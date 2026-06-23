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Доналд Тръмп: Техеран се съгласи на безкрайни ядрени инспекции

Доналд Тръмп: Техеран се съгласи на безкрайни ядрени инспекции

23 Юни, 2026 22:09, обновена 23 Юни, 2026 22:01 718 18

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • израел-
  • рафаел гроси-
  • бенямин нетаняху

Иран обаче отрече да е започнал обсъждания относно ядрената си програма по време на преговорите, водени с посредничеството на Катар и Пакистан

Доналд Тръмп: Техеран се съгласи на безкрайни ядрени инспекции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е дал съгласие за ядрени инспекции "до безкрай" въпреки опроверженията на Техеран, и че "размразените ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на хуманитарни помощи от САЩ", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон се съгласи да отмени санкциите срещу Иран за 60 дни, считано от вчера, след първия кръг от преговори в рамките на зараждащото се мирно споразумение, договорено миналата седмица за прекратяване на войната, продължила повече от три месеца.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с ирански представители са положили добра основа за окончателно споразумение и че Техеран е дал съгласие да допусне отново ядрените инспектори в страната.

Иран обаче отрече да е започнал обсъждания относно ядрената си програма по време на преговорите, водени с посредничеството на Катар и Пакистан, и заяви, че не е дал съгласие да покани отново инспекторите от Международната агенция за атомна енергия.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи заяви, че иранските представители не са провеждали среща с шефа на МААЕ Рафаел Гроси в Швейцария и че нямат планове ядрената агенция на ООН да инспектира повредените ядрени съоръжения на Иран.
Тръмп днес определи това като "опровержения и лъжливи твърдения" от страна на Иран.

"Иран е дал пълно и безрезервно съгласие за ядрени инспекции на най-високо ниво за дълго време напред (безкрайно!!!)", заяви Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Той също така заяви, че всички ирански активи, които бъдат размразени по силата на споразумението, ще бъдат прехвърлени в сметка под условие и ще бъдат използвани за закупуване на храна и медицински материали от САЩ, "включително царевица, пшеница и соя от нашите Велики Американски Фермери".

По-рано иранският посланик към ООН в Женева беше отрекъл да е имало такова споразумение. "Иран е единствената страна, която решава какво да прави със своите активи, които ще бъдат размразени, и затова отхвърлям всяко твърдение, че друга страна би могла да окаже влияние върху тези решения или процеси", заяви Али Бахрейни пред медиите.

Ракетите на Иран не са част от меморандума за разбирателство, подписан със САЩ, и “никога няма да бъдат”, заяви по-късно днес иранският президент Масуд Пезешкиан по време на съвместна пресконференция с пакистанския премиер в Исламабад, предаде Ройтерс.

Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности с никоя страна и силно вярва, че регионалният мир и стабилност могат да бъдат постигнати само с честни разговори и вътрешнорегионално сътрудничество, добави Пезешкиан.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна днес в Обединените арабски емирства - първата спирка от обиколката му в три държави в Залива, която има за цел да успокои безпокойството им от споразумението, с което трябва да бъде сложен край на войната в Иран, предаде Асошиейтед прес.

Рубио пристигна в Абу Даби вечерта след двудневна бурна дипломатическа активност между САЩ и Иран в Швейцария, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, в резултат на която по думите му бе постигнато значимо споразумение за край на всички военни действия в региона, отваряне на Ормузкия проток и облекчаване на санкциите, както и предстоящи преговори по ядрената програма, които трябва да приключат в рамките на 60 дни.

В ОАЕ, Кувейт и Бахрейн - държави, които Иран удари с ракети и дронове в отговор на американско-израелските въздушни атаки, Рубио ще проведе срещи с техните лидери, които в някои случаи напоследък заеха по-твърда линия спрямо Иран, отколкото администрацията на Тръмп.

В кратки изявления пред журналисти при пристигането си Рубио заяви, че ще обясни ползите от споразумението на скептично настроените държави в Залива, ако то влезе в сила. Той добави, че предложеният инвестиционен фонд от 300 млрд. долара за Иран няма да стане реалност, докато “ръководството (в Техеран) не вземе решение, че иска Иран да бъде държава, а не революционно движение, изнасящо тероризъм”.

