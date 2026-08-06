Иран предупреди страните от Персийския залив: Спрете Тръмп или ще ви ударим жестоко

Иран е предприел координиран дипломатически натиск върху държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари техните петролни рафинерии, електроцентрали и водни централи, ако не убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати американските удари срещу Иран и вместо това да се насочи към слагане край на войната чрез преговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Предупреждението се отнасяло за атаки по енергийни съоръжения, нефтени находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически обекти на територията на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, е казал за Ройтерс висш ирански представител.
Посланието, което е част от широкоспектърни ирански усилия за възпиране на по-нататъшни военни действия на САЩ чрез повдигане на въпроса за сериозни икономически сривове в Персийския залив, е било предадено при редица дипломатически контакти на високо равнище, отбелязва Ройтерс на базата на свои източници. Това е станало, след като в края на юли Тръмп заплаши Иран с удари по енергийната мрежа и инфраструктура на страната.
Двама високопоставени ирански служители, двама източници от Персийския залив и висш регионален дипломат, запознат с дискусиите, казват, че иранският външен министър Абас Арагчи е разговарял по въпроса със своите колеги от Саудитска Арабия, Катар и Турция, както и с началника на пакистанската армия.
Арагчи е призовал съюзниците на Вашингтон в Персийския залив да използват влиянието си върху Тръмп, за да го разубедят да поднови ударите, отбеляза пред Ройтерс висшият регионален дипломат, предупреждавайки, че всяка атака срещу Иран ще доведе до ответни мерки срещу американски активи и стратегическа инфраструктура в Залива.
Външният министър е отправяно това послание последователно във всеки разговор, посочи източникът. "Готови сме да отвърнем на удара, но намирането на дипломатическо решение е най-добрият начин да се избегне по-широка ескалация и разрушение в региона“, били думите на Арагчи.
"Предупреждението на Иран беше недвусмислено: ако Америка вземе на прицел инфраструктурата на Иран, Техеран ще отвърне на удара, като обстрелва енергийни съоръжения в Персийския залив и други регионални обекти“, каза източник от Залива.
Дипломатическата кампания показва как Иран се стреми да превърне уязвимостта на Персийския залив в лост, като изправя регионалните правителства пред перспективата евентуално подновяване на конфронтация между САЩ и Иран да превърне базисната за техните икономики инфраструктура директно в мишена, отбелязва Ройтерс.
Предупреждението се е отнасяво за всички страни от Залива, но е било предадено главно чрез Саудитска Арабия и Катар.
"Саудитска Арабия смята, че бъдеща ескалация на военните действия ще донесе единствено още по-големи разрушения. Ето защо Рияд е приканил Тръмп да даде шанс на дипломацията", заявява пред Ройтерс източник от дипломатическите среди в Залива.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
18:28 06.08.2026
2 Мара
Коментиран от #3
18:28 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГОЛЯМО БРАВО
Коментиран от #16, #25
18:30 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЗАБРАВИЛИ СА
18:33 06.08.2026
8 Така трябва да е
18:34 06.08.2026
9 В чудо ще се видят
18:36 06.08.2026
10 Kaлпазанин
18:38 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Все някви
До коментар #4 от "Тов. ЧЛЕНИН":Членове са ти в главата. Всъщност, те по всяка вероятност са и единственото умно/красиво нещо намиращо се в теб. Ама като ги извадят, пак 0
18:43 06.08.2026
15 Все повече се убеждавам,
Горивата ще скочат и Тръмп ще гледат като ударен с мокър парцал.
Коментиран от #49
18:44 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
"Бог високо - цар далеко"
Коментиран от #30
18:46 06.08.2026
19 За агент Краснов ли
До коментар #4 от "Тов. ЧЛЕНИН":ли става дума?
Как хитро само направи така че измъкне САЩ от Залива без да го обвиняват. И никой да помисля да се гъбарка с Иран повече. Освен това да оправдае недаването оръжия на Зеленски да затрие окончателно Украйна.
18:47 06.08.2026
20 гост
Самоличността му беше установена от OSINT анализатора Некро Мансер въз основа на съобщения в местен чат.
Йерусалимов беше погребан вчера на Троекуровското гробище в Москва. Причината за смъртта не се съобщава, но се предполага, че може да е загинал при експлозията в в ресторант „Balzi Rossi“ в центъра на Москва на 1 август, където друг генерал – Александър Чайко, празнуваше 55-ия си рожден ден и назначаването си за командир на руските Въздушно-космически сили (ВКС).
Засега не е известно какво е състоянието на самия Чайко. Появиха се публикации, че е ранена неговата дъщеря. Съобщава се, че е загинал 27-годишният му зет Данил Передрий.
