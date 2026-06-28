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Над 68 000 в неизвестност след труса във Венецуела ВИДЕО

Над 68 000 в неизвестност след труса във Венецуела ВИДЕО

28 Юни, 2026 07:49, обновена 28 Юни, 2026 07:53 723 5

  • венецуела-
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  • изчезнали-
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  • щети

Броят на загиналите достигна 1430 души, МВнР няма данни за пострадали българи

Над 68 000 в неизвестност след труса във Венецуела ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хуманитарната криза във Венецуела след опустошителното двойно земетресение се задълбочава с критична скорост.

Към 07:45 часа българско време в неделя броят на хората в неизвестност надхвърли шокиращите 68 900 души, показват последните данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) и международните спасителни платформи.

Председателят на Националната асамблея Хорхе Родригес обяви на извънреден брифинг, че броят на потвърдените смъртни случаи вече е достигнал най-малко 1430 души. Официално регистрираните ранени са над 3238, но болничните заведения в страната са претоварени и реалният брой на пострадалите се очаква да бъде значително по-висок. Повече от 3142 семейства са останали без покрив над главата си.

Най-тежко е положението в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра, където има напълно срутени девететажни жилищни блокове. Спасителните операции се провеждат в изключително опасни условия, като до момента са регистрирани над 430 вторични труса.

Изпълняващият длъжността президент Делси Родригес съобщи, на терен вече работят 2741 международни спасители и 96 специализирани кучета от 24 държави, които оказват спешна помощ на местните екипи.

От българското Министерство на външните работи (МВНр) потвърдиха за БТА, че към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани при бедствието.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Коста

    4 0 Отговор
    Американските кораби и самолети ще помогнат. И затягането на обръча над Куба.

    07:55 28.06.2026

  • 2 Оня с коня

    3 2 Отговор
    Хубо съобщава Външно че няма пострадали Българи,ама тъй някакси да се сети да прати Некой лев с Пощенски запис на Венецуелския народ...

    Коментиран от #3, #4

    08:01 28.06.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    Чакай ти!....
    Нашите министри не отпуснаха за сънародниците си след потопите.
    Само милиони за оръжия дават, по заповед от запад.

    Коментиран от #5

    08:04 28.06.2026

  • 4 муле

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с коня":

    някой да е помогнал на българите?
    аре в киреча

    08:18 28.06.2026

  • 5 гов новоз

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    поевай и те лай

    08:19 28.06.2026