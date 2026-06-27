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Криза в Крим: 1 300 коли блокирани пред моста за Керч
  Тема: Украйна

Криза в Крим: 1 300 коли блокирани пред моста за Керч

27 Юни, 2026 18:31, обновена 27 Юни, 2026 18:38 2 387 101

  • крим-
  • керч-
  • мост-
  • енергетика-
  • коламп-
  • русия-
  • украйна

Масова евакуация и засилени мерки за сигурност предизвикаха километрични задръствания на окупирания полуостров

Криза в Крим: 1 300 коли блокирани пред моста за Керч - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 1300 превозни средства се озоваха в капан на подстъпите към Кримския мост. Те се опитват панически да напуснат окупирания от Русия полуостров. Колоната от автомобили, движещи се в посока Керч и Краснодарския край, се е разтегнала на близо 15 километра. За това алармира в свое журналистическо разследване независимият руски проект ASTRA.

Ситуацията е ескалирала след поредица от въздушни тревоги, които принудиха местните власти временно да блокират трафика по съоръжението няколко пъти в денонощието. Според данни на очевидци, цитирани от медията, шофьорите са принудени да чакат с часове на контролно-пропускателните пунктове.

Още новини от Украйна

Драконовски проверки и страх от диверсии

Основното забавяне идва от въведените от руските служби извънредни мерки за сигурност. Всеки автомобил преминава през детайлен физически преглед или скенер заради опасения от нови украински атаки с експлозиви. По информация на украинския проект "Схеми" (Радио Свобода), заснел мащаба на задръстването чрез сателитни снимки, блокадата засяга сериозно както цивилното движение, така и жизненоважната военна логистика на Москва.

Допълнителен хаос внасят и специфичните рестрикции. Забранено е преминаването на камиони над 1,5 тона, както и на хибридни и електрически автомобили. Службите се опасяват, че в батериите им могат да бъдат укрити взривни устройства.

Горивен и битов колапс на полуострова

Бягството на цивилните граждани се засилва и от тежката хуманитарна ситуация в Крим. След като украинската армия прекъсна алтернативните сухопътни коридори за доставки през Чонгар и Геническ, полуостровът изпадна в изолация.

В региона е в сила пълна забрана за свободна продажба на бензин, като на бензиностанциите се пропускат автомобили само срещу купони и с лимит до 20 литра на човек. Напускащите граждани имат право да изнесат в туби максимум до 200 литра гориво. Кризата се задълбочава и от масови прекъсвания на електричеството, водоподаването и мобилните комуникации в големите населени места.

През втората половина на юни 2026 г. ситуацията на окупирания от Русия полуостров ескалира драстично.

Масираната кампания от украински удари с дронове от среден обсег (поразяващи цели до 200 км зад фронтовата линия) успя изцяло да прекъсне снабдителните маршрути на полуострова. След деактивирането на ключови железопътни мостове и сухопътни коридори през Чонгар и Геническ, руската логистика в Крим изпадна в състояние на пълна парализа.

По данни от репортажи на международната медия BBC, в големите градове като Севастопол и Симферопол е в сила пълна забрана за свободна продажба на бензин на цивилни лица и частни фирми. Цялото налично гориво е реквизирано и поставено под резерв за нуждите на руската армия и аварийните служби. На малкото места, където бензинът изобщо се е продавал преди пълното блокиране, цените са скочили с над 50% спрямо средните нива за Руската федерация. Ситуацията принуди окупационните власти официално да обявят икономическо извънредно положение на полуострова. Като пряк резултат от дефицита, окупационният губернатор Сергей Аксьонов преустанови работата на всички детски летни лагери и туристически дейности в Крим до септември.

Сателитни анализи и състояние на инфраструктурата

Сателитните анализи на разследващия проект „Схеми“ (Радио Свобода) и независими данни от сателитите на Planet Labs потвърждават мащаба на логистичния колапс около Керченския пролив. Изображенията показват непрекъснати колони, простиращи се от контролно-пропускателните пунктове пред Кримския мост чак до покрайнините на село Ивановка в Керченски район.

