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Иран предупреди страните от Персийския залив: Спрете Тръмп или ще ви ударим жестоко
  Тема: Иранската криза

Иран предупреди страните от Персийския залив: Спрете Тръмп или ще ви ударим жестоко

6 Август, 2026 18:26 3 317 57

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  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • абас арагчи

Абас Арагчи е разговарял по въпроса със своите колеги от Саудитска Арабия, Катар и Турция, както и с началника на пакистанската армия

Иран предупреди страните от Персийския залив: Спрете Тръмп или ще ви ударим жестоко - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е предприел координиран дипломатически натиск върху държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари техните петролни рафинерии, електроцентрали и водни централи, ако не убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати американските удари срещу Иран и вместо това да се насочи към слагане край на войната чрез преговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предупреждението се отнасяло за атаки по енергийни съоръжения, нефтени находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически обекти на територията на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, е казал за Ройтерс висш ирански представител.

Посланието, което е част от широкоспектърни ирански усилия за възпиране на по-нататъшни военни действия на САЩ чрез повдигане на въпроса за сериозни икономически сривове в Персийския залив, е било предадено при редица дипломатически контакти на високо равнище, отбелязва Ройтерс на базата на свои източници. Това е станало, след като в края на юли Тръмп заплаши Иран с удари по енергийната мрежа и инфраструктура на страната.

Двама високопоставени ирански служители, двама източници от Персийския залив и висш регионален дипломат, запознат с дискусиите, казват, че иранският външен министър Абас Арагчи е разговарял по въпроса със своите колеги от Саудитска Арабия, Катар и Турция, както и с началника на пакистанската армия.

Арагчи е призовал съюзниците на Вашингтон в Персийския залив да използват влиянието си върху Тръмп, за да го разубедят да поднови ударите, отбеляза пред Ройтерс висшият регионален дипломат, предупреждавайки, че всяка атака срещу Иран ще доведе до ответни мерки срещу американски активи и стратегическа инфраструктура в Залива.

Външният министър е отправяно това послание последователно във всеки разговор, посочи източникът. "Готови сме да отвърнем на удара, но намирането на дипломатическо решение е най-добрият начин да се избегне по-широка ескалация и разрушение в региона“, били думите на Арагчи.

"Предупреждението на Иран беше недвусмислено: ако Америка вземе на прицел инфраструктурата на Иран, Техеран ще отвърне на удара, като обстрелва енергийни съоръжения в Персийския залив и други регионални обекти“, каза източник от Залива.

Дипломатическата кампания показва как Иран се стреми да превърне уязвимостта на Персийския залив в лост, като изправя регионалните правителства пред перспективата евентуално подновяване на конфронтация между САЩ и Иран да превърне базисната за техните икономики инфраструктура директно в мишена, отбелязва Ройтерс.

Предупреждението се е отнасяво за всички страни от Залива, но е било предадено главно чрез Саудитска Арабия и Катар.

"Саудитска Арабия смята, че бъдеща ескалация на военните действия ще донесе единствено още по-големи разрушения. Ето защо Рияд е приканил Тръмп да даде шанс на дипломацията", заявява пред Ройтерс източник от дипломатическите среди в Залива.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    57 13 Отговор
    Само Нетаняхо може да заповядва на Тръмп.

    18:28 06.08.2026

  • 2 Мара

    35 6 Отговор
    Удряй !

    Коментиран от #3

    18:28 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОЛЯМО БРАВО

    98 25 Отговор
    ЗА ПЕРСИЙЦИТЕ,УМНИ И КОРАВИ ХОРА КОИТО НЕ СЕ ОГЪНАХА НА ЖИДОВЕТЕ И КАУБОИТЕ БАНДИТИ.

    Коментиран от #16, #25

    18:30 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЗАБРАВИЛИ СА

    42 14 Отговор
    Да включат и България в предупреждението.

