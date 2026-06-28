Венецуела в капана на опустошително сеизмично бедствие ОБЗОР

Серия от две последователни, изключително силни земетресения парализираха северното крайбрежие на Венецуела и столицата Каракас, оставяйки след себе си тежка хуманитарна криза и икономически щети за милиарди. Докато спасителните екипи водят денонощна битка с времето под развалините, страната се изправя пред най-голямото си предизвикателство за последните двеста години.

Хронология на бедствието: Сеизмичният „дублет“

В рамките на по-малко от минута Венецуела бе разтърсена от два мощни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер. Епицентърът на природната стихия бе локализиран в близост до град Морон, щата Карабобо, но силните трусове бяха усетени в редица съседни държави в Карибския басейн

Сеизмолозите класифицираха събитието като рядък сеизмичен „дублет“. При него първата вълна отслабва конструкциите на сградите, а втората, настъпила едва секунди по-късно, довършва разрушението. Поради малката дълбочина на трусовете (между 10 и 22 км), освободената енергия достигна земната повърхност без разсейване, нанасяйки максимални поражения.

Последствията: Жертви, разруха и претоварена здравна система

Пораженията в гъсто населените северни части на страната са катастрофални. Към момента официалните данни сочат:

Загинали : Броят на потвърдените смъртни случаи скочи до 1430 души .

: Броят на потвърдените смъртни случаи скочи до . Ранени : Пострадалите са над 3238 граждани , като десетки болници в Каракас и Ла Гуайра работят на предела на капацитета си.

: Пострадалите са , като десетки болници в Каракас и Ла Гуайра работят на предела на капацитета си. В неизвестност : Повече от 60 000 души все още се водят изчезнали. Международни и местни спасителни екипи водят отчаяна надпревара с времето след изтичането на критичния 72-часов прозорец за откриване на оцелели под развалините.

: все още се водят изчезнали. Международни и местни спасителни екипи водят отчаяна надпревара с времето след изтичането на критичния 72-часов прозорец за откриване на оцелели под развалините. Над 1.7 милиона сгради са с различна степен на повреди, като цели жилищни блокове в Каракас и пристанищния град Ла Гуайра буквално са се „спластили“ (pancaking).

са с различна степен на повреди, като цели жилищни блокове в Каракас и пристанищния град Ла Гуайра буквално са се „спластили“ (pancaking). Сериозни повреди по критичната инфраструктура: Международното летище „Симон Боливар“ бе временно затворено за търговски полети, а десетки болници претърпяха структурни щети и се наложи частична евакуация на пациенти.

Експертите посочват, че остарелите строителни стандарти, липсата на сеизмично подсилване на бетона и изграждането на сгради върху меки почви са основните причини за мащаба на срутванията. По оценки на Програмата за развитие на ООН (UNDP), преките материални щети вече възлизат на над 6.7 милиарда долара.

Национална мобилизация и неочаквана международна помощ

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела, Делси Родригес, веднага обяви извънредно положение в страната. Въпреки политическото напрежение след януарските събития в страната и американския контрол над петролния сектор, венецуелското правителство направи рязък завой в досегашната си изолационна политика и официално поиска международна помощ.

Повече от 24 държави вече са изпратили специализирани екипи и хуманитарна помощ на терен в опит да овладеят мащабите на бедствието.

Спасителни операции на терен: Местните граждански и военни екипи, подпомогнати от хиляди доброволци, копаят с подръчни средства в търсене на оцелели. Правителството временно премахна ограниченията върху социалните мрежи, за да улесни координацията на гражданите и търсенето на изчезнали лица.

Финансов отговор: Каракас обяви създаването на спешен фонд за възстановяване на стойност 200 милиона долара за спешни ремонти на домове и болници.

Глобален хуманитарен коридор: САЩ реагираха незабавно чрез своето Южно командване, мобилизирайки 150 милиона долара помощ и изпращайки военни кораби и транспортни самолети със специализирани екипи от Калифорния и Вирджиния. Свои спасителни екипи, обучени кучета и дронове изпратиха още Великобритания, Ел Салвадор, Мексико, Доминиканската република, Испания и Китай. ООН и УНИЦЕФ координират доставките на питейна вода, палатки и медикаменти за десетките хиляди останали без покрив семейства.

Икономическото бъдеще под въпрос

Земетресението нанася тежък удар точно в момент, когато венецуелската икономика показваше първи признаци на стабилизация и привличане на чужди инвестиции в петролния сектор. Въпреки че енергийната инфраструктура и рафинериите по чудо се разминаха без големи аварии, огромните разходи за възстановяване (около 6-7% от БВП на засегнатите щати) ще забавят икономическия преход и ще подложат на изпитание финансовата стабилност на страната.

Венецуела днес се намира на кръстопът между хуманитарната катастрофа и възможността за ново начало чрез безпрецедентното международно сътрудничество, което се зароди сред руините на Каракас.