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Хизбула не отстъпва: Израелската армия трябва веднага да се изтегли от Ливан

Хизбула не отстъпва: Израелската армия трябва веднага да се изтегли от Ливан

26 Юни, 2026 20:35 520 3

  • наим касем-
  • израел-
  • ливан-
  • иран-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • цахал

Наим Касем подчерта, че позицията на организацията остава непроменена и изключва каквато и да е форма на политическо сближаване или частично израелско присъствие в Ливан, на фона на продължаващи дипломатически контакти между страните

Хизбула не отстъпва: Израелската армия трябва веднага да се изтегли от Ливан - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Лидерът на Хизбула Наим Касем заяви, че Израел "няма друг избор", освен да се изтегли безусловно от окупираните от него ливански територии, като отхвърли всякаква нормализация на отношенията между двете страни, съобщи Times of Israel.

В телевизионно обръщение към десетки хиляди свои поддръжници, събрали се за отбелязване на Ашура, Касем заяви: "Израел няма друг избор, освен да се оттегли напълно от всеки сантиметър от нашата ливанска земя... Израел трябва да напусне безусловно".

По същото време, докато ливански и израелски представители провеждат директни преговори във Вашингтон, Касем заяви, че групировката му не би приела "никаква нормализация, никакво отмяна на враждебното състояние, никакви ползи за Израел и никакво частично присъствие на ливанска земя... Израел трябва да си тръгне унижен и победен и това ще се случи".

Касем подчерта, че позицията на организацията остава непроменена и изключва каквато и да е форма на политическо сближаване или частично израелско присъствие в Ливан, на фона на продължаващи дипломатически контакти между страните.


Ливан
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