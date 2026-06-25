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Кремъл отрича твърдения за натиск върху Беларус да се включи по-активно във войната срещу Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл отрича твърдения за натиск върху Беларус да се включи по-активно във войната срещу Украйна

25 Юни, 2026 13:41, обновена 25 Юни, 2026 13:44 507 15

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  • беларус-
  • война

Русия отхвърли публикация на WSJ за опити за разширяване на военната роля на Беларус, докато изданието твърди, че Москва търси по-широко използване на беларуската територия.

Кремъл отрича твърдения за натиск върху Беларус да се включи по-активно във войната срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл отрече твърденията в публикация на „Уолстрийт Джърнъл“ (WSJ), според която Русия оказва натиск върху Беларус да засили участието си във военните действия срещу Украйна. Информацията беше цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Според материала на WSJ, който се позовава на руски и европейски представители, Москва се опитва да убеди беларуското ръководство да позволи по-активно използване на територията на страната за военни операции срещу Украйна. Това включва възможност за изстрелване на дронове от беларуска територия и разширяване на военния натиск по западното направление, с цел принуждаване на Киев да преразположи свои сили към границата с Беларус.

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Изданието твърди също, че Русия може да използва икономически натиск върху Минск, включително заплахи за намаляване на финансовата подкрепа, ако Беларус не сътрудничи в по-голяма степен. Информацията е базирана и на източници, включително бивш служител на руското разузнаване.

Кремъл категорично отхвърли тези твърдения и ги определи като неточни. Москва последователно поддържа позицията, че Украйна представлява заплаха за сигурността на Беларус, както и че двете държави са съюзници в рамките на по-широко сътрудничество в сферата на сигурността и икономиката.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по-рано, че Русия ще продължи да подкрепя Беларус и да реагира на всякакви заплахи, включително тези, които Москва приписва на Украйна.

Войната в Украйна продължава да оказва влияние върху отношенията между Москва и Минск, като Беларус остава ключов политически и стратегически съюзник на Русия, но същевременно се стреми да избегне пряко по-дълбоко въвличане във военния конфликт.

Като държава член на Европейския съюз и НАТО, България следи отблизо развитието на войната в Украйна и отношенията между Русия и Беларус.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЯВНО 404 ГУБИ ПО ВСИЧКИ ФРОНТОВЕ

    12 3 Отговор
    Затова ПРОПАГАНДАТА ИСТЕРЯСВА.

    13:45 25.06.2026

  • 2 Когато кремъл отрича

    5 11 Отговор
    значи твърдението е вярно.

    13:48 25.06.2026

  • 3 Всичко от московия е лъжа и измама !

    7 10 Отговор
    Няма никакво значение какво твърдят, отричат и подписват рашистите.

    Коментиран от #6

    13:49 25.06.2026

  • 4 Трол

    3 3 Отговор
    По-вероятно е да се включат Полша, Румъния и Унгария, отколкото Беларус.

    13:51 25.06.2026

  • 5 Разсъждаващ

    9 3 Отговор
    Ако погледнем обективно , не й трябва ннРусия да въвлича Белорус . Напредва се по всички точки на стълкновението . Разписват се Константиновка инКупянс . Съвсем скоро Дружковка и са пред Краматорск и Славянск .

    13:54 25.06.2026

  • 6 така е русофоборсуко Всичко от

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    цъкащи мишоци кат теб е лъжа и измама и злоба !

    13:54 25.06.2026

  • 7 Нямат край

    5 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    14:01 25.06.2026

  • 8 Чакай малко

    7 3 Отговор
    НАЛИ тази сутрин писахте, че Белорус изключил радарите :) :) :)

    евро-краварски русофоби с явен IQ дефицит ...

    14:02 25.06.2026

  • 9 хаха🤣

    7 0 Отговор
    абе спрете му белото и одеколона на тоя лалугер🤣

    14:03 25.06.2026

  • 10 Петър

    5 2 Отговор
    Зеления нещо е предозирал и има халюцинации.

    Коментиран от #11

    14:07 25.06.2026

  • 11 хаха🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Петър":

    остави го зеления, ами наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣

    14:17 25.06.2026

  • 12 Димяща ушанка

    3 0 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    14:18 25.06.2026

  • 13 Няма никакъв натиск

    1 0 Отговор
    Ама разбира се, че няма никакъв натиск, Беларус сама се натиска да влезе между шамарите, че да може Зелю да си я бомби всеки ден за собствено удовлетворение и понеже му е под ръка.

    14:27 25.06.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор
    ".. България следи отблизо развитието на войната ..."

    Караме си Ф16-ките, БМВ-тата, Мерцовете и сладко рупаме пуканки 🍿, наслаждавайки се на ру3ките Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 👈

    14:28 25.06.2026

  • 15 Хаха

    0 0 Отговор
    Че то Кремълджиите си стоят мирно и тихичко и на никога нищо не правят, а ние само ги обвиняваме безпричинно. Той Путин, Лукашенко си го гледа като писано яйце.

    14:30 25.06.2026

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