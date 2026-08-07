Йотова: България има голям потенциал в ИИ сферата

България има голям потенциал в сферата на информационните технологии (ИТ) и изкуствения интелект (ИИ) и бизнесът забелязва тези перспективи.
Това коментира вицепрезидентът Илияна Йотова в личния си профил във Фейсбук, цитирана от БТА.
Стратегическа среща с ИТ сектора
Изявлението бе направено след официална среща с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров и неговия екип. По време на разговорите бяха обсъдени дейността на технологичната компания у нас, както и плановете им за бъдещо мащабно разрастване.
Компанията разработва софтуерни и ИТ решения за германската „Шварц Груп“. Това включва поддръжка на две големи търговски вериги, производствената Schwarz Produktion и компанията за рециклиране PreZero. По данни на БНР компанията планира изграждането на мащабен център за данни в България.
Дигитален суверенитет и европейско признание
Според Илияна Йотова развитието на ИТ капацитета на местно ниво е фундаментално за постигането на дигитален суверенитет в рамките на целия Европейски съюз.
- Гигафабрика за ИИ: България бе избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски държави, в които ще бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект.
- Научен престиж: Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) вече се утвърди като научен център от световна величина.
Инвестициите в изкуствен интелект и технологии се превръщат в основен двигател на икономическия растеж у нас, предаде NOVA. Партньорството между държавата, научните среди и международния бизнес остава ключов фактор за задържането на млади технологични таланти в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я проверете
„Шварц Груп“ Лидл и Кауфланд
Кабиле освен че е на военни терени както много от магазините им имат и складова база
Дарина Йотова
Илияна Йотова
още нещо?
Коментиран от #17
04:22 07.08.2026
2 ТАЯ ДЕ ЖИВЕЕЕ
04:23 07.08.2026
3 все по зле
04:46 07.08.2026
4 Когато си направил
05:18 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо
05:35 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Емигрант
- Рая на земята
- Манна небесна
- Всичко което си пожелаеш
- И много от всичкия въздух под налягане.
Моля те само ме избери да продължавам да седя на тоя стол, че много ми харесва.
Баба Йоца прогледналата
05:40 07.08.2026
9 Ред бул дава крила
за България л@н@т@
(мега разходи за ТОК и вода за охлаждане)
05:40 07.08.2026
10 Никой
Всичко точно - ама трябва подходяща фризура.
Не че е фатално, ама - част от играта е.
Късмет иначе - но е неприятно така да се гледа.
Има си прически за всяка възраст.
05:41 07.08.2026
11 Мимч
05:44 07.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тотален слугинаж
06:07 07.08.2026
14 АГАТ а Кристи
06:26 07.08.2026
15 в кратце
06:31 07.08.2026
16 бушприт
06:32 07.08.2026
17 Би било
До коментар #1 от "Я проверете":ИНТЕРЕСНО до поповдигнеш малко завесата. За сега си казал само "А"....
06:33 07.08.2026
18 И на
06:34 07.08.2026
19 Търси
07:06 07.08.2026
20 Не знам
07:12 07.08.2026
21 Беро
07:13 07.08.2026
22 Боже, Боже
07:17 07.08.2026
23 Перо
07:19 07.08.2026
24 Баш Майстора
Коментиран от #31
07:24 07.08.2026
25 пресолена
07:24 07.08.2026
26 Започна се Енергийна ефективност
Цената 2-3 хиляди евро.
Разходът е за цялата сграда, а не само за конкретния собственик, който продава или отдава имота си.
ОСТАВКА!
07:34 07.08.2026
27 Идиотова е с остър дефицит на ЕИ,
Коментиран от #44
07:39 07.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боташа или ботуша на терора
07:46 07.08.2026
30 българина
07:47 07.08.2026
31 Картаген
До коментар #24 от "Баш Майстора":Що , бе ?Аз вярвам безпрекословно.
Гле,й Баце к,ъв хубав тунел под Шипка направи,Кирето какъв завод за електромобили построи,Слави що македонски космонавти изпрати. Пилотът изпонатика олигарсите по всички възможни затвори.Няма причина ИлиАнчето да не спретне един що годе Мега Гига завод за Истински Ил юзии ( ИИ )
.Бъдете оптимисти !
07:49 07.08.2026
32 Кокоше Царство !
Ами И !
Главния Му Секретар !
07:56 07.08.2026
33 Вива Коце
Щом като депутат успя да си построи къща,като президент ще може да си построи завод.
Коментиран от #35
08:01 07.08.2026
34 Тая !
Разбирала И !
От ИИ !
И Интернет !
08:06 07.08.2026
35 Горкото Коце !
До коментар #33 от "Вива Коце":Другиге Го Декласираха !
Успяха да си Направят И Замъци !
И Хотели !
Чекмеджетата !
Няма Да ги Броим !
Коментиран от #40
08:09 07.08.2026
36 Перо
08:11 07.08.2026
37 мхмхм
на първо място браво на Йотова.
на второ до българското простолюдие, вземете четете преди да си фантазирате.
пътят е един и това е развитие, бийте се колкото искате по гърдите и плюйте колкото искате, скоро ИИ ще ви плаща заплатите и ще работите по малко.
винаги ще има хора против и за ИИ, важното е да се приспособите към това което е.
повечето коментари са на хора които явно не се интересуват от собственото си развитие или изобщо развитието. хора които живеят в миналото и имат доста ограничени разбирания.
Коментиран от #38
08:14 07.08.2026
38 Значи Трябва Да Се Нучим !
До коментар #37 от "мхмхм":Да Крадем !
08:16 07.08.2026
39 Перо
08:17 07.08.2026
40 Ся Пък Тоя !
До коментар #35 от "Горкото Коце !":Щял Да си Прави п!
Високотехнологичен Парк !
Откъде ще си Вкара Специалистите ?
От Африка Ли ?
08:17 07.08.2026
41 Кат Гледам тази Гнъс !
Да Роди !
08:18 07.08.2026
42 Цървул
08:25 07.08.2026
43 Чула Пена !
И Ай -Ти !
08:35 07.08.2026
44 Какво Да Направиш ?
До коментар #27 от "Идиотова е с остър дефицит на ЕИ,":Природа !
Братче !
08:38 07.08.2026
45 Хайде ! Стига ! Стига !
Ще сме В Космоса !
Защо ни е България ?
Коментиран от #47
08:40 07.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Само тук може да се пише разкрачено
12:28 07.08.2026
49 Моля не ме изтривай
12:30 07.08.2026