    18:33 06.08.2026

  • 8 Така трябва да е

    60 15 Отговор
    Даваш логистика, враг си! Няма тън-мън

    18:34 06.08.2026

  • 9 В чудо ще се видят

    37 16 Отговор
    Само ако по водна инфраструктура им се удари. Ще има преселение на народите

    18:36 06.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    65 13 Отговор
    Фащ нямат съюзници ,имат подлоги тях ги интересува само петрола и ресурсите ,купен за хартиен долар

    18:38 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Все някви

    16 6 Отговор

    До коментар #4 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    Членове са ти в главата. Всъщност, те по всяка вероятност са и единственото умно/красиво нещо намиращо се в теб. Ама като ги извадят, пак 0

    18:43 06.08.2026

  • 15 Все повече се убеждавам,

    42 11 Отговор
    че Иран ще поддържа огъня по един или по друг начин и точно за изборите в САЩ ще предизвика усилване на напрежението с някой ракетен удар или атака по някой танкер.
    Горивата ще скочат и Тръмп ще гледат като ударен с мокър парцал.

    Коментиран от #49

    18:44 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    32 12 Отговор
    Уплашените хора от Безмер търсят начин да се срещнат с Тръмп да му кажат да си ходи от селото им където никой не го е канил,ама както се каза:
    "Бог високо - цар далеко"

    Коментиран от #30

    18:46 06.08.2026

  • 19 За агент Краснов ли

    16 15 Отговор

    До коментар #4 от "Тов. ЧЛЕНИН":

    ли става дума?

    Как хитро само направи така че измъкне САЩ от Залива без да го обвиняват. И никой да помисля да се гъбарка с Иран повече. Освен това да оправдае недаването оръжия на Зеленски да затрие окончателно Украйна.

    18:47 06.08.2026

  • 20 гост

    12 22 Отговор
    Тайно погребаният в Москва генерал е Игор Ерусалимов - вероятно е убит от бомбата, предназначена за Чайко Погребаният вчера при строга секретност руски военен е генерал-лейтенант Игор Еерусалимов
    Самоличността му беше установена от OSINT анализатора Некро Мансер въз основа на съобщения в местен чат.
    Йерусалимов беше погребан вчера на Троекуровското гробище в Москва. Причината за смъртта не се съобщава, но се предполага, че може да е загинал при експлозията в в ресторант „Balzi Rossi“ в центъра на Москва на 1 август, където друг генерал – Александър Чайко, празнуваше 55-ия си рожден ден и назначаването си за командир на руските Въздушно-космически сили (ВКС).
    Засега не е известно какво е състоянието на самия Чайко. Появиха се публикации, че е ранена неговата дъщеря. Съобщава се, че е загинал 27-годишният му зет Данил Передрий.
    Москва мълчи за атентата и дори се опита да то представи като проява, насочена срещу италианците.
    От ранната сутрин на 5 август територията на Троекуровското гробище беше отцепена от служители на Федералната служба за охрана (ФСО) и Националната гвардия (Росгвардия). Бяха разположени автобуси на силите за сигурност.

    Коментиран от #23, #24, #28

    18:47 06.08.2026

  • 21 Не е ли по важно че днес

    34 9 Отговор
    Министрите на външните работи на Държавата Катар, Кралство Саудитска Арабия, Хашемитското кралство Йордания, Държавата Обединени арабски емирства, Арабска република Египет, Република Турция, Република Индонезия и Ислямска република Пакистан издадоха съвместно изявление относно продължаващите израелски престъпления в ивицата Гааза, ч.министрите подчертават категоричното отхвърляне от страна на своите страни на всеки опит за анексиране на окупирани палестински земи, налагане на израелски суверенитет над тях или насилствено разселване на палестинския народ. Те твърдят, че единственият начин за постигане на справедлив и всеобхватен мир е да се започне сериозен политически процес, водещ до прилагането на решението за две държави, гарантиращо създаването на независима и суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., със столица Източен Йерусалим.

