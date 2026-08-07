Сибига: Русия търси нова криза с храните, удряйки кораби

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи остро предупреждение към международната общност, заявявайки, че Руската федерация се опитва да повтори пагубния сценарий от 2022 година.
Според дипломата, чрез ескалацията на атаките срещу цивилни търговски кораби и пристанищна инфраструктура, Москва умишлено цели да предизвика шоково поскъпване на хранителните стоки в световен мащаб и да задълбочи хуманитарната криза.
В изявление, разпространено в социалната мрежа X, Сибига припомни, че през 2022 г., когато Русия наложи незаконна блокада на украинските морски пристанища, глобалният индекс на цените на храните скочи с над 25%. Това доведе до остър недостиг на продоволствие за милиони семейства по света, особено в регионите на Африка, Азия и Близкия изток.
Систематичен терор срещу свободата на корабоплаването
„Русия се стреми да постигне същия резултат и сега, като атакува цивилни плавателни съдове в украинските пристанища и по протежение на украинския морски коридор“, подчерта Сибига. Той бе категоричен, че последствията за света могат да бъдат също толкова тежки, колкото и в началото на войната.
Изявлението идва непосредствено след поредния тежък инцидент в Черно море. На 6 август руски удар порази товарен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който е бил натоварен с украинска пшеница. При нападението загина един украински гражданин, а трима други членове на екипажа бяха ранени. По данни на украинските власти, цитирани от международните агенции, от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г. досега руските удари са повредили или унищожили над 1054 обекта от пристанищната инфраструктура и са засегнали 232 цивилни кораба.
Търсене на алтернативни маршрути за износ
Заради засиления натиск и рисковете за сигурността в Черно море, Украйна е принудена да търси спешно разширяване на сухопътните и речните коридори за износ през съседните държави от Европейския съюз. Министърът на земеделието на Украйна Тарас Висоцки обаче предупреди, че алтернативните маршрути ще достигнат пълния си капацитет най-рано в края на август и ще могат да покрият едва половината от обемите, преминаващи традиционно през дълбоководните черноморски пристанища.
Киев призова засегнатите региони и цялата международна общност да увеличат дипломатическия и икономически натиск върху Москва, за да се гарантира свободата на корабоплаването и да се предотврати използването на глада като оръжие в глобалната политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннн
06:14 07.08.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
06:17 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой
А вашите удари по танкери не водят ли до повишение на цените на горивата, и от там до световна криза?
Двойните стандарти са видими и няма как да ги приемем равнодушно.
Коментиран от #36
06:21 07.08.2026
5 Хмм
Коментиран от #24, #33
06:22 07.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СВАЛИХА РЪКАВИЦИТЕ
...... :)
06:26 07.08.2026
7 аман
06:27 07.08.2026
8 не знам защо го мисли
06:27 07.08.2026
9 Ясно казано
06:29 07.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путин
06:33 07.08.2026
14 Ами по
06:49 07.08.2026
15 5678
Коментиран от #40
06:50 07.08.2026
16 Баба Гошка
06:50 07.08.2026
17 Аха почти да пузнайш начи....
Няма мърдане.....
Цяла Урка вече е под контрол на Рф
06:57 07.08.2026
18 Артилерист
Коментиран от #25
06:58 07.08.2026
19 Паметник
07:08 07.08.2026
20 Ама нали побеждават?
07:10 07.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хе хе...
Същата работа като цивилните складове за плюшени играчки и храна за бебета.
Праведната пропаганда съвсем ни взе за идиоти...
07:43 07.08.2026
23 Хитлер
До коментар #3 от "Дудов":Копираш ме ,аз говорех за славяни !
07:44 07.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Антирашист 2160
До коментар #18 от "Артилерист":Дали има тероризъм при защита на родината ?
Коментиран от #31, #32
07:50 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Обективен
Война е и започнахте да получавате това което търсите.
08:08 07.08.2026
28 Съсирек
Танто за кукуригу!
« à la guerre comme à la guerre »t
08:32 07.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Боа
08:39 07.08.2026
31 Лиз ач евроатлантик
До коментар #25 от "Антирашист 2160":Дже и във войната има някакви морални норми.Да удряш плажове,пазари,автобуси с деца и т.н.,как го наричаш?
09:01 07.08.2026
32 Оня
До коментар #25 от "Антирашист 2160":Каква "родина" те гони ?!? Родина на кого - на тъ.пите бандери от централна и западна 404 или на рускоговорящите от източна, югоизточна и южна 404 ? Два коренно различни свята, народа и култура. Дори и в религията са на двата полюса. Дошло е време да се възстанови баланса - тъпаците да си седят в западналата кочина, развитите и цивилизовани райони се връщата в Русия. И още нещо - всичките бандеро-тъоаци бленуват за някакви "репараций" - хахахаха !!! Е.б.ати смо.таняците сте, честно !
Коментиран от #43
09:13 07.08.2026
33 Антирашист 2170
До коментар #5 от "Хмм":Кои сте вие ?
09:17 07.08.2026
34 Цензура
КОЙ започна пръв атаките срещу цивилни кораби бе, включително изнасящи пшеница? Не бяхте ли вие, cвиньo? КОЙ е най-големият износител на пшеница? НЕ сте вие, cвиньo - РУСИЯ Е !!! КОЙ следователно причинява криза с храните? Или си мислите, че само вие имате право да атакувате руските кораби, но Русия няма право да ви отговори?
Коментиран от #39
09:32 07.08.2026
35 АВА СИБИГА
ША ИМАТЕ БОЛ ЗЪРНО И ОЛИО ЗА ЗИМАТА
ША ПРАЙТЕ МЕКИЦИ НА ТЕНЕКИЯ В ПАРКА ЩОТ НЯМА ДА ИМА ТОК АМА НЯМА ЛОШО ПИРИМОГАТА ИСКА ЖЕРТВИ
АУЦКА ТОЯ НОМЕР МИНА ВЕДНЪЖ
ВЕЧЕ НЕ МИНАВА
Коментиран от #37
09:48 07.08.2026
36 Райха е Кенеф
До коментар #4 от "Някой":4 Някой
631ОТГОВОР
Невярно - просо ви отнемат излаза на море, щото не го заслужавате.
-;-
Райфа ще остане без Фюрер и си остава Кенеф
09:52 07.08.2026
37 лесно е да си изроден русофил
До коментар #35 от "АВА СИБИГА":35 АВА СИБИГА
10ОТГОВОР
КО ТИ ПУКА
ША ИМАТЕ БОЛ ЗЪРНО И ОЛИО ЗА ЗИМАТА
ША ПРАЙТЕ МЕКИЦИ НА ТЕНЕКИЯ В ПАРКА ЩОТ НЯМА ДА ИМА ТОК
-;-
Русофил с радост за мизерията на удряните украинци
09:54 07.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Рашистите имат земя за гробища
Не знам къде е това кладбище, ама се било запълвао с генерали разни
-;
Дали Фюрера да не създаде нови войски за опазване на елитните путлеристи?!?!
10:02 07.08.2026
42 а бе..
10:05 07.08.2026
43 Антирашист 2160
До коментар #32 от "Оня":Като отричаш родина на украинците ,отричаш и родина за българити през османско иго и се приближаваш до хитлер .
10:23 07.08.2026