Новини
Свят »
Русия »
Русия демонстрира стратегическата си авиация с полет на Ту-160 над Баренцово и Норвежко море

Русия демонстрира стратегическата си авиация с полет на Ту-160 над Баренцово и Норвежко море

24 Юни, 2026 12:45 2 179 39

  • русия-
  • авиация-
  • полет-
  • ту-160

Стратегическите бомбардировачи са изпълнили 16-часова мисия с дозареждане във въздуха на фона на засиленото военно присъствие в Арктическия регион

Русия демонстрира стратегическата си авиация с полет на Ту-160 над Баренцово и Норвежко море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските аерокосмически сили са провели мащабна въздушна операция със стратегически бомбардировачи Ту-160 над Баренцово и Норвежко море, съобщават специализирани военни източници. Самолетите са били съпровождани от прехващачи МиГ-31, които са осигурявали въздушното прикритие по време на мисията, предава Фокус.

Според информация на руското Министерство на отбраната полетът е продължил приблизително 16 часа. В рамките на операцията екипажите на Ту-160 са отработвали процедури по дозареждане с гориво във въздуха - ключов елемент за изпълнението на далечни стратегически мисии и поддържането на постоянна бойна готовност.

Полетът се вписва в серия от подобни демонстрации на руски военни способности в Арктика и Северния Атлантик. През март два стратегически бомбардировача Ту-95МС, придружени от изтребители Су-35, извършиха продължителен патрул над Баренцово море, като бяха прихванати от изтребители F-35 на норвежките военновъздушни сили.

Напрежението в региона се засили допълнително и след инцидент от началото на юни, когато руска ядрена подводница извърши изпитателен пуск на противокорабна крилата ракета П-800 в близост до територии на НАТО в Арктическия регион. Действията предизвикаха засилен интерес сред военните анализатори относно способностите на Русия да проектира сила в северните морета.

Особено внимание привлича модернизацията на стратегическия бомбардировач Ту-160. Новият стандарт Ту-160М включва усъвършенствани системи за управление, комуникации и навигация, както и възможност за използване на по-съвременни оръжейни системи. Паралелно с модернизацията Русия възстанови и производството на нови машини от този тип, което показва стремеж към укрепване на далечната авиация като важен елемент от ядреното възпиране.

Ту-160, известен в НАТО с кодовото име "Blackjack", е най-големият и най-тежкият боен самолет, въвеждан някога на въоръжение. Машината може да развива скорост над два пъти тази на звука и да носи до 45 тона въоръжение, включително крилати ракети с конвенционални или ядрени бойни глави. Неговата товароносимост е значително по-голяма от тази на по-старите бомбардировачи Ту-95, които продължават да служат в състава на руските стратегически сили.

Военни експерти отбелязват, че макар Русия да инвестира значително повече средства в развитието на ядрените си подводници, модернизацията и разширяването на флота от Ту-160 може да засили способността на страната да провежда далечни въздушни операции и да оказва натиск върху северния фланг на НАТО.

Като член на НАТО България е част от системата за колективна отбрана на Алианса и участва в общите усилия за наблюдение и сигурност по източния и северния фланг. Засилената активност на руската стратегическа авиация в Арктика и Северния Атлантик се следи внимателно от страните членки, тъй като подобни операции са част от по-широката картина на сигурността в евроатлантическото пространство. Развитието на руските стратегически сили и модернизацията на далекобойните платформи като Ту-160 са сред факторите, които влияят върху отбранителното планиране и инвестициите в рамките на Алианса.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    28 20 Отговор
    Русия е номер 1 другото са мишки и плъхове..!

