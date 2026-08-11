Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Турско издание: България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери

Турско издание: България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери

11 Август, 2026 15:22 2 233 48

  • туризъм-
  • турция-
  • пенсионери-
  • туристи-
  • българия-
  • почивка

Турски граждани, установили се в български градове като Русе и Пловдив, отбелязват като предимства по-малкото задръствания и шум в сравнение с големите турски градове

Турско издание: България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери, търсещи по-спокоен начин на живот, относително ниски разходи и възможност да живеят в страна от Европейския съюз, пише турското издание „Търкиш пост“, цитирано от БТА.

Сред основните фактори за избора на България в публикацията са посочени конкретно близостта до Турция, членството на страната в ЕС, сравнително ниските разходи за живот и възможностите за получаване на разрешение за пребиваване при определени условия.

Турски граждани, установили се в български градове като Русе и Пловдив, отбелязват като предимства по-малкото задръствания и шум в сравнение с големите турски градове, по-спокойния начин на живот и по-доброто спазване на правилата за движение. Някои посочват, че са имали опасения относно сигурността и отношенията с местните жители, които в голяма степен са отпаднали след установяването им в страната.

Важна роля играят и общностите от турски граждани, които вече живеят в България, пише в статията. Чрез социални мрежи и групи за комуникация те обменят информация за намиране на жилища, административни процедури, покупка на автомобили и ежедневния живот.

Възможностите за установяване в България на чуждестранни пенсионери са посочени като друго предимство. Редовно получаващи пенсионен доход чужденци могат при определени условия да кандидатстват за виза тип D и последващо разрешение за пребиваване в България, уточнява изданието.

В същото време в публикацията се обръща внимание, че решението за преместване не трябва да се основава единствено на схващането, че животът в България е евтин, а трябва да бъдат взети предвид и нарастването на цените на жилищата и някои основни стоки, както и разходите за здравеопазване и транспорт.

Според „Търкиш пост“ изборът на България от турски пенсионери не е продиктуван единствено от икономически съображения.

„Изборът на България от турските пенсионери не може да бъде разглеждан единствено като „миграция към евтина държава“. Тук икономическата сметка се преплита с търсенето на по-добро качество на живот. Хората, които смятат, че с пенсионния си доход от Турция могат да си осигурят по-комфортен живот, в същото време искат да прекарат пенсионните си години в по-спокойна и по-малко стресираща среда“, пише в материала.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време разделно

    25 10 Отговор
    Масова турцизация

    Коментиран от #38

    15:23 11.08.2026

  • 2 Срам и позор

    32 11 Отговор
    Мунчо превръща България в турска губерния.

    Коментиран от #19, #30

    15:23 11.08.2026

  • 3 Яяяяяя

    30 4 Отговор
    Еми връщат се по родните места

    15:23 11.08.2026

  • 4 Браво

    21 3 Отговор
    турските пенсионери ши ни опраят да знайте

    15:24 11.08.2026

  • 5 Да да трънки

    32 4 Отговор
    Всичко е по-скъпо и некачествено, спрямо Турция, няма как да предпочитат България.

    15:24 11.08.2026

  • 6 Учете турски

    18 6 Отговор
    и хич не ми умувайте

    15:25 11.08.2026

  • 7 Малеей

    11 1 Отговор
    Колко са модерни!?

    15:25 11.08.2026

  • 8 Руските в Турция

    20 1 Отговор
    Турските в България а българските ?

    Коментиран от #10, #22, #33

    15:26 11.08.2026

  • 9 Но пък

    6 8 Отговор
    си имаме постоянни 50 хиляди руски!

    15:26 11.08.2026

  • 10 В дом

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руските в Турция":

    на ужасите!

    15:27 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Биби

    7 11 Отговор
    Савецките бастуни и те тука сакат,ма много им миришат собствените им фекали!

    Коментиран от #25

    15:28 11.08.2026

  • 13 Ердо

    16 3 Отговор
    направи минималната пенсия 800 евро!

    Коментиран от #43

    15:29 11.08.2026

  • 14 Аш косум

    4 6 Отговор
    Румелийци ще влезете в правата вяра пак

    15:30 11.08.2026

  • 15 Ай ана

    9 2 Отговор
    Кой написа това.В бг то е по скъпо от европата и америката.Пак ша я изскуствениея.Забелязвам че доста обича да се базика.

    Коментиран от #36

    15:31 11.08.2026

  • 16 Факт

    8 6 Отговор
    Добре дошли отново!

    15:32 11.08.2026

  • 17 11 часа сопа

    20 1 Отговор
    По - добре турски пенсионери отколкото местни мексиканци на помощи и фентанил.

    15:34 11.08.2026

  • 18 Ами нормално

    9 10 Отговор
    Това е знак за доверие и добро сътрудничество между двете държави в сферата на сигурността и обединението ни в една велика Турция ..... министърчето днес не го ли слушахте

    15:35 11.08.2026

  • 19 Срам, срам ама това е положението

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Срам и позор":

    Ще трябва и с позора да свикнеш. На там вървят нещата. Атлантизма го налага

    Коментиран от #32

    15:38 11.08.2026

  • 20 Нали?