Трафикът по моста се спира регулярно по няколко пъти на ден, като периодично съоръжението се затваря изцяло за повече от 6 часа заради масирани нападения с въздушни и морски дронове. В опит да овладее паниката и да позволи на напускащите граждани да се евакуират с личните си автомобили, окупационната администрация увеличи разрешения лимит за пренос на гориво в канистри от 100 на 200 литра. Въпреки това, според данни на икономическото издание "Ведомости", времето за изчакване на ручен досмотр надхвърля 5 часа, а колоните редовно ескалират до общо 2800 превозни средства от двете страни на съоръжението.

Паралелно с това, сателитни снимки уловиха сериозни поражения и гъст дим над нефтените депа в Керч и основната подстанция на ТЕЦ Севастопол. Според доклади на германската медия Deutsche Welle, това е довело до масови прекъсвания на електрозахранването на целия полуостров, оставяйки цели квартали без ток, вода и помпени станции сред летните горещини.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално е

    22 13 Отговор
    Лято,море слънце.....
    Митова е навсякъде там където има туристи.

    Коментиран от #20

    18:42 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Демократ

    27 27 Отговор
    Сега е момента за една ракета

    18:44 27.06.2026

  • 4 Путин гол до кръста на пони

    37 22 Отговор
    Дядо ми имаше една приказка: Дойде кат аслан и си тръгна кат н@ ср@н. За къде сте тръгнали? Защо се бутате и блъскате? Всичко върви по план! Вие четете Дойче Зеле и се хващате на пропагандата им! Я вижте задунайските герои как не се хващат на пропаганда!

    Коментиран от #87

    18:44 27.06.2026

  • 5 Дзак

    38 14 Отговор
    Дошлите за далаверата бягат и остават нормалните жители!

    Коментиран от #52

    18:44 27.06.2026

  • 6 кримчани

    41 23 Отговор
    путлер ще Ви избави от любовта Ви към просия!

    18:45 27.06.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    31 19 Отговор
    И ТОВА КО ГИ ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРИТЕ
    ОСВЕН...ЧОРАПА И ПОП данаил...🤔

    Коментиран от #44

    18:46 27.06.2026

  • 8 Ахъ

    28 32 Отговор
    Мдаам кулата промахон да снимат същата работа. А вие секръстете на руснаците да не им писне и да изтрият укрита от лицето на земята

    Коментиран от #69

    18:47 27.06.2026

  • 9 Рашизмът

    31 26 Отговор
    Путинският режим ползва хората за жив щит!

    18:49 27.06.2026

  • 10 Типичната

    26 24 Отговор
    Статия на ДВ, но отдолу за достоверност пляснали - Русия!

    18:50 27.06.2026

  • 11 горски

    22 31 Отговор
    Подобни задръствания има и по нашите кпп-та и по магистралите след празници.....ако това ще капитулира една държава ,то ние отдавна да сме изчезнали.

    Коментиран от #34

    18:50 27.06.2026

  • 12 хаха

    28 20 Отговор
    Зеленият да праща дроновете за моста. Никой не ги е карал да ходят там.

    18:50 27.06.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    32 14 Отговор
    Все не по плану таваришчи ....
    По-про3до малoyмно нещо от рушляк НЯМА !!!
    Запомнете и не правете така вкъщи 👈😄

    18:51 27.06.2026

  • 14 Инфо за копейките

    36 21 Отговор
    Ако Путин употреби ядрено оръжие-Русия престава да съществува.
    Ако се изтегли от Крим и Донбас- Русия ще съществува.

    Коментиран от #37

    18:51 27.06.2026

  • 15 Курти

    34 17 Отговор
    Бг копеи стегайте памперсите и газ към вашта Матушка.Бащицата ви чака в бункера под Кремля

    Коментиран от #33

    18:51 27.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 14 Отговор
    Борис Немцов : "пока путин не уничтожит россию, он не успокоится. Он, совсем, не стратег и не «многоходовщик», а откровенный дак,,-за тези и други слова, бясното джудже , дето му стигаше до кръста го уби ..И почна една ДВИЖУХА..една миграция на Фламинго..

    Коментиран от #28, #92

    18:52 27.06.2026

  • 17 Бен Вафлек

    30 15 Отговор
    Ще козируват, ще върнат Крим и даже ще платят.

    18:53 27.06.2026

  • 18 Така, така

    25 15 Отговор
    Блатари мръсни.Що не плажувате?

