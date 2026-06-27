Криза в Крим: 1 300 коли блокирани пред моста за Керч

Над 1300 превозни средства се озоваха в капан на подстъпите към Кримския мост. Те се опитват панически да напуснат окупирания от Русия полуостров. Колоната от автомобили, движещи се в посока Керч и Краснодарския край, се е разтегнала на близо 15 километра. За това алармира в свое журналистическо разследване независимият руски проект ASTRA.
Ситуацията е ескалирала след поредица от въздушни тревоги, които принудиха местните власти временно да блокират трафика по съоръжението няколко пъти в денонощието. Според данни на очевидци, цитирани от медията, шофьорите са принудени да чакат с часове на контролно-пропускателните пунктове.
Драконовски проверки и страх от диверсии
Основното забавяне идва от въведените от руските служби извънредни мерки за сигурност. Всеки автомобил преминава през детайлен физически преглед или скенер заради опасения от нови украински атаки с експлозиви. По информация на украинския проект "Схеми" (Радио Свобода), заснел мащаба на задръстването чрез сателитни снимки, блокадата засяга сериозно както цивилното движение, така и жизненоважната военна логистика на Москва.
Допълнителен хаос внасят и специфичните рестрикции. Забранено е преминаването на камиони над 1,5 тона, както и на хибридни и електрически автомобили. Службите се опасяват, че в батериите им могат да бъдат укрити взривни устройства.
Горивен и битов колапс на полуострова
Бягството на цивилните граждани се засилва и от тежката хуманитарна ситуация в Крим. След като украинската армия прекъсна алтернативните сухопътни коридори за доставки през Чонгар и Геническ, полуостровът изпадна в изолация.
В региона е в сила пълна забрана за свободна продажба на бензин, като на бензиностанциите се пропускат автомобили само срещу купони и с лимит до 20 литра на човек. Напускащите граждани имат право да изнесат в туби максимум до 200 литра гориво. Кризата се задълбочава и от масови прекъсвания на електричеството, водоподаването и мобилните комуникации в големите населени места.
През втората половина на юни 2026 г. ситуацията на окупирания от Русия полуостров ескалира драстично.
Масираната кампания от украински удари с дронове от среден обсег (поразяващи цели до 200 км зад фронтовата линия) успя изцяло да прекъсне снабдителните маршрути на полуострова. След деактивирането на ключови железопътни мостове и сухопътни коридори през Чонгар и Геническ, руската логистика в Крим изпадна в състояние на пълна парализа.
По данни от репортажи на международната медия BBC, в големите градове като Севастопол и Симферопол е в сила пълна забрана за свободна продажба на бензин на цивилни лица и частни фирми. Цялото налично гориво е реквизирано и поставено под резерв за нуждите на руската армия и аварийните служби. На малкото места, където бензинът изобщо се е продавал преди пълното блокиране, цените са скочили с над 50% спрямо средните нива за Руската федерация. Ситуацията принуди окупационните власти официално да обявят икономическо извънредно положение на полуострова. Като пряк резултат от дефицита, окупационният губернатор Сергей Аксьонов преустанови работата на всички детски летни лагери и туристически дейности в Крим до септември.
Сателитни анализи и състояние на инфраструктурата
Сателитните анализи на разследващия проект „Схеми“ (Радио Свобода) и независими данни от сателитите на Planet Labs потвърждават мащаба на логистичния колапс около Керченския пролив. Изображенията показват непрекъснати колони, простиращи се от контролно-пропускателните пунктове пред Кримския мост чак до покрайнините на село Ивановка в Керченски район.
Трафикът по моста се спира регулярно по няколко пъти на ден, като периодично съоръжението се затваря изцяло за повече от 6 часа заради масирани нападения с въздушни и морски дронове. В опит да овладее паниката и да позволи на напускащите граждани да се евакуират с личните си автомобили, окупационната администрация увеличи разрешения лимит за пренос на гориво в канистри от 100 на 200 литра. Въпреки това, според данни на икономическото издание "Ведомости", времето за изчакване на ручен досмотр надхвърля 5 часа, а колоните редовно ескалират до общо 2800 превозни средства от двете страни на съоръжението.
