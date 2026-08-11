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Двама руснаци са задържани край дома на шефа на Saab в Швеция

Двама руснаци са задържани край дома на шефа на Saab в Швеция

11 Август, 2026 16:54 1 651 55

  • швеция-
  • руснаци-
  • задържани-
  • saab

Мъжете са лагерували в непосредствена близост до имота на изпълнителния директор на отбранителната компания и са използвали радиостанции

Двама руснаци са задържани край дома на шефа на Saab в Швеция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама руски граждани са били задържани в Швеция, след като са лагерували в непосредствена близост до дома на изпълнителния директор на отбранителната компания Saab Микаел Йохансон, съобщава Укринформ, предава Фокус.

Задържаните са разпънали палатка край имота на охраняваното лице и са използвали радиостанции. Пред органите на реда двамата са обяснили присъствието си с твърдението, че са отишли на риболов.

Случаят привлича внимание заради самоличността на човека, в близост до чийто дом са се намирали двамата руснаци. Микаел Йохансон е изпълнителен директор на Saab - шведска отбранителна компания, която произвежда свръхзвуковите многоцелеви изтребители Gripen.

Присъствието на двама чужди граждани, лагеруващи в непосредствена близост до дома на ръководител на компания от отбранителния сектор, както и използването на радиостанции, е довело до намесата на шведските органи.

Към момента срещу двамата е започнала процедура за депортирането им в Русия. В предоставената информация не се посочва те да са обвинени в конкретно престъпление или да е установено, че са извършвали шпионска дейност.

Според информация на местни медии двамата открито са се противопоставяли на войната в Украйна. Въпреки това срещу тях продължава процедурата, която може да доведе до връщането им в Русия.

Случаят се развива на фона на повишеното внимание към сигурността около отбранителната индустрия и хората, заемащи ключови позиции в нея. Saab е една от важните шведски компании в сектора на отбраната, а сред произвежданите от нея системи са изтребителите Gripen.

Задържането на двамата руски граждани поставя въпроси около причините за присъствието им в непосредствена близост до дома на Йохансон. В същото време обяснението им пред полицията е, че са били там за риболов.

Засега предоставената информация не съдържа данни за конкретни действия, извършени от двамата, извън лагеруването край имота и използването на радиостанции. Не е посочено и какви допълнителни доказателства са събрали шведските власти във връзка със случая.

Процедурата за депортиране показва, че шведските власти са предприели действия спрямо двамата руснаци, но окончателното развитие на случая предстои да бъде изяснено.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    51 11 Отговор
    Отиваш на риба и те арестуват защото си руснак.Страх лозе пази.

    Коментиран от #2, #17, #24, #28, #42, #50

    16:56 11.08.2026

  • 2 Българин

    13 33 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    То не случайно Швеция си е Швеция, а България нещо друго.

    Коментиран от #5, #43, #44

    16:58 11.08.2026

  • 3 Малеее-е ! 🤢

    41 10 Отговор
    Страх тресе атлантическия алианс ! Голямо шубе !

    16:58 11.08.2026

  • 4 зИленски

    27 4 Отговор
    НАШ Е ПАК ИЗТОЧНИКА
    МОЖЕ ДА ГУБИМ ТЕРИТОРИЯ ВСЕКИ ДЕН , НО С ИНФОТО СМЕ НА "6"

    16:58 11.08.2026

  • 5 Българин 🇧🇬

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Някой спира ли те ? Заминавай за Швецив !

    17:00 11.08.2026

  • 6 Някоя друга

    27 5 Отговор
    простотия да ни споделите.

    Коментиран от #11

    17:00 11.08.2026

  • 7 Някой

    18 3 Отговор
    Грипените на СААБ нали не отговаряли на НАТО-вските стандартни, както ни натякваха, нищо че редовно си летят заедно с Ф-ките и половината ракети закачаеми за Ф-ките се закачат и на Грипен. Тук дойде преди директор на Локхийд мартин и го питаха дали Ф-16 отговаря на НАТО-вските стандарти и той каза, че не знае какво точно визират под това. После го научиха какви да ги дрънка.
    Освен това бяха поне 2 СААБ и за самолетите е отделен от за други. Грипените са измислени да заменят Ф-16, че са били твърде скъпи на Щвеция. Все пак Ф-16 е с първи полет 20 януари 1974 - преди повече от половин век.
    Правилният въпрос е, каква полза ще имат руснаците от това да подслушват шеф на СААБ. Онези просто правят бизнес. Като ако бе приета офертата на СААБ, можеха неща да се произвеждат тук и ние да печелим - най-малкото от данъци.

    17:01 11.08.2026

  • 8 иван костов

    30 3 Отговор
    Покрай домът на Гебрев не са забелязани руснаци! ЗАСЕГА!😁

    17:02 11.08.2026

  • 9 Най-добрата ватенка

    10 27 Отговор
    Е опушената ватенка

    17:03 11.08.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    10 24 Отговор
    Навсякъде задържат маскали, само в територията, не.

    17:04 11.08.2026

  • 11 Веднага

    26 4 Отговор

    До коментар #6 от "Някоя друга":

    Под леглото на байТанас (ДСБ) живеят руснаци, много! Затова байТанас сънува и навсякъде вижда руснаци, които искат да го изядат!🤥

    17:05 11.08.2026

  • 12 Знаех си

    18 4 Отговор
    Аз че Бсширов и Петров пак ще тръгнат по Европа! Този път за Швеция да откраднат изпълнителният директор на СААБ! Ще го водят в Русия да им покаже как да правят коли.

    Коментиран от #16

    17:05 11.08.2026

  • 13 арбалета 🎯

    18 7 Отговор
    Ще ги пуснат и хоро ще играят ...Тъпите шведи намерили кого да задържат ...

