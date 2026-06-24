Само в рамките на окончателно споразумение със САЩ! Достъпът до иранските ядрени обекти остава проблем

Иран ще разгледа въпросите, свързани с достъпа до ядрените обекти, които са били атакувани, и до иранските ядрени материали единствено в рамките на окончателно споразумение със САЩ и след като бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, предаде Ройтерс, пише БТА.
По-рано Гарибабади е бил посланик на Иран в Международната агенция за атомна енергия.
Ръководителят на ядрената агенция на ООН беше заявил по-рано днес, че очаква скоро да започнат инспекции в Иран в рамките на временно споразумение, свързано с преговорите между САЩ и Иран, въпреки че подробностите все още не са уточнени.
"Медийният шум не може да се използва за едностранно налагане на факти на място", заяви Гарибабади в публикация в "Екс".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Защо не се занимават с ядрената програма на Израел?
15:56 24.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 още някой
16:03 24.06.2026
4 Таман Тръмпона
Той обича да се изхвърля - първо беше унищожил урана, после щеше да го вземе в САЩ, После щеше да го следи , когато иска. Накрая ще се моли да го пуснат?
16:04 24.06.2026
5 Хм...
Иран брутално срита с цинтовете сащ в стaфидkите.
16:06 24.06.2026
6 Мотане .безкрай
16:08 24.06.2026
7 Хм...
Защо тая статия е в раздел у крайна? Какво общо с 4о4 има резила на сащ в Иран?
16:09 24.06.2026