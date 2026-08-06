Германското министерство на вътрешните работи отрече, че украинският самолет, замесен в инцидента в Лайпциг, е превозвал боеприпаси

Германското министерство на вътрешните работи отрече на вътрешен брифинг съобщения, че украинският самолет, замесен в инцидента с дрона на летище Лайпциг/Хале, е превозвал боеприпаси, предаде ДПА, съобщи БТА.
На брифинга за парламентарни координатори в Бундестага са участвали членове на комисиите по вътрешни работи и по отбрана и е било заявено, че на борда на самолета не е имало боеприпаси.
Германското издание „Фокус“ (Focus) първо съобщи за опровержението. Информацията съвпада с данните, до които е стигнала и ДПА. Министерството все още не е отговорило на официално запитване за коментар.
Късно във вторник служител на летището е забелязал дрона с прикрепено взривно устройство на южната писта на летище Лайпциг/Хале. По данни на източници от службите за сигурност той е бил открит в близост до украински товарен самолет „Антонов Ан-124 Кондор“. Впоследствие специалисти от Федералната полиция обезвредиха взривното устройство.
Вътрешният министър Александер Добринт е поканил свои колеги на среща след инцидента с дрона, потвърди министерството. В срещата, която ще се състои в края на август във Военноморската академия „Мюрвик“ в северния германски град Фленсбург, близо до границата с Дания, се очаква да участват министри на вътрешните работи от източноевропейски държави членки на ЕС и от страните по крайбрежието на Балтийско море. Покани са изпратени до министрите на вътрешните работи на балтийските държави, Полша, Швеция, Норвегия и Дания.
Според министерството целта на разговорите е да бъде координирана обща стратегия за противодействие на дронове и да бъде засилена защитата на критичната инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кво друго да е возил
Коментиран от #13
21:25 06.08.2026
2 Сандо
Коментиран от #8
21:25 06.08.2026
3 АЙДЕ БЕ...?!
21:27 06.08.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #9
21:30 06.08.2026
5 Сатана Z
21:31 06.08.2026
6 Абе напишете ясно
Дрон, взривно устройство, украински самолет...и каша.
21:32 06.08.2026
7 ама, разбира се
21:35 06.08.2026
8 също така
До коментар #2 от "Сандо":Товара е съдържал и черни чували за буцифицираните клетници.
21:36 06.08.2026
9 Не казват,защото...
До коментар #4 от "Kaлпазанин":...е превозвал деликатна стока...- ...дамски превръзки за...Урсула...😉😝😂😆🤣!
21:37 06.08.2026
10 Боруна Лом
21:41 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Луганск
да ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
21:43 06.08.2026
13 Цеко сифоня
До коментар #1 от "кво друго да е возил":Категорично не. Това са празнични фойерверки 155 мм.
21:47 06.08.2026
14 тагарев
21:54 06.08.2026
15 BG гражданин и данъкоплатец
22:30 06.08.2026
16 Пеле
22:41 06.08.2026
17 Пеле
22:42 06.08.2026
18 И дронът е отрекъл, че
22:44 06.08.2026
19 ти да видиш
23:05 06.08.2026
20 Евроатлантик
Коментиран от #22
05:15 07.08.2026
21 Фичо
08:06 07.08.2026
22 Фичо
До коментар #20 от "Евроатлантик":За евро депутатите незнам, но кава воня се разнесе в Германия от напълнените им гащи.
08:10 07.08.2026
23 Факт
08:28 07.08.2026