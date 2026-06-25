Румен Радев в Гданск: Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна

Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която се провежда в полския град Гданск.
Румен Радев подчертава значението на стабилността в региона за многобройната българска диаспора в Украйна, подчертавайки необходимостта от дългосрочен мир за успешно възстановяване
В престижния форум участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц.
Трите стратегически области за България
В изказването си премиерът Радев открои три ключови направления, в които страната ни вижда възможности за активно участие в следвоенното развитие:
Морска сигурност и логистика:
Радев акцентира върху партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море. Той ще гарантира сигурността на критичната инфраструктура, свободата на корабоплаване и обмена на информация.
Институционални реформи:
Премиерът подкрепи европейската амбиция на Киев и призова преговорният процес да бъде двигател за прозрачна и предвидима икономическа среда, която да привлече чужди инвестиции.
Защита на малцинствата:
Министър-председателят изрично подчерта, че България е държавата от ЕС с най-голямо историческо малцинство в Украйна – над 250 000 души. Поради тази причина страната ни е пряко заинтересована от бързото постигане на устойчив мир.
Големите финансови решения в Гданск
Конференцията в Полша съвпадна с обявяването на мащабни финансови инжекции за Киев. По време на събитието украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че страната очаква да подпише споразумения за над 10 милиарда евро през следващите два дни.
Шефът на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди в Гданск отпускането на първия транш от 3,2 милиарда евро от общия заем на ЕС, както и старта на нов инвестиционен фонд, който ще осигури още 500 милиона евро до края на годината.
Паралелно с политическия форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев проведе среща с Гданския бизнес клуб. Той отчете рекорден стокообмен между България и Полша от 3,2 милиарда евро и подчерта ускореното развитие на българската отбранителна индустрия по натовски стандарти, включително инвестициите в производства на дроновe.
Румен Радев в Гданск: Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна
25 Юни, 2026 14:50 845 43
Министър-председателят открои три стратегически области за сътрудничество и подчерта интереса на София заради 250-хилядната българска диаспора в Украйна
Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която се провежда в полския град Гданск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
14:52 25.06.2026
2 Руската
Коментиран от #31
14:53 25.06.2026
3 Фатмака
14:53 25.06.2026
4 Летец Пешеходец
15:05 25.06.2026
5 Мчи то
До коментар #1 от "честен ционист":аз умен копеец не съм срещал.
15:05 25.06.2026
6 Айде
Коментиран от #15
15:08 25.06.2026
7 Миролюб Войнов, пилот ВВС
15:08 25.06.2026
8 не казвате дали мишоците
Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна
и що мълчите колко парици ще даваме и ние ъм дългосрочното възстановяване на Укр
15:09 25.06.2026
9 Къде
Чувам , че поляците му запечатали бункера и сега търси друг в Гейевропа .
Коментиран от #41
15:09 25.06.2026
10 Без име
15:09 25.06.2026
11 Боруна Лом
15:10 25.06.2026
12 Браво на Радев
Коментиран от #14
15:11 25.06.2026
13 радев руски Чорап
Коментиран от #43
15:12 25.06.2026
14 КРАЙ НА ВОЙНАТА
До коментар #12 от "Браво на Радев":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #16, #17, #22
15:13 25.06.2026
15 Айде русофободебили
До коментар #6 от "Айде":вместо да цъкате омраза и празни приказки
давайте по заплата на братята си бандери като киркир ви призова
ама сте гладни мишоци в клуба на богатите
15:14 25.06.2026
16 Намали пропагандата
До коментар #14 от "КРАЙ НА ВОЙНАТА":и няма да твориш боза!
15:18 25.06.2026
17 Геле
До коментар #14 от "КРАЙ НА ВОЙНАТА":май запада начело с Германия търси реванш за Втората Световна иначе кво го ръчкат в Украйна, Молдова, Армения, Грузия... и това търсене ще завърши с червен байрак на Райхстага...
Коментиран от #36
15:20 25.06.2026
18 Само че
15:20 25.06.2026
19 Румба
15:22 25.06.2026
20 ехеее
15:22 25.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 паляк
До коментар #14 от "КРАЙ НА ВОЙНАТА":организирай жива верига пред украинския анклав Баба Алино.... да пазиш незаконните къщи на наци-окупаторите.... Ако искаш пробвай се да направиш Българско село около Киев, без да имаш никакви документи, за да видиш как ще ти се зарадват Хероите,,,,
Коментиран от #26
15:24 25.06.2026
23 кръстев
15:25 25.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тоя пак
15:27 25.06.2026
26 гъдев
До коментар #22 от "паляк":кой им даде право да строят,да не би да е зеленски?
Коментиран от #27
15:28 25.06.2026
27 ясно кой
До коментар #26 от "гъдев":тия където се снимаха със Зеления... Боко, пееФ, КирчУ
15:34 25.06.2026
28 Сесесере
15:35 25.06.2026
29 Да,
15:36 25.06.2026
30 смях в залата
15:37 25.06.2026
31 Стефан
До коментар #2 от "Руската":Говорил е пак военни глупости. Първо нашето малцинство в Украйна не е най голямото.Второ пак е подкрепил Урсула де факто. Ала бала с тъпия електорат в България.
15:38 25.06.2026
32 Тоя съвсем изби тапата
За нас няма безплатни детски лагери, а за бъдещите наследници на Бандера предоставяме цели комплекси! И още щял да помага селския пилот!
Защо още се ползват с правилегии, които ние нямаме? Пътуват безплатно, лекуваме ги, учим ги, а ти долно същество ще им помагал?! Къде е сина ти? Защо не е в украйна?
15:40 25.06.2026
33 Гълъб на мирЪ
Нали всички до това примире се опитват да се доберат!
Справедливостта е съвсем отделна тема, но там румката е много слаб...
15:41 25.06.2026
34 ПРИПОМНЯНЕ
15:41 25.06.2026
35 ха, ха, ха...
Тоя още малко и ще открие топлата вода, че без война се живее по спокойно. По неадекватна мисъл не бях чувал. Прекратяване на войната, но при какви условия? Така казано ми звучи като: "Украйна да подпише капитулация и да подчини на Русия цялата си територия, а Путин веднага ще започне да възстановава всички щети от войната и за година-две няма да има даже следа от поражението. После следват Балтийските републики, а след това цяла Европа и така мира ще бъде възцарен на целия континент.
15:41 25.06.2026
36 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #17 от "Геле":...РЕВАНШЪТ на "запада начело с Германия" беше когато СССР КОЛАБИРА.
15:42 25.06.2026
37 Ами сега?
15:44 25.06.2026
38 Иванчо
15:50 25.06.2026
39 Фори
15:54 25.06.2026
40 Най- справедливо ще е
Да помагаме ли на Украйна?:
- ДА
-НЕ
Може и тук да опитаме!
Коментиран от #42
15:59 25.06.2026
41 хаха🤣
До коментар #9 от "Къде":остави полша, ами наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣
16:01 25.06.2026
42 А дали е завлекал и
До коментар #40 от "Най- справедливо ще е":Кранатутката или е наказана?!
16:01 25.06.2026
43 По-скоро е съвременна версия
До коментар #13 от "радев руски Чорап":на Тодор Живков. Тъжно, но факт.
16:02 25.06.2026