Ракети и дронове удариха Украйна и Русия ОБЗОР

Масирана вълна от въздушни удари през последното денонощие доведе до нови жертви, десетки ранени и мащабни разрушения в цивилни и промишлени обекти в Украйна и Русия.
Удари по украинската гражданска инфраструктура
Руските сили атакуваха територията на Украйна със 129 дронове, съобщават украинските военни. В Запорожие авиационни бомби и безпилотни апарати частично разрушиха многоетажна жилищна сграда. Спасителните екипи извадиха двама души изпод отломките, а най-малко 9 цивилни граждани, сред които две деца, са ранени. При атаката са поразени бензиностанции, офис сгради и производствени мощности на държавната енергийна компания.
В Сумска област 66-годишен мъж загина, след като дрон взриви къщата му. В град Суми броят на ранените цивилни при удари срещу жилищни блокове достигна 13 души. Още една жертва – 56-годишна жена – бе регистрирана в Днепропетровска област, където при артилерийски обстрел и атаки с дронове са нанесени сериозни материални щети на над 11 частни дома. Както съобщава европейската медия Euronews, руските въздушни удари днес умишлено са били насочени и срещу газодобивни съоръжения на „Нафтогаз“ в Харковска и Полтавска област.
Украинският отговор: Поразен е ключов руски завод
Украинските въоръжени сили отвърнаха с прецизни удари на далечно разстояние, като основна цел стана руският военно-промишлен комплекс. Украински крилати ракети с голям обсег нанесоха съкрушителен удар по територията на военния завод „Титан-Барикади“ в руския град Волгоград.
Предприятието е ключов производител на артилерийски системи и компоненти за стратегическите ракетни комплекси „Орешник“. На мястото е избухнал мащабен пожар, като по първоначални данни на местните власти във Волгоград има най-малко 10 ранени служители. Противовъздушната отбрана на Русия докладва и за свалени 39 дрона над Ростовска, Брянска, Белгородска и Самарска области, а при артилерийски обстрел в окупирания град Горловка (Донецка област) е загинала една жена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26, #47
18:52 27.06.2026
2 зИленски
18:54 27.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Удряйте, Братушки !!!
18:54 27.06.2026
5 хехе
18:55 27.06.2026
6 Ташаков
Коментиран от #48
18:56 27.06.2026
7 Само здрав кютек
18:58 27.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соваж бейби
Коментиран от #13
18:58 27.06.2026
10 хаха
18:59 27.06.2026
11 етичен въпрос
Коментиран от #29
18:59 27.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Като
До коментар #9 от "Соваж бейби":Нищо може да сте права, и ненормалният климат да е в резултат на многобройните войни през последните години!
Коментиран от #25
19:01 27.06.2026
14 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:03 27.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
РЕВАТ ЛИ РЕВАТ .
ОКАЗА СЕ ЧЕ
САМО В
ТИТАН - БАРИКАДИ
СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ
ПУСКОВИТЕ УСТАНОВКИ
ЗА ИСКАНДЕР М.
ЕДИН ВИД МОНОПОЛ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
СКОРО ДА ЗАБРАВЯТ ЗА ИСКАНДЕР
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.
Коментиран от #24
19:04 27.06.2026
17 Стоянчо Пуканката
19:05 27.06.2026
18 Тома
От утре започва поетапно унищожение на петте центъра за космическа връзка на ватенките, които им осигуряват информация за геостационарните спътници и шпионските на ниска орбита, както и управлението им!
Всички те са пряко свързани с насочване на балистични ракети към Украйна и са легитимни цели!
Коментиран от #42
19:05 27.06.2026
19 КОГАТО ИЗЛЕЗЕ
Започва
Производство на ФЛАМИНГО
ДОСТА РУСОТЪПАЦИ
СИ МИСЛЕХА
ЧЕ Е САМО МАЙТАП
АЙ СЕГА ТОЗ МАЙТАП
ДА ГО ГЛЕДАТ ВЪВ ВОЛГОГРАД.
Коментиран от #49
19:08 27.06.2026
20 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #30
19:10 27.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бай Иван
19:11 27.06.2026
23 Европеец
До коментар #3 от "Стоянчо Пуканката":Би било добре да стане това което си написал, защото либералния Путин води война в Украйна, а в същото време жали тия срещу, които воюва..... Но да видим, събота и неделя по нощите няма ли да ни изненадат руснаците с някой мощен удар, за което говореха преди три седмици.....
