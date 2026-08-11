Руска ракета порази детска болница в Киев! Според Москва са атакувани военни обекти в украинската столица и Запорожие

При руската атака с балистични ракети тази нощ срещу украинската столица Киев e поразена една от детските болници в града, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението Телеграм на Службата за извънредни ситуации на Украйна. Както по-рано съобщиха столичните власти, в следствие на нападението е избухнал пожар в склад, пише БТА.
Ударени са основите на детската клиника в Шевченковски район. На мястото са зейнали два кратер, прозорците на педиатричното заведение са били изпочупени, повреден е бил и газопровод. По това време децата и персоналът са били в бомбоубежище, уточнява Укринформ. Не е получена информация за убити или ранени.
Пожарът в склада е локализиран на площ от 1200 квадратни метра. На мястото е открит ранен човек, на когото е оказана медицинска помощ.
В същото време в град Запорожие броят на загиналите нарасна на 6, написа в Телеграм началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес.
По думите му руската армия е нанесла "масиран“ удар с ракети и авиобомби, нанасяйки щети на жилищни сгради и градска инфраструктура.
Силите на Москва са атакували и пет района на Днопропетровска област - с дронове и артилерия, съобщи началникът на местната военна администрация Олександър Ганжа.
"Трима души са убити“, обяви той в Телеграм, като добави, че сред жертвите има 15-годишно момче.
На свой ред Министерството на отбраната на Русия обяви, че силите му са нанесли групов удар, при който са поразени военни предприятия и логистични центрове в Киев и Запорожие, предадоха Ройтерс и ТАСС.
"Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха групов удар с високоточни оръжия с наземна база, в резултат от който са поразени предприятия на военната промишленост и транспорто-логистични центрове в градовете Киев и Запорожие", гласи съобщението на военното ведомство в Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 детски болници в Палестина
Коментиран от #25, #52
14:47 11.08.2026
2 Зевс
Коментиран от #22, #31
14:48 11.08.2026
3 Някой
Коментиран от #29
14:48 11.08.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:50 11.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пак премълчават писарите
14:50 11.08.2026
8 Ще ставаме свидетели
Коментиран от #59
14:51 11.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
14:53 11.08.2026
11 Руската армия
14:54 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ъхъъъъ
14:56 11.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чики-Рики
Коментиран от #21
14:57 11.08.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Ъъъъ":А вчерашния удар по хостела в Нижнекамск как се написал, бандеризъм?
Коментиран от #53
14:57 11.08.2026
17 Последния Софиянец
14:57 11.08.2026
18 Историк
Коментиран от #42, #58, #70
14:59 11.08.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Дръндрън":Истина,само истина от укрите:
Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 няма яйца в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 " Уайлдбериз " спря работа
Хахахахах
Това е накратко и за Сега само
15:00 11.08.2026
20 Ами що пък тая
15:01 11.08.2026
21 чикиджийрики
До коментар #15 от "Чики-Рики":снощи инсценираше ли за оргазмите
15:01 11.08.2026
22 Арес
До коментар #2 от "Зевс":да не получиш разкъсване на януса
Коментиран от #40
15:02 11.08.2026
23 русофил
15:02 11.08.2026
24 Чайко
Коментиран от #26
15:03 11.08.2026
25 Шин Бет
До коментар #1 от "детски болници в Палестина":за тебе ще се намерят
Коментиран от #33
15:03 11.08.2026
26 Мъдяр
До коментар #24 от "Чайко":ще получи пратка по DHL
15:05 11.08.2026
27 Иван 1
15:06 11.08.2026
28 Слава на Путин
15:08 11.08.2026
29 Татарлъ
До коментар #3 от "Някой":Брадати дечица търси в московските джамии.
15:09 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Читател
До коментар #2 от "Зевс":Трети го ритнал кон, от зъбобол, ял отровни гъби, ремонтирал чипа на руска пералня и тя гръмнала.....
15:11 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Шин Бе, неШин Бе
До коментар #25 от "Шин Бет":Голям бой ще отнесете да знаеш около стадиона. Макабиту по добре служебно да загубят мен да питаш и да бягат с 200
Коментиран от #34
15:14 11.08.2026
34 мажи пар дюхата
До коментар #33 от "Шин Бе, неШин Бе":с зехтин
Коментиран от #36
15:18 11.08.2026
35 Дългият
15:20 11.08.2026
36 Залозите че няма чфутките да се появят
До коментар #34 от "мажи пар дюхата":Били 14 към 3 ! Чули го ? И после ЦСКА трябвало да връща парите за билети хахахаха...
Коментиран от #47
15:21 11.08.2026
37 НИЩО НОВО
Нещо което и Ад олф не си е позволявал! Но за ху ЙЛО педофила и Монголо- ислямската фашистка Секта това е нещо нормално!! Ху йло пе ДАЛА е доказан Масов убиец , извратеняк и социопат!
Единствено кирката в монголската кратуна го оправя ...
