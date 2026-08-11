Двама руснаци са задържани край дома на шефа на Saab в Швеция

Двама руски граждани са били задържани в Швеция, след като са лагерували в непосредствена близост до дома на изпълнителния директор на отбранителната компания Saab Микаел Йохансон, съобщава Укринформ, предава Фокус.
Задържаните са разпънали палатка край имота на охраняваното лице и са използвали радиостанции. Пред органите на реда двамата са обяснили присъствието си с твърдението, че са отишли на риболов.
Случаят привлича внимание заради самоличността на човека, в близост до чийто дом са се намирали двамата руснаци. Микаел Йохансон е изпълнителен директор на Saab - шведска отбранителна компания, която произвежда свръхзвуковите многоцелеви изтребители Gripen.
Присъствието на двама чужди граждани, лагеруващи в непосредствена близост до дома на ръководител на компания от отбранителния сектор, както и използването на радиостанции, е довело до намесата на шведските органи.
Към момента срещу двамата е започнала процедура за депортирането им в Русия. В предоставената информация не се посочва те да са обвинени в конкретно престъпление или да е установено, че са извършвали шпионска дейност.
Според информация на местни медии двамата открито са се противопоставяли на войната в Украйна. Въпреки това срещу тях продължава процедурата, която може да доведе до връщането им в Русия.
Случаят се развива на фона на повишеното внимание към сигурността около отбранителната индустрия и хората, заемащи ключови позиции в нея. Saab е една от важните шведски компании в сектора на отбраната, а сред произвежданите от нея системи са изтребителите Gripen.
Задържането на двамата руски граждани поставя въпроси около причините за присъствието им в непосредствена близост до дома на Йохансон. В същото време обяснението им пред полицията е, че са били там за риболов.
Засега предоставената информация не съдържа данни за конкретни действия, извършени от двамата, извън лагеруването край имота и използването на радиостанции. Не е посочено и какви допълнителни доказателства са събрали шведските власти във връзка със случая.
Процедурата за депортиране показва, че шведските власти са предприели действия спрямо двамата руснаци, но окончателното развитие на случая предстои да бъде изяснено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
Коментиран от #2, #17, #24, #28, #42, #50
16:56 11.08.2026
2 Българин
До коментар #1 от "Читател":То не случайно Швеция си е Швеция, а България нещо друго.
Коментиран от #5, #43, #44
16:58 11.08.2026
3 Малеее-е ! 🤢
16:58 11.08.2026
4 зИленски
МОЖЕ ДА ГУБИМ ТЕРИТОРИЯ ВСЕКИ ДЕН , НО С ИНФОТО СМЕ НА "6"
16:58 11.08.2026
5 Българин 🇧🇬
До коментар #2 от "Българин":Някой спира ли те ? Заминавай за Швецив !
17:00 11.08.2026
6 Някоя друга
Коментиран от #11
17:00 11.08.2026
7 Някой
Освен това бяха поне 2 СААБ и за самолетите е отделен от за други. Грипените са измислени да заменят Ф-16, че са били твърде скъпи на Щвеция. Все пак Ф-16 е с първи полет 20 януари 1974 - преди повече от половин век.
Правилният въпрос е, каква полза ще имат руснаците от това да подслушват шеф на СААБ. Онези просто правят бизнес. Като ако бе приета офертата на СААБ, можеха неща да се произвеждат тук и ние да печелим - най-малкото от данъци.
17:01 11.08.2026
8 иван костов
17:02 11.08.2026
9 Най-добрата ватенка
17:03 11.08.2026
10 Ганя Путинофила
17:04 11.08.2026
11 Веднага
До коментар #6 от "Някоя друга":Под леглото на байТанас (ДСБ) живеят руснаци, много! Затова байТанас сънува и навсякъде вижда руснаци, които искат да го изядат!🤥
17:05 11.08.2026
12 Знаех си
Коментиран от #16
17:05 11.08.2026
13 арбалета 🎯
17:08 11.08.2026
14 Особености на националния риболов
Сетих се за филма "Особенности Русской Рыбалки" 😂
17:10 11.08.2026
15 Рибари от КГБ
17:10 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 не може да бъде
До коментар #1 от "Читател":Това е крайно недостатъчно-трябва да проверяват под леглата под масите в гардеробите и тоалетните !?