    18:54 27.06.2026

  • 19 зИленски

    17 22 Отговор
    Украински изтребител МиГ-29 се разби в Полтавска област

    Коментиран от #27, #35

    18:54 27.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Примати

    17 10 Отговор
    Днес Украйна е поразила техническите сгради на помпената станция във второво. Обсъдих ситуацията с изкуствения и стигнахме до заключението че този удар може да се окаже самия удар от тип ЧЕРЕН ЛЕБЕД. Може дълго да се коментира понеже черен лебед е събитие което се случва за 24 часа а Украйна от много време бомби петролната инфраструктура на Русия та по едно време изкуствения твърдеше че това е сив носорог

    18:55 27.06.2026

  • 22 Аз съм веган

    26 13 Отговор
    Добре че не съм копейка и сега да обяснявам глупости.

    Коментиран от #30

    18:55 27.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зеленски нареди удар по моста

    25 18 Отговор
    Новите украински балестични ракети са готови. През следващите 40 се очаква масиран удар по Керч и унищожаване на моста.

    Криминалният режим в Москва държи хората заложници за жив щит.

    Но според мен Зеленски не трябва да ги пази, а да удари с балистика, крилати ракети, морски дронове и всички спедства и до срути този незаконен строеж на хазарина Аркадий Ротенберг.

    Коментиран от #73

    18:56 27.06.2026

  • 25 оня с коня

    24 18 Отговор
    Москва заяви че Крим е руски,но определено не може да се грижи за нормалния му Живот и следва да й БЪДЕ ОТНЕТ.

    18:56 27.06.2026

  • 26 Путлето има правото да поиска

    23 15 Отговор
    Политическа закрила в Северна Корея.

    18:56 27.06.2026

  • 27 МОТИКАТА

    18 17 Отговор

    До коментар #19 от "зИленски":

    " ...украински МиГ-29 се разби..."

    Ти разбие маккя ти кьопавицата с мотиката...😆
    Русия загуби, приеми ГО 👈

    18:58 27.06.2026

  • 28 Путин е изрод

    23 19 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Наскоро уби художник в Полша, който рисуваше карикатури изобразявяйки истината за Путен, Кадиров и компания.

    18:58 27.06.2026

  • 29 Абе

    18 17 Отговор
    15 километра са нищо, оня ден тапата на Тракия при Ихтиман беше къде 30.

    18:59 27.06.2026

  • 30 Смех с копейки

    16 13 Отговор

    До коментар #22 от "Аз съм веган":

    След малко ще дойдат дежурните копейките да кълнат и проклинат.😀😅

    19:00 27.06.2026

  • 31 Дика

    21 14 Отговор
    Руzкие идиотъй, в Украйна бензин има, в Русия не. Скоро и консервите ще свършат.

    19:02 27.06.2026

  • 32 Забелязъл

    18 14 Отговор
    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.

    19:02 27.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Завърнал се

    19 7 Отговор

    До коментар #11 от "горски":

    При нас задръстванията са щото бензин има, там са щото няма.

    19:04 27.06.2026

  • 35 Мусорчик

    10 10 Отговор

    До коментар #19 от "зИленски":

    Това е защото го пилотира славянин, а те, както знаем не стават. Друго си е монгол - най-добрите пилоти в света.

    19:04 27.06.2026

  • 36 Путюблиз

    17 9 Отговор
    Крим наш? Наш е само Боташ!

    19:05 27.06.2026

  • 37 Майор Деянов, на всеки километър

    20 12 Отговор

    До коментар #14 от "Инфо за копейките":

    ".. Русия ще съществува.."

    Русия в сегашния вид приключи, Путин също !!!
    Почват размирици, борба за власт между престъпни кланове, генерали, чеченци. Но който и да дойде на власт, няма да е за добро и задълго. Украйна дръпна спусъка за разпада на руското недоразумение.

    19:05 27.06.2026

  • 38 Шоо

    21 10 Отговор
    Радев, чий е Крим глупако.

    Коментиран от #51, #53

    19:05 27.06.2026

  • 39 Конана

    11 4 Отговор
    Не бе, у Валдай се скрил с щерките и внуците, а и брикчиите му и задръствания направили

    19:06 27.06.2026

  • 40 Кирил

    14 7 Отговор
    ...... Киев за три дни...

