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7 август 1876 г. Родена е топ шпионката Мата Хари

7 август 1876 г. Родена е топ шпионката Мата Хари

7 Август, 2026 05:11 7 067 52

  • мата хари-
  • шпионаж

Класически пример на двоен агент от времето на Първата световна война

7 август 1876 г. Родена е топ шпионката Мата Хари - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Класически пример на двоен агент от времето на Първата световна война е легендарната Мата Хари, вербувана за шпионска дейност най-напред от германците под псевдонима "H21", а след това и от французите.

Тя е родена на 7 август 1876 г.

От френските тайни служби Маргарета Гертруда Зеле, както гласи истинското име на известната танцьорка от холандски произход, получава по 25 000 франка за всеки издаден от нея вражески агент.

Французите обаче надушват двойната ѝ игра, завеждат съдебен процес по обвинение в шпионаж и я осъждат на смърт. На 15 октомври 1917 г. Мата Хари е екзекутирана.

Тъй като никой от нейните роднини не идва да прибере тялото ѝ, то е оставено за медицински изследвания, като главата е балсамирана и пазена в Музея по анатомия в Париж. През 2000 г. обаче откриват, че главата липсва и че е възможно да е изчезнала още през 1954 г., когато музеят се мести на ново място. Има документи от 1918 г., които сочат, че музеят е получил и нейните останки, но те също не могат да бъдат открити.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петьо Петров

    51 10 Отговор
    Горката, ако е знаела, че след повече от столетие от смъртта и ще бъде по-известна отколкото приживе, би се евакуирала от Европа, възможно най-далеч от Барселона и Банкя. Но добра, лоша, остава в историята... и преди и сега.

    Коментиран от #5

    04:18 07.08.2022

  • 2 Червенски

    44 16 Отговор
    Зеленски още ли не я е обявил за руска шпионка ?

    Коментиран от #41

    04:35 07.08.2022

  • 3 Мдааааа

    33 11 Отговор
    Оказва се, че Мата Хари е всъщност Мата Зеле. А според последни данни на британското разузнаване, утре ще е понеделник.

    Коментиран от #6, #35

    05:03 07.08.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рико

    40 4 Отговор

    До коментар #1 от "Петьо Петров":

    Екзекутирана е от наказателен взвод. Последните и думи преди разстрела са към свещеника : - Кажете на Бог, че съм невинна! А сега, де?! Нещата може би не са такива каквито ни ги представят.

    Коментиран от #42

    05:37 07.08.2022

  • 6 Седалгин Нео

    22 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мдааааа":

    " ... А според последни данни на британското разузнаване, утре ще е понеделник."

    Начи утре трябва да ходя на работа ли? Развалиха ми настроението тия.😭

    06:09 07.08.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радио ZанZибар

    38 6 Отговор
    Мата Хари е на 146 години и все пак претъта Бокича. Първо го остави морен по чершаф, после му снима имането.
    Някои други са по-хитри - гласят ги на парапети, парапет чекмеджета няма.

    06:24 07.08.2022

  • 9 Радио ZанZибар

    22 3 Отговор

    До коментар #4 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Включвам се от Женския пазар, бяхме го взели при нас, ама на третия ден се натряска и заспа в марулите.

    Коментиран от #33

    06:27 07.08.2022

  • 10 ТОЛУПА 🎃

    27 6 Отговор
    Познавам я !

    07:11 07.08.2022

  • 11 ОТ БАНКЯ

    11 11 Отговор
    Лежа си в хамака. Мата Хари ми поднася сутрешно кафе. Гледам по БСТВ как БСП другарите честват годишнината на Мата Хари. Била по известна и от другарите.....

    07:14 07.08.2022

  • 12 Гордостта на Тарра

    13 4 Отговор
    Мама Хари е опорка на Коко има златни кюлчета в деколтето..

    07:44 07.08.2022

  • 13 ОТ БАНКЯ

    2 10 Отговор
    Лежа си в хамака. Мата Хари ми прави сутрешен масаж. Гледам по БСТВ как другарите честват рождения и ден....с големи усмивки и дълги софри....

