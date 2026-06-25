Цените на бензина в САЩ паднаха под 4 долара за галон за първи път от март

Цените на бензина в Съединените щати са спаднали под границата от 4 долара за галон за първи път от март насам, осигурявайки известно облекчение за милиони американски домакинства, които през последните месеци бяха изправени пред значително по-високи разходи за горива, предава Фокус.

Спадът идва на фона на понижение в цените на петрола на международните пазари. През последната седмица суровият петрол поевтиня с над 1%, като цените се доближиха до най-ниските си нива за последните четири месеца. Анализаторите свързват тенденцията с признаци, че все повече блокирани петролни танкери ще могат да преминават през Ормузкия проток, което намалява опасенията за сериозни прекъсвания на доставките.

Американският суров петрол приключи търговията във вторник при цена от 73,21 долара за барел. Това е с 6,19 долара повече в сравнение с нивото преди американските удари срещу Иран, но представлява спад от над 36% спрямо пиковите стойности, достигнати през април.

Данните на Американската автомобилна асоциация (AAA) показват, че средната цена на бензина в страната е достигнала 3,93 долара за галон. Само преди месец средната цена е била 4,52 долара, което означава понижение от приблизително 13%.

Въпреки поевтиняването горивата остават значително по-скъпи в сравнение със същия период на миналата година. Тогава средната цена на бензина в САЩ е била 3,22 долара за галон.

По-високите цени през последните месеци са оказали осезаем натиск върху бюджетите на американските потребители. Според анализ на NBC News, базиран на данните на AAA, допълнителните месечни разходи за гориво са варирали от под 20 долара до над 300 долара за шофьори, които зареждат автомобилите си два пъти месечно.

Развитието на пазара показва колко силно международните геополитически събития и състоянието на глобалните енергийни доставки влияят върху цените на горивата. Особено важна остава ситуацията около Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол.

Движението на цените на петрола на световните пазари има значение и за България, тъй като оказва влияние върху цените на горивата в Европа. Поевтиняването на суровия петрол обикновено създава предпоставки за намаляване на разходите за транспорт и енергия, макар че ефектът върху крайните цени зависи и от данъчната политика, валутните курсове и пазарните условия в отделните държави.