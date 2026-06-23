Доналд Тръмп: Техеран се съгласи на безкрайни ядрени инспекции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е дал съгласие за ядрени инспекции "до безкрай" въпреки опроверженията на Техеран, и че "размразените ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на хуманитарни помощи от САЩ", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон се съгласи да отмени санкциите срещу Иран за 60 дни, считано от вчера, след първия кръг от преговори в рамките на зараждащото се мирно споразумение, договорено миналата седмица за прекратяване на войната, продължила повече от три месеца.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с ирански представители са положили добра основа за окончателно споразумение и че Техеран е дал съгласие да допусне отново ядрените инспектори в страната.

Иран обаче отрече да е започнал обсъждания относно ядрената си програма по време на преговорите, водени с посредничеството на Катар и Пакистан, и заяви, че не е дал съгласие да покани отново инспекторите от Международната агенция за атомна енергия.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи заяви, че иранските представители не са провеждали среща с шефа на МААЕ Рафаел Гроси в Швейцария и че нямат планове ядрената агенция на ООН да инспектира повредените ядрени съоръжения на Иран.

Тръмп днес определи това като "опровержения и лъжливи твърдения" от страна на Иран.

"Иран е дал пълно и безрезервно съгласие за ядрени инспекции на най-високо ниво за дълго време напред (безкрайно!!!)", заяви Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Той също така заяви, че всички ирански активи, които бъдат размразени по силата на споразумението, ще бъдат прехвърлени в сметка под условие и ще бъдат използвани за закупуване на храна и медицински материали от САЩ, "включително царевица, пшеница и соя от нашите Велики Американски Фермери".

По-рано иранският посланик към ООН в Женева беше отрекъл да е имало такова споразумение. "Иран е единствената страна, която решава какво да прави със своите активи, които ще бъдат размразени, и затова отхвърлям всяко твърдение, че друга страна би могла да окаже влияние върху тези решения или процеси", заяви Али Бахрейни пред медиите.

Ракетите на Иран не са част от меморандума за разбирателство, подписан със САЩ, и “никога няма да бъдат”, заяви по-късно днес иранският президент Масуд Пезешкиан по време на съвместна пресконференция с пакистанския премиер в Исламабад, предаде Ройтерс.

Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности с никоя страна и силно вярва, че регионалният мир и стабилност могат да бъдат постигнати само с честни разговори и вътрешнорегионално сътрудничество, добави Пезешкиан.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна днес в Обединените арабски емирства - първата спирка от обиколката му в три държави в Залива, която има за цел да успокои безпокойството им от споразумението, с което трябва да бъде сложен край на войната в Иран, предаде Асошиейтед прес.

Рубио пристигна в Абу Даби вечерта след двудневна бурна дипломатическа активност между САЩ и Иран в Швейцария, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, в резултат на която по думите му бе постигнато значимо споразумение за край на всички военни действия в региона, отваряне на Ормузкия проток и облекчаване на санкциите, както и предстоящи преговори по ядрената програма, които трябва да приключат в рамките на 60 дни.

В ОАЕ, Кувейт и Бахрейн - държави, които Иран удари с ракети и дронове в отговор на американско-израелските въздушни атаки, Рубио ще проведе срещи с техните лидери, които в някои случаи напоследък заеха по-твърда линия спрямо Иран, отколкото администрацията на Тръмп.

В кратки изявления пред журналисти при пристигането си Рубио заяви, че ще обясни ползите от споразумението на скептично настроените държави в Залива, ако то влезе в сила. Той добави, че предложеният инвестиционен фонд от 300 млрд. долара за Иран няма да стане реалност, докато “ръководството (в Техеран) не вземе решение, че иска Иран да бъде държава, а не революционно движение, изнасящо тероризъм”.

Безпокойство предизвика и това, че споразумението не покрива иранската ядрена програма, подкрепата на Техеран за марионетни организации, а натискът по ядрения въпрос бе отложен за по-късно.

Рубио заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан миналата седмица, призовава за “пълно спиране на военните действия и конфликтите в региона”, което според него ще изисква от Техеран да прекрати финансирането на марионетни групировки като “Хамас” в ивицата Газа, “Хизбула” в Ливан и бунтовниците хуси в Йемен.

ОАЕ, по-специално, бяха водещи в призивите за по-твърди действия, особено за гарантиране на отварянето на Ормузкия проток. Има противоречиви мнения за това какво ще означава подписаният миналата седмица меморандум за разбирателство за протока, който останалият свят иска да бъде отворен за всички кораби безплатно, отбеляза АП.