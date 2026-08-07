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Сибига: Русия търси нова криза с храните, удряйки кораби
  Тема: Украйна

Сибига: Русия търси нова криза с храните, удряйки кораби

7 Август, 2026 06:01, обновена 7 Август, 2026 06:07 1 724 43

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  • украйна-
  • русия

Москва умишлено атакува цивилни кораби в Черно море, за да предизвика глобален скок в цените, смята първият дипломат на Украйна

Сибига: Русия търси нова криза с храните, удряйки кораби - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи остро предупреждение към международната общност, заявявайки, че Руската федерация се опитва да повтори пагубния сценарий от 2022 година.

Според дипломата, чрез ескалацията на атаките срещу цивилни търговски кораби и пристанищна инфраструктура, Москва умишлено цели да предизвика шоково поскъпване на хранителните стоки в световен мащаб и да задълбочи хуманитарната криза.

В изявление, разпространено в социалната мрежа X, Сибига припомни, че през 2022 г., когато Русия наложи незаконна блокада на украинските морски пристанища, глобалният индекс на цените на храните скочи с над 25%. Това доведе до остър недостиг на продоволствие за милиони семейства по света, особено в регионите на Африка, Азия и Близкия изток.

Систематичен терор срещу свободата на корабоплаването

„Русия се стреми да постигне същия резултат и сега, като атакува цивилни плавателни съдове в украинските пристанища и по протежение на украинския морски коридор“, подчерта Сибига. Той бе категоричен, че последствията за света могат да бъдат също толкова тежки, колкото и в началото на войната.

Изявлението идва непосредствено след поредния тежък инцидент в Черно море. На 6 август руски удар порази товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който е бил натоварен с украинска пшеница. При нападението загина един украински гражданин, а трима други членове на екипажа бяха ранени. По данни на украинските власти, цитирани от международните агенции, от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. досега руските удари са повредили или унищожили над 1054 обекта от пристанищната инфраструктура и са засегнали 232 цивилни кораба.

Търсене на алтернативни маршрути за износ

Заради засиления натиск и рисковете за сигурността в Черно море, Украйна е принудена да търси спешно разширяване на сухопътните и речните коридори за износ през съседните държави от Европейския съюз. Министърът на земеделието на Украйна Тарас Висоцки обаче предупреди, че алтернативните маршрути ще достигнат пълния си капацитет най-рано в края на август и ще могат да покрият едва половината от обемите, преминаващи традиционно през дълбоководните черноморски пристанища.

Киев призова засегнатите региони и цялата международна общност да увеличат дипломатическия и икономически натиск върху Москва, за да се гарантира свободата на корабоплаването и да се предотврати използването на глада като оръжие в глобалната политика.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    67 1 Отговор
    Йезуит. Не кризата с храните го интересува, а вноса на оръжия и боеприпаси.

    06:14 07.08.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    40 1 Отговор
    ПОЗДРАВИ ЗА МАДЯРА И НЕГОВИТЕ УКРАИНСКИ ПОЧИТАТЕЛИ :)

    06:17 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    69 1 Отговор
    Невярно - просо ви отнемат излаза на море, щото не го заслужавате.
    А вашите удари по танкери не водят ли до повишение на цените на горивата, и от там до световна криза?
    Двойните стандарти са видими и няма как да ги приемем равнодушно.

    Коментиран от #36

    06:21 07.08.2026

  • 5 Хмм

    39 1 Отговор
    Както казва Тръмп - ние правим същото, нали?!

    Коментиран от #24, #33

    06:22 07.08.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 0 Отговор
    СИНОВЕТЕ НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА
    СВАЛИХА РЪКАВИЦИТЕ
    ...... :)

    06:26 07.08.2026

  • 7 аман

    44 1 Отговор
    от укрохленчене

    06:27 07.08.2026

  • 8 не знам защо го мисли

    47 1 Отговор
    след като до края на годината украйна остават без излаз на море демек Одеса ще е Руска няма да ви трявбат кораби-свиквайте нацисти

    06:27 07.08.2026

  • 9 Ясно казано

    33 1 Отговор
    Общо взето Русия намира това което търси. Украйна като стане Русия и тя ще е така.

