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Като в "Лудия Макс", но в Черно море! Русия панически обгражда танкерите с мрежи заради украинските атаки с дронове
  Тема: Украйна

Като в "Лудия Макс", но в Черно море! Русия панически обгражда танкерите с мрежи заради украинските атаки с дронове

13 Август, 2026 22:39 1 263 76

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • дронове-
  • ракети-
  • володимир зеленски

През последните два месеца Украйна проведе една от най-интензивните атаки срещу корабоплаването, които някога сме виждали, насочвайки се към руски кораби в Азовско и Черно море в опит да прекъсне доставките на руски петрол

Като в "Лудия Макс", но в Черно море! Русия панически обгражда танкерите с мрежи заради украинските атаки с дронове - 1
Financial Times Financial Times сайт

Руските петролни танкери и пристанищните терминали се оборудват с мрежи и клетки за защита от украинските безпилотни летателни апарати. Във видеозапис, направен от анализатора в областта на корабоплаването Йорук Исик (Caruzo), може да се види как танкер излиза от Черно море през Босфора с мрежи срещу дронове и подредени един върху друг резервоари за вода, окачени от двете страни на кораба, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

Отбелязва се, че мрежите срещу дронове и металните клетки са се превърнали във важен защитен слой на сушата по време на войната в Украйна, но доскоро не са били забелязвани в морето. На снимките на Caruzo се вижда, че страничната част на мостика на кораба е покрита с мрежа, а покривът му – с клетки.

"Във филмите за "Лудия Макс“ няма нищо, което би могло да надмине това“, заявява Исик, който ръководи консултантската компания Bosphorus Observer със седалище в Истанбул.

Той добавя, че още един танкер, който е под санкции, а именно Ризвел, също плава в Мраморно море и е покрит с мрежи.

"През последните два месеца Украйна проведе една от най-интензивните атаки срещу корабоплаването, които някога сме виждали, насочвайки се към руски кораби в Азовско и Черно море в опит да прекъсне доставките на руски петрол“, припомня FT.

Тези атаки предизвикаха толкова голям хаос, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се обърна към Киев с молба да прекрати ударите в близост до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище Новоросийск, за да защити интересите на големите американски петролни компании.

"Защитните съоръжения на корабите изглеждаха по-импровизирани от тези, които се използват на сушата в Украйна, където някои превозни средства са покрити със сложни метални клетки с шипове“, отбелязват в статията.

Известно е, че Черно море е ключов маршрут за износа на руски петрол, както и на украинско зърно, което се превърна в мишена на Москва в отговор на мащабните атаки.

"Неотдавнашните инциденти принудиха значителен брой корабособственици да заемат изчаквателна позиция, вместо да поемат допълнителен риск“, разказва Шил Бхаттачарджи, ръководител на отдела за европейски фрахтови тарифи в Argus.

По-конкретно в пристанището Новоросийск сателитни снимки, както и снимки и видеоматериали от отворени източници, заснеха мрежи и други укрепления, поставени около военноморската база, където е разположен Черноморският флот, както и по подстъпите към пристанището.

"На снимките на базата, направени от сателити на Airbus, се виждат големи конструкции с мрежи, както и шлюзове и баржи, които са били паркирани напречно на входа към военното пристанище, за да блокират достъпа от морето – защитна мярка, която е в сила от март 2024 г.“, се посочва в публикацията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точен сте

    16 25 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Зеленски в момента танцува от кеф в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ!
    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    13 август 2026, 22:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    Коментиран от #15, #54

    22:41 13.08.2026

  • 3 Пич

    29 17 Отговор
    Русия прави точно каквото трябва, а укрофашистите са заприличали на паветниците!!!
    Само наркомани и цугтромбонисти!!!

    Коментиран от #39

    22:41 13.08.2026

  • 4 Статията е точна

    16 36 Отговор
    Дами и господа. Българи.
    Ударите и в момента продължават.
    Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
    Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
    13 август 2026, 21:05 часа
    Снимка: Exilenova+/Телеграм
    Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.

    22:42 13.08.2026

  • 5 Соломон

    13 5 Отговор
    Аз не правя цугтромбони на всеки! Само на който е подписал Аврамическите споразумения!

    22:42 13.08.2026

  • 6 Текста в статията е най точен

    11 19 Отговор
    През последните два месеца Украйна проведе една от най-интензивните атаки срещу корабоплаването, които някога сме виждали, насочвайки се към руски кораби в Азовско и Черно море и прекъсна доставките на руски петрол

    22:43 13.08.2026

  • 7 Дааа...

