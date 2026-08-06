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Украйна е близо до създаването на собствена система за противоракетна отбрана
  Тема: Украйна

Украйна е близо до създаването на собствена система за противоракетна отбрана

6 Август, 2026 21:53 2 564 86

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски-
  • фрея

Зеленски нееднократно е призовавал съюзниците на страната да предоставят част от собствените си запаси

Украйна е близо до създаването на собствена система за противоракетна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна отбелязва напредък в разработването на собствена система за защита срещу балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Изявлението му идва на фона на продължаващите почти ежедневни руски въздушни атаки срещу страната.

След среща с експерти по отбраната и сигурността Зеленски написа в Телеграм, че украинските производители на оръжие вече са достигнали необходимото технологично равнище. По думите му се очаква страната да постигне поставените цели през периода 2026-2027 г.

Киев разчита на разработваната система "Фрея" (Freyja), която трябва да се превърне в по-достъпна и високоефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът", доставяна на Украйна от САЩ и други държави от НАТО след началото на руската инвазия през 2022 г.

Въпреки това Украйна остава силно уязвима заради недостига на ракети прехващачи. Зеленски нееднократно е призовавал съюзниците на страната да предоставят част от собствените си запаси, докато Украйна завърши разработването на своята система.

Зеленски вчера отново призова съюзниците си да предоставят на страната му ракети прехващачи на балистични ракети, които "са можели да спасят живота на хора", когато най-малко 17 души бяха убити при руски удари, предаде Франс прес.

"Прехващачите на балистични ракети можеха да спасят живота на онези, които загинаха днес. От съществено значение е нашите съюзници да разберат, че едно евентуално забавяне в доставките или нежелание за предоставяне на противобалистични системи на Украйна може да доведе именно до такива човешки загуби", написа Зеленски в приложението Телеграм.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аеееее

    31 5 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    Коментиран от #5, #51

    21:55 06.08.2026

  • 2 Лъжите на

    41 13 Отговор
    Зеленски са безкрайни. Дори и западните му партньори вече не му вярват. Съвсем скоро приключва

    Коментиран от #53

    21:56 06.08.2026

  • 3 име

    40 13 Отговор
    Вицовете нямат край! Всяка седмица киевската хунта изкача с ново оръжие чудо и спасението на бандеристан дебне отвсякъде. А какво стана с фламинготата, нали това лято щеше да гори Москва, миналото лято щяха да бутат Керченския мост, по-миналото пак да го бутат... А с 40 дневния срок за победата какво стана, притиснаха ли руснаците с удари в тила? Путин моли ли за преговори?

    Коментиран от #8, #16, #21, #38, #52, #54

    21:56 06.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пепи Волгата

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Аеееее":

    Аз избрах еврото!И на никакъв фронт не отивам!Ясен ли съм?

    Коментиран от #35

    21:57 06.08.2026

  • 6 Луганск

    27 11 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нацията на убийците, грабителите и лъжците – американската, англосаксонската и еврейската – подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дали са разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия – заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #55, #77

    21:58 06.08.2026

  • 7 лоша работа

    34 5 Отговор
    Къв е шанса някоя скъсана евроатлантическа мишка да инвестира в производство на ПВО ракети на територия, която няма ПВО, няма даже ток, и не може да опази доци цехчетата за сглобяване на дронове?

    Коментиран от #56

    21:58 06.08.2026

  • 8 Киев за два дня

    13 9 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Вицът на 21 век.

    Коментиран от #48

    21:58 06.08.2026

  • 9 ЪХЪ АМА

    18 3 Отговор
    БЕЗ ЧУЖДИТЕ МАНГИЗИ КАК ДА СТАНЕ?!

    21:58 06.08.2026

  • 10 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Бий Укропов докато им дойде акъла

    Коментиран от #58

    21:58 06.08.2026

  • 11 Шопо

    19 4 Отговор
    Железния купол на Израел се оказа железен гевгир.
    Украинската ПВО може да е по добра.
    Може и да не е по добра ще видим.

    21:58 06.08.2026

  • 12 1111

    29 6 Отговор
    Аве, то и Зеленият Таласъм беше близо до кафенето в Крим, ама сега сърба в наркомански захлас руска попара.

    Коментиран от #61

    22:00 06.08.2026

  • 13 Историята се повтаря!

    21 7 Отговор
    Преди краха на Хитлер,същият се надява на ,,Вундер-Вафе"-то (ОръжиетоЧудо),че в последният момент ще обърне хода на войната ...!
    Че и тук със Зеленски...!
    То не бяха нови модели дронове,балистическа ракета ,,Фламинго"...сега пък нова система за ПРО...!