Паралелно с това, сателитни снимки уловиха сериозни поражения и гъст дим над нефтените депа в Керч и основната подстанция на ТЕЦ Севастопол. Според доклади на германската медия Deutsche Welle, това е довело до масови прекъсвания на електрозахранването на целия полуостров, оставяйки цели квартали без ток, вода и помпени станции сред летните горещини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално е
Митова е навсякъде там където има туристи.
Коментиран от #20
18:42 27.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Демократ
18:44 27.06.2026
4 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #87
18:44 27.06.2026
5 Дзак
Коментиран от #52
18:44 27.06.2026
6 кримчани
18:45 27.06.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
ОСВЕН...ЧОРАПА И ПОП данаил...🤔
Коментиран от #44
18:46 27.06.2026
8 Ахъ
Коментиран от #69
18:47 27.06.2026
9 Рашизмът
18:49 27.06.2026
10 Типичната
18:50 27.06.2026
11 горски
Коментиран от #34
18:50 27.06.2026
12 хаха
18:50 27.06.2026
13 Владимир Путин, президент
По-про3до малoyмно нещо от рушляк НЯМА !!!
Запомнете и не правете така вкъщи 👈😄
18:51 27.06.2026
14 Инфо за копейките
Ако се изтегли от Крим и Донбас- Русия ще съществува.
Коментиран от #37
18:51 27.06.2026
15 Курти
Коментиран от #33
18:51 27.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #28, #92
18:52 27.06.2026
17 Бен Вафлек
18:53 27.06.2026
18 Така, така
18:54 27.06.2026
19 зИленски
Коментиран от #27, #35
18:54 27.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Примати
18:55 27.06.2026
22 Аз съм веган
Коментиран от #30
18:55 27.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зеленски нареди удар по моста
Криминалният режим в Москва държи хората заложници за жив щит.
Но според мен Зеленски не трябва да ги пази, а да удари с балистика, крилати ракети, морски дронове и всички спедства и до срути този незаконен строеж на хазарина Аркадий Ротенберг.
Коментиран от #73
18:56 27.06.2026
25 оня с коня
18:56 27.06.2026
26 Путлето има правото да поиска
18:56 27.06.2026
27 МОТИКАТА
До коментар #19 от "зИленски":" ...украински МиГ-29 се разби..."
Ти разбие маккя ти кьопавицата с мотиката...😆
Русия загуби, приеми ГО 👈
18:58 27.06.2026
28 Путин е изрод
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Наскоро уби художник в Полша, който рисуваше карикатури изобразявяйки истината за Путен, Кадиров и компания.
18:58 27.06.2026
29 Абе
18:59 27.06.2026
30 Смех с копейки
До коментар #22 от "Аз съм веган":След малко ще дойдат дежурните копейките да кълнат и проклинат.😀😅
19:00 27.06.2026
31 Дика
19:02 27.06.2026
32 Забелязъл
19:02 27.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Завърнал се
До коментар #11 от "горски":При нас задръстванията са щото бензин има, там са щото няма.
19:04 27.06.2026
35 Мусорчик
До коментар #19 от "зИленски":Това е защото го пилотира славянин, а те, както знаем не стават. Друго си е монгол - най-добрите пилоти в света.
19:04 27.06.2026
36 Путюблиз
19:05 27.06.2026
37 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #14 от "Инфо за копейките":".. Русия ще съществува.."
Русия в сегашния вид приключи, Путин също !!!
Почват размирици, борба за власт между престъпни кланове, генерали, чеченци. Но който и да дойде на власт, няма да е за добро и задълго. Украйна дръпна спусъка за разпада на руското недоразумение.
19:05 27.06.2026
38 Шоо
Коментиран от #51, #53
19:05 27.06.2026
39 Конана
19:06 27.06.2026
40 Кирил
19:07 27.06.2026
41 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА
19:07 27.06.2026
42 Това са предпазни мерки
А туй с лимита от 200 литра бензин на автомобил е ужасно:) Как забраняват на хорат а да си пътуват по моста както обикновено с по 500л бензин в туби???:):)
А в Украйна хората и туба с 5л бензин не са виждали напоседък.
