Броят на забелязаните дронове на летищата в Германия е нараснал значително през първата половина на 2026 г., като е съобщено за общо 166 инцидента на 15-те международни летища в страната, повечето от които са в по-широкия периметър около тях, предаде ДПА, като се позова на публикувани днес данни на Германското ръководство на въздушното движение (DFS), съобщи БТА.

Това е значително повече от регистрираните 101 случая през първото полугодие на 2025 г., сочат данните на органа за контрол на въздушното движение в Германия.

Летището в Берлин-Бранденбург води статистиката в страната с 28 забелязани дрона през първата половина на тази година. В седем от тези случаи въздушното движение е било временно спряно. За цялата 2025 г. на летището в Берлин-Бранденбург са били засечени едва осем дрона, според данните.

Летището в град Франкфурт, най-голямото в Германия, се нарежда непосредствено след Берлин-Бранденбург с 27 забелязани дрона през първата половина на 2026 г.

Данните на Германското ръководство на въздушното движение не посочват причините за увеличението в национален мащаб. За летището в Берлин-Бранденбург обаче се предполага, че увеличението се дължи на това, че федералната полиция е инсталирала там нова система за засичане на летящи обекти тази година, която може да идентифицира дронове по-бързо и по-надеждно, според германския орган за контрол на въздушното движение.

Федералната полиция на Германия засега отказва да направи коментар по този въпрос.

На летището в Лайпциг, което обслужва и друг германски град - Хале, късно във вторник бе открит дрон, зареден с експлозив. Според представители на силите за сигурност той се е намирал в близост до украински товарен самолет. Специалисти от федералната полиция са обезвредили взривното устройство.