Етна блокира хиляди туристи в Сицилия заради продължаващото изригване

Хиляди туристи останаха блокирани на италианския остров Сицилия, след като вулканът Етна продължи да изхвърля големи количества пепел и да затруднява въздушния трафик в района на Катания. Изригването започна миналата седмица, а вече пети пореден ден вулканичната активност създава сериозни проблеми за полетите в разгара на летния туристически сезон, предава БТА.

Летището в Катания, което е най-голямото на Сицилия и един от основните въздушни центрове за туристите, пристигащи на острова, работи с ограничен капацитет. Рано сутринта е успял да излети само един самолет, докато всички пристигащи полети са били отложени за по-късните часове на деня.

Причината за ограниченията е наличието на вулканична пепел във въздуха. Тя представлява сериозен риск за самолетните двигатели и може да доведе до повреди, загуба на тяга и проблеми с навигационните и измервателните системи. Поради това въздушният трафик около активен вулкан често се ограничава или временно спира, когато концентрацията на пепел във въздуха достигне опасни нива.

Етна е най-активният вулкан в Европа и е сред най-внимателно наблюдаваните вулканични системи на континента. Вулканът се намира в източната част на Сицилия, близо до гъсто населени райони и важни транспортни центрове, което означава, че дори сравнително ограничено изригване може да има сериозни последици за местната икономика и туризма.

Според италианския Национален институт по геофизика и вулканология в момента от два кратера на вулкана извират гъсти потоци лава. Те се намират на приблизителна височина от 2360 и 2750 метра.

През нощта е бил регистриран и нов кратер на височина около 1900 метра. Появата на нов отвор показва, че вулканичната активност продължава да се променя и затова специалистите следят внимателно развитието на изригването.

Етна достига височина над 3300 метра над морското равнище, макар височината ѝ да се променя с течение на времето в зависимост от натрупването и разрушаването на вулканичен материал. Вулканът има сложна структура с множество кратери и странични отвори, през които периодично се изливат лава и се изхвърлят вулканични материали.

Честите изригвания са характерна особеност на Етна. За местните жители и институции те са част от живота на острова, но всяко по-силно изригване изисква внимателно наблюдение заради потенциалните рискове за населените места, пътищата, въздушния транспорт и туристическата инфраструктура.

Настоящата ситуация е особено чувствителна заради момента, в който се случва. Сицилия се намира в разгара на летния туристически сезон, когато островът приема огромен брой посетители от Италия и чужбина. Ограничаването на полетите може да доведе до значителни закъснения, пропуснати връзки и необходимост от пренасочване към други летища.

За много туристи проблемът не се изчерпва с едно закъсняло пътуване. Ограниченията могат да доведат до промяна на хотелски резервации, пропуснати връзки с фериботи и влакове, както и допълнителни разходи за транспорт и настаняване.

В същото време властите трябва да постигнат баланс между икономическите интереси и безопасността. Летището в Катания е жизненоважно за туристическата индустрия на Сицилия, но възобновяването на нормалния трафик може да стане едва когато условията позволяват безопасна експлоатация.

Вулканичната пепел е особено опасна за авиацията, защото може да се разпространява на големи разстояния и невинаги е лесно видима от пилотите. Частиците могат да попаднат в двигателите и при определени концентрации да причинят сериозни технически проблеми. Именно затова авиационните власти използват специални наблюдения и прогнози за движението на пепелния облак.

Продължаващото изригване показва и колко силно природните явления могат да повлияят на туристическия сезон. Сицилия разчита значително на туризма, а прекъсването на въздушните връзки за няколко дни може да има отражение върху хотели, ресторанти, транспортни компании и други местни бизнеси.

За момента основният фокус на италианските институции остава върху наблюдението на вулкана и оценката на риска. Промените в активността на Етна могат да настъпят сравнително бързо, поради което решенията за въздушния трафик се вземат според актуалните данни за пепелта, лавовите потоци и метеорологичните условия.

Ситуацията около Катания е поредното напомняне, че природните рискове могат да окажат влияние далеч отвъд непосредствената зона на опасност. Докато лавовите потоци остават в по-високите части на вулкана, пепелта може да достигне въздушните коридори и да наруши транспорта на стотици километри от самия кратер.