Коментиран от #41, #49
15:24 11.08.2026
38 Кривоверен алкаш
Коментиран от #43
15:28 11.08.2026
39 Руснаците
15:31 11.08.2026
40 Той не,
До коментар #22 от "Арес":но ти от дълголетен опит знаеш за такива разкъсвания по себе си,разбирам от "интелигентното" ти предположение.
Коментиран от #48
15:32 11.08.2026
41 Тъпата и бездарна неграмотност, която
До коментар #37 от "НИЩО НОВО":те е налегнала/дори не можеш да пишеш вярно и правилно/ показва, че си ментално увреден и с рудиментирал орган по рождение, който се намира в кухата кутия на раменете ти.
15:39 11.08.2026
42 Коко
До коментар #18 от "Историк":Задъхваш се, спри за малко.
Поеми си въздъх!
Сега го поеми целия ,точно така!
По бавно де , лакомник!!!
15:46 11.08.2026
43 Затворихме ви излаза на
До коментар #38 от "Кривоверен алкаш":Черно море и там вече ни подводни дронове ни нищо може да доближи или излезе от пристанищата,които са и без това разрушени. Ракети нямате,балистика ежедневно от руските братя получавате и ви рушат ко4ината скапана,както и на целия ви евроgeysки ко4инярник. А, натези които ги възхваляваш,ти пуснаха дрон и ще те прегазят за нула време.
15:46 11.08.2026
44 Укротроляга, имаш разсейки от рака.
Коментиран от #50
15:51 11.08.2026
45 Лопата с чип
15:52 11.08.2026
46 По стара съветска традиция
15:53 11.08.2026
47 мажи пар дюхата
До коментар #36 от "Залозите че няма чфутките да се появят":кипаджиите вече платиха тарифата ти
15:55 11.08.2026
48 тъй е
До коментар #40 от "Той не,":много като теце съм порил
15:56 11.08.2026
49 И при Сталин дори
До коментар #37 от "НИЩО НОВО":Не са се заканвали да изтребят пролетариите от всички страни. Тия останаха без морал и срам напълно. Дори Църквата им стана такава, Гундяев написа, написали са му я, книга, войната била Божие дело. Благословено.
15:57 11.08.2026
50 на иноксовата маса
До коментар #44 от "Укротроляга, имаш разсейки от рака.":студенти да та режат
15:58 11.08.2026
51 Ъъъ
Всички тези цивилни жертви да се пишат на сметката на онези, които през 2022 година напуснаха преговорите в Истанбул.... Търсете сметка от тях, а не се жалвайте, че има загинали.
16:01 11.08.2026
52 Румен Решетников
До коментар #1 от "детски болници в Палестина":Скоро и в Матушката ти няма да останат детски болници!
16:03 11.08.2026
53 Копейкин Костя
До коментар #16 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Затова хостела детонира четири часа след удара, щото е хостел...
16:06 11.08.2026
54 Горски
Коментиран от #56
16:22 11.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Сандо
До коментар #8 от "Ще ставаме свидетели":Обикновените хора в Украйна от 2014 година или се радваха,или се правеха че не виждат зверствата на укронацистите в Донбас.Така че нека не ги причисляваме към невинните жертви.И тук спокойно можем да направим аналогия с България,където хората виждат какви ги вършат управляващите и че те докараха държавата ни до тежка,а може би и фатална агония,но продължават тъпо и безотговорно да гласуват за тях.
Коментиран от #67
16:29 11.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Смешен журналист
16:58 11.08.2026
62 Григор
Тъй! Сега да видим каква беше равносметката от удара срещу средношколско общежитие в Старобелск. Ами ето я: Убити са 21 дечица на възраст между 14 и 18 години.Общо 16 дрона са атакували общежитието на три вълни. Е, кака е? Добре ли е? Ще сравняваме ли, или ще трием? Пред фактите и боговете мълчат!
Коментиран от #65
17:08 11.08.2026
63 Руский мир
17:50 11.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Истината
Коментиран от #68
17:57 11.08.2026
67 Факти
До коментар #59 от "Сандо":Кой свали холандски боинг обикновените хора от Украйна ли? Кой нападна Крим,кой нападна Донбас? Докато руските пловокатори не разпалиха конфликта всичко си беше наред. Донекц беше процъфтяващ град,сега е като останалите руски нужници. Където стъпи руснака всичко е леш.
17:59 11.08.2026
68 Наско
До коментар #66 от "Истината":Ти какво правиш сега по стар руски принцип вие защо биете негрите? Ами защо нападнаха терористите от Хамаз Израел и убиха и отвлякоха хора? Защо РФ деца и цивилни бомбеше в Сирия? Кой нападна РФ та отиде да убива хора там?
18:03 11.08.2026
69 Сарьожът
19:42 11.08.2026
70 Тагарев ,
До коментар #18 от "Историк":То колко евро дари на Братска Ти Украйна ,че толкоз зееш ?
19:44 11.08.2026
71 Сарьожът
19:46 11.08.2026
72 име
19:50 11.08.2026