    06:29 07.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин

    36 1 Отговор
    Сибита, иди на ху-й

    06:33 07.08.2026

  • 14 Ами по

    32 1 Отговор
    Тази логика Украйна атакувайки руската нефтопреработвателна инфрастуктура иска да предизвика енергиен скок в света. Русия просто отрязва приходите на Украйна

    06:49 07.08.2026

  • 15 5678

    25 1 Отговор
    Не кораби а Киев трябва да изчезне

    Коментиран от #40

    06:50 07.08.2026

  • 16 Баба Гошка

    35 1 Отговор
    Сабака забравя кой почна атакките на цивилни кораби в азовско черно, че и каспийско, средиземно, балтийско море и в Белгия и др. Пристанища. Тъъппоглави, злловвредни укркуччета. Да ви починат до последното и да отърват света от вас. Не ви щем промишлената радиоак тивна пшеница, ГМОО отровви и какви ли не антии храни на монсантоо и блаккрок. Яжжтр си ги там и почивайтее от боклучаваа храна. Не на нас да ни я продавате за евро

    06:50 07.08.2026

  • 17 Аха почти да пузнайш начи....

    32 1 Отговор
    Всъщност РФ вече ви души в мъртва хватка....
    Няма мърдане.....
    Цяла Урка вече е под контрол на Рф

    06:57 07.08.2026

  • 18 Артилерист

    33 0 Отговор
    Тероризъм е това което върши киевската хунта с дроновите атаки по училища, пазари, места за отдих, плажове, търговски центрове, заведения за хранене, мирни жители и майки с детски колички на погранични руски области и прочие оживени публични места. Зеленски най-нагло и цинично оправда този тероризъм с необходимостта и руските граждани да "УСЕТЕЛИ ВКУСА НА ВОЙНАТА"!!! Как ви се струват лицемерните приказки на Сибига на фона практикувания държавен тероризъм от тяхната хунта спрямо цивилни руски хора? Пропуснах да припомня на тоя Сибига какво правеха в Курска област с цивилните хора и имуществото им нахлулите там укро военни терористи. Добре би било тоя Сибига да не забравя и че руснаците атакуват военни обекти в населени места в дълбочина САМО НОЩЕМ! Къде го е имало това в историята на войните? Американците сринаха София и избиха хиляди българи САМО ЗАЩОТО БЪЛГАРИЯ Е БИЛА СЪЮЗНИК...

    Коментиран от #25

    06:58 07.08.2026

  • 19 Паметник

    26 1 Отговор
    му издигнете на Путин, че толкова ви жали.

    07:08 07.08.2026

  • 20 Ама нали побеждават?

    32 0 Отговор
    Кво реват като бели мечки на пролет? Сега светът щял да умре от глад щото, видите ли, укрите не могат да си изнасят зърното... Аман му е работата на света ако опре само до украинското зърно! Укрите всячески преекспонират ролята си в света! Защитават цяла Европа, ако не са те светът е обречен на глад... Абе я се скрийте, че вече станахте по-досадни и от конски мухи!

    07:10 07.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хе хе...

    19 0 Отговор
    Цивилни кораби натоварени с пшеница, пък вторичните детонации продължават с часове.
    Същата работа като цивилните складове за плюшени играчки и храна за бебета.

    Праведната пропаганда съвсем ни взе за идиоти...

    07:43 07.08.2026

  • 23 Хитлер

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дудов":

    Копираш ме ,аз говорех за славяни !

    07:44 07.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Антирашист 2160

    0 10 Отговор

    До коментар #18 от "Артилерист":

    Дали има тероризъм при защита на родината ?

    Коментиран от #31, #32

    07:50 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Обективен

    12 0 Отговор
    Сибига,,ма не се надценявайте толкова,има и други държави който произвеждат зърно повече от вас и по качествено.
    Война е и започнахте да получавате това което търсите.