    Коментиран от #64

    22:00 06.08.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 8 Отговор
    Ха-ха-ха хах, тука у Факти са Най смешните вицове.

    Коментиран от #66

    22:01 06.08.2026

  • 15 чичо сам

    14 5 Отговор
    Няма да й бъде позволено да придобие ефективно противоракетно оръжие.
    зад океана имат интереси от продължение на войната на европейска земя и старателно дърпат конците нито една от воюващите страни да постигне победа.
    Аргументи - първоначални руски успехи, задушени с пейтриъти и хаймарси, но изрично ограничение само на украинска територия. Поразяване на петролни рафинерии, но вече няма пейтриъти.

    22:02 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор
    Добровольческа бригада специально назначение Се появи в состава на российските войски, воюващи в зоната СВО. Особенност на тази бригада е в това, че тя напълно Се состои от украински добровольци,приели решение да защитят Украина от бандеровския режим на Зеленски в рядиците на ВС РФ.
    Бордюри, последнее в нета колко човека е една руска бригада, хаххахх

    22:02 06.08.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    16 5 Отговор
    Офффф, ма тия пак ли щели да "побеждават"? 🤣🤣🤣

    Някои факти:

    1. Само през м.Юли Киев е загубил над 400 000 кв.м. складови площи.

    2. Във ВСУ към днешна дата служат 18 000 чужденци от 72 държави. 40% от тях са от Латинска Америка.

    3. Първата информация е от Forbs, а втората от военният омбутсман на Украйна, Ольга Решетилова

    Коментиран от #26

    22:02 06.08.2026

  • 20 Не пестете хвалби !

    21 5 Отговор
    Украйна е близо до създаването на собствена слънчева система !

    22:03 06.08.2026

  • 21 Касс

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Путин изпроси изпускани корейчета ...

    22:04 06.08.2026

  • 22 иван костов

    14 5 Отговор
    Малко е късничко за всякакви екзотични инициативи!😂 Ракети Патриот и други фантастики! Единственото безусловна капитулация може да спаси малка част от бивша Украйна да запази независимост! Всичко друго са глупости!

    22:04 06.08.2026

  • 23 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    16 4 Отговор
    Можеха да имат една силна и сравнително багата държава, но британците ги излъгаха и загубиха всичко.

    Коментиран от #42, #69

    22:04 06.08.2026

  • 24 Ъъъ

    14 5 Отговор
    Не знам дали сте мяркали инфото, но рашките вече успешно заглушавали Старлинк... 🤔

    Коментиран от #30, #40

    22:04 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Касс

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Фсльо... изфъскал ..факти за исфъсскали орки дай..фъсссс.тсссс6
    Слип ин дъ файър орки

    22:07 06.08.2026

  • 27 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    14 3 Отговор
    Няма икономика, хора и е 100% на издръжка на англосаксонските. Скоро ще и спрат парите и ще се разпадне

    22:07 06.08.2026

  • 28 000

    8 1 Отговор
    Украйна е приключила доста отдавна.

    22:07 06.08.2026

  • 29 Бг гражданин

    7 5 Отговор
    Украйна,украйна,украйна,някой ако не езапомнил,това е паролата и всичко ви е позволено! Само плюйте Русия и целувайте украинското знаме!

    22:08 06.08.2026

  • 30 Ъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъ":

    Ъъъъъъъ

    22:08 06.08.2026

  • 31 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    11 1 Отговор
    Бандерия пак побеждава в нета. Слава!

    22:08 06.08.2026

  • 32 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    12 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #74

    22:09 06.08.2026

  • 33 Гръм-2

    6 9 Отговор
    Браво на Украйна. Чакаме и атакуващите балестични ракети, защото атаката е най-добрата защита.

    Коментиран от #41, #50

    22:09 06.08.2026

  • 34 Край

    5 1 Отговор
    С тая противовъздушна отбрана може да се брани само от въздуха от хиперзвукови - не.

    Коментиран от #49

    22:11 06.08.2026

  • 35 Дреме ми

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пепи Волгата":

    На буя Пепи волгата си е добре на него фронт му трябва на теб нали си окраинец

    22:11 06.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    11 2 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    Коментиран от #71, #82

    22:11 06.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ДАЖЕ И ТАГАРЕВ

    9 3 Отговор
    Разбира, че нещата в незальожната от ден на ден стават все по зле. Иде денацификация.

