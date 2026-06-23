"Тръмп и Путин ще спрат Сатаната": какво се крие зад това

Когато човек търси термин, с който да разбере по-добре противоречията и идеологическите обрати на авторитарната десница, рано или късно се натъква на един термин от християнската теология: „катехон". Тази древногръцка дума се появява от няколко години насам все по-често в десните дебати – като загадъчно обяснение за дясно-езотеричните визии за историята, политиката и реда. Думата „катехон" произхожда от Библията и обозначава тайнствена сила, която възпира Антихриста и по този начин предотвратява Апокалипсиса.
Неопределеността на понятието
Как този термин се вписва в идеологията на десните националисти? „Става въпрос за стилистично и интелектуално обогатяване на речника", казва историкът и публицист Фолкер Вайс пред АРД. В своята книга „Катехон: За завръщането на политическата теология в съвременността" той проследява историята и политическото използване на термина. В политиката на десницата се наблюдава завръщане на религията, казва Вайс.
Кой или какво точно представлява този „катехон" остава неясно в библейския текст. Именно тази неопределеност прави понятието приложимо и днес. „Предимството на фигурата на катехона в крайна сметка е, че тя остава неопределена", казва Вайс. За разлика от Месията, не е определено кой изпълнява тази роля. По този начин фигурата може да бъде гъвкаво интерпретирана в политически контекст, обяснява той.
Основната мисия - да се възпре злото
Теолозите се занимават с този въпрос отдавна, пише АРД. Древноримският философ и теолог Тертулиан разглеждал Римската империя като „катехон" – не заради нейните морални качества, а защото смятал, че тя гарантира съществуващия ред. Следователно "катехонът" не е непременно добър - решаващо е единствено това, че той възпира нещо, което се смята за по-лошо.
По-късно терминът се използва по различен начин, като го свързват ту с църквата, ту с държавата, ту за имперския ред. През ХХ век Карл Шмит - вероятно най-видният конституционен правист на националсоциалистите – възприема термина и го превръща в централен елемент на своята политическа теология, припомня АРД. След края на Втората световна война Шмит вижда в „катехона" сила, която спира разпадането на политическия ред. Особено либерализмът на американците му се струва като заплаха. Така „катехонът" се превръща при Шмит в символ на съпротивата срещу прогресивната политическа и обществена промяна.
Тръмп и Путин възпират либералния ред?
Ето защо не е изненадващо, че понятието „катехон" отново е на мода именно сега. Войни, кризи, разклатени демокрации и автократични лидери подхранват нуждата от прости тълкувания. Именно това предлага "катехонът" като разказ за апокалиптична битка между Антихриста и могъщ човек, който му се противопоставя и предотвратява краха.
Тази идея особено допада на дяснопопулистките и крайнодесните идеологии, обяснява АРД. Те използват и припознават конкретно фигурата на „защитника": руският ултранационалист и идеолог Александър Дугин превръща Владимир Путин в катехоничен владетел – едноличен бастион срещу постмодерния, декадентски либерален световен ред.
В САЩ фундаменталистките християни и части от движението MAGA пък виждат в американския президент Доналд Тръмп „катехон". Политикът от "Алтернатива за Германия” Максимилиан Кра също се позова на този термин и през февруари 2025 г. попита в X: „Дали Тръмп е катехонът?" За Фолкер Вайс това показва, че фигурата на т.нар. катехон може да е който и да е: „Това, което за едни е "катехон", за други е Сатана", казва той. Почти всяка политическа фигура може да бъде наречена така, стига да се бори срещу съответно дефиниран образ на врага. Решаващо значение има не личността, а приписаната ѝ функция.
Технологичните иновации в ролята на "катехон"
Понятието се отдалечава още повече от своя теологичен произход в интерпретацията на технологичния милиардер Питър Тил. Според него „катехон" вече не се олицетворява от държава или владетел, а от технологичната иновация – именно тази технология, с която Тийл насърчава собствената си икономическа експанзия.
Напредъкът се превръща в нещо като последна линия на защита срещу евентуален упадък. При Тил „катехонът" служи за легитимиране на радикално либертарианство, което разглежда държавната регулация и контролните органи като пречки и тълкува единствено техническия напредък като обещание за спасение. По този начин „катехонът" отдавна вече не е теологична загадка. Във визиите на новата десница той се е превърнал в гъвкав политически термин за борба – и в съставна част от една наративна рамка, която представя авторитарното управление или радикалното либертарианство като единствения възможен отговор на либералния световен ред.
