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Ракети и дронове удариха Украйна и Русия ОБЗОР
  Тема: Украйна

Ракети и дронове удариха Украйна и Русия ОБЗОР

27 Юни, 2026 18:41, обновена 27 Юни, 2026 18:50 980 53

  • русия-
  • украйна-
  • удари-
  • поражения-
  • пострадали

Десетки ранени и тежки разрушения след масирана вълна от въздушни атаки през последното денонощие

Ракети и дронове удариха Украйна и Русия ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана вълна от въздушни удари през последното денонощие доведе до нови жертви, десетки ранени и мащабни разрушения в цивилни и промишлени обекти в Украйна и Русия.

Удари по украинската гражданска инфраструктура

Още новини от Украйна

Руските сили атакуваха територията на Украйна със 129 дронове, съобщават украинските военни. В Запорожие авиационни бомби и безпилотни апарати частично разрушиха многоетажна жилищна сграда. Спасителните екипи извадиха двама души изпод отломките, а най-малко 9 цивилни граждани, сред които две деца, са ранени. При атаката са поразени бензиностанции, офис сгради и производствени мощности на държавната енергийна компания.

В Сумска област 66-годишен мъж загина, след като дрон взриви къщата му. В град Суми броят на ранените цивилни при удари срещу жилищни блокове достигна 13 души. Още една жертва – 56-годишна жена – бе регистрирана в Днепропетровска област, където при артилерийски обстрел и атаки с дронове са нанесени сериозни материални щети на над 11 частни дома. Както съобщава европейската медия Euronews, руските въздушни удари днес умишлено са били насочени и срещу газодобивни съоръжения на „Нафтогаз“ в Харковска и Полтавска област.

Украинският отговор: Поразен е ключов руски завод

Украинските въоръжени сили отвърнаха с прецизни удари на далечно разстояние, като основна цел стана руският военно-промишлен комплекс. Украински крилати ракети с голям обсег нанесоха съкрушителен удар по територията на военния завод „Титан-Барикади“ в руския град Волгоград.

Предприятието е ключов производител на артилерийски системи и компоненти за стратегическите ракетни комплекси „Орешник“. На мястото е избухнал мащабен пожар, като по първоначални данни на местните власти във Волгоград има най-малко 10 ранени служители. Противовъздушната отбрана на Русия докладва и за свалени 39 дрона над Ростовска, Брянска, Белгородска и Самарска области, а при артилерийски обстрел в окупирания град Горловка (Донецка област) е загинала една жена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 20 Отговор
    Борис Немцов : "пока путин не уничтожит россию, он не успокоится. Он, совсем, не стратег и не «многоходовщик», а откровенный дак,,-за тези и други слова, бясното джудже , дето му стигаше до кръста го уби ..И почна една ДВИЖУХА..една миграция на Фламинго..

    Коментиран от #26, #47

    18:52 27.06.2026

  • 2 зИленски

    19 7 Отговор
    Украински изтребител МиГ-29 беше свамен снощи над о КРАЙНА

    18:54 27.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Удряйте, Братушки !!!

    24 8 Отговор
    Да се пукат душите черни душмански !!!

    18:54 27.06.2026

  • 5 хехе

    21 5 Отговор
    излиза, че руснаците си хабят пералните само по цивилни цели, а укрите целят само военни.

    18:55 27.06.2026

  • 6 Ташаков

    9 20 Отговор
    Копеи стегайте памперсите и газ към вашата Матушка.Бащицата ви чака в бункера под Кремля

    Коментиран от #48

    18:56 27.06.2026

  • 7 Само здрав кютек

    17 9 Отговор
    за украинските седеруги! Бой до посиняване! Тази болна, промита сбирщина от умопобъркани тюфлеци, наречени "украинци", от друго не разбира.

    18:58 27.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соваж бейби

    17 1 Отговор
    Те хубаво си разменят ракети и дронове като Израел ,САЩ срещу Иран и другите им братя по религия ама до кога бе?Тези невиждани жеги са заради тях в следствие от бомбите ,ами морето и океана ,ами въздуха който дишаме къде са екоталибаните защо правят протести само за глупости и то в музеи ?Има ли редовно проверки радиацията в Украйна идва ли към Европа и по кое време ?

    Коментиран от #13

    18:58 27.06.2026

  • 10 хаха

    4 5 Отговор
    За 3 дни дрогаре!