    22:15 06.08.2026

  • 40 Ъъъ

    10 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъ":

    Да не съм голословен:

    "Русия представи нова система за електронна война, предназначена да нарушава комуникациите на Starlink, като се намесва директно в работата на спътниците, вместо да атакува наземни терминали. Системата насочва концентрирани радиосигнали към спътниците на Starlink, предотвратявайки приемането на предавания от потребители в зоната на нейното действие. Тя не унищожава физически сателита, но за времето на "заглушаването“ блокира способността на конкретен спътник да обслужва наземни терминали." Според наличната информация, новата руска система заглушава осем предавателни диапазона на Starlink, използвайки насочени радиосигнали."

    Коментиран от #47

    22:16 06.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мдаа!🤔

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Много хора , които имали вземали даване с украинци споделят по форумите, че това са най големите глупаци в Европа! Македонците са на второ място, а ние на трето!

    22:17 06.08.2026

  • 43 ТРОЛСКА ТИШИНА

    9 2 Отговор
    Тримата болни бандертрола са се наврели в дупките и си траят. Смятай колко е тежко положението на 404.

    Коментиран от #79

    22:17 06.08.2026

  • 44 Бибо

    6 1 Отговор
    Системата е почти готова, само че за завършвамето и са ни нужни няколко стотин милиярда или малко повечко. Кой колкото има. А кое възможно по-голямата част да са в биткойни.

    22:17 06.08.2026

  • 45 Касс

    3 6 Отговор
    Руски парашутист скочи от 600 метра с парашут...парашута не се отвори ..тип...и изпуска кат спукана гума...тсссс..яко видео

    Коментиран от #46

    22:18 06.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 оня с коня

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "Край":

    Анализирай и факта как Украйна с ДОзвукови Дронове остави Русия без Кьорава Рафинерия и Флот,а Крим от "Руски" стана Развалина.

    22:22 06.08.2026

  • 50 Касс

    4 6 Отговор

    До коментар #33 от "Гръм-2":

    Да.да.дааа ..ще изфраскатт путиняра в дупката му...без остатък на ДНК..тсссс

    22:22 06.08.2026

  • 51 Всички

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Аеееее":

    копейки също, полза от тях така или иначе няма

    22:23 06.08.2026

  • 52 Руска вун

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Какво стана с орешниците на Пиздюхин, продукте на синаптичен застой?

    Коментиран от #78

    22:23 06.08.2026

  • 53 Сериозно ли,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лъжите на":

    уникален познавач си, ей

    Коментиран от #84

    22:28 06.08.2026

  • 54 Безименна

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    копейка

    22:30 06.08.2026

  • 55 Тези които

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    определи като убийци, грабители и лъжци са в кре мъл

    22:32 06.08.2026

  • 56 Както

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "лоша работа":

    се казва “нищо нямат” и пак орките от блатата бой отнасят

    22:35 06.08.2026

  • 57 Бай Пунди Говнокомандващия

    4 3 Отговор
    Винаги истински ме е напушвал див смях, като гледам с какво надуто самочувствие и чувство за превъзходство някои хора бранят руското „безаналогово“ величие. Отрезвете малко, че изглеждате нелепо отстрани!
    Гордеете се с „могъщите“ руски балистични ракети, а истината е толкова жалка, че чак боли. Над 70% от микроелектрониката, чиповете и платките вътре са западно, американско и японско производство! Като разглобиш уж великата руска гордост, вътре те приветстват технологии от САЩ, Япония и Нидерландия. Великият Кремъл буквално проси на колене по черните пазари и пребърква перални и миялни за контрабандни части, само и само да сглоби нещо, което да полети.
    И понеже контрабандата става все по-трудна, производството им е толкова схлупено и ограничено, че в момента нямат никакви запаси. Буквално изстрелват всичко на мига, направо от конвейера, докато боята още не е изсъхнала! Живеят ден за ден, от чип до чип, като закъсал наркоман за доза.
    В същото време, докато любимата ви суперсила се чуди от коя ютия да изчегърта софтуер за един клепав „Искандер“, Украйна вече пусна собствено масово производство на ракети. Благодарение на легалния си достъп до топ технологиите на света, украинските ракети ще са по-бързи, по-мощни, брутално по-разрушителни и хирургически точни. И най-важното – ще се бълват на индустриални обороти, докато в Москва още чакат следващата пратка контрабандни транзистори от Алиекспрес.
    Изключително комично е да плюете по Запада, докато идолът ви

    Коментиран от #59, #65

    22:36 06.08.2026

  • 58 Бий

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    орките до разпадане на федерацията

    22:36 06.08.2026

  • 59 Бай Пунди Говнокомандващия

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Изключително комично е да плюете по Запада, докато идолът ви тайно му лиже подметките за части, за да не му изчезне армията. Свалете очилата, че станахте за посмешище!