    17:08 11.08.2026

  • 14 Особености на националния риболов

    18 5 Отговор
    Човек и за риба не може да иде вече без някой истеричен евроатлантик да не се разписка😅
    Сетих се за филма "Особенности Русской Рыбалки" 😂

    17:10 11.08.2026

  • 15 Рибари от КГБ

    11 5 Отговор
    с тротил, а може и новичок да им се намира

    17:10 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 не може да бъде

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Това е крайно недостатъчно-трябва да проверяват под леглата под масите в гардеробите и тоалетните !?

    17:14 11.08.2026

  • 18 граждански патрул

    9 5 Отговор
    Колко дрона са намерили в тях, колко тона тротил? ОлииЙ шашардисах се! Почвам да обикалям махалата да търся руснаци, срещна ли ги...размахвам белите килоти на тъщата!

    17:14 11.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цък

    9 4 Отговор
    Това е гавра с читателите.

    17:15 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Демократ

    10 3 Отговор
    кой изобщо ги е пуснал в Швеция

    17:17 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Много е наивно да се вярва, че са отишли за риба офицери от ФСБ.

    17:17 11.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фотьо

    2 4 Отговор
    Баали ли са ги?

    17:19 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 П Р А В И Л Н О!!!

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    В Русия в реките и езерата има по-хубави риби, слуката е по-голяма…изобщо матушката е къде, къде по-хубава от някаква си Швеция!!!

    17:21 11.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СЛАВА ГЕРОИАМ УКРАИНЕ СЛАВА СЛАВА

    4 9 Отговор

    До коментар #29 от "зелен белоноско":

    ПУШИЯ изпуши твая МАТЕРА.. тоге

    Коментиран от #31

    17:22 11.08.2026

  • 31 зелен белоноско

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "СЛАВА ГЕРОИАМ УКРАИНЕ СЛАВА СЛАВА":

    Не обръщам внимание на натрапници , пришълци и готованци в страната ни ! Понимаеш ?! Чемодан , вокзал и ....на укрия ! ! !

    17:25 11.08.2026

  • 32 Никой

    6 7 Отговор
    Руски тероризъм . Това в с. Белица какво е ? ДАНС трябва да го прекръстят на ДЕНС . България е най разгащения двор за блатни " курортисти " .

    Коментиран от #34

    17:28 11.08.2026

  • 33 не може да бъде

    10 3 Отговор
    В Швеция има големи подозрения че Карлсон който живее на покрива също е руски агент и е крайно време да го експулсират !?...Сега не знам какъв е тоя панически страх това не е нормално ...мисля си какво ще стане ако действително дойдат руснаците...както беше в онзи виц за германската баба с трите тоалетни -златна сребърна и порцеланова... като влязъл руският войник в къщата тя се наакала в коридора....!?

    17:29 11.08.2026

  • 34 кух ,

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    А за ,,Баба Алино ,, във Варна нищо не казваш ...Щраус , мамин , сладък ...

    Коментиран от #37

    17:30 11.08.2026

  • 35 Двама руснаци

    8 3 Отговор
    с надървени кураци искат да праскат шведски педераци

    Коментиран от #36

    17:30 11.08.2026

  • 36 арбалета 🎯

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Двама руснаци":

    И няма да са само двама руснаците ...

    17:33 11.08.2026

  • 37 Гресирана ватенка

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "кух ,":

    А ти що си го слагаш в гьiza😁

    Коментиран от #40

    17:34 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 кух ,

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Гресирана ватенка":

    Щот така ми е гот ! Ти какво чакаш - пробвай , може и на теб да ти хареса !

    17:43 11.08.2026

  • 41 Фори

    5 4 Отговор
    Всички руснаци в чужбина са агенти на КГБ със задача. Живеещите постоянно са спящи диверсионни клетки. Трябва да се издигне желязна завеса.

    17:48 11.08.2026

  • 42 Отиде им отпуската..

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Петров и Баширов решили да разпуснат сред природата в екологична Швеция, но не би..

    17:54 11.08.2026

  • 43 И Швеция както целия запад

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    не е вече това което беше.
    Преди имаше шведска стомана, Ериксон, Електролукс, Скайп, шведски маси, Волво, СААБ, АВВА, Роксет....а сега има само Грета Тунберг.

    Коментиран от #45, #46

    17:56 11.08.2026

  • 44 Шведска маса

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Опънали хората палатка, голяма работа, аму жега е.. малко да разпуснат, че ги чака руска зима

    17:57 11.08.2026

  • 45 И шведските тройки

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "И Швеция както целия запад":

    не са това което бяха.

    17:59 11.08.2026

  • 46 Читател

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "И Швеция както целия запад":

    Абсолютно съм съгласен с теб браво.

    18:05 11.08.2026

  • 47 Ха ХаХа

    7 4 Отговор
    Шпионите разпънати палатка до обекта за шпионаж.
    Само ненормални могат да нарекат това шпионаж.
    Сигурно Христо Грозев ги консултира

    18:11 11.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Наритай руснак

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване!

    Коментиран от #52

    18:26 11.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тунгус от Сибир

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Наритай руснак":

    Скоро си при нас мазньок и ще ти се радваме

    18:30 11.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Медведев

    4 1 Отговор
    Швеция е република от Руската Федерация!

    18:38 11.08.2026

  • 55 Биби

    2 0 Отговор
    Чапай пратил Петка да разбере дали новата секретарка Дуся се кове. След две минути Петка се връща и докладва каде Дуся се дрънди са сигурнос! Одкаде бе Петка разбра- ми еде риба одговорил оня! Е и? Ми шо еде риба пие вода! Е и? Ми шом пие вода значи чишка! Е и? Ми шом чишка значи има вулва и се кове.

    18:57 11.08.2026

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