    18:59 27.06.2026

  • 11 етичен въпрос

    8 13 Отговор
    кой нападна друга страна и кой се намира на чужда територия,без някой да го е канил?

    Коментиран от #29

    18:59 27.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Като

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Нищо може да сте права, и ненормалният климат да е в резултат на многобройните войни през последните години!

    Коментиран от #25

    19:01 27.06.2026

  • 14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    13 6 Отговор
    Се развива трагично. Руската армия напредва по целия фронт. Бусифицираните дезертират, а нацистите от азоф бягат. Еврофашистите се крият в тила и пускат по някой и друг дрон.

    19:03 27.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    5 10 Отговор
    КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ

    РЕВАТ ЛИ РЕВАТ .

    ОКАЗА СЕ ЧЕ
    САМО В

    ТИТАН - БАРИКАДИ

    СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
    ПУСКОВИТЕ УСТАНОВКИ

    ЗА ИСКАНДЕР М.

    ЕДИН ВИД МОНОПОЛ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    СКОРО ДА ЗАБРАВЯТ ЗА ИСКАНДЕР

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.

    Коментиран от #24

    19:04 27.06.2026

  • 17 Стоянчо Пуканката

    14 5 Отговор
    Досега подполковника се опитваше със "со кротце, со благо и малце кютек" да оправи нещата в покрайнините на Свещената Руска Империя, но, уви, силно е подцинил подмолността на "Колективния Запад"(каквото и да означава това). Крайно време е да спре да си играйка на дипломация, и да извади гьостерницата (ама голямата), па да удари...

    19:05 27.06.2026

  • 18 Тома

    6 10 Отговор
    Започва нова "ера" в "тридневната" война на путин.
    От утре започва поетапно унищожение на петте центъра за космическа връзка на ватенките, които им осигуряват информация за геостационарните спътници и шпионските на ниска орбита, както и управлението им!
    Всички те са пряко свързани с насочване на балистични ракети към Украйна и са легитимни цели!

    Коментиран от #42

    19:05 27.06.2026

  • 19 КОГАТО ИЗЛЕЗЕ

    4 11 Отговор
    Новината Че УКРАЙНА
    Започва
    Производство на ФЛАМИНГО

    ДОСТА РУСОТЪПАЦИ
    СИ МИСЛЕХА
    ЧЕ Е САМО МАЙТАП

    АЙ СЕГА ТОЗ МАЙТАП
    ДА ГО ГЛЕДАТ ВЪВ ВОЛГОГРАД.

    Коментиран от #49

    19:08 27.06.2026

  • 20 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 3 Отговор
    Ще доведе до това руската войска да спре на полската граница.

    Коментиран от #30

    19:10 27.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бай Иван

    13 5 Отговор
    Четете ТАСС и Риа Новости . Украйна е помляна.Всеки ден настъпващите руски войски печелят територии и прекъсват снабдяването на оръжейни доставки. Всички тези фламингота и тем подобни се произвеждат и управляват от Европа . Също така и някои от тях се изстрелват от територии на Европа . От тази война Европа е назад с няколко трилиона евро преки разходи и косвени от скъпите горива. Русия си продава суровините на Китай и Индия които са пет пъти по голям консуматор.Жертвите са 1:30 на фронта. Руснаците превземат територи само след като кубовете не са пропуснали и един квадрат.В Русия криза за петрол няма но доставките са намалени,а Украйна е в тъмнина и без вода. От цялата държава смели украинци са останали само 10-12 милиона ,всички останали смелчаци избягаха като мишлета и бабаитстват из Европа .

    19:11 27.06.2026

  • 23 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":

    Би било добре да стане това което си написал, защото либералния Путин води война в Украйна, а в същото време жали тия срещу, които воюва..... Но да видим, събота и неделя по нощите няма ли да ни изненадат руснаците с някой мощен удар, за което говореха преди три седмици.....

