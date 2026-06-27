Жертви и ранени след удари с дронове в две руски области

Нова вълна от атаки с украински безпилотни апарати на руска територия доведе до цивилни жертви и сериозни материални щети в пограничните региони.

При удар на дрон-камикадзе срещу лек автомобил в близост до село Соловы, Стародубски район на Брянска област, на място са загинали двама души – 23-годишен мъж и 15-годишно момиче. Още четирима граждани са ранени с различна степен на тежест, съобщават местните аварийни служби.

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Паралелно с това в Ростовска област беше поразен военно-историческият музеен комплекс „Самбекски височини“, посветен на боевете от Втората световна война. Губернаторът на областта Юрий Слюсар обяви в официално изявление, разпространено от медийната платформа Caliber.Az, че при нападението са ранени 11 души.

Пострадалите са хоспитализирани в местна болница, като девет от тях са оставени за лечение. Според предварителните оценки на губернатора, основната сграда на информационно-изложбения център е частично повредена, но самите музейни експонати са невредими.