    18:49 06.08.2026

  • 22 пляскащата с цици

    18 8 Отговор
    браво така се прави
    човека им казва
    вдигнете си свалените гащи

    18:50 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 гост

    8 14 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Пътна полиция и цивилни служители проверяваха посетителите, които преминаваха през охранителна рамка. Церемонията беше съпроводена от почетен караул, носещ знамето на ВКС, но на самия гроб беше поставено знамето на Сухопътните войски
    Публикация в местна Telegram група определя Еерусалимов като „герой от СВО“, което говори за прякото му участие във военната агресия на Русия срещу Украйна.
    Генералът беше на 53 години. През 2024 г. той се споменаваше в регистъра на руската Федерална служба по военни въпроси (Росреестр) като първи заместник-началник на щаба на Московския военен окръг. Преди това е ръководил оперативната дирекция на щаба на Западния военен окръг.

    18:52 06.08.2026

  • 25 фдггфдд

    19 38 Отговор

    До коментар #5 от "ГОЛЯМО БРАВО":

    Тези не са никакви персийци а откачени диктатори от рода на Ленин , Сталин , Путин , Мао и други подобни

    Коментиран от #27

    18:53 06.08.2026

  • 26 Иран

    3 21 Отговор
    може да победи САЩ и Русия едновременно!Ако се усети,че са комбина!

    Коментиран от #47

    18:54 06.08.2026

  • 27 Ромите

    7 14 Отговор

    До коментар #25 от "фдггфдд":

    на персойците!

    18:55 06.08.2026

  • 28 гост

    14 31 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Да отнемеш на руските "генерали" правото да се отрежат на кирка в заведение в все едно да ги разстреляш !! Затова ще продължават да проявяват явната тъпотия да се събират в заведения , които просто плачат да ги гръмнат , хахахах !!

    Коментиран от #36

    18:55 06.08.2026

  • 29 страните от Персийския залив

    30 12 Отговор
    Се ориентират срещу Тръмп! Дивотиите на Израел ще имат последици за САЩ

    18:56 06.08.2026

  • 30 Kaлпазанин

    28 12 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Евреин и англосаксонец пуснеш ли го в къщата и на земята си ,вече си му роб ще живееш като скот без права даже ще обработваш и твоята си земя за неговото съществуване

    Коментиран от #54

    18:59 06.08.2026

  • 31 Сатанa Z

    18 9 Отговор
    САЩ

    Демократичният политически стратег Джеймс Карвил, който е работил с Клинтън, прогнозира доброволното пенсиониране на Тръмп след загубата на ноемврийските избори за Конгрес, които демократите ще поемат:
    - Той е твърде стар. Твърде дебел. И твърде глупав. Но не чак толкова глупав, че да не разбере, че краят е дошъл и че това е просто отвъд възможностите му.
    - Голяма част от това, което прави, изглежда отвъд възможностите му, но това не го спира. Значи, казвате, че ще осъзнае, че е извън властта и е куца патка.
    - Той ще разбере.
    - И какво ще се случи след това, Джеймс? Той ще си тръгне, ще се върне в Мар-а-Лаго и...? Можете ли да ни скицирате сценарий за това какво ще се случи след това?
    - Първо, той ще се обади на Джей Ди Ванс и ще каже: „Уморен съм и си тръгвам, и те назначавам за президент на мое място.“ И ще добави: първият документ, който подпишете, ето го в ръцете ми, е моето помилване за всичко, за всичко. Защото той не може да рискува. Може да подпише собственото си помилване, но това е ненадеждно. И му е нужно то да е желязно. Затова ще назначи Ванс и няма да има никакви заяждания.

    Старият интригант знае за какво говори – ще видим скоро!

    Коментиран от #33, #34, #40

    18:59 06.08.2026

  • 32 Лелее

    15 8 Отговор
    И ония розовобузестите са тръгнали да воюват с тези момци...

    19:03 06.08.2026

  • 33 Не ми се вярва,

    16 4 Отговор

    До коментар #31 от "Сатанa Z":

    Тръмп е краен нарцисист, той умира за славата и прожекторите.
    Егото му е огромно и едва ли може да върви против себе си!