    19:13 27.06.2026

  • 24 Ами Нети

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Реве май. кятти кат я шпорр ряттт надда .ренни непълнолетни ромми 😂🍌😂

    Коментиран от #32

    19:13 27.06.2026

  • 25 Соваж бейби

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Като":

    Не е нормално тук в нашия район да има и торнадо изобщо в Европа знам от специалисти които тестват такива неща в други държави следи на къде се движат праховите частици ,какво става и как се движи тази маса горещина или отровни облаци в планетата ни по други географски ширини.Тези горещини също са рекордни и нощите горещи температурите не падат,то вече нямаме лято а сме в фурна сещам се за историята за варената жаба не знам дали я знаеш, обикновено се представя като метафора насърчаваща бдителността при промени, дори постепенни, които могат да доведат до нежелани последствия.И как няма кой да спре тези л..и с власт ,си затрием планетата.

    Коментиран от #36

    19:14 27.06.2026

  • 26 оня с коня

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От този Юда ,Борис Немцов са останали само кокалите 😂😂😂

    19:17 27.06.2026

  • 27 АЙДЕ БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ

    5 6 Отговор
    ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    ЗАЯВИ ЧЕ ОТИВА НА ФРОНТА.

    ЩЯЛ ДА БЪДЕ СНАЙПЕРИСТ.

    ВИЕ КОГА ТРЪГВАТЕ

    ЖАЛКИ ПРОДАЖНИ РУСФИЛКИ

    ДА ЗАЩИТИТЕ МАТУШКА.

    СТИГА СТЕ ДРАСКАЛИ

    ДЕЛА ТРЯБВАТ ДЕЛА .

    МАТУШКА ВИ ЗОВЕ.

    Коментиран от #31, #35

    19:18 27.06.2026

  • 28 Дара

    9 5 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев ще има отново гореща Пачанга !

    19:19 27.06.2026

  • 29 Европеец

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "етичен въпрос":

    Е как кой лудото евреин Бени е в земите на Сирия и Ливан.... А за украинските земи, вземи и прочети малко история и ще видиш ,че това са си били руски земи..... Либералният Путин тръгна да си ги връща, ама сгреши стратегията и тактиката..... Ако беше действал като лудия евреин и не се беше доверявал на западащите пудели отдавна да сме забравили за тая война....

    Коментиран от #43

    19:19 27.06.2026

  • 30 ВОЙНАТА НА ПУТИН

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Още се Мъчи

    Около МАЛА ТОКМАЧКА.

    ХАХА хахаха хахаха хахаха

    19:20 27.06.2026

  • 31 Цеко Бомбардировача

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "АЙДЕ БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ":

    Чувай ,Чувай жълтопаветен козяшки Гейтър ,теб те зове обратно на май .кятти тутурутката спаружена вкиснала 😂😂😂

    Коментиран от #34

    19:21 27.06.2026

  • 32 НАВЕДИ СЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ами Нети":

    И отзад го поеми
    ЧЕБУРАШКЕ ИЗДЪНЕНА.

    Коментиран от #41

    19:21 27.06.2026

  • 33 не може да бъде

    7 1 Отговор
    На 100% това което се пише за поражението с украински крилати ракети е невярно -или ракетите не са украински или няма сериозни поражения!?Отдавна чакам съобщенията за украински крилати и балистични ракети -но такива скоро няма да има и колективът на желаещите вече съвсем открито поема нещата в свои ръце -ще предоставят на украинската армия директно готови ракети или на части готови за сглобяване - на които ще бъдат сложени украински надписи ...а тъй като положението с украинските кадрите за използване на такива ракети -подготовка изстрелване и насочване -е кризисно -ще изпратят и военни специалисти!?И който си мисли че руснаците не забелязват това греши!?Въпросът е много сериозен ..-.до какво ще доведе всичко това!?...И без Старлинк няма да се получи нищо!?

    19:22 27.06.2026

  • 34 ИЛИЯ ТОПУРА

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Цеко Бомбардировача":

    ФАНИ МА ЗА ТОПУРА

    ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР.

    Коментиран от #38

    19:22 27.06.2026

  • 35 Чиниш ми се

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "АЙДЕ БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ":

    Долл.Наа ПП пийй. диррруугаа ,истински лама петроханец !

    19:23 27.06.2026

  • 36 Вярно

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    Точно торнадото и мен ме накара да се замисля, че нещо с климата не е наред. Цял живот съм го гледал само по телевизията, и знаех, че в България такова нещо няма. Докато веднъж не ми се наложи да бягам лично от едно торнадо, а една голяма топола ме изпревари като самолет над главата, и кацна пред мен.

