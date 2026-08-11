Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от земетресението в Колумбия

Папа Лъв XIV е „дълбоко натъжен“ от тежкото земетресение, което разтърси Колумбия и причини смъртта на най-малко 169 души. Ватиканът съобщи за реакцията на Светия отец ден след мощния трус с магнитуд 7,4, който засегна няколко района на южноамериканската страна, предава БТА.

В послание до архиепископа на Картахена Франсиско Хавиер Мунера Корея държавният секретар на Ватикана Пиетро Паролин предаде съболезнованията и молитвите на папата към засегнатите от трагедията.

„Светият отец, дълбоко натъжен, научавайки болезнената новина за земетресението, което засегна тежко няколко района на Колумбия“, е отправил молитви за вечния покой на починалите и се е помолил за бързото възстановяване на хората, засегнати от бедствието.

Земетресението с магнитуд 7,4 е причинило значителен брой жертви в страната. По последни данни, посочени в предоставения материал, най-малко 169 души са загинали. В същото време има опасения, че още хора може да се намират под развалините на рухнали при труса постройки.

Мащабът на трагедията предизвика реакция от страна на Ватикана, като папа Лъв XIV изрази съпричастност към семействата на загиналите и към всички хора, засегнати от природното бедствие.

В своето послание папата отправя молитва за вечния покой на жертвите. Той също така се моли за бързото възстановяване на пострадалите, които са били засегнати от разрушенията и последиците от земетресението.

Реакцията на Ватикана идва в момент, когато вниманието е насочено към последствията от мощния трус и към съдбата на хората, които все още могат да се намират под разрушените сгради.

Земетресението засегна няколко района на Колумбия, като мащабът на човешките жертви показва сериозността на природното бедствие. Опасенията за затрупани хора допълнително увеличават тревогата около ситуацията и необходимостта от продължаване на спасителните действия.

За католическата общност в Колумбия посланието на папата е знак за солидарност в момент на тежко изпитание. Лъв XIV изразява не само съболезнования към близките на загиналите, но и надежда за възстановяване на хората, които са преживели бедствието.

Земетресението отново поставя на преден план тежките последици, които природните бедствия могат да имат за населението. В случая с Колумбия броят на жертвите вече е значителен, а опасенията за още затрупани хора показват, че пълният размер на трагедията все още може да не е изяснен.

На този фон папа Лъв XIV призовава чрез своето послание към молитва за загиналите и към подкрепа за пострадалите. Ватиканът предаде неговата позиция чрез държавния секретар Пиетро Паролин в писмото до архиепископа на Картахена.