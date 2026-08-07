Йотова: България има голям потенциал в ИИ сферата

България има голям потенциал в сферата на информационните технологии (ИТ) и изкуствения интелект (ИИ) и бизнесът забелязва тези перспективи.

Това коментира вицепрезидентът Илияна Йотова в личния си профил във Фейсбук, цитирана от БТА.

Стратегическа среща с ИТ сектора

Изявлението бе направено след официална среща с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров и неговия екип. По време на разговорите бяха обсъдени дейността на технологичната компания у нас, както и плановете им за бъдещо мащабно разрастване.

Компанията разработва софтуерни и ИТ решения за германската „Шварц Груп“. Това включва поддръжка на две големи търговски вериги, производствената Schwarz Produktion и компанията за рециклиране PreZero. По данни на БНР компанията планира изграждането на мащабен център за данни в България.

Дигитален суверенитет и европейско признание

Според Илияна Йотова развитието на ИТ капацитета на местно ниво е фундаментално за постигането на дигитален суверенитет в рамките на целия Европейски съюз.

Гигафабрика за ИИ: България бе избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски държави, в които ще бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект.

България бе избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски държави, в които ще бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект. Научен престиж: Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) вече се утвърди като научен център от световна величина.

Инвестициите в изкуствен интелект и технологии се превръщат в основен двигател на икономическия растеж у нас, предаде NOVA. Партньорството между държавата, научните среди и международния бизнес остава ключов фактор за задържането на млади технологични таланти в страната.