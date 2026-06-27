Израелската армия: Нанесохме удар в Южен Ливан! Мишена бяха терористи от "Хизбула"

Израелската армия съобщи, че е нанесла удар по предполагаеми бойци в района на град Набатийе в Южен Ливан, първата подобна атака след сключеното вчера рамково споразумение между Израел и Ливан под егидата на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Говорител на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърди пред АФП, че мишена на удара са били "предполагаеми терористи, които са представлявали заплаха за силите на ЦАХАЛ" в района на Набатийе.

По-рано ливанската Национална информационна агенция предаде, че в района на южния ливански град е нанесен израелски удар с дрон.

До атаката, за която се съобщава, се стигна само ден след като Израел и Ливан сключиха пакт за сигурност с посредничеството на САЩ, имащ за цел да намали пограничното напрежение след възобновилите се отново преди няколко месеца боеве по границата между израелската армия и ливанското шиитско движение "Хизбула", отбелязва Ройтерс.

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site.btaДПА: Израел и Ливан сключиха споразумение за прекратяване на конфликта с "Хизбула", но съмненията остават

ДПА

Израелска военна техника, разположена по границата с Ливан, след като Израел и Ливан сключиха рамково споразумение, определено като първа стъпка към мира след месеци на конфликт между Израел и ливанската военизирана групировка Хизбула, 27 юни 2026 г. (AP Photo/Ariel Schalit)

Вашингтон/Тел Авив,

27.06.2026 16:46

(БТА)

Етикети

Близък изток

Израел и ливанското правителство се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество.

Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и, съгласно рамковото споразумение, Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт.

Израел и Ливан практически до ден днешен се намират в състояние на война, на която никога не е бил слаган официално край. Ливан не признава Държавата Израел, но не е страна в сегашния конфликт между Израел и групировката "Хизбула", за която се смята, че е значително по-силна от редовната армия на Ливан.

Подкрепяното от Иран шиитско движение не участваше в преговорите и се противопоставя на споразумението, което накара много наблюдатели да се усъмнят в успеха му и че то в крайна сметка ще сложи точка на боевете.

Противно на исканията на Техеран и "Хизбула" според рамковото споразумение Израел не е длъжен да се изтегли от така наречената зона за сигурност в Южен Ливан, която сам обяви, че създава, преди извъндържавните структури като "Хизбула" да се разоръжат.

Но договореностите предвиждат Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) постепенно да напуснат две конкретни зони и да предадат контрола над тях на ливанската армия. Няма строго определени срокове и условия, при които да стане това.

Според международното право "Хизбула" няма право да използва военна сила срещу Израел. По принцип Ливан не би трябвало да позволява територията му да бъде използвана като плацдарм за въоръжени нападения срещу друга държава, но не разполага с нужния капацитет да се противопостави на това.

В началото на годината централното правителство в Бейрут обяви военната активност на "Хизбула" за незаконна – но в същото време се стреми да избягва покачване на вътрешното напрежение.

Ливанските власти разглеждат района, контролиран от Израел, който обхваща около 6% от площта на Ливан, като територия, окупирана в противоречие с международното право.

Израелският експерт по Близкия изток Дани Цитринович определи споразумението като впечатляващо дипломатическо постижение, но посочи, че подобен оптимизъм е царял и при сключването и на други договорености преди това, като например споразумението за Газа, чието прилагане навлезе в застой.

Цитринович определи основната презумпция, от която изхожда споразумението, че "Хизбула" един ден ще се разоръжи, като доста съмнителна. Малко вероятно е както ливанските въоръжени сили, така Израел да са способни да решат тази задача в обозримо бъдеще, каза той.

"В резултат въпросът с оръжията на "Хизбула" може да се превърне в оправдание за израелско военно присъствие за неопределен срок, точно както неуредените проблеми в сферата на сигурността доведоха до проточването на други конфликти", посочи експертът от Института за изследване на проблемите на националната сигурност в Тел Авив.

При това е малко вероятно който и да е израелски премиер да се съгласи на пълно изтегляне от Ливан, добави той. Одобреното ограничено предислоциране на сили засяга райони, които Израел така или иначе едва ли би могъл да контролира трайно.

Засега няма видими признаци, че при сегашната обстановка може да има още подобни изтегляния на войски, посочи Цитринович.