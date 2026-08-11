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Руска ракета порази детска болница в Киев! Според Москва са атакувани военни обекти в украинската столица и Запорожие
  Тема: Украйна

Руска ракета порази детска болница в Киев! Според Москва са атакувани военни обекти в украинската столица и Запорожие

11 Август, 2026 14:46 1 635 72

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове

В същото време в град Запорожие броят на загиналите нарасна на 6, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес

Руска ракета порази детска болница в Киев! Според Москва са атакувани военни обекти в украинската столица и Запорожие - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

При руската атака с балистични ракети тази нощ срещу украинската столица Киев e поразена една от детските болници в града, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението Телеграм на Службата за извънредни ситуации на Украйна. Както по-рано съобщиха столичните власти, в следствие на нападението е избухнал пожар в склад, пише БТА.

Ударени са основите на детската клиника в Шевченковски район. На мястото са зейнали два кратер, прозорците на педиатричното заведение са били изпочупени, повреден е бил и газопровод. По това време децата и персоналът са били в бомбоубежище, уточнява Укринформ. Не е получена информация за убити или ранени.

Пожарът в склада е локализиран на площ от 1200 квадратни метра. На мястото е открит ранен човек, на когото е оказана медицинска помощ.

В същото време в град Запорожие броят на загиналите нарасна на 6, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес.

По думите му руската армия е нанесла "масиран“ удар с ракети и авиобомби, нанасяйки щети на жилищни сгради и градска инфраструктура.

Силите на Москва са атакували и пет района на Днопропетровска област - с дронове и артилерия, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ганжа.

"Трима души са убити“, обяви той в Телеграм, като добави, че сред жертвите има 15-годишно момче.

На свой ред Министерството на отбраната на Русия обяви, че силите му са нанесли групов удар, при който са поразени военни предприятия и логистични центрове в Киев и Запорожие, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха групов удар с високоточни оръжия с наземна база, в резултат от който са поразени предприятия на военната промишленост и транспорто-логистични центрове в градовете Киев и Запорожие", гласи съобщението на военното ведомство в Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 детски болници в Палестина

    76 10 Отговор
    останаха ли ? А?

    Коментиран от #25, #52

    14:47 11.08.2026

  • 2 Зевс

    98 13 Отговор
    Ясно къде са се крили натовските инструктори, утре ще четем как един загинал по време на лов, друг паднал от скала :)

    Коментиран от #22, #31

    14:48 11.08.2026

  • 3 Някой

    85 12 Отговор
    Има пострадали брадати дечица?

    Коментиран от #29

    14:48 11.08.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    55 11 Отговор
    Такоз е. Война, от два месяца посещение на руски ракети в Киев една, възиожно!!!! , според украинските бандеровци е падала до болница. Те вчера хостел в Нижнекамск улучиха и убиха 9 човека там

    14:50 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пак премълчават писарите

    58 7 Отговор
    за унищожени бандери и военни цели

    14:50 11.08.2026

  • 8 Ще ставаме свидетели

    64 6 Отговор
    На все по "масирани“ и мощни удари с ракети и авиобомби по Киев. Картината ще е потресаваща. Мина на ново ниво ситуацията и жална им майка на обикновенните хора. Възможно е даже нищо да не остане от Киев.

    Коментиран от #59

    14:51 11.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    62 6 Отговор
    Детската болница в Киев се е амирала под земята и охранявана от ЗРК Patriot от повърхноста.

    14:53 11.08.2026

  • 11 Руската армия

    53 7 Отговор
    Ако изстрелва по 200 ракети едновременно по Киев на ден. За седмица всичко там ще е в развалини. Кви болници, кви 5 лева

    14:54 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъхъъъъ

    50 5 Отговор
    детска болница в Киев! А детското ресторантче в Москва? А детското парти в Татарстан?

    14:56 11.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чики-Рики

    51 7 Отговор
    Или пък ,, инсценировка,, тип ,, Зеленски,, , нещо като в Буча и на още,,куп,, други места!Класика по ,, украински,,!Ако е руска балистична ракета,едва ли някой ще успее да се скрие в бомбоубежище (под болницата) ! Много е ,,къс,, момента за предупреждение и реакция!

    Коментиран от #21

    14:57 11.08.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    38 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъ":

    А вчерашния удар по хостела в Нижнекамск как се написал, бандеризъм?