    19:07 27.06.2026

  • 41 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    11 14 Отговор
    За полуграмотни кенефбандери.

    19:07 27.06.2026

  • 42 Това са предпазни мерки

    11 12 Отговор
    предизвикващи задръстванията на трафика, а не "паническо бягане"!
    А туй с лимита от 200 литра бензин на автомобил е ужасно:) Как забраняват на хорат а да си пътуват по моста както обикновено с по 500л бензин в туби???:):)
    А в Украйна хората и туба с 5л бензин не са виждали напоседък.

    Панически са по-скоро такива статии!
    Очевидно е време Зеленски и партньорите му да обявявяват победа и да вдигат белия байряк. А не да измъчват медиите!

    19:08 27.06.2026

  • 43 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    6 5 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    19:10 27.06.2026

  • 44 Руснак без крак...

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ".. И ТОВА КО ГИ ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРИТЕ.."

    Всяко нещастие, катаклизъм, катастрофа, бедствие, загуба на крак, ръка, глава случващо се в РФ, живо интересува и радва България и всеки почтен българин ☝️

    19:12 27.06.2026

  • 45 Ко стаа бе руски боклуци?

    15 9 Отговор
    Ко стаа?Цункате ли го сополив?

    Коментиран от #50, #85

    19:13 27.06.2026

  • 46 Напускат

    10 12 Отговор
    Но опашката е от 2800 превозни средства от двете страни.... А украинците виждайки опашките от цивилни автомобили продължават терористичните си действия срещу цивилна инфраструктура... И молят за мир..

    19:13 27.06.2026

  • 47 Наркоуродът

    9 10 Отговор
    Кога превзе Крим ?

    19:14 27.06.2026

  • 48 Путлето направо възстанови СССР

    13 8 Отговор
    Всички искат да избягат .

    19:15 27.06.2026

  • 49 аааа

    11 8 Отговор
    Апелирам към всеки читав журналист, всеки ден да пита Радев, чий е Крим! ... Докато не бъде наритан при Янукович и Асад да си правят компания предателите на народите си.

    Коментиран от #55

    19:16 27.06.2026

  • 50 Ха ХаХа

    7 6 Отговор

    До коментар #45 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Пи ли кафе в Крим чифутчето?

    Коментиран от #54

    19:16 27.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Демек

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Демек бягат рашистите, остават украйнците. Много добре.

    19:17 27.06.2026

  • 53 Румен Радев, премиер

    12 11 Отговор

    До коментар #38 от "Шоо":

    "..Радев, чий е Крим глупако.."

    Украински 🇺🇦
    Крим е само и единствено УКРАИНСКИ !!! 🇺🇦
    Руснаците са Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И и с това ще бъдат запомнени в Историята ☝️

    19:18 27.06.2026

  • 54 Ко стаа бе

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ХаХа":

    Ядеш ли го сополив?

    Коментиран от #58

    19:19 27.06.2026

  • 55 Ха ХаХа

    9 10 Отговор

    До коментар #49 от "аааа":

    Помако помашки, Крим е превзет от Русия от турците и е автономна руска република.
    Никога няма да бъде украински

    Коментиран от #60

    19:19 27.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Нека!

    7 5 Отговор
    Русофобското онаниране,от описаната ситуация,започне сега!
    Старт😝!

    19:20 27.06.2026

  • 58 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ко стаа бе":

    Натресох ти го до сливиците и хъркаш на умряло бе розоф разчепатеняк

    19:20 27.06.2026

  • 59 аz СВО Победа 81

    4 5 Отговор
    Ква стана тя?🤣
    Ква стана тя?🤣

    19:22 27.06.2026

  • 60 Хах

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ХаХа":

    Кавал.

