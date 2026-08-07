Сибига: Русия търси нова криза с храните, удряйки кораби

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи остро предупреждение към международната общност, заявявайки, че Руската федерация се опитва да повтори пагубния сценарий от 2022 година.

Според дипломата, чрез ескалацията на атаките срещу цивилни търговски кораби и пристанищна инфраструктура, Москва умишлено цели да предизвика шоково поскъпване на хранителните стоки в световен мащаб и да задълбочи хуманитарната криза.

В изявление, разпространено в социалната мрежа X, Сибига припомни, че през 2022 г., когато Русия наложи незаконна блокада на украинските морски пристанища, глобалният индекс на цените на храните скочи с над 25%. Това доведе до остър недостиг на продоволствие за милиони семейства по света, особено в регионите на Африка, Азия и Близкия изток.

Систематичен терор срещу свободата на корабоплаването

„Русия се стреми да постигне същия резултат и сега, като атакува цивилни плавателни съдове в украинските пристанища и по протежение на украинския морски коридор“, подчерта Сибига. Той бе категоричен, че последствията за света могат да бъдат също толкова тежки, колкото и в началото на войната.

Изявлението идва непосредствено след поредния тежък инцидент в Черно море. На 6 август руски удар порази товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който е бил натоварен с украинска пшеница. При нападението загина един украински гражданин, а трима други членове на екипажа бяха ранени. По данни на украинските власти, цитирани от международните агенции, от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. досега руските удари са повредили или унищожили над 1054 обекта от пристанищната инфраструктура и са засегнали 232 цивилни кораба.

Търсене на алтернативни маршрути за износ

Заради засиления натиск и рисковете за сигурността в Черно море, Украйна е принудена да търси спешно разширяване на сухопътните и речните коридори за износ през съседните държави от Европейския съюз. Министърът на земеделието на Украйна Тарас Висоцки обаче предупреди, че алтернативните маршрути ще достигнат пълния си капацитет най-рано в края на август и ще могат да покрият едва половината от обемите, преминаващи традиционно през дълбоководните черноморски пристанища.

Киев призова засегнатите региони и цялата международна общност да увеличат дипломатическия и икономически натиск върху Москва, за да се гарантира свободата на корабоплаването и да се предотврати използването на глада като оръжие в глобалната политика.