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Йотова: България има голям потенциал в ИИ сферата

Йотова: България има голям потенциал в ИИ сферата

7 Август, 2026 03:40, обновена 7 Август, 2026 03:44 1 097 49

  • илияна йотова-
  • президент-
  • изкуствен интелект

Бизнесът вижда сериозни перспективи в технологичния капацитет на страната ни

Йотова: България има голям потенциал в ИИ сферата - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България има голям потенциал в сферата на информационните технологии (ИТ) и изкуствения интелект (ИИ) и бизнесът забелязва тези перспективи.

Това коментира вицепрезидентът Илияна Йотова в личния си профил във Фейсбук, цитирана от БТА.

Стратегическа среща с ИТ сектора

Изявлението бе направено след официална среща с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров и неговия екип. По време на разговорите бяха обсъдени дейността на технологичната компания у нас, както и плановете им за бъдещо мащабно разрастване.

Компанията разработва софтуерни и ИТ решения за германската „Шварц Груп“. Това включва поддръжка на две големи търговски вериги, производствената Schwarz Produktion и компанията за рециклиране PreZero. По данни на БНР компанията планира изграждането на мащабен център за данни в България.

Дигитален суверенитет и европейско признание

Според Илияна Йотова развитието на ИТ капацитета на местно ниво е фундаментално за постигането на дигитален суверенитет в рамките на целия Европейски съюз.

  • Гигафабрика за ИИ: България бе избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски държави, в които ще бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект.
  • Научен престиж: Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) вече се утвърди като научен център от световна величина.

Инвестициите в изкуствен интелект и технологии се превръщат в основен двигател на икономическия растеж у нас, предаде NOVA. Партньорството между държавата, научните среди и международния бизнес остава ключов фактор за задържането на млади технологични таланти в страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я проверете

    7 2 Отговор
    Дали е случайно
    „Шварц Груп“ Лидл и Кауфланд
    Кабиле освен че е на военни терени както много от магазините им имат и складова база
    Дарина Йотова
    Илияна Йотова
    още нещо?

    Коментиран от #17

    04:22 07.08.2026

  • 2 ТАЯ ДЕ ЖИВЕЕЕ

    22 2 Отговор
    ДОРИ ДОКТОРИ НЯМА И АФРИКАНЦИ СА ПО КАБИНЕТИТЕ ТЯ МИ ГОВОРИ ЗА АЙТИ ДЕТО ТУКА ЗАПЛАТИТЕ СА НЕСРАВНИМО НИИЗКИ АИ ЗАРАДИ СТАНДАРТА ТУК ПОРЪЧКИТЕ СА НИЗКА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ.ТУКА Е ЕДНА КЛОАКА ЖИВУРКАЩА ОТ ДДС И ГЛОБИ И АКЦИЗИ.НАСЯКЪДЕ КРАДЦИ КОИТО ДЕБНАТ ПЕЧЕЛИВШИ ФИРМИ И СИ ГИ ЗИМАТ ПО БОЙКОВСКИ......

    04:23 07.08.2026

  • 3 все по зле

    25 1 Отговор
    слез на земята бе Йотова

    04:46 07.08.2026

  • 4 Когато си направил

    18 0 Отговор
    Шеметна кариера с ду хаст, витаеш из розовите облаци и не забелязваш, че обикновените хора ги гази Рамщайн.

    05:18 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    16 0 Отговор
    Ме изтрихтезащото истината е,че си прави кампания с чужда пита.На какви ай ти фирми са помогнали ДЪРЖАВаТа??????С лъжи само падаш ,стига емитира фигуранта,празната манерка

    05:35 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Емигрант

    12 0 Отговор
    Многоуважаеми най, най, най.... избирателю, обещавам ти:
    - Рая на земята
    - Манна небесна
    - Всичко което си пожелаеш
    - И много от всичкия въздух под налягане.
    Моля те само ме избери да продължавам да седя на тоя стол, че много ми харесва.

    Баба Йоца прогледналата

    05:40 07.08.2026

  • 9 Ред бул дава крила

    13 1 Отговор
    За Германия печалбата ПАРАТА
    за България л@н@т@
    (мега разходи за ТОК и вода за охлаждане)

    05:40 07.08.2026

  • 10 Никой

    8 0 Отговор
    Да намерим вече фризьор все пак - с такава грива - не ставаш.

    Всичко точно - ама трябва подходяща фризура.

    Не че е фатално, ама - част от играта е.

    Късмет иначе - но е неприятно така да се гледа.

    Има си прически за всяка възраст.