    07:54 07.08.2022

  • 14 Роза

    39 2 Отговор
    По отношение на Мата Хари действителността е много украсена с легенди.Не е известно да е извършила голям и съществен шпионаж в полза на германците.Била е красива танцьорка на екзотични танци и това е допринесло личността и да бъде обвита в мистерия.На французите е било нужно да покажат политическа активност-че са разобличили голям шпионин-и Мата Хари се е оказала най-подходяща.В много случаи действителността се оказва много по-прозаична от изкуствено раздухваните митове и легенди.

    08:15 07.08.2022

  • 15 Любопитен

    23 4 Отговор
    Какво стана с българската Мата Хари? Мутрите на Тиквата намериха ли я, да я екзекутират?

    Коментиран от #16, #52

    08:18 07.08.2022

  • 16 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Любопитен":

    Другарите още я издирват...

    08:40 07.08.2022

  • 17 Христо Божилов

    18 3 Отговор
    Гешев, кажи коя е Мата Хари

    Коментиран от #18, #21

    08:45 07.08.2022

  • 18 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Христо Божилов":

    Радев знае....нали е шеф на НСО

    Коментиран от #50

    08:50 07.08.2022

  • 19 антикомунист

    11 0 Отговор
    Димитър Батуров от болница "Надежда" е доцент по туризъм, а не по психиатрия. Той е работил като психиатър до 2000 година и след това е бил слуга на ДС.

    08:53 07.08.2022

  • 20 Фелисити Шагуел

    9 5 Отговор
    За Мата космата и снимките с айфоня на кюлчетата и пачките в чекмеджето беше далеч по-интересно.

    09:00 07.08.2022

  • 21 АБВ

    8 5 Отговор

    До коментар #17 от "Христо Божилов":

    Жената на Бобоков

    Коментиран от #22

    09:01 07.08.2022

  • 22 БСП...ЗЛО КОМУНДЕ

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "АБВ":

    Май това е истината....горкия Бобоков.

    09:42 07.08.2022

  • 23 Баце

    12 5 Отговор
    Не е екзекутирана, а се криеше в резиденция Бояна, а сега е в нелегалност някъде в Банкя.

    10:15 07.08.2022

  • 24 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ...КАПИТАЛИСТИ

    11 3 Отговор
    Ние се гордеем с Бобоков и неговата.....съпруга

    11:16 07.08.2022

  • 25 Ице

    7 3 Отговор
    Ама тая ли я плякал наш Боко бе? Е, браво, хубаво моме.

    14:44 07.08.2022

  • 26 Духовния

    1 1 Отговор
    Огледайте се за честни и почтени хора, които могат с две риби и два хляба да нахранят мнозина !

    20:42 07.08.2022

  • 27 Духовния

    2 4 Отговор
    И хора с каузи, чиито глас не се чува от управляващите!

    21:27 07.08.2022

  • 28 Мата Хари

    1 1 Отговор
    Тоя съм го виждал,нещо не е в ред,не му вярвайте,няма Мата Хари,в управлението трябва човек да е подготвен,а не тепърва да се учи,или да е обграден с добри съветници или експерти,които да имат опит,в някои държави предизборните обиколки започват две години преди изборите...........

    08:46 21.08.2022

  • 29 Маша Хари

    1 2 Отговор
    Много ни бъркат !

    05:35 07.08.2025

  • 30 Анализатор

    6 2 Отговор
    Била двоен агент. Сега разбрахте ли защо за някои хора се казва, че "правят к..венски номера"?

    06:03 07.08.2025

  • 31 ДЖЕРДЖИНСКИ

    4 5 Отговор
    БАРЦЕЛОНСКИЯ ДА ПОЧЕРПИ С БАНКЯНСКА ПАРЦУЦА.

    06:04 07.08.2025

  • 32 Как така

    4 4 Отговор
    Не намесихте руснаците? Преди време имаше много хубав филм за Мата Хари, имаше и руснаци намесени, беше голямата й любов.

    06:05 07.08.2025

  • 33 Митьо джибрата

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Радио ZанZибар":

    Егати....как е устискал цели два дена колегата?

    06:09 07.08.2025

  • 34 До 21, 22 и 24

    7 0 Отговор
    Има двама бизнесмени Бобокови, братя са. За съпругата на кого от двамата става въпрос? Да се има предвид и това, че единият се е женил два пъти, а между двата брака живя 5-6 години с една от носителките на титлата "Мис България". Той й купи титлата. Та, за коя от всички става въпрос?

