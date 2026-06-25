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Тръмп поиска 87,6 милиарда долара извънредно финансиране от Конгреса, основно за войната с Иран

Тръмп поиска 87,6 милиарда долара извънредно финансиране от Конгреса, основно за войната с Иран

25 Юни, 2026 04:01, обновена 25 Юни, 2026 04:06 566 3

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  • ебола

Искането на Белия дом идва часове след като сенатори републиканци бламираха президента с резолюция за спиране на военните действия

Тръмп поиска 87,6 милиарда долара извънредно финансиране от Конгреса, основно за войната с Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп официално изпрати до Конгреса на САЩ искане за допълнителен извънреден бюджет в размер на 87,6 милиарда долара. По-голямата част от огромната сума е предназначена за покриване на спешните разходи по военната кампания срещу Иран, съобщават световните агенции.

Къде ще отидат парите?

Според официалния документ, публикуван на сайта на Белия дом, средствата са разпределени по следните ключови пера:

  • $67,15 милиарда за армията – това е лъвският пай от финансирането, насочен към операциите на Пентагона. От тях $21 милиарда са заложени директно за закупуване на боеприпаси, укрепване на американската индустриална база и възстановяване на изразходвания арсенал.
  • $11,1 милиарда за американските фермери – сума, добавена стратегически в пакета, за да се спечели подкрепата на конгресмените от аграрните щати.
  • $1,4 милиарда за борба с Ебола – за овладяване на епидемията в Централна Африка (включително ДР Конго и Уганда), от които $800 милиона за международна хуманитарна помощ и $500 милиона за глобална здравна сигурност.
  • $1 милиард за ЖП гарата „Пен Стейшън“ в Ню Йорк – инфраструктурен проект, насочен към привличане на гласове от ключови демократи в щата Ню Йорк.
  • $1 милиард за пенсии – за подпомагане на орязването на пенсиите на работници в бившето подразделение за авточасти Delphi на General Motors.

Остър политически сблъсък на Капитолия

Моментът на изпращане на бюджетното искане не е случаен. То пристигна в Конгреса само часове след като Сенатът на САЩ прие резолюция, задължаваща Тръмп да прекрати военните действия срещу Техеран. Четирима сенатори от собствената му Републиканска партия гласуваха заедно с Демократите, което предизвика яростта на Тръмп и доведе до открити словесни сблъсъци по време на закрит партиен обяд.

Демократите реагираха остро на поисканите милиарди. Лидерът на Демократите в Сената Чък Шумър коментира в социалната мрежа X: "Трябва да намаляваме разходите за американския народ, а не да подписваме поредния празен чек за Тръмп". Сенатор Пати Мъри, оглавяваща комисията по бюджетни кредити, заяви категорично, че няма да бъде "гумен печат за десетки милиарди в тази катастрофална война по избор".

Предстояща тежка битка

Тъй като републиканците разполагат с изключително крехко мнозинство в двете камари на Конгреса, за приемането на извънредния бюджет ще е необходима и подкрепа от страна на демократите. Гласуването се очертава като тежък тест за администрацията, особено на фона на наближаващите междинни избори през ноември, предвид ниската популярност на иранския конфликт сред американските избиратели.


САЩ
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