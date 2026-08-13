Като в "Лудия Макс", но в Черно море! Русия панически обгражда танкерите с мрежи заради украинските атаки с дронове

Руските петролни танкери и пристанищните терминали се оборудват с мрежи и клетки за защита от украинските безпилотни летателни апарати. Във видеозапис, направен от анализатора в областта на корабоплаването Йорук Исик (Caruzo), може да се види как танкер излиза от Черно море през Босфора с мрежи срещу дронове и подредени един върху друг резервоари за вода, окачени от двете страни на кораба, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Отбелязва се, че мрежите срещу дронове и металните клетки са се превърнали във важен защитен слой на сушата по време на войната в Украйна, но доскоро не са били забелязвани в морето. На снимките на Caruzo се вижда, че страничната част на мостика на кораба е покрита с мрежа, а покривът му – с клетки.

"Във филмите за "Лудия Макс“ няма нищо, което би могло да надмине това“, заявява Исик, който ръководи консултантската компания Bosphorus Observer със седалище в Истанбул.

Той добавя, че още един танкер, който е под санкции, а именно Ризвел, също плава в Мраморно море и е покрит с мрежи.

"През последните два месеца Украйна проведе една от най-интензивните атаки срещу корабоплаването, които някога сме виждали, насочвайки се към руски кораби в Азовско и Черно море в опит да прекъсне доставките на руски петрол“, припомня FT.

Тези атаки предизвикаха толкова голям хаос, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се обърна към Киев с молба да прекрати ударите в близост до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище Новоросийск, за да защити интересите на големите американски петролни компании.

"Защитните съоръжения на корабите изглеждаха по-импровизирани от тези, които се използват на сушата в Украйна, където някои превозни средства са покрити със сложни метални клетки с шипове“, отбелязват в статията.

Известно е, че Черно море е ключов маршрут за износа на руски петрол, както и на украинско зърно, което се превърна в мишена на Москва в отговор на мащабните атаки.

"Неотдавнашните инциденти принудиха значителен брой корабособственици да заемат изчаквателна позиция, вместо да поемат допълнителен риск“, разказва Шил Бхаттачарджи, ръководител на отдела за европейски фрахтови тарифи в Argus.

По-конкретно в пристанището Новоросийск сателитни снимки, както и снимки и видеоматериали от отворени източници, заснеха мрежи и други укрепления, поставени около военноморската база, където е разположен Черноморският флот, както и по подстъпите към пристанището.

"На снимките на базата, направени от сателити на Airbus, се виждат големи конструкции с мрежи, както и шлюзове и баржи, които са били паркирани напречно на входа към военното пристанище, за да блокират достъпа от морето – защитна мярка, която е в сила от март 2024 г.“, се посочва в публикацията.