    14 19 Отговор
    184 танкери и баржи със нефт...фира!
    54 бойни монгольяк корабли и 2 подводници...фира!!
    Абе тия монголья с кой воюват бе дееа?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #38

    22:43 13.08.2026

  • 8 ГРозия

    5 11 Отговор
    може активно да се ангажира с духовата музика

    Коментиран от #13

    22:44 13.08.2026

  • 9 КИБОРГ

    9 0 Отговор
    Вие още не знаете що е то панически страх , хапчета и кошмари на сън..! ИЗМАМНИЦИ..!

    22:45 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    9 15 Отговор
    Пиздоглазия Педофил и петушок дъл влезна у Киев или па влезна у бункеро а фулира ДЕРМО Чемоданчика?!?
    Пи ДЕР Монголски
    Хехехехе

    22:46 13.08.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    4 1 Отговор
    Лудият Макс на море му викат "Воден Свят".

    Коментиран от #17

    22:46 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    27 6 Отговор
    А укронацистите няма на какво да сложат мрежи, защото нито един танкер вече не припарва до украинското крайбрежие а и няма къде да акостира, пристанища не останаха.
    Магазините вече са празни, бензиностанции също не останаха, ток няма, вода няма , заводите не работят, апокалипсиса е пълен.

    Коментиран от #28

    22:47 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеле

    23 5 Отговор
    Защо УКР като побеждава РУС, им се моли да спрат ударите по УКР пристанища и кораби плаващи към ИКР?
    Или прости си чатим тук и трепем времето?
    А стига с тези Уп@рки.

    22:49 13.08.2026

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Aлфа Вълкът":

    Г-групата се вълнува!

    Коментиран от #27, #30

    22:49 13.08.2026

  • 18 Баба Гошка

    10 3 Отговор
    Да им пусне няколко царцомби след които остава само тишина. Какво ги дунддурка?

    22:51 13.08.2026

  • 19 Цеко Бомбардировача

    7 16 Отговор
    Абе кви мрежи, фръчи Нептун а и Монголския корабль.. фира.
    У Сите пристанища у Крим, нема ни един корабль монголски... ФАКТ

    Коментиран от #26

    22:52 13.08.2026

  • 20 Сарьожът

    15 4 Отговор
    И как ще е Русия ,като танкерът е турски ?
    Ква паника ,кви пет рубли бе евровизиори смешни ?
    Руската ракетна фрегата „Адмирал Касатонов“ клас " Горшков" от Северния флот прекоси Ламанша, развявайки голямо руско национално знаме на главната си мачта.

    Бойният флагмански вимпел е специален флаг, който традиционно се издига от руските бойни кораби преди влизане в бой.
    Според Военноморския устав на руския флот, член 618:
    „По време на бой и в присъствието на противника корабите издигат Държавния флаг на Руската федерация на пилона на главната мачта, а военноморското знаме, присвоено на кораба, - на пилоните на другите мачти." Кви паники ,кви пет гривни ?

    22:53 13.08.2026

  • 21 СЮЛЕЙМАН

    15 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #47

    22:53 13.08.2026

  • 22 СЮЛЕЙМАН

    12 4 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #31, #32

    22:54 13.08.2026

  • 23 СЮЛЕЙМАН

    10 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #57

    22:54 13.08.2026

  • 24 СЮЛЕЙМАН

    10 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #63

    22:54 13.08.2026

  • 25 СЮЛЕЙМАН

    12 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #36, #53

    22:54 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дзак":

    Ти сигурно си на 7-то небе.

    23:00 13.08.2026

  • 28 Всички

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    ти вярват, аноним ни ко

    Коментиран от #33

    23:00 13.08.2026

  • 29 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    10 3 Отговор
    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЦЕНЗУРАТА СИ ). АНТИРУСКА РИТОРИКА И ЛЪЖИ, НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #56, #64

    23:01 13.08.2026

  • 30 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дзак":

    Точно имам да му казвам нещо!

    23:02 13.08.2026

  • 31 Нема се сдухваш, Помак

    8 7 Отговор

    До коментар #22 от "СЮЛЕЙМАН":

    Ни една изпълнена цел на педофила Тридневен! Ни една превзета Област и областен град!
    А Фюрера ПЕ дал избега по прашки от лошио Готвач
    Ааааахахаха

    Коментиран от #44, #52, #60, #76

    23:05 13.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Има

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Всички":

    И отявлени глупаци, които не вярват!

    Коментиран от #67

    23:06 13.08.2026

  • 34 Да запазим планетата

    5 0 Отговор
    Украйна няма флот и авиация,камо ли атомни бомби.Русия се грижи за това,което Европа се мъчи да промени.

    Коментиран от #41

    23:08 13.08.2026

  • 35 Няма край руският позор

    2 6 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #70

    23:10 13.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 БГ копейкa

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 4г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    Коментиран от #43

    23:14 13.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ако москалската

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Да запазим планетата":

    авторитарна клика оттече в канала ще запазим планетата

    23:15 13.08.2026

  • 42 ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА

    6 7 Отговор
    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #46, #48, #66

    23:16 13.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Оплачи се на гундяев.😄

    Коментиран от #59

    23:16 13.08.2026

  • 46 Точен сте

    5 6 Отговор

    До коментар #42 от "ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине.

    23:17 13.08.2026

  • 47 Потресаващо

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "СЮЛЕЙМАН":

    зле, дъно

    23:17 13.08.2026

  • 48 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА":

    Смени дилъра и си намери нормална работа.

    Коментиран от #51

    23:17 13.08.2026

  • 49 Може да като Мад Макс

    7 2 Отговор
    но сателитните снимки над Новорусийск не показаха никакви съществени щети. И то след повече от 1000 дрона атака.

    Отговора на руснсците обаче бе съкрушителен.Но вместо да ви информират за него, ето такива развлекателни статийки и претоплени манджи:):)

    23:19 13.08.2026

  • 50 БГ копейкa

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "Гробар":

    Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂

    23:19 13.08.2026

  • 51 54321

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Гробар":

    Руски псета, най-големите гадости идват от тях

    23:20 13.08.2026

  • 52 Никнеймът

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Нема се сдухваш, Помак":

    е уникално уцелен за рез на то то момче 👍

    23:25 13.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А на сателитните снимки

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точен сте":

    никакви сериозни щети не се виждат.
    Хиляда дрона от всякакъв вид прихванати.
    А сега провери за резултатите от руския отговор. Вземи валидолче преди това.

    23:26 13.08.2026

  • 55 Рибар

    3 5 Отговор
    Най-добре си оплете мрежата руската пропаганда. Хвана 1.5 милиона да гласуват за слугата Радев.

    23:26 13.08.2026

  • 56 А бе

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    Сюлеймане що си са развикал да не са те изтървали пак

    23:27 13.08.2026

  • 57 Като си осведомен

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "СЮЛЕЙМАН":

    дай подробности за надхвърлящите милион руски жертви и няколко десетки хиляди севернокорейски такива

    23:31 13.08.2026

  • 58 Това с партенката че Ванс

    1 3 Отговор
    уж бил им забранил да обстрелват, го измислиха, защото изсипаха като сватбари всичко по Новорусийск и не се знае кога или дали ще могат да се презаредат.

    Коментиран от #62

    23:32 13.08.2026

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Хахахвх, ама интрига каквото трябва, хвхаха

    Коментиран от #61

    23:32 13.08.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Нема се сдухваш, Помак":

    Луганска област не я ли пишат в опорките от сополство То?

    23:36 13.08.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Изтриха

    23:37 13.08.2026

  • 62 А и вече без излаз на море

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Това с партенката че Ванс":

    откъде ли британците ще си пускат морските дрончета

    23:39 13.08.2026

  • 63 Успокой се

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":

    специалистите ще се опитат да ти помогнат, имат силни субстанции

    23:41 13.08.2026

  • 64 Бла бла

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    бла, бла

    23:43 13.08.2026

  • 65 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 3 Отговор
    Скоро и мацква ще ограждат с мрежи.....

    Коментиран от #69

    23:49 13.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ако тази

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Има":

    изцепка поне малко ще кротне тежките ти комплекси, да ти е сладко, имаш право на съществуване/живуркане

    23:53 13.08.2026

  • 68 Доктор

    1 3 Отговор
    Луд умора няма. Малоумната пропаганда не почива и бълва все по-големи глупости.

    23:59 13.08.2026

  • 69 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Ботокса ще го увият със станиолче.Ще стане невидим .СТЕЛТ.😄

    00:03 14.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 По темата

    1 2 Отговор
    Понеже никой не пише по нея. Да напомня, героите украинци стрелят по незащитени цивилни кораби. Естествено моряците да се опитват да се защитят.

    00:05 14.08.2026

  • 72 Верваш ли си

    0 0 Отговор
    смени дилъра, че ти дава некачествен материал смесен с фентанил, а фентанила води до бълнуване и реална фантазия

    00:14 14.08.2026

  • 73 Източна ромелия

    1 2 Отговор
    На осрайна и трябва една ТЯО и всичко преключва

    00:15 14.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нема се сдухваш, Помак":

    Не се пъни толкова за омажеш дивана

    00:28 14.08.2026

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