Безпокойство предизвика и това, че споразумението не покрива иранската ядрена програма, подкрепата на Техеран за марионетни организации, а натискът по ядрения въпрос бе отложен за по-късно.

Рубио заяви, че меморандумът за разбирателство, подписан миналата седмица, призовава за “пълно спиране на военните действия и конфликтите в региона”, което според него ще изисква от Техеран да прекрати финансирането на марионетни групировки като “Хамас” в ивицата Газа, “Хизбула” в Ливан и бунтовниците хуси в Йемен.

ОАЕ, по-специално, бяха водещи в призивите за по-твърди действия, особено за гарантиране на отварянето на Ормузкия проток. Има противоречиви мнения за това какво ще означава подписаният миналата седмица меморандум за разбирателство за протока, който останалият свят иска да бъде отворен за всички кораби безплатно, отбеляза АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 1 Отговор
    Не се връзвайте на изкукуригалия нарцис! След 15 минути ще снесе нещо друго, а след още 15-нещо съвсем различно, НО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО "ВЕЛИКО"!

    22:05 23.06.2026

  • 2 Мелания

    8 1 Отговор
    - И аз, Дони, и аз съм съгласна на безкрайни инспекции!
    Хайде започвай строго!

    22:13 23.06.2026

  • 3 тръмпоча

    8 1 Отговор
    Хвърля гащи за вътрешна употреба, ама даже и в неговата партия не останаха много да му вярват. В началото беше смешен, като бацо тулупа. Но бързо омръзна.

    22:13 23.06.2026

  • 4 Анатолииииии

    3 2 Отговор
    Ще ти го напнат!
    Никой не ти чете помията!

    22:14 23.06.2026

  • 5 Сталин

    5 6 Отговор
    Украинският представител в ООН към Русия: Не можете да удържите окупираните земи, махайте се възможно най-скоро
    21:06, 23 Юни, 2026
    Ще ви трепем навсякъде безмилостно. Как добре си живееха етническите руснаци преди агресията - имаха си местна власт ,губернатори ,кметове. Сега нямат домове и са разпръснати по света. А резултата на Русия са милиони убити и осакатени, заяви Украинския посланик в ООН.

    22:16 23.06.2026

  • 6 Дъното

    6 2 Отговор
    Нас едни 27 разбойника едни 35 години ни напиват и ни опияняват да търсим нещо наречено преход, а то се оказа просто дъното….

    22:16 23.06.2026

  • 7 Вкарайте го

    5 1 Отговор
    В лудницата.говори глупости

    22:17 23.06.2026

  • 8 Да,бе

    6 1 Отговор
    Тръмпбунакис продължава упорито да не си пие хаповете...Цирка фалира,но клоуна пари прави от въздуха.

    22:17 23.06.2026

  • 9 Тромпетът е жалък клоун

    6 1 Отговор
    Оранжевото дърто чучело пак лъже, американците станаха за пълен смях на света!

    22:19 23.06.2026

  • 10 Факт

    4 1 Отговор
    А Израел що крие ядреното си оръжие кога инспекции там?????

    22:23 23.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да,бе

    2 1 Отговор
    Капитолийският катър сам залага на себе си и печели.Странна работа.

    22:25 23.06.2026

  • 13 Интересно

    1 1 Отговор
    Техеран потвърди ли или още не знае?

    22:27 23.06.2026

  • 14 Мелания

    0 1 Отговор
    Я ,тоже!

    22:29 23.06.2026

  • 15 Лоша работа....

    2 1 Отговор
    Явно деменцията на Дончо се влошава. Получава халюцинации и говори за неща и събития които никога не са съществували и не са случвали!

    22:31 23.06.2026

  • 16 Старците немат място в политиката

    1 1 Отговор
    Този е за дупката президент станал

    22:39 23.06.2026

  • 17 Пръцко

    1 1 Отговор
    Отдавна си мисля, че не трябва да подценяваме меркантилността на рижия перчем - за него няма договори, а само сделки, и почти всеки негов пост спекулативно генерира милиони в сметките му при борсовите игри с акции и цени - неговите и на приближените му, в голямата си част роднини - синове, зетьове и др. подобни твари :((

    22:40 23.06.2026

  • 18 Българин

    0 0 Отговор
    Иран постъпва като такава, на която хем и се иска, хем не и стиска!

    22:50 23.06.2026