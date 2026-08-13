Като в "Лудия Макс", но в Черно море! Русия панически обгражда танкерите с мрежи заради украинските атаки с дронове

Руските петролни танкери и пристанищните терминали се оборудват с мрежи и клетки за защита от украинските безпилотни летателни апарати. Във видеозапис, направен от анализатора в областта на корабоплаването Йорук Исик (Caruzo), може да се види как танкер излиза от Черно море през Босфора с мрежи срещу дронове и подредени един върху друг резервоари за вода, окачени от двете страни на кораба, пише Financial Times, цитиран от Фокус.
Отбелязва се, че мрежите срещу дронове и металните клетки са се превърнали във важен защитен слой на сушата по време на войната в Украйна, но доскоро не са били забелязвани в морето. На снимките на Caruzo се вижда, че страничната част на мостика на кораба е покрита с мрежа, а покривът му – с клетки.
"Във филмите за "Лудия Макс“ няма нищо, което би могло да надмине това“, заявява Исик, който ръководи консултантската компания Bosphorus Observer със седалище в Истанбул.
Той добавя, че още един танкер, който е под санкции, а именно Ризвел, също плава в Мраморно море и е покрит с мрежи.
"През последните два месеца Украйна проведе една от най-интензивните атаки срещу корабоплаването, които някога сме виждали, насочвайки се към руски кораби в Азовско и Черно море в опит да прекъсне доставките на руски петрол“, припомня FT.
Тези атаки предизвикаха толкова голям хаос, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се обърна към Киев с молба да прекрати ударите в близост до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище Новоросийск, за да защити интересите на големите американски петролни компании.
"Защитните съоръжения на корабите изглеждаха по-импровизирани от тези, които се използват на сушата в Украйна, където някои превозни средства са покрити със сложни метални клетки с шипове“, отбелязват в статията.
Известно е, че Черно море е ключов маршрут за износа на руски петрол, както и на украинско зърно, което се превърна в мишена на Москва в отговор на мащабните атаки.
"Неотдавнашните инциденти принудиха значителен брой корабособственици да заемат изчаквателна позиция, вместо да поемат допълнителен риск“, разказва Шил Бхаттачарджи, ръководител на отдела за европейски фрахтови тарифи в Argus.
По-конкретно в пристанището Новоросийск сателитни снимки, както и снимки и видеоматериали от отворени източници, заснеха мрежи и други укрепления, поставени около военноморската база, където е разположен Черноморският флот, както и по подстъпите към пристанището.
"На снимките на базата, направени от сателити на Airbus, се виждат големи конструкции с мрежи, както и шлюзове и баржи, които са били паркирани напречно на входа към военното пристанище, за да блокират достъпа от морето – защитна мярка, която е в сила от март 2024 г.“, се посочва в публикацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Точен сте
До коментар #1 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":Зеленски в момента танцува от кеф в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ!
Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
13 август 2026, 22:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
Коментиран от #15, #54
22:41 13.08.2026
3 Пич
Само наркомани и цугтромбонисти!!!
Коментиран от #39
22:41 13.08.2026
4 Статията е точна
Ударите и в момента продължават.
Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
13 август 2026, 21:05 часа
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.
22:42 13.08.2026
5 Соломон
22:42 13.08.2026
6 Текста в статията е най точен
22:43 13.08.2026
7 Дааа...
54 бойни монгольяк корабли и 2 подводници...фира!!
Абе тия монголья с кой воюват бе дееа?!?
Ааааахахаха
Коментиран от #38
22:43 13.08.2026
8 ГРозия
Коментиран от #13
22:44 13.08.2026
9 КИБОРГ
22:45 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само минавам тъдява ама да попитам де..
Пи ДЕР Монголски
Хехехехе
22:46 13.08.2026
12 Aлфа Вълкът
Коментиран от #17
22:46 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
Магазините вече са празни, бензиностанции също не останаха, ток няма, вода няма , заводите не работят, апокалипсиса е пълен.
Коментиран от #28
22:47 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеле
Или прости си чатим тук и трепем времето?
А стига с тези Уп@рки.
22:49 13.08.2026
17 Дзак
До коментар #12 от "Aлфа Вълкът":Г-групата се вълнува!
Коментиран от #27, #30
22:49 13.08.2026
18 Баба Гошка
22:51 13.08.2026
19 Цеко Бомбардировача
У Сите пристанища у Крим, нема ни един корабль монголски... ФАКТ
Коментиран от #26
22:52 13.08.2026
20 Сарьожът
Ква паника ,кви пет рубли бе евровизиори смешни ?
Руската ракетна фрегата „Адмирал Касатонов“ клас " Горшков" от Северния флот прекоси Ламанша, развявайки голямо руско национално знаме на главната си мачта.
Бойният флагмански вимпел е специален флаг, който традиционно се издига от руските бойни кораби преди влизане в бой.
