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Войната се завръща в Газа! Двама палестинци бяха убити при нов израелски удар в ивицата
  Тема: Бъдещето на Газа

Войната се завръща в Газа! Двама палестинци бяха убити при нов израелски удар в ивицата

13 Август, 2026 21:09 560 9

  • израел-
  • газа-
  • хамас-
  • иран-
  • бенямин нетаняху

Ръководеното от „Хамас“ Министерство на вътрешните работи също потвърди в съобщение, че Израел е извършил „убийството“ на полковник Джамал Абу Кмейл

Войната се завръща в Газа! Двама палестинци бяха убити при нов израелски удар в ивицата - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама палестинци бяха убити при израелски въздушен удар в ивицата Газа, сред тях и високопоставен представител на полицията. Това са първите съобщени смъртни случаи в анклава от повече от седмица, на фона на ограничаването на целенасочените атаки от страна на израелската армия под натиска на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Палестински здравни служители съобщиха, че при първия удар са били поразени двама души на мотоциклет в западната част на Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. Единият от тях е загинал на място, а другият е бил ранен, допълниха те.

От своя страна, израелската армия заяви, че при въздушния удар в Хан Юнис е бил ликвидиран командир от палестинската въоръжена групировка „Хамас“, който е планирал атака срещу израелски военнослужещи.

По-късно днес израелски дрон е изстрелял три ракети по автомобил, движещ се в западната част на град Газа, при което е бил убит ръководителят на полицията в града. Двама души са били ранени тежко, съобщиха медицински служители и очевидци.

Ръководеното от „Хамас“ Министерство на вътрешните работи също потвърди в съобщение, че Израел е извършил „убийството“ на полковник Джамал Абу Кмейл.

Израелската армия все още не е коментирала случая.

От началото на споразумението за прекратяване на огъня през октомври Израел засили атаките срещу членове на ръководените от „Хамас“ полицейски сили, при които бяха убити десетки хора, съобщиха представители на службите за сигурност и здравните власти.

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнат пробив по плана му за прекратяване на войната. Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ са се съгласили с него, като според плана израелските сили трябва да се изтеглят, а „Хамас“ да се разоръжи. В него се предвиждат и Международни сили за стабилизация, които съвместно с нова палестинска полиция да гарантират сигурността в ивицата.

В неделя израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди в телевизионно обръщение, че отхвърля най-новия план на Тръмп за Газа. Това се случи, въпреки че израелската армия на практика е преустановила атаките в палестинския анклав под натиска на американския президент.

„Хамас“ заяви, че приема плана, за да избегне подновяване на войната. Групировката обаче добави, че прилагането на споразумението зависи от това Израел първо да изпълни своите ангажименти, включително да се изтегли и да прекрати атаките.

Израел нанесе вчера първия си въздушен удар по ивицата Газа от повече от седмица, съобщиха израелската армия и палестинската Гражданска защита, която съобщи за един загинал, предаде Франс прес.

"Нанесохме удар с цел неутрализиране на заплаха", заяви говорител на израелската армия, без да даде повече подробности.

В друго изявление на армията се уточнява, че е нанесен удар срещу командир на "Хамас" в северната част на ивицата Газа, който "е подготвял терористични атаки срещу" действащите в района израелски сили.

"Армията ще продължи да действа за отстраняване на всяка непосредствена заплаха", се казва още в съобщението. Израелските сили бяха разположени в Газа след началото на войната през октомври 2023 г., предизвикана от безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу Израел.

Службата за Гражданска защита на управляваната от ислямисткото движение "Хамас" ивица Газа съобщи за един загинал и няколко ранени при удара.

Изглежда, че Израел е намалил, макар и да не е прекратил напълно, военните си операции в ивицата Газа след като Доналд Тръмп обяви в края на миналия месец споразумение по последната американска пътна карта, предвиждаща наред с друго разоръжаване на "Хамас" и изтегляне на израелските сили от палестинската територия.

"Хамас" прие плана, но израелският премиер Бенямин Нетаняху го отхвърли, като обвърза всяко изтегляне на израелските войски от Газа с "реално" разоръжаване на движението.

По данни на здравното министерство в Газа, контролирано от "Хамас", които ООН смята за надеждни, израелските операции в анклава са причинили смъртта на 1258 души от влизането в сила на примирието през октомври 2025 г.

За същия период израелската армия съобщава за петима загинали военнослужещи и един цивилен служител, работещ по договор.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евреи

    8 0 Отговор
    "От началото на споразумението за прекратяване на огъня през октомври Израел засили атаките срещу членове на ръководените от „Хамас“ полицейски сили, при които бяха убити десетки хора". А после ревът, че ги атакуват.. Долна нация

    21:18 13.08.2026

  • 2 Чорбара

    6 0 Отговор
    Евреи не трябва да има изобщо ,на този свят.

    21:19 13.08.2026

  • 3 Снимката е от 2023 г

    4 0 Отговор
    сега нищо от това не съществува. Израелските нацисти отдавна го сринаха. По нови снимки нямате ли?

    21:22 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дойче зеле

    2 0 Отговор
    Израел остава последната държава с апартейд на Земята !!!!!!!! Това не е нормално !!!!! Ванга предрече .....

    21:29 13.08.2026

  • 6 Според официалните данни

    2 0 Отговор
    на ООН най-малко 1258 палестинци са загинали в резултат на израелски операции от влизането в сила на "примирието" през октомври 2025 г. насам.

    21:29 13.08.2026

  • 7 Според официалните данни

    2 0 Отговор
    Жертви сред децата: По данни на УНИЦЕФ и местните здравни служби, само през първите месеци след примирието са загинали над 100 деца.

    Коментиран от #8

    21:31 13.08.2026

  • 8 Според

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Според официалните данни":

    Израел, те са бъдещи терористи, така че имат право на превантивни действия

    21:57 13.08.2026

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Тази държава е съставена от убийци в ролята си на многострадална геновева от 1939г. до ден днешен. Изключително жалко, че човекът с мустаците не си свърши работата. Светът щеше да бъде едно по - добро място..

    22:05 13.08.2026