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Жертвите на мълнии в Индия достигнаха 20 души

Жертвите на мълнии в Индия достигнаха 20 души

7 Август, 2026 06:09, обновена 7 Август, 2026 06:14 911 0

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Интензивните мусонни бури и проливни дъждове нанесоха тежки щети в източния щат Джаркханд, а метеоролозите предупреждават за нови опасности

Жертвите на мълнии в Индия достигнаха 20 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите вследствие на масивни удари от мълнии в източния индийски щат Джаркханд официално достигна 20 души.

Черната статистика бе потвърдена от официалния държавен радиоразпръсквач All India Radio.

Най-тежко засегнатите райони

Природното бедствие, предизвикано от рязкото засилване на годишните мусонни дъждове, е нанесло мащабни материални щети в няколко региона на страната. Според официалните доклади, цитирани от световните агенции, най-критична е ситуацията в окръг Гиридих. Там са регистрирани общо 11 смъртни случая, което го превръща в епицентър на трагедията. Огромна част от жертвите са местни фермери и селскостопански работници, които са били изненадани от гръмотевичните бури на открито по време на работа в оризищата и нивите.

Оранжев код и предупреждения за евакуация

Индийският метеорологичен департамент (IMD) реагира своевременно, като издаде официално предупреждение към населението за повишена бдителност. На уебсайта на националната радиовещателна корпорация Akashvani News се посочва, че за северозападните и централните части на Джаркханд е в сила „оранжев код“ за следващите три дни поради прогнози за изключително интензивни валежи и силни ветрове със скорост между 40 и 50 км/ч. За останалата част от щатската територия е обявен „жълт код“.

Държавният департамент за управление на бедствия отправи спещен апел към гражданите в селските райони да избягват открити пространства, да не остават в близост до селскостопанска техника и в никакъв случай да не търсят подслон под самотни дървета по време на лошото време.

Мусоните в Индия

Експертите отчитат, че настоящата нестабилна метеорологична обстановка се дължи на зона с ниско налягане, позиционирана над Бенгалския залив. Мусонният сезон в Индия, който обикновено продължава от юни до септември, е жизненоважен за икономиката и водоснабдяването на Южна Азия, но всяка година води и до значителни човешки жертви и разрушения. Сегашните инциденти се нареждат до редица други природни бедствия в страната от последните седмици, включително опустошителните наводнения в Асам и свлачищата в южния щат Керала.


Индия
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