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Левандовски и Чикаго Файър: Новият голям трансфер в МЛС

Левандовски и Чикаго Файър: Новият голям трансфер в МЛС

29 Юни, 2026 07:00 728 0

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 Бившият нападател на Барселона и Байерн Мюнхен е съгласен с двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада

Левандовски и Чикаго Файър: Новият голям трансфер в МЛС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полската звезда Роберт Левандовски е на прага на преместване в САЩ, за да се присъедини към Чикаго Файър, съобщиха телевизионният оператор Sky и порталът The Athletic. Бившият нападател на Барселона и Байерн Мюнхен е съгласен с двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Очаква се договорът да бъде подписан в рамките на следващите 24 часа, а Левандовски скоро ще премине медицински прегледи.

Договорът на нападателя с Барселона изтича в края на месеца.

Подписването му би било следващият нашумял ход за Чикаго след привличането на иконата на Германия Бастиан Швайнщайгер от сезон 2017-19. 37-годишният Левандовски потенциално може да се срещне със стар познат в Чикаго, като се съобщава, че Файър е заинтересован и от германеца Леон Горецка, който напуска Байерн.


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