Панически са по-скоро такива статии!
Очевидно е време Зеленски и партньорите му да обявявяват победа и да вдигат белия байряк. А не да измъчват медиите!
19:08 27.06.2026
43 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
19:10 27.06.2026
44 Руснак без крак...
До коментар #7 от "НИЩО МУ НЯМА":".. И ТОВА КО ГИ ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРИТЕ.."
Всяко нещастие, катаклизъм, катастрофа, бедствие, загуба на крак, ръка, глава случващо се в РФ, живо интересува и радва България и всеки почтен българин ☝️
19:12 27.06.2026
45 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #50, #85
19:13 27.06.2026
46 Напускат
19:13 27.06.2026
47 Наркоуродът
19:14 27.06.2026
48 Путлето направо възстанови СССР
19:15 27.06.2026
49 аааа
Коментиран от #55
19:16 27.06.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Пи ли кафе в Крим чифутчето?
Коментиран от #54
19:16 27.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Демек
До коментар #5 от "Дзак":Демек бягат рашистите, остават украйнците. Много добре.
19:17 27.06.2026
53 Румен Радев, премиер
До коментар #38 от "Шоо":"..Радев, чий е Крим глупако.."
Украински 🇺🇦
Крим е само и единствено УКРАИНСКИ !!! 🇺🇦
Руснаците са Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И и с това ще бъдат запомнени в Историята ☝️
19:18 27.06.2026
54 Ко стаа бе
До коментар #50 от "Ха ХаХа":Ядеш ли го сополив?
Коментиран от #58
19:19 27.06.2026
55 Ха ХаХа
До коментар #49 от "аааа":Помако помашки, Крим е превзет от Русия от турците и е автономна руска република.
Никога няма да бъде украински
Коментиран от #60
19:19 27.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Нека!
Старт😝!
19:20 27.06.2026
58 Ха ХаХа
До коментар #54 от "Ко стаа бе":Натресох ти го до сливиците и хъркаш на умряло бе розоф разчепатеняк
19:20 27.06.2026
59 аz СВО Победа 81
Ква стана тя?🤣
19:22 27.06.2026
60 Хах
До коментар #55 от "Ха ХаХа":Кавал.
Коментиран от #70
19:23 27.06.2026
61 Стадо
Ултиматум към останалите украински войници: „Или ще се предадете, или ще бъдете унищожени“
Коментиран от #64
19:25 27.06.2026
62 Извънреден факт
Коментиран от #86
19:25 27.06.2026
63 Атина Палада
19:26 27.06.2026
64 Блогър
До коментар #61 от "Стадо":Урките са дали над два милиона фира , ония ден им показаха хакерите …
19:27 27.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Помпорев
Коментиран от #71, #83
19:29 27.06.2026
67 Бандера
19:30 27.06.2026
68 И аллах вече не може да спаси
Коментиран от #72
19:30 27.06.2026
69 стоян
До коментар #8 от "Ахъ":До 8 ком - другар ти говориш за граница между държави - а Крим навсегда и рузия са една държава
Коментиран от #81
19:31 27.06.2026
70 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Хах":Кавалът ти е набит отзад
19:32 27.06.2026
71 Мислител
До коментар #66 от "Помпорев":От шейсет милиона бандери в момента са останали двайсетина а други два гният из полетата на Донбас …
19:32 27.06.2026
72 Казал
До коментар #68 от "И аллах вече не може да спаси":Монголоидният татар с Господ Монголското куче Тангра
19:33 27.06.2026
73 зайко байко
До коментар #24 от "Зеленски нареди удар по моста":Няма нужда да си хабят ресурсите за един мост. Той така ще си падне и сам по някое време. Освен това полуострова се обезлюдява с такова темпо, че ням нужда да прогнват някого със сълови методи. Мост върху бетонни основи пресичащ съприкосновението на две текстонски плочи няма дълъг живот. Не слуайно такива дълги мостове хората още от преди два века са строили като висящи на въжета.
