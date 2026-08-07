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11 ранени при атака на хусите в Саудитска Арабия

11 ранени при атака на хусите в Саудитска Арабия

7 Август, 2026 04:36, обновена 7 Август, 2026 04:40 1 604 3

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Йеменските радикали и иракски групировки подготвят мащабни удари срещу кралството

11 ранени при атака на хусите в Саудитска Арабия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко се изостря, след като Саудитска Арабия се оказа под едновременна заплаха от север и юг.

Официални представители на Рияд и разузнавателни доклади предупреждават за предстоящи координирани атаки срещу ключова инфраструктура в страната. На този фон нов обстрел от страна на йеменските бунтовници хуси рани 11 цивилни граждани в граничен регион.

Разузнавателни данни: Двустранна преса от Ирак и Йемен

Al Arabiya, позовавайки се на висш саудитски източник, съобщи за притеснителни данни за засилена координация между йеменските хуси и проирански иракски милиции. Според докладите, оперативно ръководени от Иранската революционна гвардия (IRGC), двете фракции подготвят синхронизирани удари с ракети и дронове по саудитски летища, пристанища и петролни съоръжения.

Подобни предупреждения бяха разпространени и от Reuters и CNN, които потвърдиха, че Рияд и Вашингтон наблюдават засилено движение на военна техника около границите на кралството. Саудитските власти определят тези планове като опит за саботиране на деескалацията и настоящите дипломатически преговори в региона.

11 ранени при атака в Наджран

Паралелно с разузнавателните предупреждения, водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи за извършено нападение с безразборни снаряди в южната провинция Наджран, разположена до границата с Йемен.

Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал-Малики, цитиран от държавната агенция SPA, съобщи, че при удара са ранени 11 цивилни граждани. Сред пострадалите са:

  • Седем саудитски граждани (включително жена и 4-годишно дете с второстепенни изгаряния)
  • Двама египетски експати
  • Един йеменски гражданин
  • Един пакистански гражданин

Коалицията осъди акта като грубо нарушение на международното хуманитарно право и декларира, че ще предприеме "възпиращи мерки" за защита на цивилното население.

Регионален контекст и отбранителни мерки

Настоящото напрежение е пряко продължение на сблъсъците от края на юли 2026 г., когато Саудитска Арабия съвместно с Централното командване на САЩ (CENTCOM) нанесе удари по позиции на иракски милиции в отговор на нападения срещу нейни рафинерии. В същия момент хусите наложиха морска блокада в Червено море, засягаща износа на саудитски петрол.

В отговор на заплахите, Рияд спешно засилва отбранителното си сътрудничество. По информация на Al Jazeera, по-късно днес в Мека се очаква подписването на тристранно споразумение за отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, като лидерите на страните вече пристигат в кралството.


Саудитска Арабия
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