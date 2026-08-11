Двама руснаци са задържани край дома на шефа на Saab в Швеция

Двама руски граждани са били задържани в Швеция, след като са лагерували в непосредствена близост до дома на изпълнителния директор на отбранителната компания Saab Микаел Йохансон, съобщава Укринформ, предава Фокус.

Задържаните са разпънали палатка край имота на охраняваното лице и са използвали радиостанции. Пред органите на реда двамата са обяснили присъствието си с твърдението, че са отишли на риболов.

Случаят привлича внимание заради самоличността на човека, в близост до чийто дом са се намирали двамата руснаци. Микаел Йохансон е изпълнителен директор на Saab - шведска отбранителна компания, която произвежда свръхзвуковите многоцелеви изтребители Gripen.

Присъствието на двама чужди граждани, лагеруващи в непосредствена близост до дома на ръководител на компания от отбранителния сектор, както и използването на радиостанции, е довело до намесата на шведските органи.

Към момента срещу двамата е започнала процедура за депортирането им в Русия. В предоставената информация не се посочва те да са обвинени в конкретно престъпление или да е установено, че са извършвали шпионска дейност.

Според информация на местни медии двамата открито са се противопоставяли на войната в Украйна. Въпреки това срещу тях продължава процедурата, която може да доведе до връщането им в Русия.

Случаят се развива на фона на повишеното внимание към сигурността около отбранителната индустрия и хората, заемащи ключови позиции в нея. Saab е една от важните шведски компании в сектора на отбраната, а сред произвежданите от нея системи са изтребителите Gripen.

Задържането на двамата руски граждани поставя въпроси около причините за присъствието им в непосредствена близост до дома на Йохансон. В същото време обяснението им пред полицията е, че са били там за риболов.

Засега предоставената информация не съдържа данни за конкретни действия, извършени от двамата, извън лагеруването край имота и използването на радиостанции. Не е посочено и какви допълнителни доказателства са събрали шведските власти във връзка със случая.

Процедурата за депортиране показва, че шведските власти са предприели действия спрямо двамата руснаци, но окончателното развитие на случая предстои да бъде изяснено.