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Дежурни екипи остават на АМ Тракия след огнения ад

Дежурни екипи остават на АМ Тракия след огнения ад

7 Август, 2026 03:32, обновена 7 Август, 2026 03:37 1 489 3

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Пожарът в Пазарджишко, обхванал над 1000 декара, вече е локализиран, а движението бе пуснато

Дежурни екипи остават на АМ Тракия след огнения ад - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с големия пожар на АМ „Тракия“ в района на Пазарджик е напълно овладяна.

Извънредната ситуация, която вчера следобед блокира ключовата пътна артерия при 69-ия километър (до отбивката за Велинград и Церово), вече е под контрол, а движението на автомобили е възстановено в двете посоки.

Как бе овладяна огнената стихия?

Огънят избухна в ранния следобед на 6 август в сухи треви и бързо се разрасна, засягайки лозови масиви, храсти и дъбова гора в землището на селата Церово и Славовица. Поради силния вятър и температури от 37 градуса, пламъците прехвърлиха магистралното платно и наложиха пълно спиране на трафика.

В мащабната операция по гасенето се включиха десетки огнеборци, доброволци и служители на Държавното горско стопанство. От въздуха борбата с пламъците бе подпомогната от два военни хеликоптера "Кугър" (AS 532 AL Cougar) от авиобаза Крумово. Към района бе изпратен и тежък булдозер за прокарване на просеки.

Актуално състояние на движението по АМ „Тракия“

Транспортният колапс, оставил стотици шофьори в километрични задръствания по обходните маршрути, приключи късно снощи. По официална информация на МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“, поетапно първо бе отворено платното в посока София, а малко след 21:00 ч. бе пуснато движението и в посока Бургас.

Въпреки пълното възстановяване на трафика, дежурни противопожарни и полицейски екипи ще останат на място през цялата нощ, за да следят за евентуални нови разпалвания на тлеещи огнища. Властите призовават шофьорите да преминават през участъка със съобразена скорост и повишено внимание.


Пазарджик / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Магистрала, друг път

    1 0 Отговор
    все такава ще я свършат нашите като кучето на нивата.

    06:59 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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