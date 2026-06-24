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Само в рамките на окончателно споразумение със САЩ! Достъпът до иранските ядрени обекти остава проблем
  Тема: Украйна

Само в рамките на окончателно споразумение със САЩ! Достъпът до иранските ядрени обекти остава проблем

24 Юни, 2026 15:51 494 7

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Ръководителят на ядрената агенция на ООН беше заявил по-рано днес, че очаква скоро да започнат инспекции в Иран в рамките на временно споразумение, свързано с  преговорите между САЩ и Иран, въпреки че подробностите все още не са уточнени

Само в рамките на окончателно споразумение със САЩ! Достъпът до иранските ядрени обекти остава проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран ще разгледа въпросите, свързани с достъпа до ядрените обекти, които са били атакувани, и до иранските ядрени материали единствено в рамките на окончателно споразумение със САЩ и след като бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, предаде Ройтерс, пише БТА.

По-рано Гарибабади е бил посланик на Иран в Международната агенция за атомна енергия.

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Ръководителят на ядрената агенция на ООН беше заявил по-рано днес, че очаква скоро да започнат инспекции в Иран в рамките на временно споразумение, свързано с преговорите между САЩ и Иран, въпреки че подробностите все още не са уточнени.

"Медийният шум не може да се използва за едностранно налагане на факти на място", заяви Гарибабади в публикация в "Екс".


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 0 Отговор
    От къде накъде ще им дават достъп, след като след това бомбят там.
    Защо не се занимават с ядрената програма на Израел?

    15:56 24.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 още някой

    3 0 Отговор
    Реакторът за плутоний в Израил е от 50-те, няколко пъти е преправян. Произвежда се всичко необходимо за ядрени бомби, включая обогатяване. Счита се , че имат 60- до 80 заряда. Никога инспектор на МАА, Виена, не е стъпвал там. Така е и с Индия, Пакистан, Китай и сега С.Корея. Готви се и Ю.Афр.

    16:03 24.06.2026

  • 4 Таман Тръмпона

    2 0 Отговор
    се похвали, че може да инспектира ядрените обекти колкото си иска и Иран пак го порязаха днес?😀
    Той обича да се изхвърля - първо беше унищожил урана, после щеше да го вземе в САЩ, После щеше да го следи , когато иска. Накрая ще се моли да го пуснат?

    16:04 24.06.2026

  • 5 Хм...

    6 0 Отговор
    Направо не мога да повярвам, че инф@нтилния иди0т тръмп успя така да се изложи. Все си мислех, че по зле от бай дъно и камилата няма.
    Иран брутално срита с цинтовете сащ в стaфидkите.

    16:06 24.06.2026

  • 6 Мотане .безкрай

    2 2 Отговор
    Лъжата е добродетел при тези,а Тръмп е глупак. Като е започнал да воюва, се стига докрай. Пълна капитулация на врага, като Германия ВСВ. Евреите пак се оказеха прави в преценката и оценката на ситуацията.

    16:08 24.06.2026

  • 7 Хм...

    4 1 Отговор
    И друго не разбрах.
    Защо тая статия е в раздел у крайна? Какво общо с 4о4 има резила на сащ в Иран?

    16:09 24.06.2026

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