Безкомпромисна защита на сигурността! Израелската армия остава в Южен Ливан

Израелската армия ще запази присъствието си в зоната за сигурност в Южен Ливан, каза днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от ДПА, пише БТА.

Израелската армия "ще продължи да действа решително, за да неутрализира заплахите срещу нашите войници и нашите граждани, да разруши инфраструктурата на терористите и да запази зоната за сигурност в Южен Ливан", се казва в изявление на Нетаняху в социалната мрежа "Екс". Става дума за съвместно изявление на Нетаняху, на министъра на отбраната Израел Кац и на началник на генералния щаб на израелската армия Еял Замир. Тримата висши представители направиха изявлението след среща с началника на Северното командване на израелските сили.

Съобщено бе, че израелските сили ще продължат да действат в Ливан, като се ръководят от принципа за "безкомпромисна" защита на сигурността на израелските граждани и войници.

По-рано в медийното пространство се бяха появили информации, че американското правителство ще се опита да ограничи свободата на действие на израелските подразделения в Ливан след постигането на двустранното рамково споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Бенямин Нетаняху описа зоната, която израелската армия създаде в Южен Ливан, като бариера между "Хизбула" и гражданите и населените места в Северен Израел.

Нетаняху отново призова за засилване на военната автономия на Израел, предаде Франс прес.

"Искам независимост по въпроса с въоръженията", е казал той на среща в четвъртък с група офицери резервисти на Западния бряг.

"Имаме нужда от наша собствена система за въоръжаване. Трябва да произвеждаме собствените си оръжия", е изтъкнал израелският лидер. Той е изразил признателността си към САЩ за военната подкрепата, но е казал също така, че Израел трябва "да се освободи от зависимостта" и да увеличи капацитета си за производство на оръжия.

Израелската армия заяви днес, че нейни войници са стреляли по въоръжени терористи в Южен Ливан, "за да елиминират заплахата".

“Хизбула” разкритикува днес “грубите нарушения” на споразумението за прекратяване на огъня, след като при израелски атаки в Южен Ливан бяха убити двама души, съобщи ливанска държавна медия, цитирана от Франс прес, въпреки затишието от събота вечерта.

Израел потвърди, че е извършил обстрела.

Това е “грубо нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, което (“Хизбула”) спазваше досега”, заяви проиранската групировка.