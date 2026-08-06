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Германското министерство на вътрешните работи отрече, че украинският самолет, замесен в инцидента в Лайпциг, е превозвал боеприпаси
  Тема: Украйна

Германското министерство на вътрешните работи отрече, че украинският самолет, замесен в инцидента в Лайпциг, е превозвал боеприпаси

6 Август, 2026 21:23 2 908 23

  • лайпциг-
  • боеприпаси-
  • самолет-
  • дронове-
  • германия-
  • украйна

Целта на разговорите е да бъде координирана обща стратегия за противодействие на дронове и да бъде засилена защитата на критичната инфраструктура

Германското министерство на вътрешните работи отрече, че украинският самолет, замесен в инцидента в Лайпциг, е превозвал боеприпаси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германското министерство на вътрешните работи отрече на вътрешен брифинг съобщения, че украинският самолет, замесен в инцидента с дрона на летище Лайпциг/Хале, е превозвал боеприпаси, предаде ДПА, съобщи БТА.

На брифинга за парламентарни координатори в Бундестага са участвали членове на комисиите по вътрешни работи и по отбрана и е било заявено, че на борда на самолета не е имало боеприпаси.

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Германското издание „Фокус“ (Focus) първо съобщи за опровержението. Информацията съвпада с данните, до които е стигнала и ДПА. Министерството все още не е отговорило на официално запитване за коментар.

Късно във вторник служител на летището е забелязал дрона с прикрепено взривно устройство на южната писта на летище Лайпциг/Хале. По данни на източници от службите за сигурност той е бил открит в близост до украински товарен самолет „Антонов Ан-124 Кондор“. Впоследствие специалисти от Федералната полиция обезвредиха взривното устройство.

Вътрешният министър Александер Добринт е поканил свои колеги на среща след инцидента с дрона, потвърди министерството. В срещата, която ще се състои в края на август във Военноморската академия „Мюрвик“ в северния германски град Фленсбург, близо до границата с Дания, се очаква да участват министри на вътрешните работи от източноевропейски държави членки на ЕС и от страните по крайбрежието на Балтийско море. Покани са изпратени до министрите на вътрешните работи на балтийските държави, Полша, Швеция, Норвегия и Дания.

Според министерството целта на разговорите е да бъде координирана обща стратегия за противодействие на дронове и да бъде засилена защитата на критичната инфраструктура.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кво друго да е возил

    39 3 Отговор
    освен бомби и памперси ?

    Коментиран от #13

    21:25 06.08.2026

  • 2 Сандо

    42 3 Отговор
    Значи е превозвал памперси или бели чаршафи.А може би мънисто и залъгалки за местните аборигени,повярвали в пристигащата демокрация.

    Коментиран от #8

    21:25 06.08.2026

  • 3 АЙДЕ БЕ...?!

    28 3 Отговор
    Не на нас теА...!

    21:27 06.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    42 3 Отговор
    Стана ми пак интересно ,ами какво е имало тогава или е тайна

    Коментиран от #9

    21:30 06.08.2026

  • 5 Сатана Z

    27 3 Отговор
    Превозвал е органи от Укрия до Дойчланд

    21:31 06.08.2026

  • 6 Абе напишете ясно

    31 3 Отговор
    в какво се състои случката! Стига с тия увъртания!

    Дрон, взривно устройство, украински самолет...и каша.

    21:32 06.08.2026

  • 7 ама, разбира се

    32 3 Отговор
    Зеления наркоман е пратил няколко от най-големите транспорнтни самолети, АН-124, в Германистан да зареди бело, памперси и шоколад. Да не си помислите че са били за оръжия.

    21:35 06.08.2026

  • 8 също така

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Товара е съдържал и черни чували за буцифицираните клетници.

    21:36 06.08.2026

  • 9 Не казват,защото...

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    ...е превозвал деликатна стока...- ...дамски превръзки за...Урсула...😉😝😂😆🤣!

    21:37 06.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    27 2 Отговор
    УКРИИИ МАРШ ОТ БЪЛГАРИЯ

    21:41 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Луганск

    24 2 Отговор
    АН-124 - РУСЛАН! а не кондор!

    да ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    21:43 06.08.2026

  • 13 Цеко сифоня

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "кво друго да е возил":

    Категорично не. Това са празнични фойерверки 155 мм.

    21:47 06.08.2026

  • 14 тагарев

    18 2 Отговор
    да бе , и ние повярвахме!

    21:54 06.08.2026

  • 15 BG гражданин и данъкоплатец

    17 0 Отговор
    Има ли някой да вярва на подобна безумна полу новина? Ако някой наистина е искал да взриви АН124 да го е направил без излишен шум и брътвежи за хибридни заплахи и т.н.

    22:30 06.08.2026

  • 16 Пеле

    1 7 Отговор
    Въображението на някои коментатори е свръх налудничаво.В статията категорично се изяснява истината.

    22:41 06.08.2026

  • 17 Пеле

    1 8 Отговор
    Въображението на някои коментатори е свръх налудничаво.В статията категорично се изяснява истината.

    22:42 06.08.2026

  • 18 И дронът е отрекъл, че

    10 0 Отговор
    носи взрив.

    22:44 06.08.2026

  • 19 ти да видиш

    8 0 Отговор
    Дини е превозвал за разхлабване на зеленияпор върху златната тоалетна?

    23:05 06.08.2026

  • 20 Евроатлантик

    8 0 Отговор
    Май е време в ЕП да заговорят не за руската, а за украинската заплаха. И за ислямската също. Русофобията съвсем им замагли мозъка на евродепутатите.

    Коментиран от #22

    05:15 07.08.2026

  • 21 Фичо

    3 0 Отговор
    Не бре Ан бил натоварен с бракувани маски с изтекъл срок на годност против Ковид вируса купени за десетки милиарди от Шпан.

    08:06 07.08.2026

  • 22 Фичо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Евроатлантик":

    За евро депутатите незнам, но кава воня се разнесе в Германия от напълнените им гащи.

    08:10 07.08.2026

  • 23 Факт

    1 0 Отговор
    Слрдващия път друга песен ще пеете

    08:28 07.08.2026

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