Среднощна балистична атака срещу Киев: Експлозии и пожари

В ранните часове на 28 юни украинската столица Киев стана обект на интензивна въздушна атака с балистично оръжие.

Около 1:57 ч. сутринта Военновъздушните сили на Украйна обявиха тревога за северните региони поради непосредствена заплаха. Минути по-късно в Киев отекнаха поне 5 мощни експлозии, предизвикани от активирането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО).

Първоначални данни за щети и пострадали

Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко информира, че вследствие на атаката има поне един пострадал гражданин в Дарницкия район на столицата. На няколко адреса в същия район са избухнали пожари. Огънят е засегнал зони в близост до жилищна сграда, автосервиз и нежилищна постройка.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че защитните сили на града са ангажирани с неутрализирането на вражеските цели, и призова населението да остане в укритията до пълното отпадане на опасността.

Тактически контекст

Според данни от местни мониторингови канали, балистичните ракети са били изстреляни от северно направление – конкретно от руските Брянска и Курска области. Властите посочват, че краткият период от задействането на сирените до самите детонации е характерен за балистичните заплахи, които оставят минимално време за реакция. Към 3:11 ч. местно време за столицата бе обявена временна отмяна на тревогата.

Източници: УНН, РБК-Украина, The Kyiv Independent