19:13 27.06.2026
24 Ами Нети
До коментар #16 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Реве май. кятти кат я шпорр ряттт надда .ренни непълнолетни ромми 😂🍌😂
Коментиран от #32
19:13 27.06.2026
25 Соваж бейби
До коментар #13 от "Като":Не е нормално тук в нашия район да има и торнадо изобщо в Европа знам от специалисти които тестват такива неща в други държави следи на къде се движат праховите частици ,какво става и как се движи тази маса горещина или отровни облаци в планетата ни по други географски ширини.Тези горещини също са рекордни и нощите горещи температурите не падат,то вече нямаме лято а сме в фурна сещам се за историята за варената жаба не знам дали я знаеш, обикновено се представя като метафора насърчаваща бдителността при промени, дори постепенни, които могат да доведат до нежелани последствия.И как няма кой да спре тези л..и с власт ,си затрием планетата.
Коментиран от #36
19:14 27.06.2026
26 оня с коня
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От този Юда ,Борис Немцов са останали само кокалите 😂😂😂
19:17 27.06.2026
27 АЙДЕ БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ
ЗАЯВИ ЧЕ ОТИВА НА ФРОНТА.
ЩЯЛ ДА БЪДЕ СНАЙПЕРИСТ.
ВИЕ КОГА ТРЪГВАТЕ
ЖАЛКИ ПРОДАЖНИ РУСФИЛКИ
ДА ЗАЩИТИТЕ МАТУШКА.
СТИГА СТЕ ДРАСКАЛИ
ДЕЛА ТРЯБВАТ ДЕЛА .
МАТУШКА ВИ ЗОВЕ.
Коментиран от #31, #35
19:18 27.06.2026
28 Дара
19:19 27.06.2026
29 Европеец
До коментар #11 от "етичен въпрос":Е как кой лудото евреин Бени е в земите на Сирия и Ливан.... А за украинските земи, вземи и прочети малко история и ще видиш ,че това са си били руски земи..... Либералният Путин тръгна да си ги връща, ама сгреши стратегията и тактиката..... Ако беше действал като лудия евреин и не се беше доверявал на западащите пудели отдавна да сме забравили за тая война....
Коментиран от #43
19:19 27.06.2026
30 ВОЙНАТА НА ПУТИН
До коментар #20 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Още се Мъчи
Около МАЛА ТОКМАЧКА.
ХАХА хахаха хахаха хахаха
19:20 27.06.2026
31 Цеко Бомбардировача
До коментар #27 от "АЙДЕ БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ":Чувай ,Чувай жълтопаветен козяшки Гейтър ,теб те зове обратно на май .кятти тутурутката спаружена вкиснала 😂😂😂
Коментиран от #34
19:21 27.06.2026
32 НАВЕДИ СЕ
До коментар #24 от "Ами Нети":И отзад го поеми
ЧЕБУРАШКЕ ИЗДЪНЕНА.
Коментиран от #41
19:21 27.06.2026
33 не може да бъде
19:22 27.06.2026
34 ИЛИЯ ТОПУРА
До коментар #31 от "Цеко Бомбардировача":ФАНИ МА ЗА ТОПУРА
ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР.
Коментиран от #38
19:22 27.06.2026
35 Чиниш ми се
До коментар #27 от "АЙДЕ БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ":Долл.Наа ПП пийй. диррруугаа ,истински лама петроханец !
19:23 27.06.2026
36 Вярно
До коментар #25 от "Соваж бейби":Точно торнадото и мен ме накара да се замисля, че нещо с климата не е наред. Цял живот съм го гледал само по телевизията, и знаех, че в България такова нещо няма. Докато веднъж не ми се наложи да бягам лично от едно торнадо, а една голяма топола ме изпревари като самолет над главата, и кацна пред мен.
Коментиран от #39, #45
19:23 27.06.2026
37 Груйо
Коментиран от #40
19:24 27.06.2026
38 Цеко Бомбардировача
До коментар #34 от "ИЛИЯ ТОПУРА":Нека си остане само между нас,щии серрр ааа 💩 директно в уссс ТаТа ,пресни и топлички ....хахах.
