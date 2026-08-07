7 август 1876 г. Родена е топ шпионката Мата Хари

Класически пример на двоен агент от времето на Първата световна война е легендарната Мата Хари, вербувана за шпионска дейност най-напред от германците под псевдонима "H21", а след това и от французите.

Тя е родена на 7 август 1876 г.

От френските тайни служби Маргарета Гертруда Зеле, както гласи истинското име на известната танцьорка от холандски произход, получава по 25 000 франка за всеки издаден от нея вражески агент.

Французите обаче надушват двойната ѝ игра, завеждат съдебен процес по обвинение в шпионаж и я осъждат на смърт. На 15 октомври 1917 г. Мата Хари е екзекутирана.

Тъй като никой от нейните роднини не идва да прибере тялото ѝ, то е оставено за медицински изследвания, като главата е балсамирана и пазена в Музея по анатомия в Париж. През 2000 г. обаче откриват, че главата липсва и че е възможно да е изчезнала още през 1954 г., когато музеят се мести на ново място. Има документи от 1918 г., които сочат, че музеят е получил и нейните останки, но те също не могат да бъдат открити.