Коментиран от #78
19:36 27.06.2026
74 Съобщение
19:36 27.06.2026
75 Тома
19:37 27.06.2026
76 Дръта чанта
19:38 27.06.2026
77 Стадо
Украйна е загубила общо три МиГ-29 в рамките на 24 часа
19:40 27.06.2026
78 Ха ХаХа
До коментар #73 от "зайко байко":Простакът се ражда и умира простак
19:41 27.06.2026
79 Победата е зад ъгъла
19:44 27.06.2026
80 Говорит Путинь
19:50 27.06.2026
81 Димитър Георгиев
До коментар #69 от "стоян":Къв другар си ми бре К..росмукач,че и жена си Десислава пускаш на ромми за пари .Аз такива другари нямам !!!
19:50 27.06.2026
82 Един
19:50 27.06.2026
83 АсанБГ
До коментар #66 от "Помпорев":Що бе ,мюслманте в България сме вече 3млн,скоро ще сме мнозинство и ще върнем Шариата ,
19:52 27.06.2026
84 Факти
19:53 27.06.2026
85 Ами Нети
До коментар #45 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Цунка го татткоти ,щото май .кятти я плющятт турски тираджии в дивия за пари 😂😂😂
Коментиран от #97, #98
19:55 27.06.2026
86 МДАА...!
До коментар #62 от "Извънреден факт":Факт е,че смъркача не си е върнал един метър през последните четири години...!
Но глей ,Ко стаа ся,като Урсула му върне,ония излежаващите се укри, по нашето черноморие,избягали от задължителна военна мобилизация...!
Хем са баячко...,хем са отпочинали и направо свежарки за фронта...😉😂👍!
19:58 27.06.2026
87 Факти
До коментар #4 от "Путин гол до кръста на пони":Остави Дойче Веле. Интернет е залят с видеа на ревящи руснаци. Няма ток, няма вода, няма бензин. Всичко е затворено. Крим е празен в разгара на туристическия сезон. Това не се е случвало от ВСВ. Опитват се да избягат, но мостът е блокиран. Гледах един как реве, че го изклатили и му препродали 20 литра бензин на 6,70 евро литъра, но нямал избор.
Коментиран от #90
19:59 27.06.2026
88 Хахахаха
До коментар #56 от "Хахахаха":Копейките нацъкаха минуси и мислят, че промениха фактите. Всичко в раша вече е оукей!
20:01 27.06.2026
89 Хи хи хи . Голям майтап !
20:04 27.06.2026
90 Истината
До коментар #87 от "Факти":Не се оправдавай ,аз за6.70 € съм тее клаттилл якоо преди време 😂😂😂!
20:05 27.06.2026
91 Ганчев що тъй бе моето момче
20:05 27.06.2026
92 Факти
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Руснаците извадиха много лош късмет с Путин. Немцов е бил фаворит на Елцин и последният много е искал да остави президентския пост на него. Немцов обаче е бил много млад, не се е чувствал уверен и е отказал. После знаем какво стана. Немцов като видя как Путин връща Русия към диктатура вече му дойде желанието да управлява, но Путин го уби. С това умряха и мечтите на Русия да се оправи. После се появи Навални, но Путин уби и него. Ако Немцов беше приел предложението да стане президен Русия щеше да се оправи и цяла Европа щеше да спечели.
20:05 27.06.2026
93 пълни глупости
20:06 27.06.2026
94 Факти не лъжете повече народа
20:08 27.06.2026
95 Винкело
20:08 27.06.2026
96 Последния Софиянец
20:11 27.06.2026
97 ще си събираш
До коментар #85 от "Ами Нети":ко кал ите
20:12 27.06.2026
98 Копейкотрошач
До коментар #85 от "Ами Нети":Една тесла ти стига.Дъното на Гребният канал е твое.
20:15 27.06.2026
99 Бай той Толстой
20:16 27.06.2026
100 Кривоверен алкаш
20:16 27.06.2026
101 Па съм я бе
20:19 27.06.2026