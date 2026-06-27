Ракети и дронове удариха Украйна и Русия ОБЗОР

Масирана вълна от въздушни удари през последното денонощие доведе до нови жертви, десетки ранени и мащабни разрушения в цивилни и промишлени обекти в Украйна и Русия.

Удари по украинската гражданска инфраструктура

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Руските сили атакуваха територията на Украйна със 129 дронове, съобщават украинските военни. В Запорожие авиационни бомби и безпилотни апарати частично разрушиха многоетажна жилищна сграда. Спасителните екипи извадиха двама души изпод отломките, а най-малко 9 цивилни граждани, сред които две деца, са ранени. При атаката са поразени бензиностанции, офис сгради и производствени мощности на държавната енергийна компания.

В Сумска област 66-годишен мъж загина, след като дрон взриви къщата му. В град Суми броят на ранените цивилни при удари срещу жилищни блокове достигна 13 души. Още една жертва – 56-годишна жена – бе регистрирана в Днепропетровска област, където при артилерийски обстрел и атаки с дронове са нанесени сериозни материални щети на над 11 частни дома. Както съобщава европейската медия Euronews, руските въздушни удари днес умишлено са били насочени и срещу газодобивни съоръжения на „Нафтогаз“ в Харковска и Полтавска област.

Украинският отговор: Поразен е ключов руски завод

Украинските въоръжени сили отвърнаха с прецизни удари на далечно разстояние, като основна цел стана руският военно-промишлен комплекс. Украински крилати ракети с голям обсег нанесоха съкрушителен удар по територията на военния завод „Титан-Барикади“ в руския град Волгоград.

Предприятието е ключов производител на артилерийски системи и компоненти за стратегическите ракетни комплекси „Орешник“. На мястото е избухнал мащабен пожар, като по първоначални данни на местните власти във Волгоград има най-малко 10 ранени служители. Противовъздушната отбрана на Русия докладва и за свалени 39 дрона над Ростовска, Брянска, Белгородска и Самарска области, а при артилерийски обстрел в окупирания град Горловка (Донецка област) е загинала една жена.