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Ан Хатауей крие пола на бебе №3

Ан Хатауей крие пола на бебе №3

11 Август, 2026 17:01 791 6

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  • бебе

Актрисата знае, но не иска да разкрива какво бебе чака

Ан Хатауей крие пола на бебе №3 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Ан Хатауей разкри, че тя и съпругът ѝ Адам Шулман вече знаят пола на третото си дете, но не възнамеряват да го обявяват публично.

43-годишната носителка на „Оскар“ говори за бременността си по време на участие в „Jimmy Kimmel Live!“ на 10 август. Гост-водещият Антъни Андерсън предположи, че Ан Хатауей очаква момче, но актрисата отговори кратко, че семейството знае пола, без да уточнява повече.

Ан Хатауей призна, че понякога се чувства неудобно, когато отказва да сподели подобна лична информация, но предпочита да запази този момент за семейството си.

Актрисата и съпругът ѝ Адам Шулман вече са родители на двама синове, Джонатан, на 10 години, и Джак, на 6. По думите на Хатауей децата са изключително развълнувани от появата на новия член на семейството.

„Чувството е сякаш цялото семейство очаква бебето“, сподели актрисата, като подчерта, че братята вече приемат предстоящото раждане като общо семейно събитие.

Освен очакването на новия член на семейството, 2026 г. особено натоварена за звездата - тя участва в няколко продукции на големия екран - „Mother Mary“, „Дяволът носи Прада 2“ и „Одисея“, а на 14 август предстои премиерата на научнофантастичния трилър „The End of Oak Street“.

През октомври Ан Хатауей ще се появи и във филмовата адаптация на романа „Verity“ на писателката Колийн Хувър.

Актрисата коментира, че се чувства щастлива от съчетаването на толкова много професионални проекти с предстоящото раждане и определя периода като нещо, което не е очаквала да преживее по този начин.

Ан Хатауей обяви третата си бременност през юни в Instagram. Тогава актрисата се пошегува, че със съпруга ѝ наричат бебето своя „кош със сирената“, използвайки баскетболен израз за успешен изстрел в последния възможен момент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    5 0 Отговор
    Амвал съм я, да не съм я амвал аз?

    17:03 11.08.2026

  • 2 чак при разговор

    5 0 Отговор
    Трудно се установява какъв пол е , когато официално се прокламират две дузини видове човешки пол.

    17:04 11.08.2026

  • 3 Третото бебе

    6 0 Отговор
    ще е от третия пол

    17:10 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Укpoраcт

    8 0 Отговор
    Родител 1 и 2 не могат да определят пола му. Бебето ще се самоопредели!

    17:23 11.08.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Няма да мога да заспя сега… Глъмпери….

    17:37 11.08.2026