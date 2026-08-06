Украйна е близо до създаването на собствена система за противоракетна отбрана

Украйна отбелязва напредък в разработването на собствена система за защита срещу балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Изявлението му идва на фона на продължаващите почти ежедневни руски въздушни атаки срещу страната.

След среща с експерти по отбраната и сигурността Зеленски написа в Телеграм, че украинските производители на оръжие вече са достигнали необходимото технологично равнище. По думите му се очаква страната да постигне поставените цели през периода 2026-2027 г.

Киев разчита на разработваната система "Фрея" (Freyja), която трябва да се превърне в по-достъпна и високоефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", доставяна на Украйна от САЩ и други държави от НАТО след началото на руската инвазия през 2022 г.

Въпреки това Украйна остава силно уязвима заради недостига на ракети прехващачи. Зеленски нееднократно е призовавал съюзниците на страната да предоставят част от собствените си запаси, докато Украйна завърши разработването на своята система.

Зеленски вчера отново призова съюзниците си да предоставят на страната му ракети прехващачи на балистични ракети, които "са можели да спасят живота на хора", когато най-малко 17 души бяха убити при руски удари, предаде Франс прес.

"Прехващачите на балистични ракети можеха да спасят живота на онези, които загинаха днес. От съществено значение е нашите съюзници да разберат, че едно евентуално забавяне в доставките или нежелание за предоставяне на противобалистични системи на Украйна може да доведе именно до такива човешки загуби", написа Зеленски в приложението Телеграм.