Украйна е близо до създаването на собствена система за противоракетна отбрана

Украйна отбелязва напредък в разработването на собствена система за защита срещу балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Изявлението му идва на фона на продължаващите почти ежедневни руски въздушни атаки срещу страната.
След среща с експерти по отбраната и сигурността Зеленски написа в Телеграм, че украинските производители на оръжие вече са достигнали необходимото технологично равнище. По думите му се очаква страната да постигне поставените цели през периода 2026-2027 г.
Киев разчита на разработваната система "Фрея" (Freyja), която трябва да се превърне в по-достъпна и високоефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", доставяна на Украйна от САЩ и други държави от НАТО след началото на руската инвазия през 2022 г.
Въпреки това Украйна остава силно уязвима заради недостига на ракети прехващачи. Зеленски нееднократно е призовавал съюзниците на страната да предоставят част от собствените си запаси, докато Украйна завърши разработването на своята система.
Зеленски вчера отново призова съюзниците си да предоставят на страната му ракети прехващачи на балистични ракети, които "са можели да спасят живота на хора", когато най-малко 17 души бяха убити при руски удари, предаде Франс прес.
"Прехващачите на балистични ракети можеха да спасят живота на онези, които загинаха днес. От съществено значение е нашите съюзници да разберат, че едно евентуално забавяне в доставките или нежелание за предоставяне на противобалистични системи на Украйна може да доведе именно до такива човешки загуби", написа Зеленски в приложението Телеграм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аеееее
Коментиран от #5, #51
21:55 06.08.2026
2 Лъжите на
Коментиран от #53
21:56 06.08.2026
3 име
Коментиран от #8, #16, #21, #38, #52, #54
21:56 06.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пепи Волгата
До коментар #1 от "Аеееее":Аз избрах еврото!И на никакъв фронт не отивам!Ясен ли съм?
Коментиран от #35
21:57 06.08.2026
6 Луганск
Нацията на убийците, грабителите и лъжците – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #55, #77
21:58 06.08.2026
7 лоша работа
Коментиран от #56
21:58 06.08.2026
8 Киев за два дня
До коментар #3 от "име":Вицът на 21 век.
Коментиран от #48
21:58 06.08.2026
9 ЪХЪ АМА
21:58 06.08.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #58
21:58 06.08.2026
11 Шопо
Украинската ПВО може да е по добра.
Може и да не е по добра ще видим.
21:58 06.08.2026
12 1111
Коментиран от #61
22:00 06.08.2026
13 Историята се повтаря!
Че и тук със Зеленски...!
То не бяха нови модели дронове,балистическа ракета ,,Фламинго"...сега пък нова система за ПРО...!
Коментиран от #64
22:00 06.08.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #66
22:01 06.08.2026
15 чичо сам
зад океана имат интереси от продължение на войната на европейска земя и старателно дърпат конците нито една от воюващите страни да постигне победа.
Аргументи - първоначални руски успехи, задушени с пейтриъти и хаймарси, но изрично ограничение само на украинска територия. Поразяване на петролни рафинерии, но вече няма пейтриъти.
22:02 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх
22:02 06.08.2026
19 az СВО Победа 81
Някои факти:
1. Само през м.Юли Киев е загубил над 400 000 кв.м. складови площи.
2. Във ВСУ към днешна дата служат 18 000 чужденци от 72 държави. 40% от тях са от Латинска Америка.
3. Първата информация е от Forbs, а втората от военният омбутсман на Украйна, Ольга Решетилова
Коментиран от #26
22:02 06.08.2026
20 Не пестете хвалби !
22:03 06.08.2026
21 Касс
До коментар #3 от "име":Путин изпроси изпускани корейчета ...
22:04 06.08.2026
22 иван костов
22:04 06.08.2026
23 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #42, #69
22:04 06.08.2026
24 Ъъъ
Коментиран от #30, #40
22:04 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Касс
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Фсльо... изфъскал ..факти за исфъсскали орки дай..фъсссс.тсссс6
Слип ин дъ файър орки
22:07 06.08.2026
27 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
22:07 06.08.2026
28 000
22:07 06.08.2026
29 Бг гражданин
22:08 06.08.2026
30 Ъъъ
До коментар #24 от "Ъъъ":Ъъъъъъъ
22:08 06.08.2026
31 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
22:08 06.08.2026
32 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #74
22:09 06.08.2026
33 Гръм-2
Коментиран от #41, #50
22:09 06.08.2026
34 Край
Коментиран от #49
22:11 06.08.2026
35 Дреме ми
До коментар #5 от "Пепи Волгата":На буя Пепи волгата си е добре на него фронт му трябва на теб нали си окраинец
22:11 06.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #71, #82
22:11 06.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ДАЖЕ И ТАГАРЕВ
22:15 06.08.2026
40 Ъъъ
До коментар #24 от "Ъъъ":Да не съм голословен:
"Русия представи нова система за електронна война, предназначена да нарушава комуникациите на Starlink, като се намесва директно в работата на спътниците, вместо да атакува наземни терминали. Системата насочва концентрирани радиосигнали към спътниците на Starlink, предотвратявайки приемането на предавания от потребители в зоната на нейното действие. Тя не унищожава физически сателита, но за времето на "заглушаването“ блокира способността на конкретен спътник да обслужва наземни терминали." Според наличната информация, новата руска система заглушава осем предавателни диапазона на Starlink, използвайки насочени радиосигнали."
Коментиран от #47
22:16 06.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мдаа!🤔
До коментар #23 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Много хора , които имали вземали даване с украинци споделят по форумите, че това са най големите глупаци в Европа! Македонците са на второ място, а ние на трето!
