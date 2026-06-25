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Румен Радев в Гданск: Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна

Румен Радев в Гданск: Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна

25 Юни, 2026 14:50 845 43

  • румен радев-
  • гданск-
  • прекратяване на войната-
  • украйна-
  • възстановяване

Министър-председателят открои три стратегически области за сътрудничество и подчерта интереса на София заради 250-хилядната българска диаспора в Украйна

Румен Радев в Гданск: Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна - 1
Снимка: Министерски съвет
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която се провежда в полския град Гданск.
Румен Радев подчертава значението на стабилността в региона за многобройната българска диаспора в Украйна, подчертавайки необходимостта от дългосрочен мир за успешно възстановяване
В престижния форум участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц.
Трите стратегически области за България
В изказването си премиерът Радев открои три ключови направления, в които страната ни вижда възможности за активно участие в следвоенното развитие:
Морска сигурност и логистика:
Радев акцентира върху партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море. Той ще гарантира сигурността на критичната инфраструктура, свободата на корабоплаване и обмена на информация.
Институционални реформи:
Премиерът подкрепи европейската амбиция на Киев и призова преговорният процес да бъде двигател за прозрачна и предвидима икономическа среда, която да привлече чужди инвестиции.
Защита на малцинствата:
Министър-председателят изрично подчерта, че България е държавата от ЕС с най-голямо историческо малцинство в Украйна – над 250 000 души. Поради тази причина страната ни е пряко заинтересована от бързото постигане на устойчив мир.
Големите финансови решения в Гданск
Конференцията в Полша съвпадна с обявяването на мащабни финансови инжекции за Киев. По време на събитието украинският премиер Юлия Свириденко обяви, че страната очаква да подпише споразумения за над 10 милиарда евро през следващите два дни.
Шефът на ЕК Урсула фон дер Лайен потвърди в Гданск отпускането на първия транш от 3,2 милиарда евро от общия заем на ЕС, както и старта на нов инвестиционен фонд, който ще осигури още 500 милиона евро до края на годината.
Паралелно с политическия форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев проведе среща с Гданския бизнес клуб. Той отчете рекорден стокообмен между България и Полша от 3,2 милиарда евро и подчерта ускореното развитие на българската отбранителна индустрия по натовски стандарти, включително инвестициите в производства на дроновe.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 10 Отговор
    Само много глупав човек би си докарал на главата военен за диктатор.

    Коментиран от #5

    14:52 25.06.2026

  • 2 Руската

    28 15 Отговор
    падлога Радев почна да говори за мир сега когато Русия яде мариз

    Коментиран от #31

    14:53 25.06.2026

  • 3 Фатмака

    24 10 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    14:53 25.06.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    25 10 Отговор
    Мунчо да каже, кой започна войната и как точно да приключи тази война, а не да се измъква с разни заучени фрази и общи приказки. Дрънка едни и същи глупости, които са му подали от "Пасоля" и си мисли, че някой му се връзва. За разлика от Орбан, който имаше някакъв авторитет в ЕС в началото, този тиквеник, никой не го приема насериозно. Най- посредственият президент и премиер, които сме имали- при това в едно лице, или задник.

    15:05 25.06.2026

  • 5 Мчи то

    22 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    аз умен копеец не съм срещал.

    15:05 25.06.2026

  • 6 Айде

    15 8 Отговор
    Пак ала-бала и общи приказки! Колко пъти ще го питаме тоя, как може да се постигне мир с масовия убиец и престъпник путин!? Ама не може да каже, завалията!

    Коментиран от #15

    15:08 25.06.2026

  • 7 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    9 4 Отговор
    Само български танкове и изтребители на руските летища могат да гарантират правата на българите в Русия и Украйна ☝️

    15:08 25.06.2026

  • 8 не казвате дали мишоците

    7 4 Отговор
    са му пляскали като казал
    Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна

    и що мълчите колко парици ще даваме и ние ъм дългосрочното възстановяване на Укр

    15:09 25.06.2026

  • 9 Къде

    8 11 Отговор
    Е наркоманчето , в Полша не го искат от месец и излита от Молдова .ама той нали е рядък гост в окрайната , така че не натоварва летището в Кишинев ,
    Чувам , че поляците му запечатали бункера и сега търси друг в Гейевропа .

