Само в рамките на окончателно споразумение със САЩ! Достъпът до иранските ядрени обекти остава проблем

Иран ще разгледа въпросите, свързани с достъпа до ядрените обекти, които са били атакувани, и до иранските ядрени материали единствено в рамките на окончателно споразумение със САЩ и след като бъдат предприети конкретни стъпки за отмяна на американските санкции, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади, предаде Ройтерс, пише БТА.

По-рано Гарибабади е бил посланик на Иран в Международната агенция за атомна енергия.

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Ръководителят на ядрената агенция на ООН беше заявил по-рано днес, че очаква скоро да започнат инспекции в Иран в рамките на временно споразумение, свързано с преговорите между САЩ и Иран, въпреки че подробностите все още не са уточнени.

"Медийният шум не може да се използва за едностранно налагане на факти на място", заяви Гарибабади в публикация в "Екс".