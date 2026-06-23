Безкомпромисна защита на сигурността! Израелската армия остава в Южен Ливан

Израелската армия ще запази присъствието си в зоната за сигурност в Южен Ливан, каза днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА, пише БТА.
Израелската армия "ще продължи да действа решително, за да неутрализира заплахите срещу нашите войници и нашите граждани, да разруши инфраструктурата на терористите и да запази зоната за сигурност в Южен Ливан", се казва в изявление на Нетаняху в социалната мрежа "Екс". Става дума за съвместно изявление на Нетаняху, на министъра на отбраната Израел Кац и на началник на генералния щаб на израелската армия Еял Замир. Тримата висши представители направиха изявлението след среща с началника на Северното командване на израелските сили.
Съобщено бе, че израелските сили ще продължат да действат в Ливан, като се ръководят от принципа за "безкомпромисна" защита на сигурността на израелските граждани и войници.
По-рано в медийното пространство се бяха появили информации, че американското правителство ще се опита да ограничи свободата на действие на израелските подразделения в Ливан след постигането на двустранното рамково споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток.
Бенямин Нетаняху описа зоната, която израелската армия създаде в Южен Ливан, като бариера между "Хизбула" и гражданите и населените места в Северен Израел.
Нетаняху отново призова за засилване на военната автономия на Израел, предаде Франс прес.
"Искам независимост по въпроса с въоръженията", е казал той на среща в четвъртък с група офицери резервисти на Западния бряг.
"Имаме нужда от наша собствена система за въоръжаване. Трябва да произвеждаме собствените си оръжия", е изтъкнал израелският лидер. Той е изразил признателността си към САЩ за военната подкрепата, но е казал също така, че Израел трябва "да се освободи от зависимостта" и да увеличи капацитета си за производство на оръжия.
Израелската армия заяви днес, че нейни войници са стреляли по въоръжени терористи в Южен Ливан, "за да елиминират заплахата".
“Хизбула” разкритикува днес “грубите нарушения” на споразумението за прекратяване на огъня, след като при израелски атаки в Южен Ливан бяха убити двама души, съобщи ливанска държавна медия, цитирана от Франс прес, въпреки затишието от събота вечерта.
Израел потвърди, че е извършил обстрела.
Това е “грубо нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, което (“Хизбула”) спазваше досега”, заяви проиранската групировка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин бав н0 ра3 виващия бакшиш
В друго мъж се оплаква от прекъсвания на комуналните услуги. „Няма ток, няма вода, нищо! Някои идиоти започнаха война, други идиоти я подкрепиха и все още я подкрепят“, казва той, отбелязвайки, че има четирима сина и няма намерение да ги изпраща да се бият в Украйна. „Аз самият няма да отида и не планирам да умра. Роден съм, за да живея... и да бъда полезен на обществото“, заключава той. Хората също така сочат рафтовете на хранителните магазини със знаци, ограничаващи продажбите на клиент. В едно видео млад мъж казва, че е бил принуден да монтира ключалка на резервоара на колата си, за да предотврати източването му. „Не сме ние, а времената са такива“, коментира създателят на видеото.
Коментиран от #8
20:17 23.06.2026
2 Путин
20:21 23.06.2026
3 Да,бе
20:22 23.06.2026
4 Марк Рюте, шеф на НАТО
20:23 23.06.2026
5 Мдааа
20:25 23.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
Още хенри Форд е казал - премахнтете 50те най-богати евреи и войните в света ще спрат! Май е време да чуем!
Коментиран от #9
20:26 23.06.2026
8 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Путин бав н0 ра3 виващия бакшиш":Адаш, гледай @ЦензорНет в тюба.
Това е истински КОШМАР, руснаците бягат все с чамоданите и тьотите, ТИР-ове горят пушат, деца реват. Это Poccия ☝️😆
Коментиран от #11
20:27 23.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баба Гошка
20:35 23.06.2026
11 А ти когда на лафет
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":и после до Ленин?
20:52 23.06.2026