    Коментиран от #41

    15:09 25.06.2026

  • 10 Без име

    6 4 Отговор
    Аааа, да ги нямаме такива! До последния украинец!!!

    15:09 25.06.2026

  • 11 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    РУМБААААА, КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА БИВШ МИНИСТЪР?

    15:10 25.06.2026

  • 12 Браво на Радев

    4 7 Отговор
    Не лакейства на продажниците в ЕС за унищожаване на Украйна и Европа!

    Коментиран от #14

    15:11 25.06.2026

  • 13 радев руски Чорап

    9 3 Отговор
    нашия фатмак се прави на Орбан...

    Коментиран от #43

    15:12 25.06.2026

  • 14 КРАЙ НА ВОЙНАТА

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Браво на Радев":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #16, #17, #22

    15:13 25.06.2026

  • 15 Айде русофободебили

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Айде":

    вместо да цъкате омраза и празни приказки
    давайте по заплата на братята си бандери като киркир ви призова
    ама сте гладни мишоци в клуба на богатите

    15:14 25.06.2026

  • 16 Намали пропагандата

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "КРАЙ НА ВОЙНАТА":

    и няма да твориш боза!

    15:18 25.06.2026

  • 17 Геле

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "КРАЙ НА ВОЙНАТА":

    май запада начело с Германия търси реванш за Втората Световна иначе кво го ръчкат в Украйна, Молдова, Армения, Грузия... и това търсене ще завърши с червен байрак на Райхстага...

    Коментиран от #36

    15:20 25.06.2026

  • 18 Само че

    8 3 Отговор
    На русофилското ни правителство няма да бъде разрешено участие във възстановяването на Украйна. Румбата се надява напразно.

    15:20 25.06.2026

  • 19 Румба

    10 3 Отговор
    Чий е Крим а?

    15:22 25.06.2026

  • 20 ехеее

    8 4 Отговор
    Тоя по-голям популист и от Боко ще се окаже.

    15:22 25.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 паляк

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "КРАЙ НА ВОЙНАТА":

    организирай жива верига пред украинския анклав Баба Алино.... да пазиш незаконните къщи на наци-окупаторите.... Ако искаш пробвай се да направиш Българско село около Киев, без да имаш никакви документи, за да видиш как ще ти се зарадват Хероите,,,,

    Коментиран от #26

    15:24 25.06.2026

  • 23 кръстев

    8 3 Отговор
    другарю радев,какво става с борбата против олигархията ,корупцията и модела пеевски-борисов,или да прибавя и радев?!?

    15:25 25.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тоя пак

    10 5 Отговор
    плещи глупост след глупост.По - тъп от тиквата!Къде се буташ да възстановяваш Украйна бре, русофилитико!?С нещо помогнал ли си на Украйна!Когато хората изтребят украинската земя от руските изроди,тогава ще почне възстановяването!И никой няма да се сети за тебе!

    15:27 25.06.2026

  • 26 гъдев

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "паляк":

    кой им даде право да строят,да не би да е зеленски?

    Коментиран от #27

    15:28 25.06.2026

  • 27 ясно кой

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "гъдев":

    тия където се снимаха със Зеления... Боко, пееФ, КирчУ

    15:34 25.06.2026

  • 28 Сесесере

    5 3 Отговор
    Чорапа вървял по улицата и видял един как бие жена си, обърнал се на другата страна и си казал “ ще в набие и ще настане мир и спокойствие”.

    15:35 25.06.2026

  • 29 Да,

    5 1 Отговор
    КРадев пак седи на два стола. Хем цалива заднuтe чacтu на пyтя, хем се ръчка да възстановявал Украйна. Жaлъk!