    Коментиран от #53

    14:57 11.08.2026

  • 17 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Ние поне си нямаме детска болница.

    14:57 11.08.2026

  • 18 Историк

    8 53 Отговор
    Кръвожадният диктатор Путин 5 години избива и ликвидира държавата Украйна, както сам е казвал, че ще прави това до последния украинец. Това обаче не спира любовта на нашите свирепи и озверели от омраза към Украйна путинолизци без Украйна някога да е направила нещо лошо на България. Те обаче са родолюбци,които искат да спасят страната си,а нашите са национални предатели. Зеленски е истинският смел лидер който се противопоставя на терориста Путин и страхливеца-подма звач агент Краснов- тръмп. Цял свят вижда това.

    Коментиран от #42, #58, #70

    14:59 11.08.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "Дръндрън":

    Истина,само истина от укрите:
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 няма яйца в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 " Уайлдбериз " спря работа
    Хахахахах
    Това е накратко и за Сега само

    15:00 11.08.2026

  • 20 Ами що пък тая

    46 7 Отговор
    детска болница детонира повече от 2 часа,кви са тия деца пълни с барут та тъй експлоадират? Ей наглите укронаzzисти не се спират пред нищо свято,дори и на деца посягат изродите долни.

    15:01 11.08.2026

  • 21 чикиджийрики

    3 14 Отговор

    До коментар #15 от "Чики-Рики":

    снощи инсценираше ли за оргазмите

    15:01 11.08.2026

  • 22 Арес

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    да не получиш разкъсване на януса

    Коментиран от #40

    15:02 11.08.2026

  • 23 русофил

    11 8 Отговор
    прекрасно!

    15:02 11.08.2026

  • 24 Чайко

    6 25 Отговор
    Да видим кой генерал нареди стрелбата по детската болница.

    Коментиран от #26

    15:03 11.08.2026

  • 25 Шин Бет

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "детски болници в Палестина":

    за тебе ще се намерят

    Коментиран от #33

    15:03 11.08.2026

  • 26 Мъдяр

    15 6 Отговор

    До коментар #24 от "Чайко":

    ще получи пратка по DHL

    15:05 11.08.2026

  • 27 Иван 1

    24 6 Отговор
    Това се дъвче от сутринта и никой не се върза на укр, сега се пише отново та дано нещо стане,фалшива новина.

    15:06 11.08.2026

  • 28 Слава на Путин

    11 10 Отговор
    Велика Русия лови педофили в детски болници!

    15:08 11.08.2026

  • 29 Татарлъ

    7 20 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Брадати дечица търси в московските джамии.

    15:09 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Читател

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Трети го ритнал кон, от зъбобол, ял отровни гъби, ремонтирал чипа на руска пералня и тя гръмнала.....

    15:11 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шин Бе, неШин Бе

    9 7 Отговор

    До коментар #25 от "Шин Бет":

    Голям бой ще отнесете да знаеш около стадиона. Макабиту по добре служебно да загубят мен да питаш и да бягат с 200

    Коментиран от #34

    15:14 11.08.2026

  • 34 мажи пар дюхата

    5 8 Отговор

    До коментар #33 от "Шин Бе, неШин Бе":

    с зехтин

    Коментиран от #36

    15:18 11.08.2026

  • 35 Дългият

    20 6 Отговор
    Обаче в подземията на болницата били наредени детски ковьози със среден и ограничен обхват. Изтъркан номер на ВСУ, под цивилни обекти да разполага военни складове и установки. Не им пука.

    15:20 11.08.2026

  • 36 Залозите че няма чфутките да се появят

    10 3 Отговор

    До коментар #34 от "мажи пар дюхата":

    Били 14 към 3 ! Чули го ? И после ЦСКА трябвало да връща парите за билети хахахаха...

    Коментиран от #47

    15:21 11.08.2026

  • 37 НИЩО НОВО

    10 20 Отговор
    По фашистката кремля ТВ от години( ежедневно) коментират кои нации,народи и Етноси трябва да съществуват и кои НЕ !
    Нещо което и Ад олф не си е позволявал! Но за ху ЙЛО педофила и Монголо- ислямската фашистка Секта това е нещо нормално!! Ху йло пе ДАЛА е доказан Масов убиец , извратеняк и социопат!
    Единствено кирката в монголската кратуна го оправя ...

