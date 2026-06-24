Русия демонстрира стратегическата си авиация с полет на Ту-160 над Баренцово и Норвежко море

Руските аерокосмически сили са провели мащабна въздушна операция със стратегически бомбардировачи Ту-160 над Баренцово и Норвежко море, съобщават специализирани военни източници. Самолетите са били съпровождани от прехващачи МиГ-31, които са осигурявали въздушното прикритие по време на мисията, предава Фокус.
Според информация на руското Министерство на отбраната полетът е продължил приблизително 16 часа. В рамките на операцията екипажите на Ту-160 са отработвали процедури по дозареждане с гориво във въздуха - ключов елемент за изпълнението на далечни стратегически мисии и поддържането на постоянна бойна готовност.
Полетът се вписва в серия от подобни демонстрации на руски военни способности в Арктика и Северния Атлантик. През март два стратегически бомбардировача Ту-95МС, придружени от изтребители Су-35, извършиха продължителен патрул над Баренцово море, като бяха прихванати от изтребители F-35 на норвежките военновъздушни сили.
Напрежението в региона се засили допълнително и след инцидент от началото на юни, когато руска ядрена подводница извърши изпитателен пуск на противокорабна крилата ракета П-800 в близост до територии на НАТО в Арктическия регион. Действията предизвикаха засилен интерес сред военните анализатори относно способностите на Русия да проектира сила в северните морета.
Особено внимание привлича модернизацията на стратегическия бомбардировач Ту-160. Новият стандарт Ту-160М включва усъвършенствани системи за управление, комуникации и навигация, както и възможност за използване на по-съвременни оръжейни системи. Паралелно с модернизацията Русия възстанови и производството на нови машини от този тип, което показва стремеж към укрепване на далечната авиация като важен елемент от ядреното възпиране.
Ту-160, известен в НАТО с кодовото име "Blackjack", е най-големият и най-тежкият боен самолет, въвеждан някога на въоръжение. Машината може да развива скорост над два пъти тази на звука и да носи до 45 тона въоръжение, включително крилати ракети с конвенционални или ядрени бойни глави. Неговата товароносимост е значително по-голяма от тази на по-старите бомбардировачи Ту-95, които продължават да служат в състава на руските стратегически сили.
Военни експерти отбелязват, че макар Русия да инвестира значително повече средства в развитието на ядрените си подводници, модернизацията и разширяването на флота от Ту-160 може да засили способността на страната да провежда далечни въздушни операции и да оказва натиск върху северния фланг на НАТО.
Като член на НАТО България е част от системата за колективна отбрана на Алианса и участва в общите усилия за наблюдение и сигурност по източния и северния фланг. Засилената активност на руската стратегическа авиация в Арктика и Северния Атлантик се следи внимателно от страните членки, тъй като подобни операции са част от по-широката картина на сигурността в евроатлантическото пространство. Развитието на руските стратегически сили и модернизацията на далекобойните платформи като Ту-160 са сред факторите, които влияят върху отбранителното планиране и инвестициите в рамките на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6
12:45 24.06.2026
2 Ели Стоянова
Коментиран от #5
12:47 24.06.2026
3 Презвитер Козма
Коментиран от #22
12:49 24.06.2026
4 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #17
12:50 24.06.2026
5 Елка Рубибанова
До коментар #2 от "Ели Стоянова":Якутия и република Коми заявиха че излизат от състава на РФ!
Коментиран от #8
12:50 24.06.2026
6 Чобанин
До коментар #1 от "Овчар":Русия са номер едно мизерници, дори и те се мразят и затова искат всички да страдат като тях
12:51 24.06.2026
7 Летец Пешеходец
Коментиран от #12
12:52 24.06.2026
8 Главо4,
До коментар #5 от "Елка Рубибанова":със заявка не става.
И аз заявявам, че си дебЕл
12:53 24.06.2026
9 От земята до небето
12:53 24.06.2026
10 Швейк
12:55 24.06.2026
11 😂😂💥😂😂
12:57 24.06.2026
12 Не така
До коментар #7 от "Летец Пешеходец":Западното пък е тънкаш, направено с икономии ,с програмиран край , бракуване и на вторични суровини.
Коментиран от #35
12:58 24.06.2026
13 Ларс Улрих, норвежец
13:02 24.06.2026
14 Рундьо Фатмак- фръчилото
437 монголяк фръчила и 368 вертушки Фира!
И то срещу държава без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети... АааааааХахахаха
13:04 24.06.2026
15 варна
останаха няколко стари летящи щайги.
13:04 24.06.2026
16 Мишел
13:05 24.06.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Бай Пунди Говнокомандващия":"...Ты eблан.."
Ха-ха.....тая песен определено ще стане и руски хит по мой адрес 👍😁
13:07 24.06.2026
18 Трезва BATEHKA
Коментиран от #25
13:07 24.06.2026
19 да питам
Коментиран от #23
13:13 24.06.2026
20 Ще бия натовци
13:13 24.06.2026
21 РФ е огромана септична яма !
Пак мислят за разрушения, масови убийства, терор над всички съседи и издевателства над поробените народи.
Ще учудят света ако създадат нещо за улеснение на обикновения човек, да създадат някоя медицинска апаратура, която да спасява човешки живот, да направят два еднакви пирона ....
Коментиран от #24
13:13 24.06.2026
22 Я разкажи за В 52
До коментар #3 от "Презвитер Козма":дето е произведен 1955 година как падна миналата седмица, разбирачо
13:14 24.06.2026
23 Не, бъркаш се
До коментар #19 от "да питам":с учението на лай-НАТО къде едни американци потънаха в блато и се удавиха
13:15 24.06.2026
24 Само на майка ти
До коментар #21 от "РФ е огромана септична яма !":ямата е по-голема. Факт
13:16 24.06.2026
25 Щом ти можеш
До коментар #18 от "Трезва BATEHKA":да живееш без молекула мозък в кратунката, значчи и руснака може без молекула гориво
13:17 24.06.2026
26 Нямат край
13:18 24.06.2026
27 Или така:
13:21 24.06.2026
28 Ддр
Най-много да започнат гражданска война или колективно да заминат в Сибир ;) но то е равностойно на пращане вкъщи ;)
13:24 24.06.2026
29 БСТ
13:34 24.06.2026
30 Тагаренко:
ще се противопостави на модернизираните стратегическия бомбардировачи Ту-160М
с два счупени и два летящи без въоръжение и оборудване Ф-16 производство Далечната 1978 год.
13:34 24.06.2026
31 ВВП
13:42 24.06.2026
32 ВВП
13:43 24.06.2026
33 ВВП
13:44 24.06.2026
34 ВВП
13:46 24.06.2026
35 Летец Пешеходец
До коментар #12 от "Не така":Американските Б-52 са на 64 години. И скоро ще бъдат модернизирани с нови двигатели. Без конкуренция са, като цена-ефективност.
13:49 24.06.2026
36 Бай Путин
13:51 24.06.2026
37 зле
14:05 24.06.2026
38 УРКОПИТЕКБАНДЕР
...
14:22 24.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.