    05:41 07.08.2026

  • 11 Мимч

    2 7 Отговор
    Писарушка,трябва да знаеш,че вече Йотова не е вицепрезидент,а цял президент....

    05:44 07.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тотален слугинаж

    14 1 Отговор
    ИИ къща не храни и не топли. Само ще съкратят работни места. Как можа този народ да гласува за същите. Хората от "Пряка демокрация" с години предупреждаваха какво ще се случи, резултатът отново БСП на власт, с ГЕРБ и ДПС. 40 г. този народ гласува за едни същи, за собственото си унищожение. Дата центрове и тотален контрол, сателитни космодруми, кажете си го, центрове за тотален контрол, данни които ще се предават при война. И ни предлагат "с отпаднала необходимост послушковци". Йотова и Гюров. Поне мобилните ги направете безплатни, след като задължително ще ни набутате цифровият портфейл и цифровото ойро. Унищожихте граници, унищожихте Конституция, унищожихте националната парична единица. Унищожавате Кеша. Унищожихте Референдумите.

    06:07 07.08.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Но има един още по - голям потенциал вече, за връщането на комунизма и вие представителите на една забранена и терористична портия, всячески се мъчите да го постигнете

    06:26 07.08.2026

  • 15 в кратце

    16 0 Отговор
    България има голям потенциал в сферата на обедняването и обезлюдяването си.

    06:31 07.08.2026

  • 16 бушприт

    5 1 Отговор
    Изскуственният интелект не опложда яйцеклетки и не създава хора.

    06:32 07.08.2026

  • 17 Би било

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я проверете":

    ИНТЕРЕСНО до поповдигнеш малко завесата. За сега си казал само "А"....

    06:33 07.08.2026

  • 18 И на

    10 0 Отговор
    масата цветя , като за покойник , струващи маса пари ! Коя е фирмата , доставяща тези излишни "хубости" ? Жалко за цветята и парите на данъкоплатците !

    06:34 07.08.2026

  • 19 Търси

    10 1 Отговор
    спонсори и продаване на прескъпи (ненужни) реклами за "Евровизия" ! Е , няма да клъвнат ! Те хората трева не пасат !

    07:06 07.08.2026

  • 20 Не знам

    8 0 Отговор
    дали е права. Засега виждам голям потенциал в развъждането на тъмнозелени

    07:12 07.08.2026

  • 21 Беро

    12 2 Отговор
    Тази не спря да ръси глупости денонощно!

    07:13 07.08.2026

  • 22 Боже, Боже

    4 1 Отговор
    Прибери си верисиите!

    07:17 07.08.2026

  • 23 Перо

    4 1 Отговор
    Какво общо имат репрезентативните функции на президентството със тази среща, която е за изпълнителната власт, съответното ресорно министерство! Аман от злоупотреби със служебно положение и привличане на внимание за щяло и нещяло, преди изборите, без функционално задължение!

    07:19 07.08.2026

  • 24 Баш Майстора

    5 1 Отговор
    "изградена гигафабрика за изкуствен интелект." Това е вица на годината . В моето село има един лаф ," когато пр@дне гугутката -тогава ще има и гига фабрика (и магистрала).....

    Коментиран от #31

    07:24 07.08.2026

  • 25 пресолена

    5 1 Отговор
    йотова да каже все пак -чий е крим....този отговор е много важен

    07:24 07.08.2026

  • 26 Започна се Енергийна ефективност

    5 0 Отговор
    изискване на евродирективата за извършването на обследвания, издаването и излагането на сертификати за енергийни характеристики на сградите, която налага сертификатът да е електронен цифров документ, като собственикът на сградата трябва да предостави на наемателя или купувача достъп до сертификата. Ако този текст бъде приет, при липсата на сертификат, сделките с жилища и отдаването им под наем ще станат невъзможни.
    Цената 2-3 хиляди евро.
    Разходът е за цялата сграда, а не само за конкретния собственик, който продава или отдава имота си.
    ОСТАВКА!

    07:34 07.08.2026

  • 27 Идиотова е с остър дефицит на ЕИ,

    7 1 Отговор
    затова я влече ИИ-то.

    Коментиран от #44

    07:39 07.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боташа или ботуша на терора

    5 2 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да не принудят да фърлям за боклуци като Гяуро от НПО сектата Педрохан само за да има противове с политическата идиотщина гарантирана от червената крава на Сорос и Муньо!

    07:46 07.08.2026

  • 30 българина

    7 0 Отговор
    България ще й се разкрие потенциала когато българите изчезнат оттука, още 50 г макс..... на тази земя й писна от идиоти!

