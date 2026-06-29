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Трагедия в САЩ: Трима пожарникари загинаха в огнен капан

Трагедия в САЩ: Трима пожарникари загинаха в огнен капан

29 Юни, 2026 05:40, обновена 29 Юни, 2026 05:44 701 3

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Стихията „Снайдер“ изпепели 28 000 акра на границата между Колорадо и Юта, мобилизират Националната гвардия

Трагедия в САЩ: Трима пожарникари загинаха в огнен капан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима американски огнеборци загинаха, а други двама бяха ранени при опит да овладеят масивен горски пожар по границата между щатите Колорадо и Юта.

Инцидентът е възникнал в събота, след като екипите са били застигнати от внезапна промяна в посоката на вятъра и са попаднали в т.нар. „огнен капан“. Спасителите са разгърнали преносими противопожарни убежища, но пламъците са ги погълнали. Двамата ранени са евакуирани с медицински хеликоптер.

Огънят, кръстен „Снайдер“ (Snyder Fire), е започнал след падане на мълнии в събота сутринта в окръг Гранд, Юта. Подхранван от бурни ветрове и екстремно суха растителност, той бързо пресича щатската граница и навлиза в Колорадо, където се слива с други две активни огнища. Само за денонощие стихията е изпепелила над 28 000 акра (около 11 300 хектара) площ, а контролът над нея остава 0%.

Губернаторът на Колорадо Джаред Полис обяви извънредно положение при бедствие и официално мобилизира Националната гвардия на САЩ, която да подпомогне логистиката и изваждането на загиналите от труднодостъпния планински терен. Властите в окръг Меса издадоха заповеди за незабавна евакуация на десетки имоти и затвориха за посещение националния резерват „МакИнис Каньонс“.

„Днес скърбим за трима герои, които направиха върховната жертва, защитавайки животи и общности“, заяви в официално обръщение губернаторът на Юта Спенсър Кокс, който въведе извънредни ограничителни мерки за използване на пиротехника в своя щат. Западната част на САЩ преживява един от най-тежките си сезони на пожари, усложнен от рекордните горещини и дългогодишната суша.

Източник: U.S. Wildland Fire Service и пресслужбите на губернаторите на Колорадо и Юта.


САЩ
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  • 1 Браво

    2 0 Отговор
    Все такива новини да идват от обора, те си го заслужават.

    06:08 29.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Когато говеда умират е трагедия ,а когато говедата избиват милиони е демокрация

    06:15 29.06.2026

  • 3 Само един Йелоустоун

    2 0 Отговор
    Ще спаси света от пълна деградация.

    06:26 29.06.2026