Трагедия в САЩ: Трима пожарникари загинаха в огнен капан

Трима американски огнеборци загинаха, а други двама бяха ранени при опит да овладеят масивен горски пожар по границата между щатите Колорадо и Юта.

Инцидентът е възникнал в събота, след като екипите са били застигнати от внезапна промяна в посоката на вятъра и са попаднали в т.нар. „огнен капан“. Спасителите са разгърнали преносими противопожарни убежища, но пламъците са ги погълнали. Двамата ранени са евакуирани с медицински хеликоптер.

Огънят, кръстен „Снайдер“ (Snyder Fire), е започнал след падане на мълнии в събота сутринта в окръг Гранд, Юта. Подхранван от бурни ветрове и екстремно суха растителност, той бързо пресича щатската граница и навлиза в Колорадо, където се слива с други две активни огнища. Само за денонощие стихията е изпепелила над 28 000 акра (около 11 300 хектара) площ, а контролът над нея остава 0%.

Губернаторът на Колорадо Джаред Полис обяви извънредно положение при бедствие и официално мобилизира Националната гвардия на САЩ, която да подпомогне логистиката и изваждането на загиналите от труднодостъпния планински терен. Властите в окръг Меса издадоха заповеди за незабавна евакуация на десетки имоти и затвориха за посещение националния резерват „МакИнис Каньонс“.

„Днес скърбим за трима герои, които направиха върховната жертва, защитавайки животи и общности“, заяви в официално обръщение губернаторът на Юта Спенсър Кокс, който въведе извънредни ограничителни мерки за използване на пиротехника в своя щат. Западната част на САЩ преживява един от най-тежките си сезони на пожари, усложнен от рекордните горещини и дългогодишната суша.

Източник: U.S. Wildland Fire Service и пресслужбите на губернаторите на Колорадо и Юта.