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Тръмп започва 16-дневни чествания за 250-годишнината на САЩ с мащабно събитие във Вашингтон

Тръмп започва 16-дневни чествания за 250-годишнината на САЩ с мащабно събитие във Вашингтон

24 Юни, 2026 14:24 335 6

  • доналд тръмп-
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  • вашингтон

Празненствата на Националната алея поставят началото на юбилейна програма, съпроводена от политически дебати

Тръмп започва 16-дневни чествания за 250-годишнината на САЩ с мащабно събитие във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп ще даде начало в сряда на 16-дневните чествания по повод 250-годишнината на Съединените щати с голямо събитие на Националната алея във Вашингтон, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Събитието е планирано да отбележи началото на юбилейната програма преди Деня на независимостта на 4 юли. Според критики обаче форматът му размива границата между официално държавно честване и политически митинг.

Програмата и политическият контекст

По план Тръмп ще използва началото на празненствата, за да представи своята визия за страната и да акцентира върху постигнатото по време на управлението си. Организацията на събитията е съпътствана от спорове около програмата и участниците.

Първоначално фестивалът е трябвало да включва различни музикални изпълнители, сред които Брет Майкълс, Young MC и Commodores. Част от тях се оттеглят, след като изразяват опасения за политизиране на събитието. По-късно програмата е променена и включва Лий Грийнууд, Кристофър Макио и военни оркестри.

Подготовка и разходи във Вашингтон

Тръмп е участвал активно в подготовката на юбилейните прояви, включително чрез подкрепа за поставяне на нови статуи и ремонти в столицата. Сред тях е обновяването на „Огледалния басейн“ на Мемориала на Линкълн на стойност 16 млн. долара.

По информация от Белия дом са извършени и арести за увреждане на съоръжението, свързано с подготовката на събитията.

Политически контекст и обществено мнение

Честванията се провеждат на фона на вътрешнополитическо напрежение и икономически предизвикателства, включително покачване на цените след продължил конфликт с Иран.

Според проучване на Ройтерс/Ипсос около една четвърт от американците смятат, че войната с Иран е струвала разходите, докато 34% одобряват цялостното представяне на президента 17 месеца след началото на втория му мандат.

Събитията във Вашингтон се отразяват индиректно върху международната политическа обстановка, включително в рамките на НАТО и трансатлантическите отношения, в които България участва като съюзник на САЩ. Празненствата и политическите послания на американската администрация се наблюдават в контекста на общата динамика в съюза и влиянието на външната политика на Вашингтон върху сигурността в Европа.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Коалицията САЩ, България и Румъния загубиха войната и ще плащат 300 млрд долара репарации.

    Коментиран от #4

    14:25 24.06.2026

  • 2 Бай

    2 0 Отговор
    Не вярвайте на евангелисти (протестанти ) !!!!!!!

    14:27 24.06.2026

  • 3 Обаче

    2 0 Отговор
    не успя да организира военен парад в чест на юбилея, за какъвто много завиждаше на французите.

    14:31 24.06.2026

  • 4 васалното споразумение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Само 3 милиарда са и ще ги плащаме на Боташ.

    14:33 24.06.2026

  • 5 До обаче

    0 0 Отговор
    Той миналата година организира , но американците разбраха че са се изложили , защото на другия ден имаше в нета клип който сравнява парада на Червения площад с техния , беше срам за тях .

    14:36 24.06.2026

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    САЩ празнуват независимост от Великобритания. На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания, като на част е мешано и с независимост от Франция. Виждат сметката на Палестина. Държат още някъде 6 държави. После такива ни учат на "ценности"!

    14:43 24.06.2026