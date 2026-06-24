Тръмп започва 16-дневни чествания за 250-годишнината на САЩ с мащабно събитие във Вашингтон

Президентът Доналд Тръмп ще даде начало в сряда на 16-дневните чествания по повод 250-годишнината на Съединените щати с голямо събитие на Националната алея във Вашингтон, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Събитието е планирано да отбележи началото на юбилейната програма преди Деня на независимостта на 4 юли. Според критики обаче форматът му размива границата между официално държавно честване и политически митинг.
Програмата и политическият контекст
По план Тръмп ще използва началото на празненствата, за да представи своята визия за страната и да акцентира върху постигнатото по време на управлението си. Организацията на събитията е съпътствана от спорове около програмата и участниците.
Първоначално фестивалът е трябвало да включва различни музикални изпълнители, сред които Брет Майкълс, Young MC и Commodores. Част от тях се оттеглят, след като изразяват опасения за политизиране на събитието. По-късно програмата е променена и включва Лий Грийнууд, Кристофър Макио и военни оркестри.
Подготовка и разходи във Вашингтон
Тръмп е участвал активно в подготовката на юбилейните прояви, включително чрез подкрепа за поставяне на нови статуи и ремонти в столицата. Сред тях е обновяването на „Огледалния басейн“ на Мемориала на Линкълн на стойност 16 млн. долара.
По информация от Белия дом са извършени и арести за увреждане на съоръжението, свързано с подготовката на събитията.
Политически контекст и обществено мнение
Честванията се провеждат на фона на вътрешнополитическо напрежение и икономически предизвикателства, включително покачване на цените след продължил конфликт с Иран.
Според проучване на Ройтерс/Ипсос около една четвърт от американците смятат, че войната с Иран е струвала разходите, докато 34% одобряват цялостното представяне на президента 17 месеца след началото на втория му мандат.
Събитията във Вашингтон се отразяват индиректно върху международната политическа обстановка, включително в рамките на НАТО и трансатлантическите отношения, в които България участва като съюзник на САЩ. Празненствата и политическите послания на американската администрация се наблюдават в контекста на общата динамика в съюза и влиянието на външната политика на Вашингтон върху сигурността в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
14:25 24.06.2026
2 Бай
14:27 24.06.2026
3 Обаче
14:31 24.06.2026
4 васалното споразумение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само 3 милиарда са и ще ги плащаме на Боташ.
14:33 24.06.2026
5 До обаче
14:36 24.06.2026
6 Някой
14:43 24.06.2026