Жертви и ранени след удари с дронове в две руски области

Нова вълна от атаки с украински безпилотни апарати на руска територия доведе до цивилни жертви и сериозни материални щети в пограничните региони.
При удар на дрон-камикадзе срещу лек автомобил в близост до село Соловы, Стародубски район на Брянска област, на място са загинали двама души – 23-годишен мъж и 15-годишно момиче. Още четирима граждани са ранени с различна степен на тежест, съобщават местните аварийни служби.
Паралелно с това в Ростовска област беше поразен военно-историческият музеен комплекс „Самбекски височини“, посветен на боевете от Втората световна война. Губернаторът на областта Юрий Слюсар обяви в официално изявление, разпространено от медийната платформа Caliber.Az, че при нападението са ранени 11 души.
Пострадалите са хоспитализирани в местна болница, като девет от тях са оставени за лечение. Според предварителните оценки на губернатора, основната сграда на информационно-изложбения център е частично повредена, но самите музейни експонати са невредими.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сталин
20:25 27.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Владимир Путин, президент
Каза ми да дyxaм cyпата....
И други неща за 18+ ☝️
Коментиран от #18
20:27 27.06.2026
5 Тик так,тик так
20:29 27.06.2026
6 Иван 1
20:30 27.06.2026
7 Швейк
20:30 27.06.2026
8 за ден
Коментиран от #12
20:30 27.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 в Одеса
20:31 27.06.2026
11 Удри по тази Измет!
20:31 27.06.2026
12 ...и
До коментар #8 от "за ден":9 000 руски самолети.За три дня.😅
20:32 27.06.2026
13 Руснак без крак...
Руснаци !!!
Хвърляйте паcпортите и заминавайте в Украйна
Тази Русия, тази пародия нито ви обича, нито пази, нито защитава. Тази гротеска ви краде, ограбва, потъпква, прави безгласни роби.
Бягайте, бягайте към Украйна както вече правят кримчани, белгородци, курчани, краснодрци ☝️
Коментиран от #16
20:35 27.06.2026
14 ============
20:36 27.06.2026
15 Хм...
Найс, а?
20:37 27.06.2026
16 Това ли са новите опорки?
До коментар #13 от "Руснак без крак...":Много плоска лъжа?
Това ли са новите опорки за събиране на месо за фронта?
Поне пари им предложете ха ха ха
Вие иакате със гола кука да ловите шарани
Коментиран от #17
20:42 27.06.2026
17 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Това ли са новите опорки?":По-добре на украинския фронт от "живот" в Русия. Дори севернокорейците разположени в Курска област плачат и подхвърлят шоколадки и конфети на руските дечица и девойки !!!
20:46 27.06.2026
18 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Току що се чухме с Дони.
Каза ми че ти русофоба му дyxaш cyджука...
И други неща за 18+
21:12 27.06.2026
19 А50
Коментиран от #20
21:19 27.06.2026
20 Една
До коментар #19 от "А50":Жена на пазара казала
Коментиран от #21
21:33 27.06.2026
21 А50
До коментар #20 от "Една":Да, ама правилната жена
Коментиран от #23
21:38 27.06.2026
22 КРИМЧАНИ
СКОРО ПРОБЛЕМЪТ С ГОРИВАТА
В КРИМ ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН.
ПРОСТО ЩЕ СЕ ПЛАЩА В ГРИВНИ.
21:41 27.06.2026
23 Швейк
До коментар #21 от "А50":Да позная - Захарова ?!
21:44 27.06.2026