    19:07 06.08.2026

  • 34 гост

    17 24 Отговор

    До коментар #31 от "Сатанa Z":

    Само не разбрах на какво се радваш , Джей Ди Ванс е три пъти по-голям враг на Путлер и аятоласите и няма и грам от "симпатиите" на Тръмп към джуджето в бункера !! А със мнозинство на демократите в сената няма да може и да си помисли да не подкрепя Украйна , тоест ще му остане само да удвои помощта , за да се приключи с Путлер , което ще му осигури и подкрепа от ЕС да довърши и Иран !!

    Коментиран от #48

    19:10 06.08.2026

  • 35 000

    17 12 Отговор
    Сащ вече са булката.

    19:15 06.08.2026

  • 36 гост

    9 10 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Следващия път няма да им пращат "подарък" , ами направо ще им пуснат едно РПГ или два три дрона и няма да има ранени , всичко леш !

    19:16 06.08.2026

  • 37 Укротролюгата да хване скоротечен рак!

    5 10 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак!

    Коментиран от #39

    19:18 06.08.2026

  • 38 Вълк

    14 15 Отговор
    Русия натиска Иран да воюва. Не помогнат ли на Украйна Путин ще прави още много пакости по света

    19:22 06.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тръмп

    8 9 Отговор

    До коментар #31 от "Сатанa Z":

    въобще не е глупав нито престарял и знае какво прави. Не го закачайте, инак без него става по-зле !

    19:31 06.08.2026

  • 41 Павел Пенев

    12 9 Отговор
    Това е страхотен дипломатичен ход,подобен на предупреждението към нашите дебили от правителството.

    19:32 06.08.2026

  • 42 Павел Пенев

    12 7 Отговор
    Това е страхотен дипломатичен ход,подобен на предупреждението към нашите дебили от правителството. Това послание да бъде отправено преди всичко към еврейските терористи и техния пробит железен купол.

    19:35 06.08.2026

  • 43 Механик

    19 8 Отговор
    Персите показаха, че са горд народ и няма да коленичат пред евреите и тяхната маша - САЩ.
    А арабеските доказаха, че са кьопеци на евреите. Ама то те нали са си и браТчеди де.
    Само едно да помнят арабелите и мошетата! Каквото било до сега, било. Сега вече за Иран е въпрос на чест да се сдобие с ядрено оръжие. И ще се сдобие по един или друг начин. За мошенцата иде краят на света, но и на арабите им с е пише на д-то.

    19:39 06.08.2026

  • 44 Не знам от къде се копират

    5 1 Отговор
    статиите но това което аз чета в Катар нюза е малко по различно

    19:40 06.08.2026

  • 45 Бгг

    22 4 Отговор
    Страните от залива са в такава ситуация, че е по добре да изгонят американците от страните си. Америка и евреите удрят Иран, а пък Иран бие тях като магаре. Не им стига това ами не могат да повлияят на САЩ да спре. Отнасят всичко, ама такава е съдбата на слугите.

    19:41 06.08.2026

  • 46 Като Чуков

    5 3 Отговор
    Едно четеш, друго разбираш, трето говориш.

    19:43 06.08.2026

  • 47 Дзак

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Иран":

    Перач, Използвач, Изнудвач!

    19:43 06.08.2026

  • 48 Механик

    7 7 Отговор

    До коментар #34 от "гост":

    Абе, то хубаво да подкрепи Украйна, ама с какво? НЕМА РАКЕТИ казват хората. Джепането било привършило, а и не се очаквало скоро да се набави.
    Така, че дали ша е Тръмпоча, дали Ванс, едно и също е по повод на Украйна.

