Румен Радев в Гданск: Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна

Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която се провежда в полския град Гданск.

Румен Радев подчертава значението на стабилността в региона за многобройната българска диаспора в Украйна, подчертавайки необходимостта от дългосрочен мир за успешно възстановяване

В престижния форум участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц.

Трите стратегически области за България

В изказването си премиерът Радев открои три ключови направления, в които страната ни вижда възможности за активно участие в следвоенното развитие:

Морска сигурност и логистика:

Радев акцентира върху партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море. Той ще гарантира сигурността на критичната инфраструктура, свободата на корабоплаване и обмена на информация.

Институционални реформи:

Премиерът подкрепи европейската амбиция на Киев и призова преговорният процес да бъде двигател за прозрачна и предвидима икономическа среда, която да привлече чужди инвестиции.

Защита на малцинствата:

Министър-председателят изрично подчерта, че България е държавата от ЕС с най-голямо историческо малцинство в Украйна – над 250 000 души. Поради тази причина страната ни е пряко заинтересована от бързото постигане на устойчив мир.

Големите финансови решения в Гданск

Конференцията в Полша съвпадна с обявяването на мащабни финансови инжекции за Киев. По време на събитието украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че страната очаква да подпише споразумения за над 10 милиарда евро през следващите два дни.

Шефът на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди в Гданск отпускането на първия транш от 3,2 милиарда евро от общия заем на ЕС, както и старта на нов инвестиционен фонд, който ще осигури още 500 милиона евро до края на годината.

Паралелно с политическия форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев проведе среща с Гданския бизнес клуб. Той отчете рекорден стокообмен между България и Полша от 3,2 милиарда евро и подчерта ускореното развитие на българската отбранителна индустрия по натовски стандарти, включително инвестициите в производства на дроновe.

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