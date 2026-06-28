Среднощна балистична атака срещу Киев: Експлозии и пожари

В ранните часове на 28 юни украинската столица Киев стана обект на интензивна въздушна атака с балистично оръжие.
Около 1:57 ч. сутринта Военновъздушните сили на Украйна обявиха тревога за северните региони поради непосредствена заплаха. Минути по-късно в Киев отекнаха поне 5 мощни експлозии, предизвикани от активирането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО).
Първоначални данни за щети и пострадали
Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко информира, че вследствие на атаката има поне един пострадал гражданин в Дарницкия район на столицата. На няколко адреса в същия район са избухнали пожари. Огънят е засегнал зони в близост до жилищна сграда, автосервиз и нежилищна постройка.
Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че защитните сили на града са ангажирани с неутрализирането на вражеските цели, и призова населението да остане в укритията до пълното отпадане на опасността.
Тактически контекст
Според данни от местни мониторингови канали, балистичните ракети са били изстреляни от северно направление – конкретно от руските Брянска и Курска области. Властите посочват, че краткият период от задействането на сирените до самите детонации е характерен за балистичните заплахи, които оставят минимално време за реакция. Към 3:11 ч. местно време за столицата бе обявена временна отмяна на тревогата.
Източници: УНН, РБК-Украина, The Kyiv Independent
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примати
Коментиран от #3
03:45 28.06.2026
2 Глупости, това не е вярно, защото
Коментиран от #4
03:46 28.06.2026
3 Е те нали ВСУ превзеха
До коментар #1 от "Примати":цялата Курска област заедно с град Курск и освободиха Крим още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато събориха и Керченския мост с Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу.
Коментиран от #5, #12
03:47 28.06.2026
4 Хм Хм
До коментар #2 от "Глупости, това не е вярно, защото":Ами и твоето твърдение не е вярно, защото от историята знаем, че руснаците свършват първо хляба и след това ракетите. Един велик актьор беше казал, че ще ги накара да ядат ракети. Както и стана.
03:54 28.06.2026
5 Мусорчик
До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":Потерпи еще немножко.
Коментиран от #14, #15
03:56 28.06.2026
6 Най лошото е
03:58 28.06.2026
7 Фен
04:10 28.06.2026
8 Груйо
04:12 28.06.2026
9 Ние които чета
Балистичните ракети на път да ми Украйна
Пожарите предизвикани от противовъздушната отбрана
Ами тогава за какво е мета отбрана щом предизвиква пожари
Коментиран от #10, #16
04:19 28.06.2026
10 Това
До коментар #9 от "Ние които чета":Което си написъл ,прочете ли го
04:30 28.06.2026
11 Хохо Бохо
04:35 28.06.2026
12 Аз не твърдя нищо, цитирам Факти и
До коментар #3 от "Е те нали ВСУ превзеха":форума на факти бг.
04:36 28.06.2026
13 Слабо слабо
04:36 28.06.2026
14 Какво, пак ли
До коментар #5 от "Мусорчик":ще ги превземат?
04:37 28.06.2026
15 Какво, пак ли ще ги превземат,
До коментар #5 от "Мусорчик":за кой път вече?
04:38 28.06.2026
16 Промати
До коментар #9 от "Ние които чета":Не мога да спра да са смея
04:40 28.06.2026
17 И Киев е Руски
Празникът вече започна
04:43 28.06.2026