    Коментиран от #70

    19:23 27.06.2026

  • 61 Стадо

    5 6 Отговор
    Битката при Константиновка приключи: Руснаците превземат града – Славянск-Краматорск Следва
    Ултиматум към останалите украински войници: „Или ще се предадете, или ще бъдете унищожени“

    Коментиран от #64

    19:25 27.06.2026

  • 62 Извънреден факт

    6 5 Отговор
    Бандерите спят в метрото на Kiiw втора година и нямат ток от три … и снощи за загубили още териториии … и смъркача не си е върнал един метър през последните четири години …. Факти …

    Коментиран от #86

    19:25 27.06.2026

  • 63 Атина Палада

    3 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:26 27.06.2026

  • 64 Блогър

    5 5 Отговор

    До коментар #61 от "Стадо":

    Урките са дали над два милиона фира , ония ден им показаха хакерите …

    19:27 27.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Помпорев

    6 3 Отговор
    Ват.ниците намаляват прогресивно. Красота. До 10 години про.сия ще се стопи наполовина. И това е страхотно. Не заслужават милост и състрадание ва.тниците, тях собствените им лидери ги зал.ичават успешно. Не е нужно укр.ите да печелят, само да държат фронта още десет години.

    Коментиран от #71, #83

    19:29 27.06.2026

  • 67 Бандера

    3 1 Отговор
    Постих Москва със още стотина авери в прахообразно състояние …

    19:30 27.06.2026

  • 68 И аллах вече не може да спаси

    4 4 Отговор
    Азиатското стадо.

    Коментиран от #72

    19:30 27.06.2026

  • 69 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ахъ":

    До 8 ком - другар ти говориш за граница между държави - а Крим навсегда и рузия са една държава

    Коментиран от #81

    19:31 27.06.2026

  • 70 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Хах":

    Кавалът ти е набит отзад

    19:32 27.06.2026

  • 71 Мислител

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Помпорев":

    От шейсет милиона бандери в момента са останали двайсетина а други два гният из полетата на Донбас …

    19:32 27.06.2026

  • 72 Казал

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "И аллах вече не може да спаси":

    Монголоидният татар с Господ Монголското куче Тангра

    19:33 27.06.2026

  • 73 зайко байко

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зеленски нареди удар по моста":

    Няма нужда да си хабят ресурсите за един мост. Той така ще си падне и сам по някое време. Освен това полуострова се обезлюдява с такова темпо, че ням нужда да прогнват някого със сълови методи. Мост върху бетонни основи пресичащ съприкосновението на две текстонски плочи няма дълъг живот. Не слуайно такива дълги мостове хората още от преди два века са строили като висящи на въжета.

    Коментиран от #78

    19:36 27.06.2026

  • 74 Съобщение

    3 4 Отговор
    Смъркача вчера се чупил и от Костантиновка и продължава напред към полската граница да си иска ордена дето му го взеха хихи !

    19:36 27.06.2026

  • 75 Тома

    3 2 Отговор
    При нас е също така когато тръгнат за Гърция

    19:37 27.06.2026

  • 76 Дръта чанта

    3 4 Отговор
    Ко се радвате ве кенефчии на лъжите на Фей фактите

    19:38 27.06.2026

  • 77 Стадо

    4 4 Отговор
    Руски изтребител Су-35С сваля трети украински МиГ-29 в Полтавска област
    Украйна е загубила общо три МиГ-29 в рамките на 24 часа

    19:40 27.06.2026

  • 78 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "зайко байко":

    Простакът се ражда и умира простак

    19:41 27.06.2026

  • 79 Победата е зад ъгъла

    2 2 Отговор
    Путлето трябва само да се наведе и да в гепи.

    19:44 27.06.2026

  • 80 Говорит Путинь

    4 0 Отговор
    Люде не бегайте . Крим наш .

    19:50 27.06.2026

  • 81 Димитър Георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "стоян":

    Къв другар си ми бре К..росмукач,че и жена си Десислава пускаш на ромми за пари .Аз такива другари нямам !!!

    19:50 27.06.2026

  • 82 Един

    3 1 Отговор
    Типичната съвеЦка идилия. Купони и режим на тока. Ей това ми напомня за детството.

    19:50 27.06.2026

  • 83 АсанБГ

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Помпорев":

    Що бе ,мюслманте в България сме вече 3млн,скоро ще сме мнозинство и ще върнем Шариата ,

    19:52 27.06.2026

  • 84 Факти

    3 2 Отговор
    Кримчани скачаха за руский мир и си го получиха. Иска им се да се върнат в 2013 г. в свободна Украйна когато имаха ток, вода и бензин и туризмът цъфтеше. Внимавай какво си пожелаваш, че винаги има и по-зле.