17:14 11.08.2026
18 граждански патрул
17:14 11.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цък
17:15 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Демократ
17:17 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха ха ха
До коментар #1 от "Читател":Много е наивно да се вярва, че са отишли за риба офицери от ФСБ.
17:17 11.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фотьо
17:19 11.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 П Р А В И Л Н О!!!
До коментар #1 от "Читател":В Русия в реките и езерата има по-хубави риби, слуката е по-голяма…изобщо матушката е къде, къде по-хубава от някаква си Швеция!!!
17:21 11.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 СЛАВА ГЕРОИАМ УКРАИНЕ СЛАВА СЛАВА
До коментар #29 от "зелен белоноско":ПУШИЯ изпуши твая МАТЕРА.. тоге
Коментиран от #31
17:22 11.08.2026
31 зелен белоноско
До коментар #30 от "СЛАВА ГЕРОИАМ УКРАИНЕ СЛАВА СЛАВА":Не обръщам внимание на натрапници , пришълци и готованци в страната ни ! Понимаеш ?! Чемодан , вокзал и ....на укрия ! ! !
17:25 11.08.2026
32 Никой
Коментиран от #34
17:28 11.08.2026
33 не може да бъде
17:29 11.08.2026
34 кух ,
До коментар #32 от "Никой":А за ,,Баба Алино ,, във Варна нищо не казваш ...Щраус , мамин , сладък ...
Коментиран от #37
17:30 11.08.2026
35 Двама руснаци
Коментиран от #36
17:30 11.08.2026
36 арбалета 🎯
До коментар #35 от "Двама руснаци":И няма да са само двама руснаците ...
17:33 11.08.2026
37 Гресирана ватенка
До коментар #34 от "кух ,":А ти що си го слагаш в гьiza😁
Коментиран от #40
17:34 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 кух ,
До коментар #37 от "Гресирана ватенка":Щот така ми е гот ! Ти какво чакаш - пробвай , може и на теб да ти хареса !
17:43 11.08.2026
41 Фори
17:48 11.08.2026
42 Отиде им отпуската..
До коментар #1 от "Читател":Петров и Баширов решили да разпуснат сред природата в екологична Швеция, но не би..
17:54 11.08.2026
43 И Швеция както целия запад
До коментар #2 от "Българин":не е вече това което беше.
Преди имаше шведска стомана, Ериксон, Електролукс, Скайп, шведски маси, Волво, СААБ, АВВА, Роксет....а сега има само Грета Тунберг.
Коментиран от #45, #46
17:56 11.08.2026
44 Шведска маса
До коментар #2 от "Българин":Опънали хората палатка, голяма работа, аму жега е.. малко да разпуснат, че ги чака руска зима
17:57 11.08.2026
45 И шведските тройки
До коментар #43 от "И Швеция както целия запад":не са това което бяха.
17:59 11.08.2026
46 Читател
До коментар #43 от "И Швеция както целия запад":Абсолютно съм съгласен с теб браво.
18:05 11.08.2026
47 Ха ХаХа
Само ненормални могат да нарекат това шпионаж.
Сигурно Христо Грозев ги консултира
18:11 11.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Наритай руснак
До коментар #1 от "Читател":Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!
Коментиран от #52
18:26 11.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тунгус от Сибир
До коментар #50 от "Наритай руснак":Скоро си при нас мазньок и ще ти се радваме
18:30 11.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Медведев
18:38 11.08.2026
55 Биби
18:57 11.08.2026