    Коментиран от #6

    12:45 24.06.2026

  • 2 Ели Стоянова

    23 12 Отговор
    Унгария спира преговорите за членство на Украйна и Молдова в ЕС

    Коментиран от #5

    12:47 24.06.2026

  • 3 Презвитер Козма

    22 23 Отговор
    Ту-160 летящ ковчег е стриен през 1970 г. С такива полети Русия само демонстрира стратегическата си немощ. Сложи го до един американски B2 да видиш разликата между две епохи

    Коментиран от #22

    12:49 24.06.2026

  • 4 Бай Пунди Говнокомандващия

    6 6 Отговор
    Ля ля ля ля

    Коментиран от #17

    12:50 24.06.2026

  • 5 Елка Рубибанова

    19 22 Отговор

    До коментар #2 от "Ели Стоянова":

    Якутия и република Коми заявиха че излизат от състава на РФ!

    Коментиран от #8

    12:50 24.06.2026

  • 6 Чобанин

    19 17 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Русия са номер едно мизерници, дори и те се мразят и затова искат всички да страдат като тях

    12:51 24.06.2026

  • 7 Летец Пешеходец

    21 24 Отговор
    Тези вехти таралясници не могат да се мерят с новите американски Б-21, както и с пи-старите "стелтове" Б-2. Дори старите Б-1 ги превъзхождат, но американците навремето им премахнаха възможността да носят ядрено оръжие. Всичко руско е боклук.

    Коментиран от #12

    12:52 24.06.2026

  • 8 Главо4,

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Елка Рубибанова":

    със заявка не става.
    И аз заявявам, че си дебЕл

    12:53 24.06.2026

  • 9 От земята до небето

    12 14 Отговор
    Сигурно там е най-далеч от украинските дрончета, следващият път ще летят над якутия да плашат елените

    12:53 24.06.2026

  • 10 Швейк

    12 13 Отговор
    Кенеф команда над Баренцево море

    12:55 24.06.2026

  • 11 😂😂💥😂😂

    2 2 Отговор
    🥳🥳🤣🥳🥳💥

    12:57 24.06.2026

  • 12 Не така

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "Летец Пешеходец":

    Западното пък е тънкаш, направено с икономии ,с програмиран край , бракуване и на вторични суровини.

    Коментиран от #35

    12:58 24.06.2026

  • 13 Ларс Улрих, норвежец

    11 13 Отговор
    Винаги водя децата да наблюдават Историята на авиацията. Тия витла, перки, мъчително бръмчене могат се видят само в руското небе 😁

    13:02 24.06.2026

  • 14 Рундьо Фатмак- фръчилото

    8 10 Отговор
    Ние видееме на У йло ПЕН дела.. фръчилата Без- аналогови!
    437 монголяк фръчила и 368 вертушки Фира!
    И то срещу държава без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети... АааааааХахахаха

    13:04 24.06.2026

  • 15 варна

    9 9 Отговор
    при операция паяжина стратегеческата авиация стана на скраб
    останаха няколко стари летящи щайги.

    13:04 24.06.2026

  • 16 Мишел

    8 8 Отговор
    Американският президент Доналд Тръмп лично е посъветвал президента Володимир Зеленски в частен разговор да действа "по-смело" срещу Русия.

    13:05 24.06.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    "...Ты eблан.."

    Ха-ха.....тая песен определено ще стане и руски хит по мой адрес 👍😁

    13:07 24.06.2026

  • 18 Трезва BATEHKA

    7 8 Отговор
    И какво го интересува това колхозника, като са изгорили горивото на един град, при положение, че в цели райони няма и молекула гориво ? Докога онзи дpeбосък ще граби народите на Руската Федерация, за да си избива комплексите ?

    Коментиран от #25

    13:07 24.06.2026

  • 19 да питам

    6 7 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #23

    13:13 24.06.2026

  • 20 Ще бия натовци

    5 5 Отговор
    от всички страни и раси където ги срещна

    13:13 24.06.2026

  • 21 РФ е огромана септична яма !

    9 7 Отговор
    Това трябва да ни шашне ли? Нещо ново ли правят московските opки от времето на прародителя си Чингис хан ?
    Пак мислят за разрушения, масови убийства, терор над всички съседи и издевателства над поробените народи.