    07:47 07.08.2026

  • 31 Картаген

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Баш Майстора":

    Що , бе ?Аз вярвам безпрекословно.
    Гле,й Баце к,ъв хубав тунел под Шипка направи,Кирето какъв завод за електромобили построи,Слави що македонски космонавти изпрати. Пилотът изпонатика олигарсите по всички възможни затвори.Няма причина ИлиАнчето да не спретне един що годе Мега Гига завод за Истински Ил юзии ( ИИ )
    .Бъдете оптимисти !

    07:49 07.08.2026

  • 32 Кокоше Царство !

    5 2 Отговор
    Не стига Президента !

    Ами И !

    Главния Му Секретар !

    07:56 07.08.2026

  • 33 Вива Коце

    4 2 Отговор
    Аз вярвам само на Коцето.
    Щом като депутат успя да си построи къща,като президент ще може да си построи завод.

    Коментиран от #35

    08:01 07.08.2026

  • 34 Тая !

    5 2 Отговор
    Освен От Самолети !

    Разбирала И !

    От ИИ !

    И Интернет !

    08:06 07.08.2026

  • 35 Горкото Коце !

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Вива Коце":

    Другиге Го Декласираха !

    Успяха да си Направят И Замъци !

    И Хотели !

    Чекмеджетата !

    Няма Да ги Броим !

    Коментиран от #40

    08:09 07.08.2026

  • 36 Перо

    5 0 Отговор
    От кога Йотова пак стана Вице-Президент, според редакцията? Вижда се акъла и на тези ИИ “специалисти”, щом са отишли при човек, от когото не зависи нищо, ако търсят подкрепа от държавния сектор! Отиват да слушат заучени клишета, написани от някой друг! Губят си времето!

    08:11 07.08.2026

  • 37 мхмхм

    1 5 Отговор
    доста ниско айкю има българина.
    на първо място браво на Йотова.
    на второ до българското простолюдие, вземете четете преди да си фантазирате.
    пътят е един и това е развитие, бийте се колкото искате по гърдите и плюйте колкото искате, скоро ИИ ще ви плаща заплатите и ще работите по малко.
    винаги ще има хора против и за ИИ, важното е да се приспособите към това което е.

    повечето коментари са на хора които явно не се интересуват от собственото си развитие или изобщо развитието. хора които живеят в миналото и имат доста ограничени разбирания.

    Коментиран от #38

    08:14 07.08.2026

  • 38 Значи Трябва Да Се Нучим !

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "мхмхм":

    Да Крадем !

    08:16 07.08.2026

  • 39 Перо

    6 0 Отговор
    Не е ли по-добре персонала на президентството да инсталира AQ пред Йотова, вместо да заучава или чете текста от лист, на клишето? Или да им пуснат запис на клишетата, без нейно присъствие!

    08:17 07.08.2026

  • 40 Ся Пък Тоя !

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Горкото Коце !":

    Щял Да си Прави п!

    Високотехнологичен Парк !

    Откъде ще си Вкара Специалистите ?

    От Африка Ли ?

    08:17 07.08.2026

  • 41 Кат Гледам тази Гнъс !

    2 2 Отговор
    Нищо Няма !

    Да Роди !

    08:18 07.08.2026

  • 42 Цървул

    4 2 Отговор
    Тези гигафабрики , няма да ги бъде . По-скоро някой ще направи завод за хуманоидни роботи . И електроцентрала . За наша сметка , а пък тока - за друг , да печели на наш гръб . Така става тук .

    08:25 07.08.2026

  • 43 Чула Пена !

    5 2 Отговор
    За ИИ !

    И Ай -Ти !

    08:35 07.08.2026

  • 44 Какво Да Направиш ?

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Идиотова е с остър дефицит на ЕИ,":

    Природа !

    Братче !

    08:38 07.08.2026

  • 45 Хайде ! Стига ! Стига !

    3 2 Отговор
    От Догодина !

    Ще сме В Космоса !

    Защо ни е България ?

    Коментиран от #47

    08:40 07.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Само тук може да се пише разкрачено

    0 0 Отговор
    И това да е разрешено и толерирано и който го прави да си мисли че вече е в космоса или че е хванал началството за шлифера. И да се демонстрира неуважение чрез такова писане.

    12:28 07.08.2026

  • 49 Моля не ме изтривай

    1 0 Отговор
    Никъде не е разрешено писането само с главни букви и само по вертикала !!!

    12:30 07.08.2026

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