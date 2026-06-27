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Жертви и ранени след удари с дронове в две руски области
  Тема: Украйна

Жертви и ранени след удари с дронове в две руски области

27 Юни, 2026 20:18, обновена 27 Юни, 2026 21:18 926 23

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  • жертви

При атака срещу автомобил в Брянск загинаха двама души, а при обстрел на музеен комплекс в Ростовска област броят на пострадалите достигна 11 души

Жертви и ранени след удари с дронове в две руски области - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова вълна от атаки с украински безпилотни апарати на руска територия доведе до цивилни жертви и сериозни материални щети в пограничните региони.

При удар на дрон-камикадзе срещу лек автомобил в близост до село Соловы, Стародубски район на Брянска област, на място са загинали двама души – 23-годишен мъж и 15-годишно момиче. Още четирима граждани са ранени с различна степен на тежест, съобщават местните аварийни служби.

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Паралелно с това в Ростовска област беше поразен военно-историческият музеен комплекс „Самбекски височини“, посветен на боевете от Втората световна война. Губернаторът на областта Юрий Слюсар обяви в официално изявление, разпространено от медийната платформа Caliber.Az, че при нападението са ранени 11 души.

Пострадалите са хоспитализирани в местна болница, като девет от тях са оставени за лечение. Според предварителните оценки на губернатора, основната сграда на информационно-изложбения център е частично повредена, но самите музейни експонати са невредими.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сталин

    10 11 Отговор
    Бандерите терористи и техните ортаци от синагогата на дявола ЦРУ Мосад МИ6

    20:25 27.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор
    Току що се чухме с Дони.
    Каза ми да дyxaм cyпата....
    И други неща за 18+ ☝️

    Коментиран от #18

    20:27 27.06.2026

  • 5 Тик так,тик так

    6 5 Отговор
    Тик, так...38 дни...

    20:29 27.06.2026

  • 6 Иван 1

    6 6 Отговор
    Терористи.

    20:30 27.06.2026

  • 7 Швейк

    11 5 Отговор
    Остават 38 дни до капитулацията на фашистка Русия

    20:30 27.06.2026

  • 8 за ден

    6 8 Отговор
    3 краински миг 29 починаха, единият в полет

    Коментиран от #12

    20:30 27.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в Одеса

    5 7 Отговор
    гори мощно склад с оръжие

    20:31 27.06.2026

  • 11 Удри по тази Измет!

    8 4 Отговор
    Радост за душата.

    20:31 27.06.2026

  • 12 ...и

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "за ден":

    9 000 руски самолети.За три дня.😅

    20:32 27.06.2026

  • 13 Руснак без крак...

    8 4 Отговор
    Пълната, абсолютната РУСКА МИЗЕРИЯ и Н-Е-М-О-Ж-Е-Н-Е, пфууу.....

    Руснаци !!!
    Хвърляйте паcпортите и заминавайте в Украйна
    Тази Русия, тази пародия нито ви обича, нито пази, нито защитава. Тази гротеска ви краде, ограбва, потъпква, прави безгласни роби.
    Бягайте, бягайте към Украйна както вече правят кримчани, белгородци, курчани, краснодрци ☝️

    Коментиран от #16

    20:35 27.06.2026

  • 14 ============

    8 3 Отговор
    Вече нищо не може да спре железния ,непобедимия и несломим Зеленски

    20:36 27.06.2026

  • 15 Хм...

    3 6 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към момента са 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека.
    Найс, а?

    20:37 27.06.2026

  • 16 Това ли са новите опорки?

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Руснак без крак...":

    Много плоска лъжа?
    Това ли са новите опорки за събиране на месо за фронта?

    Поне пари им предложете ха ха ха
    Вие иакате със гола кука да ловите шарани

    Коментиран от #17

    20:42 27.06.2026

  • 17 Pyccкий Карлик

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Това ли са новите опорки?":

    По-добре на украинския фронт от "живот" в Русия. Дори севернокорейците разположени в Курска област плачат и подхвърлят шоколадки и конфети на руските дечица и девойки !!!

    20:46 27.06.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Току що се чухме с Дони.
    Каза ми че ти русофоба му дyxaш cyджука...
    И други неща за 18+

    21:12 27.06.2026

  • 19 А50

    2 3 Отговор
    Един Миг29 сволен и два унищожени на земя днес от руснаците. Понякога това става и с фъ16 но казват че е бил МиГ29

    Коментиран от #20

    21:19 27.06.2026

  • 20 Една

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "А50":

    Жена на пазара казала

    Коментиран от #21

    21:33 27.06.2026

  • 21 А50

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Една":

    Да, ама правилната жена

    Коментиран от #23

    21:38 27.06.2026

  • 22 КРИМЧАНИ

    0 0 Отговор
    БЪДЕ ТЪРПЕЛИВИ.

    СКОРО ПРОБЛЕМЪТ С ГОРИВАТА
    В КРИМ ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН.

    ПРОСТО ЩЕ СЕ ПЛАЩА В ГРИВНИ.

    21:41 27.06.2026

  • 23 Швейк

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "А50":

    Да позная - Захарова ?!

    21:44 27.06.2026

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