    7 8 Отговор
    Ето ви резултата от НАТО

    15:40 11.08.2026

  • 21 Ашколсун!

    7 3 Отговор
    Машалла!Аферим бе,чоджум!Рахат олсун,Марее!

    15:42 11.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фори

    5 4 Отговор
    Това е пълна глупост.Едва ли турския пенсионер взима много повече от българския.А като няма здравни осигуровки за всяко мерене на кръвно в частна болница ще му смъкнат кожата.Трябва да има около 2000 евро пенсия , за да си плати всичко.

    Коментиран от #37

    15:47 11.08.2026

  • 24 Факти

    6 2 Отговор
    Чорапа ще чака на границата с хляб, сол и за всеки по една бяла фланелка от военния министър

    15:49 11.08.2026

  • 25 Гиби

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Биби":

    Значи миришат на теб.

    Коментиран от #46

    15:50 11.08.2026

  • 26 За съжаление

    10 1 Отговор
    Пропадналите държави другите ги изяждат, подобно на болните и слабите животни в джунглата. Нали цели 36 г само с глупости и продажничество се занимаваме? Дели и граби. Кради съзаденото от соца. Българите бягат в.чужбина от създадените тука условия на невъзможност да оцеляват и правят нещо. Мафия и хич им не е зор за демографията? 10 г договор да "помагаме" на неква покрайнина? 3 милиарда наскоро натам отидоха! А за нашите деца и пенсионери? Пари нямало? Еми такава държава другите ще я изядат, щом не умее да живее за себе си.

    15:50 11.08.2026

  • 27 Щом и на турските пенсионери

    5 2 Отговор
    са им вече ниски разходите за живот в България направете си извода еврозонци ...

    15:52 11.08.2026

  • 28 Добре дошли

    6 5 Отговор
    Оня ден в спокойно българско село, се разнесе буйна турска чалга.

    Коментиран от #35

    15:53 11.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Срам и позор":

    Ердоган и Путин са се разбрали и са наредили на Радев да раздели българия на губерния и вилает.

    15:54 11.08.2026

  • 31 Аби

    8 1 Отговор
    Много пенсионери идват, вярно е. Те са изселници от България, няма техни местни нито един

    15:55 11.08.2026

  • 32 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Срам, срам ама това е положението":

    Атлантизмът го докара в България сибирщината. 80 години сибирщина и малко атлантизъм.

    15:56 11.08.2026

  • 33 българските

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Руските в Турция":

    Ще си умират в панелките от мизерия. До там ни докараха атлантиците

    15:56 11.08.2026

  • 34 СЮЛЕЙМАН

    9 1 Отговор
    Идват тези с по 1000 евро пенсия и то само за пролетта и лятото, зимата пак се връщат в Турция

    15:58 11.08.2026

  • 35 Че тези чалги и

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Добре дошли":

    Афгански ритми чак и в Брюксел си въртят... Вече сме мулти смешани... Ама урсула и Кая ги е страх от руснаци? А от тия не ги ли е страх?

    16:01 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Истината

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Фори":

    Взима много повече от българския пенсионер отделно, че и лекарствата им са много по - евтини от нашите +много високо ниво на здравеопазването в Турция! Статията е бъзикня с живота на пенсионерите в България!

    16:46 11.08.2026

  • 38 Истината

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Време разделно":

    Много по- добре от масова циганизация!

    16:47 11.08.2026

  • 39 И хората са като

    3 0 Отговор
    прелетните птици. Мигрират където е по-добре през съответния сезон/период.

    16:48 11.08.2026

  • 40 Гост

    1 2 Отговор
    Продадоха си техните градове на янките за пари, а сега нахлуват у нас, да превземат.

    17:07 11.08.2026

  • 41 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    1 1 Отговор
    Това блазни турците, руснаците, македонците да живреят у нас.

    17:11 11.08.2026

  • 42 Русенец

    1 1 Отговор
    Къде видяхте в Русе придошли турски пенсионери?
    Преди години имаше наплив на турски студенти, че им раздаваха/продаваха дипломи на килограм, но и те избягаха отдавна и не се чуват вече?
    В Русе има единствено голяма инвазия на мургави, азиатски, евтини работници, докарани отдалеч в угода на бизнеса, който не ще да плаща достойни заплати на българите, както се полага в този исмислен клуб на богатите.

    17:15 11.08.2026

  • 43 Бай Хюсеин

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ердо":

    Минимална пенсия във Турция е 23.500 Турски лири,,, еврото е 56 лири, около 400 евро е,А не 800 .

    Коментиран от #48

    17:17 11.08.2026

  • 44 Маалата

    2 1 Отговор
    Не щем ний турци в страната. България си е за нас - Ромляните.

    17:21 11.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Биби

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гиби":

    Мирисат шо са мръши ка тебе

    18:59 11.08.2026

  • 47 Баба Миче

    0 1 Отговор
    Ами да, откак цели села опустяха що не...

    19:47 11.08.2026

  • 48 Бай Митой

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бай Хюсеин":

    Пенсиите на държавните им служители са по високи вероятно близо до 800 $ ако долара го закръглят на долу разбира се.

    19:54 11.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания