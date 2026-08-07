Загинал и 11 ранени след взрив и огнен ад в Бронкс

Мощна експлозия разтърси жилищна сграда в квартал Норвуд в Бронкс, предизвиквайки опустошителен пожар от най-високата 5-а степен.
По последни данни на Пожарната служба на Ню Йорк (FDNY), при инцидента са ранени най-малко 11 души, сред които има трима цивилни в критично състояние и трима тежко пострадали пожарникари. Огнеборците потвърдиха, че при търсенето в отломките е открито и едно безжизнено тяло.
Взривът е избухнал около 12:30 часа местно време на втория етаж на 5-етажната кооперация на улица „Ийст 209-а“. Ударната вълна е била толкова силна, че е избила вратите от пантите им и е изхвърлила прозоречни рамки на отсрещната страна на улицата, споделиха пред CBS News New York очевидци, които сравняват преживяното със силно земетресение.
Повече от 300 огнеборци и спасителни екипи се включиха в овладяването на огнената стихия. Работата им бе изключително затруднена от високите температури и частично срутване на третия етаж върху втория, което принуди екипите временно да се изтеглят от вътрешността на сградата, съобщи Fox 5 New York.
Разследването на причините за трагедията продължава. Местни жители твърдят пред медиите, че от месеци са усещали силна миризма на газ, но властите проверяват и версия за неизправна литиево-йонна батерия от електронен велосипед. Компанията Con Edison веднага прекъсна газоподаването в района от съображения за сигурност. Американският Червен кръст осигури временно настаняване на 45 изведени от домовете им обитатели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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ДА ТЕЧЕ ГАЗ И БАТЕРИЯТА НА ВЕЛОСИПЕДА ДА ДАДЕ НА КЪСО :)
06:23 07.08.2026
2 Фалирала кравария
06:47 07.08.2026
3 Фейк - либераст
07:15 07.08.2026
4 ВЕСЕЛЯК
п.п.
Какво е "електронен велосипед", бе умния? Спирай това пиене, че хептен я подкара по капли.
Коментиран от #6
07:47 07.08.2026
5 Симо
08:47 07.08.2026
6 Гост
До коментар #4 от "ВЕСЕЛЯК":Той, Ганев има диплома за богословие от Шуменската магнаура така, че............
09:08 07.08.2026