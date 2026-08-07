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Загинал и 11 ранени след взрив и огнен ад в Бронкс

Загинал и 11 ранени след взрив и огнен ад в Бронкс

7 Август, 2026 05:53, обновена 7 Август, 2026 05:57 1 373 6

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Мащабен пожар от 5-а степен изпепели жилищна сграда в Ню Йорк след мощна експлозия

Загинал и 11 ранени след взрив и огнен ад в Бронкс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна експлозия разтърси жилищна сграда в квартал Норвуд в Бронкс, предизвиквайки опустошителен пожар от най-високата 5-а степен.

По последни данни на Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY), при инцидента са ранени най-малко 11 души, сред които има трима цивилни в критично състояние и трима тежко пострадали пожарникари. Огнеборците потвърдиха, че при търсенето в отломките е открито и едно безжизнено тяло.

Взривът е избухнал около 12:30 часа местно време на втория етаж на 5-етажната кооперация на улица „Ийст 209-а“. Ударната вълна е била толкова силна, че е избила вратите от пантите им и е изхвърлила прозоречни рамки на отсрещната страна на улицата, споделиха пред CBS News New York очевидци, които сравняват преживяното със силно земетресение.

Повече от 300 огнеборци и спасителни екипи се включиха в овладяването на огнената стихия. Работата им бе изключително затруднена от високите температури и частично срутване на третия етаж върху втория, което принуди екипите временно да се изтеглят от вътрешността на сградата, съобщи Fox 5 New York.

Разследването на причините за трагедията продължава. Местни жители твърдят пред медиите, че от месеци са усещали силна миризма на газ, но властите проверяват и версия за неизправна литиево-йонна батерия от електронен велосипед. Компанията Con Edison веднага прекъсна газоподаването в района от съображения за сигурност. Американският Червен кръст осигури временно настаняване на 45 изведени от домовете им обитатели.


САЩ
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    Коментиран от #6

    07:47 07.08.2026

  • 5 Симо

    1 0 Отговор
    Интересно е да се разходиш по 209-та в Бронкс с Гугъл стрийт. Тя е къса уличка, но дава ясна представа за квартала, обитателите и начина на живот.

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    1 0 Отговор

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