Автор: Ралф Гландер ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пчелите
Коментиран от #15
08:55 23.06.2026
2 не бой се няма да те бия
08:56 23.06.2026
3 Пич
Коментиран от #12, #16
09:00 23.06.2026
4 Хи хи
09:04 23.06.2026
5 Ала бала
09:04 23.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 МДААА
09:07 23.06.2026
8 Много Просто
09:09 23.06.2026
9 и двамата
09:11 23.06.2026
10 Тошо
09:11 23.06.2026
11 Боко
09:11 23.06.2026
12 Реалист
До коментар #3 от "Пич":Затова такива като Путлер и Тръмп, които се бъркат в политиката на съседните държави трябва да бъдат отстранени, те са Сатани !
Коментиран от #17
09:12 23.06.2026
13 Дълбоката държава в агония
Това не е политика - това е борба между Доброто и Злото за душата на човечеството.
И Путин преди каза" паразитите трябва да бъдат унищожени,преди да унищожат човечеството"
Обрата започна със СВО - 2022
09:12 23.06.2026
14 На тая снимка
09:13 23.06.2026
15 Русофил
До коментар #1 от "пчелите":Не обърквате хората. Само Господ Исус Христос, ведно със Светата Божия Православна църква може да донесе победа над лукавия завинаги, когато му дойде времето.
Коментиран от #20
09:13 23.06.2026
16 Давид
До коментар #3 от "Пич":Няма никакъв антихрист , има изчислител , който пресмята какъв хаос да подаде в програмата ви за да започнете преработката му в нещо добро . Да се трудите ;) няма лош запад и няма добър изток , има работа за вършене , но ви се представя като игра за ви е забавно ;) като при кучетата .
Коментиран от #19
09:13 23.06.2026
17 Пич
До коментар #12 от "Реалист":Сори момченце, но първо нищо не разбираш от Теология и се вижда, че нямаш никакви познания, второ, веднага става ясно й че нищо не си разбрал от което съм написал, и трето - дрънкаш глупости без и ти да разбираш какво и защо, без да посочиш никакви аргументи!!!
09:20 23.06.2026
18 Тръмп и Путин
09:26 23.06.2026
19 Пич
До коментар #16 от "Давид":Аоо......й...?! Според тебе, ако приемем че казваш истината, този "изчислител" не може ли да е Антихриста...?! Ами ако изчисли, че човечеството трябва да бъде сведено до половин милиард, а останалите хора - избити...?! Или ти имаш традиционно погрешното и пълно неразбиране на евреите - въобразяваш си, че си избран, защото си специален, понеже си евреин...?!
Не искам да се заяждам, ама......помним как един мустакат чичко ви избираше, защото сте специални!!!
Коментиран от #21
09:26 23.06.2026
20 Адептос Кустодес
До коментар #15 от "Русофил":хаосит ще гориш във варпа
09:26 23.06.2026
21 Давид
До коментар #19 от "Пич":Чичкото е еврейн и това му бе работата да избива еврей за да бягат и то не къде а в днешен израел ;) и защо мислиш , че Давид е еврейн ;) не са ли телата само една опаковка ? Вътре е душа и съзнание донесено от дух ;)
Коментиран от #22
09:31 23.06.2026
22 Пич
До коментар #21 от "Давид":Ти не пизнаваш дори Теологията на собственият си народ...?! Телата са прекалено важни, защото в последният ден всеки ще възкръснат заедно с телата си, за да бъдат съдени! Когато някога инквизицията е изгаряла вещиците, главният мотив не е бил, за да страдат, а за да не могат да възкръснат!
09:39 23.06.2026
23 Брюкселското зеле
09:41 23.06.2026
24 Морски
09:42 23.06.2026
25 Владимир Путин, президент
09:47 23.06.2026
26 Тия двамата ако си разменят местата,
09:49 23.06.2026
27 Въш.кар.ис.тан
09:50 23.06.2026
28 Атеист
Монотеизмът
И
Моногамията
държат стадото послушно
09:50 23.06.2026
29 Майор Деянов, на всеки километър
09:58 23.06.2026
30 Историк
09:59 23.06.2026
31 И двамата са
10:11 23.06.2026