    Коментиран от #39, #45

    19:23 27.06.2026

  • 37 Груйо

    2 5 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    Коментиран от #40

    19:24 27.06.2026

  • 38 Цеко Бомбардировача

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ИЛИЯ ТОПУРА":

    Нека си остане само между нас,щии серрр ааа 💩 директно в уссс ТаТа ,пресни и топлички ....хахах.

    19:25 27.06.2026

  • 39 Любопитно

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Вярно":

    От тополата се уплаши, но като чуеш за Топол М и директно се подмокряш от кеф другарю копейка.

    Коментиран от #44

    19:26 27.06.2026

  • 40 Куравей Вадев

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Груйо":

    Груйо ,нищо лично ,но така кат гледам само моош ми лап.паш У Йооо .

    19:26 27.06.2026

  • 41 Ами Нети

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "НАВЕДИ СЕ":

    Гресиран в рот йооо. Банньй козяк ,ти си по поемането дирр.никк мрррзлиффф🖕!

    Коментиран от #51

    19:29 27.06.2026

  • 42 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тома":

    Тома ,лично ти мой ми лап.паш Х.У.Я. за извара ,сиренье ,розова хималайска сол ,аромат и всичко останало квот се сетиш.

    19:33 27.06.2026

  • 43 Стоянчо Пуканката

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    Русия нямаше да е това, което е, ако постъпва(ше) като "лудото Биби", както казваш. Не забравяй, че играта е много по-голяма, отколкото изглежда. Много неща не са ни известни, крайните цели тоже. И на мене, и на поне 80%-та от българите (по етнос) ми/ни се иска да има "Голямо Бум" в покрайнината (и не само там), ама Русия, на Чехов, Достоевски, Чайковски...ще я загубим(духово) безвъзвратно...

    Коментиран от #46

    19:37 27.06.2026

  • 44 Нвмах

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Любопитно":

    Време за страх, защото трябваше да оцелвеам! Но пък ти имаш време в излишък да политизираш всичко в безкрайната си глупост!

    19:44 27.06.2026

  • 45 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Вярно":

    Дано не идват такива горещини в България никога ,голяма част сте в апартаменти риск и да има проблеми с ел.захранването всеки като пусне вентилатор,климатик.Стигнах до момент си слагам лед в ваната отгоре краката надути все едно съм в фурна , горещи надуват се и много боли за първи път казаха по телефона доктори звънях леген с студена вода и куб.лед не стига само на ходилата ,добре че само аз другите в къщи не са така , при положение че обичам горещо лято свикнала съм на горещини този път е максиум ,при следващата вълна може и да умрем не знам отчаяена съм вече все едно сме в апокалипсиса .Тялото ти е горещо не можеш се охладиш дори и с студен душ 9 ден сме днес с рекордни температури над 42 °на сянка някой в колите очитат и 56° аз не съм пробвала като затворници сме от няколко дни в къщи.

    Коментиран от #50, #52

    19:46 27.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ганев

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ТЪЖНО ЦИТИРАШ..ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИЦИ

    19:52 27.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "КОГАТО ИЗЛЕЗЕ":

    ЖАЛКО..МНОГО СИ .ЗЛЕ ТЕХНИЧЕСКИ....фламингото Е..АНГЛИЙСКО

    19:59 27.06.2026

  • 50 Янко Виа

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Соваж бейби":

    Вчера в нашата сребриста кола беше 52 С°,значи не сте толкова зле там .

    Коментиран от #53

    20:01 27.06.2026

  • 51 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами Нети":

    ко кок алите

    20:06 27.06.2026

  • 52 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Соваж бейби":

    Познат се възмути - Омръзна ми, кога ще се разхождаме, и ще седнам навън! Досега са криехме вътре от студа сега пак се крием вътре на климатици от жегата!

    20:07 27.06.2026

  • 53 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Янко Виа":

    Не знам коя част се намираш или държава ама като кажат горещини по добре не излизай не си прави експерименти с себе си ,ако имаш разширени вени след втората бременност съм много зле,или проблем с сърцето много хора са в рискова графа,възрастни за бременни жени горките тях не знам как се оправят ,малките деца също ,изобщо не е смешно .Трябва да намерят начин нещо за къщите и апартамените охлаждащи системи къде безплатно и по евтино ,понеже всичко е пригодено да задържа топлина в домовете вече сме в други години на живот.

    20:13 27.06.2026

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