    Коментиран от #41, #49

    15:24 11.08.2026

  • 38 Кривоверен алкаш

    8 18 Отговор
    Вече 5та година крепостните бият по военната промишленост и логистичните центрове,и още не могат да ги унищожат.Или Украйна е много голяма или високоточните бият нискоточно...май е второто..

    Коментиран от #43

    15:28 11.08.2026

  • 39 Руснаците

    18 6 Отговор
    удрят само оръжейни заводи!Детските болници ,сами си ги удрят!

    15:31 11.08.2026

  • 40 Той не,

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Арес":

    но ти от дълголетен опит знаеш за такива разкъсвания по себе си,разбирам от "интелигентното" ти предположение.

    Коментиран от #48

    15:32 11.08.2026

  • 41 Тъпата и бездарна неграмотност, която

    9 4 Отговор

    До коментар #37 от "НИЩО НОВО":

    те е налегнала/дори не можеш да пишеш вярно и правилно/ показва, че си ментално увреден и с рудиментирал орган по рождение, който се намира в кухата кутия на раменете ти.

    15:39 11.08.2026

  • 42 Коко

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Задъхваш се, спри за малко.
    Поеми си въздъх!
    Сега го поеми целия ,точно така!
    По бавно де , лакомник!!!

    15:46 11.08.2026

  • 43 Затворихме ви излаза на

    16 6 Отговор

    До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":

    Черно море и там вече ни подводни дронове ни нищо може да доближи или излезе от пристанищата,които са и без това разрушени. Ракети нямате,балистика ежедневно от руските братя получавате и ви рушат ко4ината скапана,както и на целия ви евроgeysки ко4инярник. А, натези които ги възхваляваш,ти пуснаха дрон и ще те прегазят за нула време.

    15:46 11.08.2026

  • 44 Укротроляга, имаш разсейки от рака.

    5 8 Отговор
    Укротроляга, имаш разсейки от рака.

    Коментиран от #50

    15:51 11.08.2026

  • 45 Лопата с чип

    9 1 Отговор
    Е, пак ли?

    15:52 11.08.2026

  • 46 По стара съветска традиция

    4 13 Отговор
    Ракетите им падат където им падне. Затова Съюзът се целеше не във военните обекти, а в градовете на Щатите, с техните експлоатирани от капитала трудещи се. Цял град се уцелва по-лесно. Та и с детската болница сега. Нищо не се е променило. Ще кажат, че е военен щаб.

    15:53 11.08.2026

  • 47 мажи пар дюхата

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Залозите че няма чфутките да се появят":

    кипаджиите вече платиха тарифата ти

    15:55 11.08.2026

  • 48 тъй е

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Той не,":

    много като теце съм порил

    15:56 11.08.2026

  • 49 И при Сталин дори

    6 7 Отговор

    До коментар #37 от "НИЩО НОВО":

    Не са се заканвали да изтребят пролетариите от всички страни. Тия останаха без морал и срам напълно. Дори Църквата им стана такава, Гундяев написа, написали са му я, книга, войната била Божие дело. Благословено.

    15:57 11.08.2026

  • 50 на иноксовата маса

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Укротроляга, имаш разсейки от рака.":

    студенти да та режат

    15:58 11.08.2026

  • 51 Ъъъ

    10 3 Отговор
    "В същото време в град Запорожие броят на загиналите нарасна на 6...."

    Всички тези цивилни жертви да се пишат на сметката на онези, които през 2022 година напуснаха преговорите в Истанбул.... Търсете сметка от тях, а не се жалвайте, че има загинали.

    16:01 11.08.2026

  • 52 Румен Решетников

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "детски болници в Палестина":

    Скоро и в Матушката ти няма да останат детски болници!

    16:03 11.08.2026

  • 53 Копейкин Костя

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Затова хостела детонира четири часа след удара, щото е хостел...

