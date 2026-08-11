Руска ракета порази детска болница в Киев! Според Москва са атакувани военни обекти в украинската столица и Запорожие

При руската атака с балистични ракети тази нощ срещу украинската столица Киев e поразена една от детските болници в града, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението Телеграм на Службата за извънредни ситуации на Украйна. Както по-рано съобщиха столичните власти, в следствие на нападението е избухнал пожар в склад, пише БТА.

Ударени са основите на детската клиника в Шевченковски район. На мястото са зейнали два кратер, прозорците на педиатричното заведение са били изпочупени, повреден е бил и газопровод. По това време децата и персоналът са били в бомбоубежище, уточнява Укринформ. Не е получена информация за убити или ранени.

Пожарът в склада е локализиран на площ от 1200 квадратни метра. На мястото е открит ранен човек, на когото е оказана медицинска помощ.

В същото време в град Запорожие броят на загиналите нарасна на 6, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес.

По думите му руската армия е нанесла "масиран“ удар с ракети и авиобомби, нанасяйки щети на жилищни сгради и градска инфраструктура.

Силите на Москва са атакували и пет района на Днопропетровска област - с дронове и артилерия, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ганжа.

"Трима души са убити“, обяви той в Телеграм, като добави, че сред жертвите има 15-годишно момче.

На свой ред Министерството на отбраната на Русия обяви, че силите му са нанесли групов удар, при който са поразени военни предприятия и логистични центрове в Киев и Запорожие, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха групов удар с високоточни оръжия с наземна база, в резултат от който са поразени предприятия на военната промишленост и транспорто-логистични центрове в градовете Киев и Запорожие", гласи съобщението на военното ведомство в Москва.