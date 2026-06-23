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Безкомпромисна защита на сигурността! Израелската армия остава в Южен Ливан

Безкомпромисна защита на сигурността! Израелската армия остава в Южен Ливан

23 Юни, 2026 20:16 693 11

  • израел-
  • ливан-
  • бенямин нетаняху-
  • хизбула-
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  • доналд тръмп

По-рано в медийното пространство се бяха появили информации, че американското правителство ще се опита да ограничи свободата на действие на израелските подразделения в Ливан след постигането на двустранното рамково споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток

Безкомпромисна защита на сигурността! Израелската армия остава в Южен Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия ще запази присъствието си в зоната за сигурност в Южен Ливан, каза днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА, пише БТА.

Израелската армия "ще продължи да действа решително, за да неутрализира заплахите срещу нашите войници и нашите граждани, да разруши инфраструктурата на терористите и да запази зоната за сигурност в Южен Ливан", се казва в изявление на Нетаняху в социалната мрежа "Екс". Става дума за съвместно изявление на Нетаняху, на министъра на отбраната Израел Кац и на началник на генералния щаб на израелската армия Еял Замир. Тримата висши представители направиха изявлението след среща с началника на Северното командване на израелските сили.

Съобщено бе, че израелските сили ще продължат да действат в Ливан, като се ръководят от принципа за "безкомпромисна" защита на сигурността на израелските граждани и войници.

По-рано в медийното пространство се бяха появили информации, че американското правителство ще се опита да ограничи свободата на действие на израелските подразделения в Ливан след постигането на двустранното рамково споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Бенямин Нетаняху описа зоната, която израелската армия създаде в Южен Ливан, като бариера между "Хизбула" и гражданите и населените места в Северен Израел.

Нетаняху отново призова за засилване на военната автономия на Израел, предаде Франс прес.

"Искам независимост по въпроса с въоръженията", е казал той на среща в четвъртък с група офицери резервисти на Западния бряг.

"Имаме нужда от наша собствена система за въоръжаване. Трябва да произвеждаме собствените си оръжия", е изтъкнал израелският лидер. Той е изразил признателността си към САЩ за военната подкрепата, но е казал също така, че Израел трябва "да се освободи от зависимостта" и да увеличи капацитета си за производство на оръжия.

Израелската армия заяви днес, че нейни войници са стреляли по въоръжени терористи в Южен Ливан, "за да елиминират заплахата".

“Хизбула” разкритикува днес “грубите нарушения” на споразумението за прекратяване на огъня, след като при израелски атаки в Южен Ливан бяха убити двама души, съобщи ливанска държавна медия, цитирана от Франс прес, въпреки затишието от събота вечерта.

Израел потвърди, че е извършил обстрела.

Това е “грубо нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, което (“Хизбула”) спазваше досега”, заяви проиранската групировка.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Путин бав н0 ра3 виващия бакшиш

    1 7 Отговор
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    Коментиран от #8

    20:17 23.06.2026

  • 2 Путин

    3 0 Отговор
    Безкомпромисна защита на сигурността! Руската армия остава в Източна Украйна

    20:21 23.06.2026

  • 3 Да,бе

    5 0 Отговор
    Ще си получат "великия" Израел в края на краищата,но ще е няколко страници в история на света,раздел геноцид...

    20:22 23.06.2026

  • 4 Марк Рюте, шеф на НАТО

    1 4 Отговор
    НАТО също вкарва мироопазващи сили в Украйна след войната ☝️

    20:23 23.06.2026

  • 5 Мдааа

    4 0 Отговор
    Истинската цел отново е заграбване и анексиране на територии от друга държава, останалото е бля бля!

    20:25 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Вече всички мразят израел и евреите - вече всички видяха каква изродска нация е това!
    Още хенри Форд е казал - премахнтете 50те най-богати евреи и войните в света ще спрат! Май е време да чуем!

    Коментиран от #9

    20:26 23.06.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин бав н0 ра3 виващия бакшиш":

    Адаш, гледай @ЦензорНет в тюба.
    Това е истински КОШМАР, руснаците бягат все с чамоданите и тьотите, ТИР-ове горят пушат, деца реват. Это Poccия ☝️😆

    Коментиран от #11

    20:27 23.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Крадции и уууб ийци ннагли, доллни, мръъсни

    20:35 23.06.2026

  • 11 А ти когда на лафет

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    и после до Ленин?

    20:52 23.06.2026