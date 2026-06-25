Кремъл отрича твърдения за натиск върху Беларус да се включи по-активно във войната срещу Украйна

Кремъл отрече твърденията в публикация на „Уолстрийт Джърнъл“ (WSJ), според която Русия оказва натиск върху Беларус да засили участието си във военните действия срещу Украйна. Информацията беше цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Според материала на WSJ, който се позовава на руски и европейски представители, Москва се опитва да убеди беларуското ръководство да позволи по-активно използване на територията на страната за военни операции срещу Украйна. Това включва възможност за изстрелване на дронове от беларуска територия и разширяване на военния натиск по западното направление, с цел принуждаване на Киев да преразположи свои сили към границата с Беларус.

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Изданието твърди също, че Русия може да използва икономически натиск върху Минск, включително заплахи за намаляване на финансовата подкрепа, ако Беларус не сътрудничи в по-голяма степен. Информацията е базирана и на източници, включително бивш служител на руското разузнаване.

Кремъл категорично отхвърли тези твърдения и ги определи като неточни. Москва последователно поддържа позицията, че Украйна представлява заплаха за сигурността на Беларус, както и че двете държави са съюзници в рамките на по-широко сътрудничество в сферата на сигурността и икономиката.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по-рано, че Русия ще продължи да подкрепя Беларус и да реагира на всякакви заплахи, включително тези, които Москва приписва на Украйна.

Войната в Украйна продължава да оказва влияние върху отношенията между Москва и Минск, като Беларус остава ключов политически и стратегически съюзник на Русия, но същевременно се стреми да избегне пряко по-дълбоко въвличане във военния конфликт.

Като държава член на Европейския съюз и НАТО, България следи отблизо развитието на войната в Украйна и отношенията между Русия и Беларус.