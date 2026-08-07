Дежурни екипи остават на АМ Тракия след огнения ад

Ситуацията с големия пожар на АМ „Тракия“ в района на Пазарджик е напълно овладяна.

Извънредната ситуация, която вчера следобед блокира ключовата пътна артерия при 69-ия километър (до отбивката за Велинград и Церово), вече е под контрол, а движението на автомобили е възстановено в двете посоки.

Как бе овладяна огнената стихия?

Огънят избухна в ранния следобед на 6 август в сухи треви и бързо се разрасна, засягайки лозови масиви, храсти и дъбова гора в землището на селата Церово и Славовица. Поради силния вятър и температури от 37 градуса, пламъците прехвърлиха магистралното платно и наложиха пълно спиране на трафика.

В мащабната операция по гасенето се включиха десетки огнеборци, доброволци и служители на Държавното горско стопанство. От въздуха борбата с пламъците бе подпомогната от два военни хеликоптера "Кугър" (AS 532 AL Cougar) от авиобаза Крумово. Към района бе изпратен и тежък булдозер за прокарване на просеки.

Актуално състояние на движението по АМ „Тракия“

Транспортният колапс, оставил стотици шофьори в километрични задръствания по обходните маршрути, приключи късно снощи. По официална информация на МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“, поетапно първо бе отворено платното в посока София, а малко след 21:00 ч. бе пуснато движението и в посока Бургас.

Въпреки пълното възстановяване на трафика, дежурни противопожарни и полицейски екипи ще останат на място през цялата нощ, за да следят за евентуални нови разпалвания на тлеещи огнища. Властите призовават шофьорите да преминават през участъка със съобразена скорост и повишено внимание.