    06:10 07.08.2025

  • 35 Ономастик

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мдааааа":

    Не Мата Зеле, а Марга Зеле. Звучи по нашенски.

    Коментиран от #40

    06:12 07.08.2025

  • 36 АНТИ ГЕРБ

    7 3 Отговор
    Тази ли е снимала българската крадлива тиква докато спи в държавната спалня? Хубава е за 200.

    Коментиран от #38

    06:31 07.08.2025

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 5 Отговор
    НА 18 юни 1963 г В с СЛАВЯНОВО Е РОДЕН .................. ТОП РЕZИДЕНТА НА РУСИЯ И ВРАГ НА .................... БЪЛГАРИЯ И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА ,ЕЛ МУНЧО ....................... ФАКТ !,

    08:13 07.08.2025

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "АНТИ ГЕРБ":

    ДА , ТОВА СЪПРУГАТА НА ................ БАДЖАНАКА МАФИОТ "ЕЛ МУНЧО" .................... ФАКТ !

    08:33 07.08.2025

  • 39 Факт

    3 1 Отговор
    Използва склонността на хората да търсят вина първо в себе си! Опериран от такова чувство, би могъл да прави всякакви спекулации, да формира обвинения, да организира подобни на него извратеняци!

    08:42 07.08.2025

  • 40 Зеленски

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ономастик":

    Зеленски

    09:25 07.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 плевен

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Рико":

    Историята на Мата Х. е точно като тази на капитан Драйфус. Истерия на тайните служби и един невинен е осъден. Като този войник /по- горе/, дето издавал тайните на 45 годишния А1 А2 Абрамс. А Венци пише ли пише.

    10:40 07.08.2025

  • 43 Остин Пауърс

    2 1 Отговор
    Танцьорките от холандски произход винаги са били подозрителни.

    05:40 07.08.2026

  • 44 Анка Картечарката

    6 5 Отговор
    Анка Картечарката (Антонина Макаровна Панфилова) се ражда в село Малая Волоковка, Смоленска губерния на 1-ви март 1920 г. в голямото селско семейство на Макар Парфьонов. Учи в селското училище прилежно, със старание. Любимата й героиня от революцията е Анка Картечарката. Този кинообраз си има прототип – санитарката Мария Попова от дивизията на В. Чапаев, която в действителност по времето на бой се налага да смени убит картечар. След като завършва училището, Антонина заминава да учи в Москва, където я заварва Великата Отечествена война. През 1941г. започва Великата отечествена война, тя се записва доброволка. Работи като санитарка в Червената армия. Виждайки несправедливостите на руската власт, бяга при настъпващите германци и започва усилена борба с руските комунисти заграбили СССР. След края на войната остава в Русия където счхродължава борбата с руския комунизъм до 1979г, преди да бъде разкрита от КГБ. Загива геройски на 59г разстреляна от руснаците 👈

    Коментиран от #48

    05:50 07.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мойта прабаба е родена 1876 година

    2 1 Отговор
    По турско робство
    И живя до 1976 година и почина на 100 години и е имала 14 деца

    07:20 07.08.2026

  • 47 Мата Хари Хари Хари Кръшна

    2 0 Отговор
    Девойка

    07:22 07.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Чести рожден ден

    1 0 Отговор
    на Матю Хари!

    08:57 07.08.2026

  • 50 Пък и той лично

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "БСП...ЗЛО КОМУНДЕ":

    организира фалшивата

    09:01 07.08.2026

  • 51 Отличничка!

    0 0 Отговор
    Мунчо да взема пример от нея, когато играе на два фронта.
    Да разкърши кръшна снага на лостовете по прашки.

    09:03 07.08.2026

  • 52 Дейвид

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Любопитен":

    Отдавна я намериха и екзекутираха. Заедно със сводниците и всички замесени. А келешите от УБО (пардон, НСО), които са били на смяна тогава в резиденцията и са бляли и не са я претърсили както трябва, за да открият и да и вземат всички телефони сега търкат подове и кенефи.

    10:46 07.08.2026

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