Иран предупреди страните от Персийския залив: Спрете Тръмп или ще ви ударим жестоко

Иран е предприел координиран дипломатически натиск върху държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари техните петролни рафинерии, електроцентрали и водни централи, ако не убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати американските удари срещу Иран и вместо това да се насочи към слагане край на войната чрез преговори, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предупреждението се отнасяло за атаки по енергийни съоръжения, нефтени находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически обекти на територията на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, е казал за Ройтерс висш ирански представител.

Посланието, което е част от широкоспектърни ирански усилия за възпиране на по-нататъшни военни действия на САЩ чрез повдигане на въпроса за сериозни икономически сривове в Персийския залив, е било предадено при редица дипломатически контакти на високо равнище, отбелязва Ройтерс на базата на свои източници. Това е станало, след като в края на юли Тръмп заплаши Иран с удари по енергийната мрежа и инфраструктура на страната.

Двама високопоставени ирански служители, двама източници от Персийския залив и висш регионален дипломат, запознат с дискусиите, казват, че иранският външен министър Абас Арагчи е разговарял по въпроса със своите колеги от Саудитска Арабия, Катар и Турция, както и с началника на пакистанската армия.

Арагчи е призовал съюзниците на Вашингтон в Персийския залив да използват влиянието си върху Тръмп, за да го разубедят да поднови ударите, отбеляза пред Ройтерс висшият регионален дипломат, предупреждавайки, че всяка атака срещу Иран ще доведе до ответни мерки срещу американски активи и стратегическа инфраструктура в Залива.

Външният министър е отправяно това послание последователно във всеки разговор, посочи източникът. "Готови сме да отвърнем на удара, но намирането на дипломатическо решение е най-добрият начин да се избегне по-широка ескалация и разрушение в региона“, били думите на Арагчи.

"Предупреждението на Иран беше недвусмислено: ако Америка вземе на прицел инфраструктурата на Иран, Техеран ще отвърне на удара, като обстрелва енергийни съоръжения в Персийския залив и други регионални обекти“, каза източник от Залива.

Дипломатическата кампания показва как Иран се стреми да превърне уязвимостта на Персийския залив в лост, като изправя регионалните правителства пред перспективата евентуално подновяване на конфронтация между САЩ и Иран да превърне базисната за техните икономики инфраструктура директно в мишена, отбелязва Ройтерс.

Предупреждението се е отнасяво за всички страни от Залива, но е било предадено главно чрез Саудитска Арабия и Катар.

"Саудитска Арабия смята, че бъдеща ескалация на военните действия ще донесе единствено още по-големи разрушения. Ето защо Рияд е приканил Тръмп да даде шанс на дипломацията", заявява пред Ройтерс източник от дипломатическите среди в Залива.