    Ще учудят света ако създадат нещо за улеснение на обикновения човек, да създадат някоя медицинска апаратура, която да спасява човешки живот, да направят два еднакви пирона ....

    Коментиран от #24

    13:13 24.06.2026

  • 22 Я разкажи за В 52

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    дето е произведен 1955 година как падна миналата седмица, разбирачо

    13:14 24.06.2026

  • 23 Не, бъркаш се

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "да питам":

    с учението на лай-НАТО къде едни американци потънаха в блато и се удавиха

    13:15 24.06.2026

  • 24 Само на майка ти

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "РФ е огромана септична яма !":

    ямата е по-голема. Факт

    13:16 24.06.2026

  • 25 Щом ти можеш

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Трезва BATEHKA":

    да живееш без молекула мозък в кратунката, значчи и руснака може без молекула гориво

    13:17 24.06.2026

  • 26 Нямат край

    5 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    13:18 24.06.2026

  • 27 Или така:

    1 3 Отговор
    Русия демонстрира съветската си авиация с полет на Ту-160 над Баренцово и Норвежко море

    13:21 24.06.2026

  • 28 Ддр

    3 5 Отговор
    Републиките след Урал са най-засегнати и се чуват все повече призиви за връщане на родните езици и излизане от федерацията.
    Най-много да започнат гражданска война или колективно да заминат в Сибир ;) но то е равностойно на пращане вкъщи ;)

    13:24 24.06.2026

  • 29 БСТ

    3 5 Отговор
    Рашките нещо почват да дават задна , ако бяха толкова силни щяха да сринат Украйна ... Слаба работа...

    13:34 24.06.2026

  • 30 Тагаренко:

    6 3 Отговор
    Като член на НАТО България е част от системата за колективна отбрана на Алианса и
    ще се противопостави на модернизираните стратегическия бомбардировачи Ту-160М
    с два счупени и два летящи без въоръжение и оборудване Ф-16 производство Далечната 1978 год.

    13:34 24.06.2026

  • 31 ВВП

    4 3 Отговор
    РФ си прави тренировка в нейната акватория .Мишоците си измислят заклинания и приказки...Тъпо .Тия ТУ160 ,не бяха ли унищожено от храбрите окропитеци..??

    13:42 24.06.2026

  • 32 ВВП

    3 4 Отговор
    Подготвят ,,изделието ,,с което да заравнят Киефф..Евала ..така ще да е.

    13:43 24.06.2026

  • 33 ВВП

    1 3 Отговор
    Храбрите окропи ,ги бяха разбили и унищожили лани,на 85%.В далечни земи на Сибир..Що лъжете ,сега ?

    13:44 24.06.2026

  • 34 ВВП

    3 5 Отговор
    Окропитеците гръмнаха един ГСМ.в Крим .и от 1седмицс са в опиянение..Много нещастни галоши.

    13:46 24.06.2026

  • 35 Летец Пешеходец

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не така":

    Американските Б-52 са на 64 години. И скоро ще бъдат модернизирани с нови двигатели. Без конкуренция са, като цена-ефективност.

    13:49 24.06.2026

  • 36 Бай Путин

    3 2 Отговор
    Безаналогови таралясници от 70те

    13:51 24.06.2026

  • 37 зле

    2 1 Отговор
    мале мале там летят защото са далеч от украинските дрончета кво да е

    14:05 24.06.2026

  • 38 УРКОПИТЕКБАНДЕР

    0 0 Отговор
    ЕЕЕЕЕЕЕХ ГА ША ЛЕТИМ И НИЙ ТЪЙ ВИСОКО В НЕБЕТО.........СИГУРНО КЪТ СА ВЪЗНАСЯМЕ ЗА ОТВЪДНОТО
    ...

    14:22 24.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания