Три реактора на френска атомна централа бяха спрени заради пасажи от медузи

Три реактора във френската атомна електроцентрала „Гравлин“ (Gravelines) бяха спрени късно в понеделник заради масово струпване на медузи, съобщи операторът Е Де Еф (EDF), цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Заради нашествието са изключени реактори 2, 3 и 4, а мощността на реактор 1 е ограничена до 50 на сто като превантивна мярка. Реактор 5 вече е бил спрян за планова поддръжка, а реактор 6 продължава да работи с пълна мощност.

Централата в Северна Франция е една от най-големите в страната и се охлажда чрез канал, свързан със Северно море. Шестте ѝ реактора са с мощност по 900 мегавата, или общо 5,4 гигавата.

Мерките са въведени, след като през миналата година цялата централа беше спряна заради подобен инцидент. Оттогава Е Де Еф е въвела нови системи за наблюдение и методи за улавяне на медузи, за да предотвратява или ограничава подобни случаи.

Компанията е монтирала стационарни камери при входните канали и филтърните барабани, за да засича възможни запушвания възможно най-рано, заяви инженер пред Ройтерс.

Е Де Еф работи и с френска риболовна организация и морска спасителна служба, които следят за струпвания на медузи и могат да подадат сигнал за целенасочени операции по улавянето им, преди да достигнат централата.

Риболовни кораби са били изпратени още в събота след първоначален сигнал, което е ограничило ефекта от струпването. Медузите, които вече са достигнали централата, се отстраняват с вакуумни машини.

По данни на Е Де Еф нови медузи вече не пристигат и почистването е към края си, което би трябвало да позволи бързо възобновяване на работата на спрените реактори.

Ситуацията не оказва влияние върху безопасността на централата, персонала или околната среда, посочи компанията.

Учените предупреждават, че подобни случаи може да зачестят заради фактори като глобалното затопляне, навлизането на инвазивни видове, загубата на местообитания на естествени хищници и прекомерния риболов.

Е Де Еф едновременно се сблъсква и с ограничения в работата на други ядрени реактори заради високите температури, докато Франция очаква петата гореща вълна за годината да се засили през седмицата и допълнително да ограничи производството на ядрена енергия.