19:25 27.06.2026
39 Любопитно
До коментар #36 от "Вярно":От тополата се уплаши, но като чуеш за Топол М и директно се подмокряш от кеф другарю копейка.
Коментиран от #44
19:26 27.06.2026
40 Куравей Вадев
До коментар #37 от "Груйо":Груйо ,нищо лично ,но така кат гледам само моош ми лап.паш У Йооо .
19:26 27.06.2026
41 Ами Нети
До коментар #32 от "НАВЕДИ СЕ":Гресиран в рот йооо. Банньй козяк ,ти си по поемането дирр.никк мрррзлиффф🖕!
Коментиран от #51
19:29 27.06.2026
42 Лука
До коментар #18 от "Тома":Тома ,лично ти мой ми лап.паш Х.У.Я. за извара ,сиренье ,розова хималайска сол ,аромат и всичко останало квот се сетиш.
19:33 27.06.2026
43 Стоянчо Пуканката
До коментар #29 от "Европеец":Русия нямаше да е това, което е, ако постъпва(ше) като "лудото Биби", както казваш. Не забравяй, че играта е много по-голяма, отколкото изглежда. Много неща не са ни известни, крайните цели тоже. И на мене, и на поне 80%-та от българите (по етнос) ми/ни се иска да има "Голямо Бум" в покрайнината (и не само там), ама Русия, на Чехов, Достоевски, Чайковски...ще я загубим(духово) безвъзвратно...
Коментиран от #46
19:37 27.06.2026
44 Нвмах
До коментар #39 от "Любопитно":Време за страх, защото трябваше да оцелвеам! Но пък ти имаш време в излишък да политизираш всичко в безкрайната си глупост!
19:44 27.06.2026
45 Соваж бейби
До коментар #36 от "Вярно":Дано не идват такива горещини в България никога ,голяма част сте в апартаменти риск и да има проблеми с ел.захранването всеки като пусне вентилатор,климатик.Стигнах до момент си слагам лед в ваната отгоре краката надути все едно съм в фурна , горещи надуват се и много боли за първи път казаха по телефона доктори звънях леген с студена вода и куб.лед не стига само на ходилата ,добре че само аз другите в къщи не са така , при положение че обичам горещо лято свикнала съм на горещини този път е максиум ,при следващата вълна може и да умрем не знам отчаяена съм вече все едно сме в апокалипсиса .Тялото ти е горещо не можеш се охладиш дори и с студен душ 9 ден сме днес с рекордни температури над 42 °на сянка някой в колите очитат и 56° аз не съм пробвала като затворници сме от няколко дни в къщи.
Коментиран от #50, #52
19:46 27.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ганев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ТЪЖНО ЦИТИРАШ..ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИЦИ
19:52 27.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ганев
До коментар #19 от "КОГАТО ИЗЛЕЗЕ":ЖАЛКО..МНОГО СИ .ЗЛЕ ТЕХНИЧЕСКИ....фламингото Е..АНГЛИЙСКО
19:59 27.06.2026
50 Янко Виа
До коментар #45 от "Соваж бейби":Вчера в нашата сребриста кола беше 52 С°,значи не сте толкова зле там .
Коментиран от #53
20:01 27.06.2026
51 ще си събираш
До коментар #41 от "Ами Нети":ко кок алите
20:06 27.06.2026
52 Един
До коментар #45 от "Соваж бейби":Познат се възмути - Омръзна ми, кога ще се разхождаме, и ще седнам навън! Досега са криехме вътре от студа сега пак се крием вътре на климатици от жегата!
20:07 27.06.2026
53 Соваж бейби
До коментар #50 от "Янко Виа":Не знам коя част се намираш или държава ама като кажат горещини по добре не излизай не си прави експерименти с себе си ,ако имаш разширени вени след втората бременност съм много зле,или проблем с сърцето много хора са в рискова графа,възрастни за бременни жени горките тях не знам как се оправят ,малките деца също ,изобщо не е смешно .Трябва да намерят начин нещо за къщите и апартамените охлаждащи системи къде безплатно и по евтино ,понеже всичко е пригодено да задържа топлина в домовете вече сме в други години на живот.
20:13 27.06.2026