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Броят на забелязаните дронове на летищата в Германия е нараснал значително

Броят на забелязаните дронове на летищата в Германия е нараснал значително

6 Август, 2026 22:54 1 534 8

  • лайпциг-
  • дронове-
  • германия-
  • самолети-
  • летище

На летището в Лайпциг късно във вторник бе открит дрон, зареден с експлозив

Броят на забелязаните дронове на летищата в Германия е нараснал значително - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на забелязаните дронове на летищата в Германия е нараснал значително през първата половина на 2026 г., като е съобщено за общо 166 инцидента на 15-те международни летища в страната, повечето от които са в по-широкия периметър около тях, предаде ДПА, като се позова на публикувани днес данни на Германското ръководство на въздушното движение (DFS), съобщи БТА.

Това е значително повече от регистрираните 101 случая през първото полугодие на 2025 г., сочат данните на органа за контрол на въздушното движение в Германия.

Летището в Берлин-Бранденбург води статистиката в страната с 28 забелязани дрона през първата половина на тази година. В седем от тези случаи въздушното движение е било временно спряно. За цялата 2025 г. на летището в Берлин-Бранденбург са били засечени едва осем дрона, според данните.

Летището в град Франкфурт, най-голямото в Германия, се нарежда непосредствено след Берлин-Бранденбург с 27 забелязани дрона през първата половина на 2026 г.

Данните на Германското ръководство на въздушното движение не посочват причините за увеличението в национален мащаб. За летището в Берлин-Бранденбург обаче се предполага, че увеличението се дължи на това, че федералната полиция е инсталирала там нова система за засичане на летящи обекти тази година, която може да идентифицира дронове по-бързо и по-надеждно, според германския орган за контрол на въздушното движение.

Федералната полиция на Германия засега отказва да направи коментар по този въпрос.

На летището в Лайпциг, което обслужва и друг германски град - Хале, късно във вторник бе открит дрон, зареден с експлозив. Според представители на силите за сигурност той се е намирал в близост до украински товарен самолет. Специалисти от федералната полиция са обезвредили взривното устройство.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    3 0 Отговор
    Тренират хората

    22:56 06.08.2026

  • 2 Част от

    6 0 Отговор
    дроновете били пътнически и принадлежали на Луфтханза, други произведени от Боинг били регистрирани в офшорни зони.

    22:57 06.08.2026

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Това са или извънземните, или украинците!!! Защото руснаците няма да ви гърмят с дронове, а с ракети!!!
    Запомнете го, не че ще успеете да противостоите!!!

    22:57 06.08.2026

  • 4 Робот

    7 0 Отговор
    Това са разузнавателни дронове които могат да направят високоточните ракети на руснаците още по точни ..! Каквото е писано да става ще стане през зимата...! Очевадно е..

    23:00 06.08.2026

  • 5 Този дрон с експлоазив

    10 0 Отговор
    дето бил до укранския товарен самолет чий е??!
    И кой го е разтоварил там на летището? Не ни баламосвайте само.

    Коментиран от #6

    23:10 06.08.2026

  • 6 Забележителен баламурник

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този дрон с експлоазив":

    Забелязват хората просто. За да ни пробутват шмекериите си.
    Лузъри отчаяни.

    23:15 06.08.2026

  • 7 Хм...

    1 0 Отговор
    Меркел и Шрьодер какво мислят по въпроса?

    00:21 07.08.2026

  • 8 да сме коректни

    3 0 Отговор
    Увеличил се е броят на забелязани дронове........ а броят на ""незабелязаните"" дали е намалял.....странно!

    04:02 07.08.2026

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