    16:06 11.08.2026

  • 54 Горски

    9 3 Отговор
    Фашисткият побъркан режим в Киев не се притеснява да използва болници ,училища за цивилен щит на своите военни фабрики и укрития за управления на удари срещу цивилни в Русия. Сега реват по медиите ама свършиха деббилите да им вярват освен кликата начело на ГЕРБ и ППДБ. Да не пропусна Тагарев и урсула. Запада и САЩ излъгаха Русия с разширяването на НАТО, излъгаха Русия с Минските споразумения, излъгаха Русия с Истамбулските споразумения.Ако не го бяха направили - сега война нямаше да има. Бях се притеснил, че скоро не сте писали за българското население в Украйна, което наброявало 15 хил. души. Ама вече ми е по- спокойно. Леко пропускате, че вчера през нощта бандеровците директно удариха с дронове жилищни блокове в Татарстан. Над 30 загинали, които са спяло по това време. А пък още по- преди имаше един, който казваше че украниските деца ще ходят спокойно на училище, а децата на Донбас ще се крият по мазетата на тъмно. Сега как е положението? Децата в украинските болници обикновено са офицери на ВСУ, или НАТО. Зеленко така и не узря до ден днешен ? А защо послуша преди войната Борис Джонсън ? Сега нямаше да има война, но сега не е така. България имаше историческия шанс да бъде освободена поне 50 години по рано от ужасното 500 годишно турско робство, при което за целия период дава над 20 милиона жертви, хиляди български жени стават робини в Турция и раждат хиляди деца и т.н. Когато руските войски навлизат през река Дунав, Франция и Англия принуждават Русия да

    Коментиран от #56

    16:22 11.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Сандо

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ще ставаме свидетели":

    Обикновените хора в Украйна от 2014 година или се радваха,или се правеха че не виждат зверствата на укронацистите в Донбас.Така че нека не ги причисляваме към невинните жертви.И тук спокойно можем да направим аналогия с България,където хората виждат какви ги вършат управляващите и че те докараха държавата ни до тежка,а може би и фатална агония,но продължават тъпо и безотговорно да гласуват за тях.

    Коментиран от #67

    16:29 11.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Смешен журналист

    1 0 Отговор
    Събира информация от Телеграм. Следващата стъпка ще бъде информация от сайтове за възрастни.

    16:58 11.08.2026

  • 62 Григор

    2 2 Отговор
    "Не е получена информация за убити или ранени."
    Тъй! Сега да видим каква беше равносметката от удара срещу средношколско общежитие в Старобелск. Ами ето я: Убити са 21 дечица на възраст между 14 и 18 години.Общо 16 дрона са атакували общежитието на три вълни. Е, кака е? Добре ли е? Ще сравняваме ли, или ще трием? Пред фактите и боговете мълчат!

    Коментиран от #65

    17:08 11.08.2026

  • 63 Руский мир

    2 2 Отговор
    Нищо ново,поредният терористичен акт на Пусин.заради неговите амбиции и глупост измряха над милион. Милиционерче геостратег.

    17:50 11.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Истината

    3 1 Отговор
    А никой не се възмущава когато исраел правеше същото в Палестина, Ливан и Иран

    Коментиран от #68

    17:57 11.08.2026

  • 67 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Сандо":

    Кой свали холандски боинг обикновените хора от Украйна ли? Кой нападна Крим,кой нападна Донбас? Докато руските пловокатори не разпалиха конфликта всичко си беше наред. Донекц беше процъфтяващ град,сега е като останалите руски нужници. Където стъпи руснака всичко е леш.

    17:59 11.08.2026

  • 68 Наско

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Истината":

    Ти какво правиш сега по стар руски принцип вие защо биете негрите? Ами защо нападнаха терористите от Хамаз Израел и убиха и отвлякоха хора? Защо РФ деца и цивилни бомбеше в Сирия? Кой нападна РФ та отиде да убива хора там?

    18:03 11.08.2026

  • 69 Сарьожът

    0 0 Отговор
    Аха ,детска болница за бременни девойки ,ако трябва да бъдем точни

    19:42 11.08.2026

  • 70 Тагарев ,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    То колко евро дари на Братска Ти Украйна ,че толкоз зееш ?

    19:44 11.08.2026

  • 71 Сарьожът

    0 0 Отговор
    Нека бият ,камък върху камък да не остане ,жив украинец бандерист също

    19:46 11.08.2026

  • 72 име

    0 0 Отговор
    Утилизирането на бандери е единственият път към мир.Не трябва да остава жив бандера или негов наследник. Генетично нищо не трябва да продължи да съществува.

    19:50 11.08.2026

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