    08:08 07.08.2026

  • 28 Съсирек

    8 0 Отговор
    Москва умишлено атакува цивилни кораби в Черно море! А Киев не- умишлено атакува цивилни кораби в Черно море!
    Танто за кукуригу!
    « à la guerre comme à la guerre »t

    08:32 07.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боа

    6 0 Отговор
    Москва просто атакува,-търси край на украйна!

    08:39 07.08.2026

  • 31 Лиз ач евроатлантик

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист 2160":

    Дже и във войната има някакви морални норми.Да удряш плажове,пазари,автобуси с деца и т.н.,как го наричаш?

    09:01 07.08.2026

  • 32 Оня

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист 2160":

    Каква "родина" те гони ?!? Родина на кого - на тъ.пите бандери от централна и западна 404 или на рускоговорящите от източна, югоизточна и южна 404 ? Два коренно различни свята, народа и култура. Дори и в религията са на двата полюса. Дошло е време да се възстанови баланса - тъпаците да си седят в западналата кочина, развитите и цивилизовани райони се връщата в Русия. И още нещо - всичките бандеро-тъоаци бленуват за някакви "репараций" - хахахаха !!! Е.б.ати смо.таняците сте, честно !

    Коментиран от #43

    09:13 07.08.2026

  • 33 Антирашист 2170

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Кои сте вие ?

    09:17 07.08.2026

  • 34 Цензура

    4 0 Отговор
    Безoчието на тоя гнъсен шoпap надминава главоломно дори обичайното, но отвpaтително безoчие на самите укpoпи !!!
    КОЙ започна пръв атаките срещу цивилни кораби бе, включително изнасящи пшеница? Не бяхте ли вие, cвиньo? КОЙ е най-големият износител на пшеница? НЕ сте вие, cвиньo - РУСИЯ Е !!! КОЙ следователно причинява криза с храните? Или си мислите, че само вие имате право да атакувате руските кораби, но Русия няма право да ви отговори?

    Коментиран от #39

    09:32 07.08.2026

  • 35 АВА СИБИГА

    2 0 Отговор
    КО ТИ ПУКА
    ША ИМАТЕ БОЛ ЗЪРНО И ОЛИО ЗА ЗИМАТА
    ША ПРАЙТЕ МЕКИЦИ НА ТЕНЕКИЯ В ПАРКА ЩОТ НЯМА ДА ИМА ТОК АМА НЯМА ЛОШО ПИРИМОГАТА ИСКА ЖЕРТВИ
    АУЦКА ТОЯ НОМЕР МИНА ВЕДНЪЖ
    ВЕЧЕ НЕ МИНАВА

    Коментиран от #37

    09:48 07.08.2026

  • 36 Райха е Кенеф

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    4 Някой
    631ОТГОВОР
    Невярно - просо ви отнемат излаза на море, щото не го заслужавате.
    -;-
    Райфа ще остане без Фюрер и си остава Кенеф

    09:52 07.08.2026

  • 37 лесно е да си изроден русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "АВА СИБИГА":

    35 АВА СИБИГА
    10ОТГОВОР
    КО ТИ ПУКА
    ША ИМАТЕ БОЛ ЗЪРНО И ОЛИО ЗА ЗИМАТА
    ША ПРАЙТЕ МЕКИЦИ НА ТЕНЕКИЯ В ПАРКА ЩОТ НЯМА ДА ИМА ТОК
    -;-
    Русофил с радост за мизерията на удряните украинци

    09:54 07.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Рашистите имат земя за гробища

    1 2 Отговор
    Троекуровском кладзбище
    Не знам къде е това кладбище, ама се било запълвао с генерали разни
    -;
    Дали Фюрера да не създаде нови войски за опазване на елитните путлеристи?!?!

    10:02 07.08.2026

  • 42 а бе..

    3 1 Отговор
    Само чанч и еваньие на бандерците и евала на пхенянците..вчера пуснаа в морето на джапанките неколко нови кимискандери и в токиото засмърде на пръцканьие и очень скоро ще ги пратат да млатат по одессу и измайле

    10:05 07.08.2026

  • 43 Антирашист 2160

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Оня":

    Като отричаш родина на украинците ,отричаш и родина за българити през османско иго и се приближаваш до хитлер .

    10:23 07.08.2026

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