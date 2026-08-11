Турско издание: България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери

България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери, търсещи по-спокоен начин на живот, относително ниски разходи и възможност да живеят в страна от Европейския съюз, пише турското издание „Търкиш пост“, цитирано от БТА.
Сред основните фактори за избора на България в публикацията са посочени конкретно близостта до Турция, членството на страната в ЕС, сравнително ниските разходи за живот и възможностите за получаване на разрешение за пребиваване при определени условия.
Турски граждани, установили се в български градове като Русе и Пловдив, отбелязват като предимства по-малкото задръствания и шум в сравнение с големите турски градове, по-спокойния начин на живот и по-доброто спазване на правилата за движение. Някои посочват, че са имали опасения относно сигурността и отношенията с местните жители, които в голяма степен са отпаднали след установяването им в страната.
Важна роля играят и общностите от турски граждани, които вече живеят в България, пише в статията. Чрез социални мрежи и групи за комуникация те обменят информация за намиране на жилища, административни процедури, покупка на автомобили и ежедневния живот.
Възможностите за установяване в България на чуждестранни пенсионери са посочени като друго предимство. Редовно получаващи пенсионен доход чужденци могат при определени условия да кандидатстват за виза тип D и последващо разрешение за пребиваване в България, уточнява изданието.
В същото време в публикацията се обръща внимание, че решението за преместване не трябва да се основава единствено на схващането, че животът в България е евтин, а трябва да бъдат взети предвид и нарастването на цените на жилищата и някои основни стоки, както и разходите за здравеопазване и транспорт.
Според „Търкиш пост“ изборът на България от турски пенсионери не е продиктуван единствено от икономически съображения.
„Изборът на България от турските пенсионери не може да бъде разглеждан единствено като „миграция към евтина държава“. Тук икономическата сметка се преплита с търсенето на по-добро качество на живот. Хората, които смятат, че с пенсионния си доход от Турция могат да си осигурят по-комфортен живот, в същото време искат да прекарат пенсионните си години в по-спокойна и по-малко стресираща среда“, пише в материала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време разделно
Коментиран от #38
15:23 11.08.2026
2 Срам и позор
Коментиран от #19, #30
15:23 11.08.2026
3 Яяяяяя
15:23 11.08.2026
4 Браво
15:24 11.08.2026
5 Да да трънки
15:24 11.08.2026
6 Учете турски
15:25 11.08.2026
7 Малеей
15:25 11.08.2026
8 Руските в Турция
Коментиран от #10, #22, #33
15:26 11.08.2026
9 Но пък
15:26 11.08.2026
10 В дом
До коментар #8 от "Руските в Турция":на ужасите!
15:27 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Биби
Коментиран от #25
15:28 11.08.2026
13 Ердо
Коментиран от #43
15:29 11.08.2026
14 Аш косум
15:30 11.08.2026
15 Ай ана
Коментиран от #36
15:31 11.08.2026
16 Факт
15:32 11.08.2026
17 11 часа сопа
15:34 11.08.2026
18 Ами нормално
15:35 11.08.2026
19 Срам, срам ама това е положението
До коментар #2 от "Срам и позор":Ще трябва и с позора да свикнеш. На там вървят нещата. Атлантизма го налага
Коментиран от #32
15:38 11.08.2026
20 Нали?
15:40 11.08.2026
21 Ашколсун!
15:42 11.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Фори
Коментиран от #37
15:47 11.08.2026
24 Факти
15:49 11.08.2026
25 Гиби
До коментар #12 от "Биби":Значи миришат на теб.
Коментиран от #46
15:50 11.08.2026
26 За съжаление
15:50 11.08.2026
27 Щом и на турските пенсионери
15:52 11.08.2026
28 Добре дошли
Коментиран от #35
15:53 11.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Истината
До коментар #2 от "Срам и позор":Ердоган и Путин са се разбрали и са наредили на Радев да раздели българия на губерния и вилает.
15:54 11.08.2026
31 Аби
15:55 11.08.2026
32 Българин
До коментар #19 от "Срам, срам ама това е положението":Атлантизмът го докара в България сибирщината. 80 години сибирщина и малко атлантизъм.
15:56 11.08.2026
33 българските
До коментар #8 от "Руските в Турция":Ще си умират в панелките от мизерия. До там ни докараха атлантиците
15:56 11.08.2026
34 СЮЛЕЙМАН
15:58 11.08.2026
35 Че тези чалги и
До коментар #28 от "Добре дошли":Афгански ритми чак и в Брюксел си въртят... Вече сме мулти смешани... Ама урсула и Кая ги е страх от руснаци? А от тия не ги ли е страх?
16:01 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Истината
До коментар #23 от "Фори":Взима много повече от българския пенсионер отделно, че и лекарствата им са много по - евтини от нашите +много високо ниво на здравеопазването в Турция! Статията е бъзикня с живота на пенсионерите в България!
16:46 11.08.2026
38 Истината
До коментар #1 от "Време разделно":Много по- добре от масова циганизация!
16:47 11.08.2026
39 И хората са като
16:48 11.08.2026
40 Гост
17:07 11.08.2026
41 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
17:11 11.08.2026
42 Русенец
Преди години имаше наплив на турски студенти, че им раздаваха/продаваха дипломи на килограм, но и те избягаха отдавна и не се чуват вече?
В Русе има единствено голяма инвазия на мургави, азиатски, евтини работници, докарани отдалеч в угода на бизнеса, който не ще да плаща достойни заплати на българите, както се полага в този исмислен клуб на богатите.
17:15 11.08.2026
43 Бай Хюсеин
До коментар #13 от "Ердо":Минимална пенсия във Турция е 23.500 Турски лири,,, еврото е 56 лири, около 400 евро е,А не 800 .
Коментиран от #48
17:17 11.08.2026
44 Маалата
17:21 11.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Биби
До коментар #25 от "Гиби":Мирисат шо са мръши ка тебе
18:59 11.08.2026
47 Баба Миче
19:47 11.08.2026
48 Бай Митой
До коментар #43 от "Бай Хюсеин":Пенсиите на държавните им служители са по високи вероятно близо до 800 $ ако долара го закръглят на долу разбира се.
19:54 11.08.2026