заплаха. Така „катехонът" се превръща при Шмит в символ на съпротивата срещу прогресивната политическа и обществена промяна.

Тръмп и Путин възпират либералния ред?

Ето защо не е изненадващо, че понятието „катехон" отново е на мода именно сега. Войни, кризи, разклатени демокрации и автократични лидери подхранват нуждата от прости тълкувания. Именно това предлага "катехонът" като разказ за апокалиптична битка между Антихриста и могъщ човек, който му се противопоставя и предотвратява краха.

Тази идея особено допада на дяснопопулистките и крайнодесните идеологии, обяснява АРД. Те използват и припознават конкретно фигурата на „защитника": руският ултранационалист и идеолог Александър Дугин превръща Владимир Путин в катехоничен владетел – едноличен бастион срещу постмодерния, декадентски либерален световен ред.

В САЩ фундаменталистките християни и части от движението MAGA пък виждат в американския президент Доналд Тръмп „катехон". Политикът от "Алтернатива за Германия” Максимилиан Кра също се позова на този термин и през февруари 2025 г. попита в X: „Дали Тръмп е катехонът?" За Фолкер Вайс това показва, че фигурата на т.нар. катехон може да е който и да е: „Това, което за едни е "катехон", за други е Сатана", казва той. Почти всяка политическа фигура може да бъде наречена така, стига да се бори срещу съответно дефиниран образ на врага. Решаващо значение има не личността, а приписаната ѝ функция.

Технологичните иновации в ролята на "катехон"

Понятието се отдалечава още повече от своя теологичен произход в интерпретацията на технологичния милиардер Питър Тил. Според него „катехон" вече не се олицетворява от държава или владетел, а от технологичната иновация – именно тази технология, с която Тийл насърчава собствената си икономическа експанзия.

Напредъкът се превръща в нещо като последна линия на защита срещу евентуален упадък. При Тил „катехонът" служи за легитимиране на радикално либертарианство, което разглежда държавната регулация и контролните органи като пречки и тълкува единствено техническия напредък като обещание за спасение. По този начин „катехонът" отдавна вече не е теологична загадка. Във визиите на новата десница той се е превърнал в гъвкав политически термин за борба – и в съставна част от една наративна рамка, която представя авторитарното управление или радикалното либертарианство като единствения възможен отговор на либералния световен ред.

Автор: Ралф Гландер ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пчелите

    1 2 Отговор
    срещу меда?

    Коментиран от #15

    08:55 23.06.2026

  • 2 не бой се няма да те бия

    4 2 Отговор
    дядо Дони се пази на снимката с дясната ръка да се иде някой мазен шамар от Путин

    08:56 23.06.2026

  • 3 Пич

    12 3 Отговор
    Ако се бязираме на Теологията, създаването на многополюсен свят с различни властови центрове, ще отдалечи напред във времето възможността, за идването на Антихриста!!! И обратното - глобалистките видения имат за цел да създадат такава възможност - единна власт, и единен световен ред, който да даде възможност на Антихриста да сложи ръка на всички, и всичко!!!

    Коментиран от #12, #16

    09:00 23.06.2026

  • 4 Хи хи

    8 2 Отговор
    Поредната дойче зелевска помия.

    09:04 23.06.2026

  • 5 Ала бала

    1 1 Отговор
    При положение, че целия днешен свят е предаден на противника, коквото означава сатана, а той не може за гони сам себе си според Христос.

    09:04 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МДААА

    2 3 Отговор
    Двама откачени и още един откачен журналист.

    09:07 23.06.2026

  • 8 Много Просто

    9 8 Отговор
    Та нима днес има по-озъбена и грозна "сатана" от атланто-фашизмът проповядван от евро.ейските атлантически ястреби на власт в Европа, които садистично водят Света към 3-та СВ. Борбата срещу тях на Тръмп и Путин трябва да успее и спре сатаната

    09:09 23.06.2026

  • 9 и двамата

    2 5 Отговор
    обслужват ционизма

    09:11 23.06.2026

  • 10 Тошо

    2 6 Отговор
    Пак "любимата ми " Дойче зеле, компетентна по всички въпроси и облъчваща с пропагандата си хората.Разбира ако все още са останали такива "вярващи".

    09:11 23.06.2026

  • 11 Боко

    2 2 Отговор
    дойче 💩💩💩💩💩💩💩💩💩🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🪦🪦🪦🪦🪦👌

    09:11 23.06.2026

  • 12 Реалист

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Затова такива като Путлер и Тръмп, които се бъркат в политиката на съседните държави трябва да бъдат отстранени, те са Сатани !

