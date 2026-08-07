7 август 1876 г. Родена е топ шпионката Мата Хари

Класически пример на двоен агент от времето на Първата световна война е легендарната Мата Хари, вербувана за шпионска дейност най-напред от германците под псевдонима "H21", а след това и от французите.
Тя е родена на 7 август 1876 г.
От френските тайни служби Маргарета Гертруда Зеле, както гласи истинското име на известната танцьорка от холандски произход, получава по 25 000 франка за всеки издаден от нея вражески агент.
Французите обаче надушват двойната ѝ игра, завеждат съдебен процес по обвинение в шпионаж и я осъждат на смърт. На 15 октомври 1917 г. Мата Хари е екзекутирана.
Тъй като никой от нейните роднини не идва да прибере тялото ѝ, то е оставено за медицински изследвания, като главата е балсамирана и пазена в Музея по анатомия в Париж. През 2000 г. обаче откриват, че главата липсва и че е възможно да е изчезнала още през 1954 г., когато музеят се мести на ново място. Има документи от 1918 г., които сочат, че музеят е получил и нейните останки, но те също не могат да бъдат открити.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петьо Петров
Коментиран от #5
04:18 07.08.2022
2 Червенски
Коментиран от #41
04:35 07.08.2022
3 Мдааааа
Коментиран от #6, #35
05:03 07.08.2022
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рико
До коментар #1 от "Петьо Петров":Екзекутирана е от наказателен взвод. Последните и думи преди разстрела са към свещеника : - Кажете на Бог, че съм невинна! А сега, де?! Нещата може би не са такива каквито ни ги представят.
Коментиран от #42
05:37 07.08.2022
6 Седалгин Нео
До коментар #3 от "Мдааааа":" ... А според последни данни на британското разузнаване, утре ще е понеделник."
Начи утре трябва да ходя на работа ли? Развалиха ми настроението тия.😭
06:09 07.08.2022
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Радио ZанZибар
Някои други са по-хитри - гласят ги на парапети, парапет чекмеджета няма.
06:24 07.08.2022
9 Радио ZанZибар
До коментар #4 от "САТЪРА НА ХАНА":Включвам се от Женския пазар, бяхме го взели при нас, ама на третия ден се натряска и заспа в марулите.
Коментиран от #33
06:27 07.08.2022
10 ТОЛУПА 🎃
07:11 07.08.2022
11 ОТ БАНКЯ
07:14 07.08.2022
12 Гордостта на Тарра
07:44 07.08.2022
13 ОТ БАНКЯ
07:54 07.08.2022
14 Роза
08:15 07.08.2022
15 Любопитен
Коментиран от #16, #52
08:18 07.08.2022
16 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ
До коментар #15 от "Любопитен":Другарите още я издирват...
08:40 07.08.2022
17 Христо Божилов
Коментиран от #18, #21
08:45 07.08.2022
18 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ
До коментар #17 от "Христо Божилов":Радев знае....нали е шеф на НСО
Коментиран от #50
08:50 07.08.2022
19 антикомунист
08:53 07.08.2022
20 Фелисити Шагуел
09:00 07.08.2022
21 АБВ
До коментар #17 от "Христо Божилов":Жената на Бобоков
Коментиран от #22
09:01 07.08.2022
22 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ
До коментар #21 от "АБВ":Май това е истината....горкия Бобоков.
09:42 07.08.2022
23 Баце
10:15 07.08.2022
24 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ...КАПИТАЛИСТИ
11:16 07.08.2022
25 Ице
14:44 07.08.2022
26 Духовния
20:42 07.08.2022
27 Духовния
21:27 07.08.2022
28 Мата Хари
08:46 21.08.2022
29 Маша Хари
05:35 07.08.2025
30 Анализатор
06:03 07.08.2025
31 ДЖЕРДЖИНСКИ
06:04 07.08.2025
32 Как така
06:05 07.08.2025
33 Митьо джибрата
До коментар #9 от "Радио ZанZибар":Егати....как е устискал цели два дена колегата?
06:09 07.08.2025
34 До 21, 22 и 24
06:10 07.08.2025
35 Ономастик
До коментар #3 от "Мдааааа":Не Мата Зеле, а Марга Зеле. Звучи по нашенски.
Коментиран от #40
06:12 07.08.2025
36 АНТИ ГЕРБ
Коментиран от #38
06:31 07.08.2025
37 ЕДГАР КЕЙСИ
08:13 07.08.2025
38 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #36 от "АНТИ ГЕРБ":ДА , ТОВА СЪПРУГАТА НА ................ БАДЖАНАКА МАФИОТ "ЕЛ МУНЧО" .................... ФАКТ !
08:33 07.08.2025
39 Факт
08:42 07.08.2025
40 Зеленски
До коментар #35 от "Ономастик":Зеленски
09:25 07.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 плевен
До коментар #5 от "Рико":Историята на Мата Х. е точно като тази на капитан Драйфус. Истерия на тайните служби и един невинен е осъден. Като този войник /по- горе/, дето издавал тайните на 45 годишния А1 А2 Абрамс. А Венци пише ли пише.
10:40 07.08.2025
43 Остин Пауърс
05:40 07.08.2026
44 Анка Картечарката
Коментиран от #48
05:50 07.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Мойта прабаба е родена 1876 година
И живя до 1976 година и почина на 100 години и е имала 14 деца
07:20 07.08.2026
47 Мата Хари Хари Хари Кръшна
07:22 07.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Чести рожден ден
08:57 07.08.2026
50 Пък и той лично
До коментар #18 от "БСП...ЗЛО КОМУНДЕ":организира фалшивата
09:01 07.08.2026
51 Отличничка!
Да разкърши кръшна снага на лостовете по прашки.
09:03 07.08.2026
52 Дейвид
До коментар #15 от "Любопитен":Отдавна я намериха и екзекутираха. Заедно със сводниците и всички замесени. А келешите от УБО (пардон, НСО), които са били на смяна тогава в резиденцията и са бляли и не са я претърсили както трябва, за да открият и да и вземат всички телефони сега търкат подове и кенефи.
10:46 07.08.2026