22:17 06.08.2026
43 ТРОЛСКА ТИШИНА
Коментиран от #79
22:17 06.08.2026
44 Бибо
22:17 06.08.2026
45 Касс
Коментиран от #46
22:18 06.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 оня с коня
До коментар #34 от "Край":Анализирай и факта как Украйна с ДОзвукови Дронове остави Русия без Кьорава Рафинерия и Флот,а Крим от "Руски" стана Развалина.
22:22 06.08.2026
50 Касс
До коментар #33 от "Гръм-2":Да.да.дааа ..ще изфраскатт путиняра в дупката му...без остатък на ДНК..тсссс
22:22 06.08.2026
51 Всички
До коментар #1 от "Аеееее":копейки също, полза от тях така или иначе няма
22:23 06.08.2026
52 Руска вун
До коментар #3 от "име":Какво стана с орешниците на Пиздюхин, продукте на синаптичен застой?
Коментиран от #78
22:23 06.08.2026
53 Сериозно ли,
До коментар #2 от "Лъжите на":уникален познавач си, ей
Коментиран от #84
22:28 06.08.2026
54 Безименна
До коментар #3 от "име":копейка
22:30 06.08.2026
55 Тези които
До коментар #6 от "Луганск":определи като убийци, грабители и лъжци са в кре мъл
22:32 06.08.2026
56 Както
До коментар #7 от "лоша работа":се казва “нищо нямат” и пак орките от блатата бой отнасят
22:35 06.08.2026
57 Бай Пунди Говнокомандващия
Гордеете се с „могъщите“ руски балистични ракети, а истината е толкова жалка, че чак боли. Над 70% от микроелектрониката, чиповете и платките вътре са западно, американско и японско производство! Като разглобиш уж великата руска гордост, вътре те приветстват технологии от САЩ, Япония и Нидерландия. Великият Кремъл буквално проси на колене по черните пазари и пребърква перални и миялни за контрабандни части, само и само да сглоби нещо, което да полети.
И понеже контрабандата става все по-трудна, производството им е толкова схлупено и ограничено, че в момента нямат никакви запаси. Буквално изстрелват всичко на мига, направо от конвейера, докато боята още не е изсъхнала! Живеят ден за ден, от чип до чип, като закъсал наркоман за доза.
В същото време, докато любимата ви суперсила се чуди от коя ютия да изчегърта софтуер за един клепав „Искандер“, Украйна вече пусна собствено масово производство на ракети. Благодарение на легалния си достъп до топ технологиите на света, украинските ракети ще са по-бързи, по-мощни, брутално по-разрушителни и хирургически точни. И най-важното – ще се бълват на индустриални обороти, докато в Москва още чакат следващата пратка контрабандни транзистори от Алиекспрес.
Изключително комично е да плюете по Запада, докато идолът ви
Коментиран от #59, #65
22:36 06.08.2026
58 Бий
До коментар #10 от "Сатана Z":орките до разпадане на федерацията
22:36 06.08.2026
59 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Изключително комично е да плюете по Запада, докато идолът ви тайно му лиже подметките за части, за да не му изчезне армията. Свалете очилата, че станахте за посмешище!
Коментиран от #70
22:37 06.08.2026
60 Малко се опомнете
22:39 06.08.2026
61 1111=00
До коментар #12 от "1111":ботокс в бункер, що е то?!
22:40 06.08.2026
62 интересно
22:41 06.08.2026
63 Успех кретени
22:42 06.08.2026
64 И без тези
До коментар #13 от "Историята се повтаря!":изброени украинците се справят с орките от изток
22:42 06.08.2026
65 Ъъъ
До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":"Като разглобиш уж великата руска гордост, вътре те приветстват технологии от САЩ, Япония и Нидерландия."
И? Какво значение има от къде идват "частите" ? Нали трябва някой да ги сглоби по правилния начин? Или съм в голяма грешка? 🤣
22:44 06.08.2026
66 Мантрите
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":няма да помогнат на нашествениците
22:45 06.08.2026
67 Зеленски
22:47 06.08.2026
68 Зеленски
- Ура!Перемога !
- ...и началото на пълномащабна война.
- (((((
22:49 06.08.2026
69 Хубаво
До коментар #23 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":е, че си загрижен за Украйна, тя наистина е силна държава, мисли русийката
22:51 06.08.2026
70 Всеки ден
До коментар #59 от "Бай Пунди Говнокомандващия":изстрелват прясно боядисани ракети, а запада чака 3 години, че да ги получи... Кое е по-смешно?
22:52 06.08.2026
71 Можеш
До коментар #37 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":да кажеш на който и да е украински войник къде нощуваш и може да дойде да те поздрави
22:56 06.08.2026
72 Стеф
22:58 06.08.2026
73 Пълномащабен Прехващач
Че откачи съвсем е ясно, но и тия дето публикуват фантазиите му, не му се дават. И всичко това пак за- Дайте пари!
Ако иска да спасява животи, белия байрят само ще свърши работа.
Коментиран от #75
23:03 06.08.2026
74 Виж как
До коментар #32 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":пот лер подведе по-семплите люде да си представят щуротии
23:06 06.08.2026
75 Каква
До коментар #73 от "Пълномащабен Прехващач":информация! Какъв анализ! Хвала, безаналогово, многоходово …
23:13 06.08.2026
76 Тая
23:26 06.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Браво
23:46 06.08.2026
81 Токи
До коментар #79 от "Токи":Слава украине
23:47 06.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хахаха
01:09 07.08.2026
84 Е, тя Украйна нали
До коментар #53 от "Сериозно ли,":победи?
06:01 07.08.2026
85 Я пък тоя
11:56 07.08.2026
86 фау 2
12:25 07.08.2026