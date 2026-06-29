Левандовски и Чикаго Файър: Новият голям трансфер в МЛС

Полската звезда Роберт Левандовски е на прага на преместване в САЩ, за да се присъедини към Чикаго Файър, съобщиха телевизионният оператор Sky и порталът The Athletic. Бившият нападател на Барселона и Байерн Мюнхен е съгласен с двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. Очаква се договорът да бъде подписан в рамките на следващите 24 часа, а Левандовски скоро ще премине медицински прегледи.

Договорът на нападателя с Барселона изтича в края на месеца.

Подписването му би било следващият нашумял ход за Чикаго след привличането на иконата на Германия Бастиан Швайнщайгер от сезон 2017-19. 37-годишният Левандовски потенциално може да се срещне със стар познат в Чикаго, като се съобщава, че Файър е заинтересован и от германеца Леон Горецка, който напуска Байерн.