    19:53 27.06.2026

  • 85 Ами Нети

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Цунка го татткоти ,щото май .кятти я плющятт турски тираджии в дивия за пари 😂😂😂

    Коментиран от #97, #98

    19:55 27.06.2026

  • 86 МДАА...!

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Извънреден факт":

    Факт е,че смъркача не си е върнал един метър през последните четири години...!
    Но глей ,Ко стаа ся,като Урсула му върне,ония излежаващите се укри, по нашето черноморие,избягали от задължителна военна мобилизация...!
    Хем са баячко...,хем са отпочинали и направо свежарки за фронта...😉😂👍!

    19:58 27.06.2026

  • 87 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин гол до кръста на пони":

    Остави Дойче Веле. Интернет е залят с видеа на ревящи руснаци. Няма ток, няма вода, няма бензин. Всичко е затворено. Крим е празен в разгара на туристическия сезон. Това не се е случвало от ВСВ. Опитват се да избягат, но мостът е блокиран. Гледах един как реве, че го изклатили и му препродали 20 литра бензин на 6,70 евро литъра, но нямал избор.

    Коментиран от #90

    19:59 27.06.2026

  • 88 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Копейките нацъкаха минуси и мислят, че промениха фактите. Всичко в раша вече е оукей!

    20:01 27.06.2026

  • 89 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 0 Отговор
    Утре зеления наркоман ще реве ....ама ГАНЮ наяма да го напише защото е подметка на запада !!!!

    20:04 27.06.2026

  • 90 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Факти":

    Не се оправдавай ,аз за6.70 € съм тее клаттилл якоо преди време 😂😂😂!

    20:05 27.06.2026

  • 91 Ганчев що тъй бе моето момче

    1 1 Отговор
    Стана лаком за кебапчета и кюфтета ?????????

    20:05 27.06.2026

  • 92 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руснаците извадиха много лош късмет с Путин. Немцов е бил фаворит на Елцин и последният много е искал да остави президентския пост на него. Немцов обаче е бил много млад, не се е чувствал уверен и е отказал. После знаем какво стана. Немцов като видя как Путин връща Русия към диктатура вече му дойде желанието да управлява, но Путин го уби. С това умряха и мечтите на Русия да се оправи. После се появи Навални, но Путин уби и него. Ако Немцов беше приел предложението да стане президен Русия щеше да се оправи и цяла Европа щеше да спечели.

    20:05 27.06.2026

  • 93 пълни глупости

    1 1 Отговор
    интресно на кулата промахон кой се евакуира там е и по зле

    20:06 27.06.2026

  • 94 Факти не лъжете повече народа

    0 2 Отговор
    НЯМА ЛИ ДА ВИ ЗАКРИЯТ НАЙ НАКРАЯ , ПОДЛОГИ НА ЗАПАДА !!!!

    20:08 27.06.2026

  • 95 Винкело

    0 2 Отговор
    Добре де, да приемем, че всичко е вярно. Този път така звучи. Е, и? Колко ще продължи? Седмица, две, месец, до есента? Все ще свърши. Имало го е и по комунистическо време, и по Елциново време, и по Юшченково време. Все е свършвало. Разликата от тогава ще бъде, че, когато свърши сега, повече няма да се повтори. Крим ще си остане руски завинаги.

    20:08 27.06.2026

  • 96 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Самагонените плъхове напускат потъващия кораб.

    20:11 27.06.2026

  • 97 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ами Нети":

    ко кал ите

    20:12 27.06.2026

  • 98 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ами Нети":

    Една тесла ти стига.Дъното на Гребният канал е твое.

    20:15 27.06.2026

  • 99 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Отпуските почват и всяка година е така😁.А иначе-вервайте овци!

    20:16 27.06.2026

  • 100 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Бараните в паника,каква приятна гледка...Толкова ли да са тъпи да не виждат къде ги води Кремъл...към несигурност,към смърт...към международнас изолация...Всяко стадо си заслужава чобанина.

    20:16 27.06.2026

  • 101 Па съм я бе

    0 0 Отговор
    На Кулата днес около 2000 автомобила панически се опитват да напуснат окупирана България.Нашите хотелиери без дронове успяха да рвзривят черноморието.Всички носят лимит до 200 евро на ден за евакуацията-независим канал "Звезда"🍆

    20:19 27.06.2026

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