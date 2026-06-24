Тръмп започва 16-дневни чествания за 250-годишнината на САЩ с мащабно събитие във Вашингтон

Президентът Доналд Тръмп ще даде начало в сряда на 16-дневните чествания по повод 250-годишнината на Съединените щати с голямо събитие на Националната алея във Вашингтон, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Събитието е планирано да отбележи началото на юбилейната програма преди Деня на независимостта на 4 юли. Според критики обаче форматът му размива границата между официално държавно честване и политически митинг.

Програмата и политическият контекст

По план Тръмп ще използва началото на празненствата, за да представи своята визия за страната и да акцентира върху постигнатото по време на управлението си. Организацията на събитията е съпътствана от спорове около програмата и участниците.

Първоначално фестивалът е трябвало да включва различни музикални изпълнители, сред които Брет Майкълс, Young MC и Commodores. Част от тях се оттеглят, след като изразяват опасения за политизиране на събитието. По-късно програмата е променена и включва Лий Грийнууд, Кристофър Макио и военни оркестри.

Подготовка и разходи във Вашингтон

Тръмп е участвал активно в подготовката на юбилейните прояви, включително чрез подкрепа за поставяне на нови статуи и ремонти в столицата. Сред тях е обновяването на „Огледалния басейн“ на Мемориала на Линкълн на стойност 16 млн. долара.

По информация от Белия дом са извършени и арести за увреждане на съоръжението, свързано с подготовката на събитията.

Политически контекст и обществено мнение

Честванията се провеждат на фона на вътрешнополитическо напрежение и икономически предизвикателства, включително покачване на цените след продължил конфликт с Иран.

Според проучване на Ройтерс/Ипсос около една четвърт от американците смятат, че войната с Иран е струвала разходите, докато 34% одобряват цялостното представяне на президента 17 месеца след началото на втория му мандат.

Събитията във Вашингтон се отразяват индиректно върху международната политическа обстановка, включително в рамките на НАТО и трансатлантическите отношения, в които България участва като съюзник на САЩ. Празненствата и политическите послания на американската администрация се наблюдават в контекста на общата динамика в съюза и влиянието на външната политика на Вашингтон върху сигурността в Европа.