Москва мълчи за атентата и дори се опита да то представи като проява, насочена срещу италианците.
От ранната сутрин на 5 август територията на Троекуровското гробище беше отцепена от служители на Федералната служба за охрана (ФСО) и Националната гвардия (Росгвардия). Бяха разположени автобуси на силите за сигурност.
Коментиран от #23, #24, #28
18:47 06.08.2026
21 Не е ли по важно че днес
18:49 06.08.2026
22 пляскащата с цици
човека им казва
вдигнете си свалените гащи
18:50 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 гост
До коментар #20 от "гост":Пътна полиция и цивилни служители проверяваха посетителите, които преминаваха през охранителна рамка. Церемонията беше съпроводена от почетен караул, носещ знамето на ВКС, но на самия гроб беше поставено знамето на Сухопътните войски
Публикация в местна Telegram група определя Еерусалимов като „герой от СВО“, което говори за прякото му участие във военната агресия на Русия срещу Украйна.
Генералът беше на 53 години. През 2024 г. той се споменаваше в регистъра на руската Федерална служба по военни въпроси (Росреестр) като първи заместник-началник на щаба на Московския военен окръг. Преди това е ръководил оперативната дирекция на щаба на Западния военен окръг.
18:52 06.08.2026
25 фдггфдд
До коментар #5 от "ГОЛЯМО БРАВО":Тези не са никакви персийци а откачени диктатори от рода на Ленин , Сталин , Путин , Мао и други подобни
Коментиран от #27
18:53 06.08.2026
26 Иран
Коментиран от #47
18:54 06.08.2026
27 Ромите
До коментар #25 от "фдггфдд":на персойците!
18:55 06.08.2026
28 гост
До коментар #20 от "гост":Да отнемеш на руските "генерали" правото да се отрежат на кирка в заведение в все едно да ги разстреляш !! Затова ще продължават да проявяват явната тъпотия да се събират в заведения , които просто плачат да ги гръмнат , хахахах !!
Коментиран от #36
18:55 06.08.2026
29 страните от Персийския залив
18:56 06.08.2026
30 Kaлпазанин
До коментар #18 от "Сатана Z":Евреин и англосаксонец пуснеш ли го в къщата и на земята си ,вече си му роб ще живееш като скот без права даже ще обработваш и твоята си земя за неговото съществуване
Коментиран от #54
18:59 06.08.2026
31 Сатанa Z
Демократичният политически стратег Джеймс Карвил, който е работил с Клинтън, прогнозира доброволното пенсиониране на Тръмп след загубата на ноемврийските избори за Конгрес, които демократите ще поемат:
- Той е твърде стар. Твърде дебел. И твърде глупав. Но не чак толкова глупав, че да не разбере, че краят е дошъл и че това е просто отвъд възможностите му.
- Голяма част от това, което прави, изглежда отвъд възможностите му, но това не го спира. Значи, казвате, че ще осъзнае, че е извън властта и е куца патка.
- Той ще разбере.
- И какво ще се случи след това, Джеймс? Той ще си тръгне, ще се върне в Мар-а-Лаго и...? Можете ли да ни скицирате сценарий за това какво ще се случи след това?
- Първо, той ще се обади на Джей Ди Ванс и ще каже: „Уморен съм и си тръгвам, и те назначавам за президент на мое място.“ И ще добави: първият документ, който подпишете, ето го в ръцете ми, е моето помилване за всичко, за всичко. Защото той не може да рискува. Може да подпише собственото си помилване, но това е ненадеждно. И му е нужно то да е желязно. Затова ще назначи Ванс и няма да има никакви заяждания.
Старият интригант знае за какво говори – ще видим скоро!
Коментиран от #33, #34, #40
18:59 06.08.2026
32 Лелее
19:03 06.08.2026
33 Не ми се вярва,
До коментар #31 от "Сатанa Z":Тръмп е краен нарцисист, той умира за славата и прожекторите.
Егото му е огромно и едва ли може да върви против себе си!
19:07 06.08.2026
34 гост
До коментар #31 от "Сатанa Z":Само не разбрах на какво се радваш , Джей Ди Ванс е три пъти по-голям враг на Путлер и аятоласите и няма и грам от "симпатиите" на Тръмп към джуджето в бункера !! А със мнозинство на демократите в сената няма да може и да си помисли да не подкрепя Украйна , тоест ще му остане само да удвои помощта , за да се приключи с Путлер , което ще му осигури и подкрепа от ЕС да довърши и Иран !!
Коментиран от #48
19:10 06.08.2026
35 000
19:15 06.08.2026
36 гост
До коментар #28 от "гост":Следващия път няма да им пращат "подарък" , ами направо ще им пуснат едно РПГ или два три дрона и няма да има ранени , всичко леш !