    Коментиран от #70

    22:37 06.08.2026

  • 60 Малко се опомнете

    3 2 Отговор
    Има ли СЕСЕСЕРЕ, няма. Има ли ГДР, няма. Има ли НРБ, няма. Малко се и оглеждате наоколо и вижте как се строи. Кран до кран и само вътрешният министър имал над 400 имота. Всяко семейство има коли, джипове.. Какво повече искате, че мрънкате?

    22:39 06.08.2026

  • 61 1111=00

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "1111":

    ботокс в бункер, що е то?!

    22:40 06.08.2026

  • 62 интересно

    2 3 Отговор
    Ще има ли държава, която да използва тази отбрана!?

    22:41 06.08.2026

  • 63 Успех кретени

    2 2 Отговор
    така съвсем ще го отнесете

    22:42 06.08.2026

  • 64 И без тези

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Историята се повтаря!":

    изброени украинците се справят с орките от изток

    22:42 06.08.2026

  • 65 Ъъъ

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    "Като разглобиш уж великата руска гордост, вътре те приветстват технологии от САЩ, Япония и Нидерландия."

    И? Какво значение има от къде идват "частите" ? Нали трябва някой да ги сглоби по правилния начин? Или съм в голяма грешка? 🤣

    22:44 06.08.2026

  • 66 Мантрите

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    няма да помогнат на нашествениците

    22:45 06.08.2026

  • 67 Зеленски

    2 2 Отговор
    Глупак ли е? Или идиот? Всеки ден проси ракети за "Пейтриот" и в същото време се хвали, че ще създава техен конкурент: по-евтин и по-ефективен! Май си търси нещастния случай, като посяга на чуждия кокал!

    22:47 06.08.2026

  • 68 Зеленски

    1 1 Отговор
    обяви край на СеВеОто...
    - Ура!Перемога !
    - ...и началото на пълномащабна война.
    - (((((

    22:49 06.08.2026

  • 69 Хубаво

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    е, че си загрижен за Украйна, тя наистина е силна държава, мисли русийката

    22:51 06.08.2026

  • 70 Всеки ден

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    изстрелват прясно боядисани ракети, а запада чака 3 години, че да ги получи... Кое е по-смешно?

    22:52 06.08.2026

  • 71 Можеш

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    да кажеш на който и да е украински войник къде нощуваш и може да дойде да те поздрави

    22:56 06.08.2026

  • 72 Стеф

    0 2 Отговор
    Да много е близо, но до тогава дали ще я има Украйна?

    22:58 06.08.2026

  • 73 Пълномащабен Прехващач

    0 2 Отговор
    За какви разработки и производство дрънка тоя. Къде и с какво?
    Че откачи съвсем е ясно, но и тия дето публикуват фантазиите му, не му се дават. И всичко това пак за- Дайте пари!

    Ако иска да спасява животи, белия байрят само ще свърши работа.

    Коментиран от #75

    23:03 06.08.2026

  • 74 Виж как

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    пот лер подведе по-семплите люде да си представят щуротии

    23:06 06.08.2026

  • 75 Каква

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Пълномащабен Прехващач":

    информация! Какъв анализ! Хвала, безаналогово, многоходово …

    23:13 06.08.2026

  • 76 Тая

    2 0 Отговор
    дето я намислил зиления нема стане. Укра е безкрайно далече от подобно нещо защото, ако направят "по-достъпна и високоефективна алтернатива на американската система за противовъздушна и противоракетна отбрана "Пейтриът"", тогава америте кво ще ги правят патриотите, къде ще ги продават, кой ще ги купи и кой ще му разреши да направят такова нещо дори и да могат? Първо да помисли за това и след това да плямпа глупости.

    23:26 06.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Браво

    3 0 Отговор
    И по времето на СССР бяхте най добрите, докато мужиците лежеха върху печките и се наливаха със самагон.

    23:46 06.08.2026

  • 81 Токи

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Токи":

    Слава украине

    23:47 06.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хахаха

    0 1 Отговор
    НАШИТЕ МЕДУЗИ НЕ СЕ СПИРАТ ДА НИ АГЕТИРАТ ЧЕ НА ФАШИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОМАГАМЕ И ДА ВОЮВАМЕ ЗА ТЯХ.

    01:09 07.08.2026

  • 84 Е, тя Украйна нали

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Сериозно ли,":

    победи?

    06:01 07.08.2026

  • 85 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Колко близо? От година време го чета това.

    11:56 07.08.2026

  • 86 фау 2

    0 0 Отговор
    Оръжието което ще преобърне войната срещу Русия....Историята се повтаря ....

    12:25 07.08.2026

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