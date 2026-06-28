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Среднощна балистична атака срещу Киев: Експлозии и пожари
  Тема: Украйна

Среднощна балистична атака срещу Киев: Експлозии и пожари

28 Юни, 2026 03:31, обновена 28 Юни, 2026 03:35 743 17

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  • атаки

Руските сили нанесоха масиран удар, задействал ПВО, има съобщения за поне един ранен гражданин.

Среднощна балистична атака срещу Киев: Експлозии и пожари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 28 юни украинската столица Киев стана обект на интензивна въздушна атака с балистично оръжие.

Около 1:57 ч. сутринта Военновъздушните сили на Украйна обявиха тревога за северните региони поради непосредствена заплаха. Минути по-късно в Киев отекнаха поне 5 мощни експлозии, предизвикани от активирането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО).

Първоначални данни за щети и пострадали

Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко информира, че вследствие на атаката има поне един пострадал гражданин в Дарницкия район на столицата. На няколко адреса в същия район са избухнали пожари. Огънят е засегнал зони в близост до жилищна сграда, автосервиз и нежилищна постройка.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че защитните сили на града са ангажирани с неутрализирането на вражеските цели, и призова населението да остане в укритията до пълното отпадане на опасността.

Тактически контекст

Според данни от местни мониторингови канали, балистичните ракети са били изстреляни от северно направление – конкретно от руските Брянска и Курска области. Властите посочват, че краткият период от задействането на сирените до самите детонации е характерен за балистичните заплахи, които оставят минимално време за реакция. Към 3:11 ч. местно време за столицата бе обявена временна отмяна на тревогата.

Източници: УНН, РБК-Украина, The Kyiv Independent


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    3 10 Отговор
    Украйна също продължава своята кампания да принуди Русия да седне на масата за преговори. Ударен е преди малко огромен склад за петрол в краснодар. Склада е бил към рафинерия , която е ударена по - рано през годината. В началото на войната никой не подозираше че ще дойде ден в който Украйна ще има възможност да удря по руската нефтена промишленост. Събитие което е до такава степен изненадващо и обръща хода на войната според военната класификация се нарича черен лебед. Дали пък няма да се окаже , че след някой друг удар Русия и Путин наистита ще поискат мир. . Доколкото познавам путин НЕ

    Коментиран от #3

    03:45 28.06.2026

  • 2 Глупости, това не е вярно, защото

    14 7 Отговор
    всички които четем редовно форума на факти бг знаем, че руснаците много отдавна свършиха ракетите.

    Коментиран от #4

    03:46 28.06.2026

  • 3 Е те нали ВСУ превзеха

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    цялата Курска област заедно с град Курск и освободиха Крим още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато събориха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.

    Коментиран от #5, #12

    03:47 28.06.2026

  • 4 Хм Хм

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Глупости, това не е вярно, защото":

    Ами и твоето твърдение не е вярно, защото от историята знаем, че руснаците свършват първо хляба и след това ракетите. Един велик актьор беше казал, че ще ги накара да ядат ракети. Както и стана.

    03:54 28.06.2026

  • 5 Мусорчик

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":

    Потерпи еще немножко.

    Коментиран от #14, #15

    03:56 28.06.2026

  • 6 Най лошото е

    5 7 Отговор
    Че никой не знае какво ще ударят руснаците ,даже и те самите

    03:58 28.06.2026

  • 7 Фен

    7 1 Отговор
    Ами време е. Либералите искат война. Нека си я получат.

    04:10 28.06.2026

  • 8 Груйо

    3 9 Отговор
    Путин съвсем сериозно обмисля самоубийство - твърдят източници от Кремъл. Загубите на Мордор са катастрофални. За един убит украинец, умират 52 орки. ВСУ методично зачиства орките проникнали в Константиновка. Украинските Фламинго, Хрим-2, Пекло и Паляница летят и поразяват обекти по цялата Мордорска земя. Тълпи от крепостни панически се опитват да избягат от обсадения Крим.

    04:12 28.06.2026

  • 9 Ние които чета

    2 1 Отговор
    Такива статии и сме глупаци
    Балистичните ракети на път да ми Украйна
    Пожарите предизвикани от противовъздушната отбрана
    Ами тогава за какво е мета отбрана щом предизвиква пожари

    Коментиран от #10, #16

    04:19 28.06.2026

  • 10 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ние които чета":

    Което си написъл ,прочете ли го

    04:30 28.06.2026

  • 11 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Крайно време е Русия да започне да унищожава ръководството на това нацистко сборище.

    04:35 28.06.2026

  • 12 Аз не твърдя нищо, цитирам Факти и

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":

    форума на факти бг.

    04:36 28.06.2026

  • 13 Слабо слабо

    2 0 Отговор
    Требва атома да играе

    04:36 28.06.2026

  • 14 Какво, пак ли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мусорчик":

    ще ги превземат?

    04:37 28.06.2026

  • 15 Какво, пак ли ще ги превземат,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мусорчик":

    за кой път вече?

    04:38 28.06.2026

  • 16 Промати

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ние които чета":

    Не мога да спра да са смея

    04:40 28.06.2026

  • 17 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Ще проверя коментарите по-късно.

    Празникът вече започна

    04:43 28.06.2026

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