19:16 06.08.2026
37 Укротролюгата да хване скоротечен рак!
Коментиран от #39
19:18 06.08.2026
38 Вълк
19:22 06.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тръмп
До коментар #31 от "Сатанa Z":въобще не е глупав нито престарял и знае какво прави. Не го закачайте, инак без него става по-зле !
19:31 06.08.2026
41 Павел Пенев
19:32 06.08.2026
42 Павел Пенев
19:35 06.08.2026
43 Механик
А арабеските доказаха, че са кьопеци на евреите. Ама то те нали са си и браТчеди де.
Само едно да помнят арабелите и мошетата! Каквото било до сега, било. Сега вече за Иран е въпрос на чест да се сдобие с ядрено оръжие. И ще се сдобие по един или друг начин. За мошенцата иде краят на света, но и на арабите им с е пише на д-то.
19:39 06.08.2026
44 Не знам от къде се копират
19:40 06.08.2026
45 Бгг
19:41 06.08.2026
46 Като Чуков
19:43 06.08.2026
47 Дзак
До коментар #26 от "Иран":Перач, Използвач, Изнудвач!
19:43 06.08.2026
48 Механик
До коментар #34 от "гост":Абе, то хубаво да подкрепи Украйна, ама с какво? НЕМА РАКЕТИ казват хората. Джепането било привършило, а и не се очаквало скоро да се набави.
Така, че дали ша е Тръмпоча, дали Ванс, едно и също е по повод на Украйна.
Коментиран от #56
19:49 06.08.2026
49 глупости
До коментар #15 от "Все повече се убеждавам,":всички арабски страни,които ИРАН ще удари държат петродоларите си в сащ, и само ако тръгнат да ги теглят трумпо си отива...А те ще ги теглят за да възстановят това което е разрушено, след което долара може вече да не е това което е в момента..Тръмпо няма и как да продължи войната б ез ракети... дек са ми ракетите
19:52 06.08.2026
50 По важното е че
19:53 06.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Симо
20:10 06.08.2026
54 Ние това сме го
До коментар #30 от "Kaлпазанин":упражнявали с турците. Но после и с изброените от теб, прав си. Хубавото на нашата орисия е в това, че положението, което за другите е криза, за нас е начин на живот и така си живеем, свикнали сме.
20:13 06.08.2026
55 Българското общество
20:14 06.08.2026
56 гост
До коментар #48 от "Механик":Ракети има , не бери грижа , а и те далеч не са най-важното ! Особено когато трябва да ги плаща ЕС ! Много по важно е да се обясни на Путлер ,че игричките му със Тръмп са приключили и повече няма да го посещават брокер на имоти и гламавия зет на Тръмп , както и "духове от Аляска" , а на "елита" да се обясни , че ако не се оттърват от изкукалия си вожд наистина ще загубят всички милиарди скътани НЕ в Китайски и руски банки , хахах , а освен това могат да бъдат прибрани на топло , меко казано децата , жените , любовниците и всички останали техни израстъци , а за десерт че повече няма да могат да стъпят извън Раша без да бъдат арестувани ! Което е последното , което биха желали , щото за ваш ужас на тях милиарди в блатото не им трябват , не смятат там да прекарват животеца си ! И за десерт украинците отдавна искат Мъск да отблокира мрежата си над Раша за техните дронове !!!! Само си представи след като сега летят без нея и подпалиха всичко , какво ще стане , когато ще могат да ги направляват в реално време !!
20:27 06.08.2026
57 емил
От къде в Иран тая смелост и решителност ? да се изправи срещу най -голямото зло на човечеството- САЩ и Израел ? Докато Путин няма смелостта да каже да ги предупреди когато Русия я превърнаха в полигон -- Афганистан когато срещу нея воюват над 50 страни предоставяйки всякакви оръжие без да има опасност за тях .? Когато никой за нищо не счита Русия ,и не се съобразява с нея нищо ,че е Ядена страна тя ще бъде унищожена без да има възможност да ги използва . Преди не допусках нещо подобно но вече вярвам защото Американците и Европейците имат планиране , стратегия за много години напред и я осъществяват много успешно..Как ли ? когато ще нанесат удар с балистични и тактически ракети - Путин както винаги и то от 26 години въобще на нищо не реагира -- ще чака каkво ще стане или ще позвъни на Тръмп да не го прави след което ще последва масиран Ядрен удар и Русия като държава ще бъде унищожена и то в близките години но за човечеството какви последствия ще има не знам но със сигурност мога да кажа ,че Русия ще бъде унищожена , ако Путин остане на власт . .
10:51 07.08.2026