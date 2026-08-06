Германското министерство на вътрешните работи отрече, че украинският самолет, замесен в инцидента в Лайпциг, е превозвал боеприпаси

Германското министерство на вътрешните работи отрече на вътрешен брифинг съобщения, че украинският самолет, замесен в инцидента с дрона на летище Лайпциг/Хале, е превозвал боеприпаси, предаде ДПА, съобщи БТА.

На брифинга за парламентарни координатори в Бундестага са участвали членове на комисиите по вътрешни работи и по отбрана и е било заявено, че на борда на самолета не е имало боеприпаси.

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Германското издание „Фокус“ (Focus) първо съобщи за опровержението. Информацията съвпада с данните, до които е стигнала и ДПА. Министерството все още не е отговорило на официално запитване за коментар.

Късно във вторник служител на летището е забелязал дрона с прикрепено взривно устройство на южната писта на летище Лайпциг/Хале. По данни на източници от службите за сигурност той е бил открит в близост до украински товарен самолет „Антонов Ан-124 Кондор“. Впоследствие специалисти от Федералната полиция обезвредиха взривното устройство.

Вътрешният министър Александер Добринт е поканил свои колеги на среща след инцидента с дрона, потвърди министерството. В срещата, която ще се състои в края на август във Военноморската академия „Мюрвик“ в северния германски град Фленсбург, близо до границата с Дания, се очаква да участват министри на вътрешните работи от източноевропейски държави членки на ЕС и от страните по крайбрежието на Балтийско море. Покани са изпратени до министрите на вътрешните работи на балтийските държави, Полша, Швеция, Норвегия и Дания.

Според министерството целта на разговорите е да бъде координирана обща стратегия за противодействие на дронове и да бъде засилена защитата на критичната инфраструктура.