    Коментиран от #56

    19:49 06.08.2026

  • 49 глупости

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Все повече се убеждавам,":

    всички арабски страни,които ИРАН ще удари държат петродоларите си в сащ, и само ако тръгнат да ги теглят трумпо си отива...А те ще ги теглят за да възстановят това което е разрушено, след което долара може вече да не е това което е в момента..Тръмпо няма и как да продължи войната б ез ракети... дек са ми ракетите

    19:52 06.08.2026

  • 50 По важното е че

    4 6 Отговор
    Ал Кувари от Катар е преизбран за президент на Арабския съюз за камилски надбягвания, Сирия е приета за най-нов член но са отказали на България

    19:53 06.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Симо

    5 3 Отговор
    Когато си про.. ст, немощен икономически и изостанал в технологично и военно отношение, ще те ритнат по г..ъ...з..а, то е ясно. УСА ще бъде ИЗХВЪРЛЕНА от региона завинаги. Толкова с хегемонията, т...е..р..о...р@ и ограбването. Точка, нямма повече.

    20:10 06.08.2026

  • 54 Ние това сме го

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Kaлпазанин":

    упражнявали с турците. Но после и с изброените от теб, прав си. Хубавото на нашата орисия е в това, че положението, което за другите е криза, за нас е начин на живот и така си живеем, свикнали сме.

    20:13 06.08.2026

  • 55 Българското общество

    4 1 Отговор
    Трябва да вземе обща позиция и да залейми ционистите

    20:14 06.08.2026

  • 56 гост

    4 8 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Ракети има , не бери грижа , а и те далеч не са най-важното ! Особено когато трябва да ги плаща ЕС ! Много по важно е да се обясни на Путлер ,че игричките му със Тръмп са приключили и повече няма да го посещават брокер на имоти и гламавия зет на Тръмп , както и "духове от Аляска" , а на "елита" да се обясни , че ако не се оттърват от изкукалия си вожд наистина ще загубят всички милиарди скътани НЕ в Китайски и руски банки , хахах , а освен това могат да бъдат прибрани на топло , меко казано децата , жените , любовниците и всички останали техни израстъци , а за десерт че повече няма да могат да стъпят извън Раша без да бъдат арестувани ! Което е последното , което биха желали , щото за ваш ужас на тях милиарди в блатото не им трябват , не смятат там да прекарват животеца си ! И за десерт украинците отдавна искат Мъск да отблокира мрежата си над Раша за техните дронове !!!! Само си представи след като сега летят без нея и подпалиха всичко , какво ще стане , когато ще могат да ги направляват в реално време !!

    20:27 06.08.2026

  • 57 емил

    1 0 Отговор
    Арагчи е призовал съюзниците на Вашингтон в Персийския залив да използват влиянието си върху Тръмп, за да го разубедят да поднови ударите, отбеляза пред Ройтерс висшият регионален дипломат, предупреждавайки, че всяка атака срещу Иран ще доведе до ответни мерки срещу американски активи и стратегическа инфраструктура в Залива.""
    От къде в Иран тая смелост и решителност ? да се изправи срещу най -голямото зло на човечеството- САЩ и Израел ? Докато Путин няма смелостта да каже да ги предупреди когато Русия я превърнаха в полигон -- Афганистан когато срещу нея воюват над 50 страни предоставяйки всякакви оръжие без да има опасност за тях .? Когато никой за нищо не счита Русия ,и не се съобразява с нея нищо ,че е Ядена страна тя ще бъде унищожена без да има възможност да ги използва . Преди не допусках нещо подобно но вече вярвам защото Американците и Европейците имат планиране , стратегия за много години напред и я осъществяват много успешно..Как ли ? когато ще нанесат удар с балистични и тактически ракети - Путин както винаги и то от 26 години въобще на нищо не реагира -- ще чака каkво ще стане или ще позвъни на Тръмп да не го прави след което ще последва масиран Ядрен удар и Русия като държава ще бъде унищожена и то в близките години но за човечеството какви последствия ще има не знам но със сигурност мога да кажа ,че Русия ще бъде унищожена , ако Путин остане на власт . .

    10:51 07.08.2026

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