Криза в Крим: 1 300 коли блокирани пред моста за Керч

Над 1300 превозни средства се озоваха в капан на подстъпите към Кримския мост. Те се опитват панически да напуснат окупирания от Русия полуостров. Колоната от автомобили, движещи се в посока Керч и Краснодарския край, се е разтегнала на близо 15 километра. За това алармира в свое журналистическо разследване независимият руски проект ASTRA.

Ситуацията е ескалирала след поредица от въздушни тревоги, които принудиха местните власти временно да блокират трафика по съоръжението няколко пъти в денонощието. Според данни на очевидци, цитирани от медията, шофьорите са принудени да чакат с часове на контролно-пропускателните пунктове.

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Драконовски проверки и страх от диверсии

Основното забавяне идва от въведените от руските служби извънредни мерки за сигурност. Всеки автомобил преминава през детайлен физически преглед или скенер заради опасения от нови украински атаки с експлозиви. По информация на украинския проект "Схеми" (Радио Свобода), заснел мащаба на задръстването чрез сателитни снимки, блокадата засяга сериозно както цивилното движение, така и жизненоважната военна логистика на Москва.

Допълнителен хаос внасят и специфичните рестрикции. Забранено е преминаването на камиони над 1,5 тона, както и на хибридни и електрически автомобили. Службите се опасяват, че в батериите им могат да бъдат укрити взривни устройства.

Горивен и битов колапс на полуострова

Бягството на цивилните граждани се засилва и от тежката хуманитарна ситуация в Крим. След като украинската армия прекъсна алтернативните сухопътни коридори за доставки през Чонгар и Геническ, полуостровът изпадна в изолация.

В региона е в сила пълна забрана за свободна продажба на бензин, като на бензиностанциите се пропускат автомобили само срещу купони и с лимит до 20 литра на човек. Напускащите граждани имат право да изнесат в туби максимум до 200 литра гориво. Кризата се задълбочава и от масови прекъсвания на електричеството, водоподаването и мобилните комуникации в големите населени места.

През втората половина на юни 2026 г. ситуацията на окупирания от Русия полуостров ескалира драстично.

Масираната кампания от украински удари с дронове от среден обсег (поразяващи цели до 200 км зад фронтовата линия) успя изцяло да прекъсне снабдителните маршрути на полуострова. След деактивирането на ключови железопътни мостове и сухопътни коридори през Чонгар и Геническ, руската логистика в Крим изпадна в състояние на пълна парализа.

По данни от репортажи на международната медия BBC, в големите градове като Севастопол и Симферопол е в сила пълна забрана за свободна продажба на бензин на цивилни лица и частни фирми. Цялото налично гориво е реквизирано и поставено под резерв за нуждите на руската армия и аварийните служби. На малкото места, където бензинът изобщо се е продавал преди пълното блокиране, цените са скочили с над 50% спрямо средните нива за Руската федерация. Ситуацията принуди окупационните власти официално да обявят икономическо извънредно положение на полуострова. Като пряк резултат от дефицита, окупационният губернатор Сергей Аксьонов преустанови работата на всички детски летни лагери и туристически дейности в Крим до септември.

Сателитни анализи и състояние на инфраструктурата

Сателитните анализи на разследващия проект „Схеми“ (Радио Свобода) и независими данни от сателитите на Planet Labs потвърждават мащаба на логистичния колапс около Керченския пролив. Изображенията показват непрекъснати колони, простиращи се от контролно-пропускателните пунктове пред Кримския мост чак до покрайнините на село Ивановка в Керченски район.

Трафикът по моста се спира регулярно по няколко пъти на ден, като периодично съоръжението се затваря изцяло за повече от 6 часа заради масирани нападения с въздушни и морски дронове. В опит да овладее паниката и да позволи на напускащите граждани да се евакуират с личните си автомобили, окупационната администрация увеличи разрешения лимит за пренос на гориво в канистри от 100 на 200 литра. Въпреки това, според данни на икономическото издание "Ведомости", времето за изчакване на ручен досмотр надхвърля 5 часа, а колоните редовно ескалират до общо 2800 превозни средства от двете страни на съоръжението.

Паралелно с това, сателитни снимки уловиха сериозни поражения и гъст дим над нефтените депа в Керч и основната подстанция на ТЕЦ Севастопол. Според доклади на германската медия Deutsche Welle, това е довело до масови прекъсвания на електрозахранването на целия полуостров, оставяйки цели квартали без ток, вода и помпени станции сред летните горещини.