Според Военноморския устав на руския флот, член 618:
„По време на бой и в присъствието на противника корабите издигат Държавния флаг на Руската федерация на пилона на главната мачта, а военноморското знаме, присвоено на кораба, - на пилоните на другите мачти." Кви паники ,кви пет гривни ?
22:53 13.08.2026
21 СЮЛЕЙМАН
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #47
22:53 13.08.2026
22 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #31, #32
22:54 13.08.2026
23 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #57
22:54 13.08.2026
24 СЮЛЕЙМАН
Коментиран от #63
22:54 13.08.2026
25 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #36, #53
22:54 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Aлфа Вълкът
До коментар #17 от "Дзак":Ти сигурно си на 7-то небе.
23:00 13.08.2026
28 Всички
До коментар #14 от "Анонимен":ти вярват, аноним ни ко
Коментиран от #33
23:00 13.08.2026
29 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #56, #64
23:01 13.08.2026
30 Факт
До коментар #17 от "Дзак":Точно имам да му казвам нещо!
23:02 13.08.2026
31 Нема се сдухваш, Помак
До коментар #22 от "СЮЛЕЙМАН":Ни една изпълнена цел на педофила Тридневен! Ни една превзета Област и областен град!
А Фюрера ПЕ дал избега по прашки от лошио Готвач
Ааааахахаха
Коментиран от #44, #52, #60, #76
23:05 13.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Има
До коментар #28 от "Всички":И отявлени глупаци, които не вярват!
Коментиран от #67
23:06 13.08.2026
34 Да запазим планетата
Коментиран от #41
23:08 13.08.2026
35 Няма край руският позор
Коментиран от #70
23:10 13.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 БГ копейкa
До коментар #3 от "Пич":Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 4г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
Коментиран от #43
23:14 13.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ако москалската
До коментар #34 от "Да запазим планетата":авторитарна клика оттече в канала ще запазим планетата
23:15 13.08.2026
42 ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #46, #48, #66
23:16 13.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Факти
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Оплачи се на гундяев.😄
Коментиран от #59
23:16 13.08.2026
46 Точен сте
До коментар #42 от "ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине.
23:17 13.08.2026
47 Потресаващо
До коментар #21 от "СЮЛЕЙМАН":зле, дъно
23:17 13.08.2026
48 Гробар
До коментар #42 от "ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА":Смени дилъра и си намери нормална работа.
Коментиран от #51
23:17 13.08.2026
49 Може да като Мад Макс
Отговора на руснсците обаче бе съкрушителен.Но вместо да ви информират за него, ето такива развлекателни статийки и претоплени манджи:):)
23:19 13.08.2026
50 БГ копейкa
До коментар #43 от "Гробар":Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂
23:19 13.08.2026
51 54321
До коментар #48 от "Гробар":Руски псета, най-големите гадости идват от тях
23:20 13.08.2026
52 Никнеймът
До коментар #31 от "Нема се сдухваш, Помак":е уникално уцелен за рез на то то момче 👍
23:25 13.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А на сателитните снимки
До коментар #2 от "Точен сте":никакви сериозни щети не се виждат.
Хиляда дрона от всякакъв вид прихванати.
А сега провери за резултатите от руския отговор. Вземи валидолче преди това.
23:26 13.08.2026
55 Рибар
23:26 13.08.2026
56 А бе
До коментар #29 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":Сюлеймане що си са развикал да не са те изтървали пак
23:27 13.08.2026
57 Като си осведомен
До коментар #23 от "СЮЛЕЙМАН":дай подробности за надхвърлящите милион руски жертви и няколко десетки хиляди севернокорейски такива
23:31 13.08.2026
58 Това с партенката че Ванс
Коментиран от #62
23:32 13.08.2026
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Факти":Хахахвх, ама интрига каквото трябва, хвхаха
Коментиран от #61
23:32 13.08.2026
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Нема се сдухваш, Помак":Луганска област не я ли пишат в опорките от сополство То?
23:36 13.08.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Изтриха
23:37 13.08.2026
62 А и вече без излаз на море
До коментар #58 от "Това с партенката че Ванс":откъде ли британците ще си пускат морските дрончета
23:39 13.08.2026
63 Успокой се
До коментар #24 от "СЮЛЕЙМАН":специалистите ще се опитат да ти помогнат, имат силни субстанции
23:41 13.08.2026
64 Бла бла
До коментар #29 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":бла, бла
23:43 13.08.2026
65 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #69
23:49 13.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ако тази
До коментар #33 от "Има":изцепка поне малко ще кротне тежките ти комплекси, да ти е сладко, имаш право на съществуване/живуркане
23:53 13.08.2026
68 Доктор
23:59 13.08.2026
69 Ха ха ха
До коментар #65 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Ботокса ще го увият със станиолче.Ще стане невидим .СТЕЛТ.😄
00:03 14.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 По темата
00:05 14.08.2026
72 Верваш ли си
00:14 14.08.2026
73 Източна ромелия
00:15 14.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ба бааааа
До коментар #31 от "Нема се сдухваш, Помак":Не се пъни толкова за омажеш дивана
00:28 14.08.2026