    Коментиран от #17

    09:12 23.06.2026

  • 13 Дълбоката държава в агония

    7 5 Отговор
    Путин и Тръмп обявиха война на древната клика, почитаща Сатана.
    Това не е политика - това е борба между Доброто и Злото за душата на човечеството.
    И Путин преди каза" паразитите трябва да бъдат унищожени,преди да унищожат човечеството"

    Обрата започна със СВО - 2022

    09:12 23.06.2026

  • 14 На тая снимка

    3 2 Отговор
    Путин не изглежда особено величествено. Тръмп пък е като императора на Галактиката, който току що е получил Нобелова награда за мир.

    09:13 23.06.2026

  • 15 Русофил

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "пчелите":

    Не обърквате хората. Само Господ Исус Христос, ведно със Светата Божия Православна църква може да донесе победа над лукавия завинаги, когато му дойде времето.

    Коментиран от #20

    09:13 23.06.2026

  • 16 Давид

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Няма никакъв антихрист , има изчислител , който пресмята какъв хаос да подаде в програмата ви за да започнете преработката му в нещо добро . Да се трудите ;) няма лош запад и няма добър изток , има работа за вършене , но ви се представя като игра за ви е забавно ;) като при кучетата .

    Коментиран от #19

    09:13 23.06.2026

  • 17 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Сори момченце, но първо нищо не разбираш от Теология и се вижда, че нямаш никакви познания, второ, веднага става ясно й че нищо не си разбрал от което съм написал, и трето - дрънкаш глупости без и ти да разбираш какво и защо, без да посочиш никакви аргументи!!!

    09:20 23.06.2026

  • 18 Тръмп и Путин

    3 1 Отговор
    Са изчадията на Сатаната в днешния свят

    09:26 23.06.2026

  • 19 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Давид":

    Аоо......й...?! Според тебе, ако приемем че казваш истината, този "изчислител" не може ли да е Антихриста...?! Ами ако изчисли, че човечеството трябва да бъде сведено до половин милиард, а останалите хора - избити...?! Или ти имаш традиционно погрешното и пълно неразбиране на евреите - въобразяваш си, че си избран, защото си специален, понеже си евреин...?!
    Не искам да се заяждам, ама......помним как един мустакат чичко ви избираше, защото сте специални!!!

    Коментиран от #21

    09:26 23.06.2026

  • 20 Адептос Кустодес

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофил":

    хаосит ще гориш във варпа

    09:26 23.06.2026

  • 21 Давид

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Чичкото е еврейн и това му бе работата да избива еврей за да бягат и то не къде а в днешен израел ;) и защо мислиш , че Давид е еврейн ;) не са ли телата само една опаковка ? Вътре е душа и съзнание донесено от дух ;)

    Коментиран от #22

    09:31 23.06.2026

  • 22 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Давид":

    Ти не пизнаваш дори Теологията на собственият си народ...?! Телата са прекалено важни, защото в последният ден всеки ще възкръснат заедно с телата си, за да бъдат съдени! Когато някога инквизицията е изгаряла вещиците, главният мотив не е бил, за да страдат, а за да не могат да възкръснат!

    09:39 23.06.2026

  • 23 Брюкселското зеле

    1 0 Отговор
    САЩ, РФ и КНР няма да воюват помежду си, което означава поддържане на конфликти в близкия изток, Африка, ЕСсср и НАТО.

    09:41 23.06.2026

  • 24 Морски

    1 0 Отговор
    Кого ще спрат, като и двамата вече са с памперси!

    09:42 23.06.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор
    Путин първо да възпре Рассията от пълен разпад и разруха, в която сам я набута ☝️

    09:47 23.06.2026

  • 26 Тия двамата ако си разменят местата,

    1 0 Отговор
    никаква разлика няма да има.

    09:49 23.06.2026

  • 27 Въш.кар.ис.тан

    2 1 Отговор
    Кре.млинс.кия недо.носен Сатана е олицетворение на Злото по света

    09:50 23.06.2026

  • 28 Атеист

    1 0 Отговор
    Хи хи хи
    Монотеизмът
    И
    Моногамията


    държат стадото послушно

    09:50 23.06.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    2 0 Отговор
    Дотук Путин спря бензина, интернета и руското "Величие" !!! Чакаме продължение ☝️😁

    09:58 23.06.2026

  • 30 Историк

    2 0 Отговор
    Няма как самите сатани да спрат себе си. Те могат да бъдат спрени единствено като бъдат елиминирани от властта. Сатана с власт е това,което правят Путин и Тръмп. Те нямат никакви задръжки, а това означава, че други трябва да ги възпрат.

    09:59 23.06.2026

  • 31 И двамата са

    0 0 Отговор
    П3д0фи.ли, тръгнали срещу сатаната

    10:11 23.06.2026

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