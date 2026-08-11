Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от земетресението в Колумбия

Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от земетресението в Колумбия

11 Август, 2026 16:45 637 9

  • ватикан-
  • папа лъв-
  • земетресение-
  • колумбия

Ватиканът съобщи, че папата се е помолил за вечния покой на загиналите и за бързото възстановяване на пострадалите

Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от земетресението в Колумбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от тежкото земетресение, което разтърси Колумбия и причини смъртта на най-малко 169 души. Ватиканът съобщи за реакцията на Светия отец ден след мощния трус с магнитуд 7,4, който засегна няколко района на южноамериканската страна, предава БТА.

В послание до архиепископа на Картахена Франсиско Хавиер Мунера Корея държавният секретар на Ватикана Пиетро Паролин предаде съболезнованията и молитвите на папата към засегнатите от трагедията.

„Светият отец, дълбоко натъжен, научавайки болезнената новина за земетресението, което засегна тежко няколко района на Колумбия“, е отправил молитви за вечния покой на починалите и се е помолил за бързото възстановяване на хората, засегнати от бедствието.

Земетресението с магнитуд 7,4 е причинило значителен брой жертви в страната. По последни данни, посочени в предоставения материал, най-малко 169 души са загинали. В същото време има опасения, че още хора може да се намират под развалините на рухнали при труса постройки.

Мащабът на трагедията предизвика реакция от страна на Ватикана, като папа Лъв XIV изрази съпричастност към семействата на загиналите и към всички хора, засегнати от природното бедствие.

В своето послание папата отправя молитва за вечния покой на жертвите. Той също така се моли за бързото възстановяване на пострадалите, които са били засегнати от разрушенията и последиците от земетресението.

Реакцията на Ватикана идва в момент, когато вниманието е насочено към последствията от мощния трус и към съдбата на хората, които все още могат да се намират под разрушените сгради.

Земетресението засегна няколко района на Колумбия, като мащабът на човешките жертви показва сериозността на природното бедствие. Опасенията за затрупани хора допълнително увеличават тревогата около ситуацията и необходимостта от продължаване на спасителните действия.

За католическата общност в Колумбия посланието на папата е знак за солидарност в момент на тежко изпитание. Лъв XIV изразява не само съболезнования към близките на загиналите, но и надежда за възстановяване на хората, които са преживели бедствието.

Земетресението отново поставя на преден план тежките последици, които природните бедствия могат да имат за населението. В случая с Колумбия броят на жертвите вече е значителен, а опасенията за още затрупани хора показват, че пълният размер на трагедията все още може да не е изяснен.

На този фон папа Лъв XIV призовава чрез своето послание към молитва за загиналите и към подкрепа за пострадалите. Ватиканът предаде неговата позиция чрез държавния секретар Пиетро Паролин в писмото до архиепископа на Картахена.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 със смирение

    6 2 Отговор
    Макар и с длъжност божи намесник на земята, не му приляга да се бърка в божите наказания за грешните.

    16:49 11.08.2026

  • 2 хехе

    6 1 Отговор
    Като е толкова натъжен да бръкне в папската хазна и да дари някой друг милион на бедстващите.

    Коментиран от #5, #9

    16:49 11.08.2026

  • 3 Той може да е натъжен ама

    4 1 Отговор
    Господ си знае работата. Сигурно са развалили качеството на белото и си ги наказва за стореното.

    16:52 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 материалното е низвергнато

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Ей, това предложение направо ще го накара да се разридае от тъга.

    16:53 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛООО ХОДЖАТАА

    6 0 Отговор
    КО ПРАИМ С ГАЗА.

    16:54 11.08.2026

  • 8 Гост666

    2 0 Отговор
    Не да се Молина да прати пари и помощи ,молитвите нищо не правят ,

    17:22 11.08.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Поповете нямат ръка за даване. Само за вземане. А Ватикана, най-вече .

    17:31 11.08.2026