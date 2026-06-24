Русия демонстрира стратегическата си авиация с полет на Ту-160 над Баренцово и Норвежко море

Руските аерокосмически сили са провели мащабна въздушна операция със стратегически бомбардировачи Ту-160 над Баренцово и Норвежко море, съобщават специализирани военни източници. Самолетите са били съпровождани от прехващачи МиГ-31, които са осигурявали въздушното прикритие по време на мисията, предава Фокус.

Според информация на руското Министерство на отбраната полетът е продължил приблизително 16 часа. В рамките на операцията екипажите на Ту-160 са отработвали процедури по дозареждане с гориво във въздуха - ключов елемент за изпълнението на далечни стратегически мисии и поддържането на постоянна бойна готовност.

Полетът се вписва в серия от подобни демонстрации на руски военни способности в Арктика и Северния Атлантик. През март два стратегически бомбардировача Ту-95МС, придружени от изтребители Су-35, извършиха продължителен патрул над Баренцово море, като бяха прихванати от изтребители F-35 на норвежките военновъздушни сили.

Напрежението в региона се засили допълнително и след инцидент от началото на юни, когато руска ядрена подводница извърши изпитателен пуск на противокорабна крилата ракета П-800 в близост до територии на НАТО в Арктическия регион. Действията предизвикаха засилен интерес сред военните анализатори относно способностите на Русия да проектира сила в северните морета.

Особено внимание привлича модернизацията на стратегическия бомбардировач Ту-160. Новият стандарт Ту-160М включва усъвършенствани системи за управление, комуникации и навигация, както и възможност за използване на по-съвременни оръжейни системи. Паралелно с модернизацията Русия възстанови и производството на нови машини от този тип, което показва стремеж към укрепване на далечната авиация като важен елемент от ядреното възпиране.

Ту-160, известен в НАТО с кодовото име "Blackjack", е най-големият и най-тежкият боен самолет, въвеждан някога на въоръжение. Машината може да развива скорост над два пъти тази на звука и да носи до 45 тона въоръжение, включително крилати ракети с конвенционални или ядрени бойни глави. Неговата товароносимост е значително по-голяма от тази на по-старите бомбардировачи Ту-95, които продължават да служат в състава на руските стратегически сили.

Военни експерти отбелязват, че макар Русия да инвестира значително повече средства в развитието на ядрените си подводници, модернизацията и разширяването на флота от Ту-160 може да засили способността на страната да провежда далечни въздушни операции и да оказва натиск върху северния фланг на НАТО.

Като член на НАТО България е част от системата за колективна отбрана на Алианса и участва в общите усилия за наблюдение и сигурност по източния и северния фланг. Засилената активност на руската стратегическа авиация в Арктика и Северния Атлантик се следи внимателно от страните членки, тъй като подобни операции са част от по-широката картина на сигурността в евроатлантическото пространство. Развитието на руските стратегически сили и модернизацията на далекобойните платформи като Ту-160 са сред факторите, които влияят върху отбранителното планиране и инвестициите в рамките на Алианса.