    15:36 25.06.2026

  • 30 смях в залата

    3 0 Отговор
    Чорапа да бяга да възстановява русия заедно с Костя. В Украйна няма да ги пуснат.

    15:37 25.06.2026

  • 31 Стефан

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Руската":

    Говорил е пак военни глупости. Първо нашето малцинство в Украйна не е най голямото.Второ пак е подкрепил Урсула де факто. Ала бала с тъпия електорат в България.

    15:38 25.06.2026

  • 32 Тоя съвсем изби тапата

    3 4 Отговор
    Нещастнико. Не можеш да въведеш ред в семейството си, ръгнал си да оправяш България? И как й помагаш? Като и поледният залък на децата ни раздаваш на украинците.
    За нас няма безплатни детски лагери, а за бъдещите наследници на Бандера предоставяме цели комплекси! И още щял да помага селския пилот!
    Защо още се ползват с правилегии, които ние нямаме? Пътуват безплатно, лекуваме ги, учим ги, а ти долно същество ще им помагал?! Къде е сина ти? Защо не е в украйна?

    15:40 25.06.2026

  • 33 Гълъб на мирЪ

    2 0 Отговор
    Ей, тцъ тцъ....от всички само нашият старшинка знае къде е ключа......
    Нали всички до това примире се опитват да се доберат!
    Справедливостта е съвсем отделна тема, но там румката е много слаб...

    15:41 25.06.2026

  • 34 ПРИПОМНЯНЕ

    1 1 Отговор
    ...РЕВАНШЪТ на "запада начело с Германия" беше когато СССР КОЛАБИРА.

    15:41 25.06.2026

  • 35 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор
    "Прекратяването на войната е ключът към дългосрочното възстановяване на Украйна"

    Тоя още малко и ще открие топлата вода, че без война се живее по спокойно. По неадекватна мисъл не бях чувал. Прекратяване на войната, но при какви условия? Така казано ми звучи като: "Украйна да подпише капитулация и да подчини на Русия цялата си територия, а Путин веднага ще започне да възстановава всички щети от войната и за година-две няма да има даже следа от поражението. После следват Балтийските републики, а след това цяла Европа и така мира ще бъде възцарен на целия континент.

    15:41 25.06.2026

  • 36 ПРИПОМНЯНЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Геле":

    ...РЕВАНШЪТ на "запада начело с Германия" беше когато СССР КОЛАБИРА.

    15:42 25.06.2026

  • 37 Ами сега?

    1 3 Отговор
    Последно Крим руски ли е или украински?

    15:44 25.06.2026

  • 38 Иванчо

    3 2 Отговор
    Тоя срам няма ли, като е за помощ - не може, ама като е да се вземат едни пари от възстановяването - първа писта.

    15:50 25.06.2026

  • 39 Фори

    2 2 Отговор
    Радев не е мръднал в убежденията си. Той настоява Украйна да се предаде и да стане колония като Беларус.Това според него е правилно. Ако турците ни се ядосат и тръгнат той ще се предаде първи.

    15:54 25.06.2026

  • 40 Най- справедливо ще е

    1 1 Отговор
    Да се проведе деференфум!
    Да помагаме ли на Украйна?:
    - ДА
    -НЕ
    Може и тук да опитаме!

    Коментиран от #42

    15:59 25.06.2026

  • 41 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Къде":

    остави полша, ами наркоманите Маша и Медведа смениха доставчика и от новата партида съвсем им се изпържиха мозъците🤣 🤣 🤣

    16:01 25.06.2026

  • 42 А дали е завлекал и

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Най- справедливо ще е":

    Кранатутката или е наказана?!

    16:01 25.06.2026

  • 43 По-скоро е съвременна версия

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "радев руски Чорап":

    на Тодор Живков. Тъжно, но факт.

    16:02 25.06.2026

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