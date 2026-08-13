Юли е с най-много жертви и ранени в Украйна от почти четири години насам

Най-много цивилни са били убити и ранени този юли в сравнение с който и да е месец от март 2022 насам, бележейки нов връх в тазгодишната ескалация на вредите за цивилното население. Това заявиха днес от Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.
Най-малко 437 са жертвите и 2610 - ранените през изминалия месец, като увеличението от юни е 30%, а от юли 2025 - 70%. Броят на жертвите е най-високият от май 2022, а убитите и ранени деца са най-много от април 2022 насам. Мисията на ООН продължава да удостоверява информация и реалната статистика вероятно е по-висока.
"През всеки месец от тази година броят на убитите и ранените цивилни нараства. Тази тенденция рязко се засили през юли. Броят на цивилните жертви и ранени през юли беше най-високият, който сме регистрирали за един месец от март 2022 г. насам", казва Даниел Бел, директор на мисията в Украйна.
При сравнение на броя на жертвите и ранените през първите шест месеца на тази година (1 839 убити и 10 638 ранени) с този през предходните две години, ООН мисията установява ръст с 44% от 2025 (1 434 убити и 7 216 ранени) и двоен ръст от 2024 (1 188 убити и 4 560 ранени).
В Руската федерация също се наблюдава ръст на жертви и пострадали през юли - 79 загинали и 601 ранени според властите. Мисията на ООН в Украйна не е могла независимо да удостовери според своите стандарти този брой поради липса на достъп и достатъчно информация.
След като Русия засили използването на балистични и крилати ракети, Киев остава сред най-засегнатите градове с 54 загинали и 202 ранени през юли. Изстреляните от руска страна ракети за миналия месец са 429, двойно повече от тези през юни, и много от тях са ударили именно украинската столица. 30 са жертвите на най-смъртоносната атака, извършена на 2 юли.
Най-разпространената причина са оръжията с голям обсег като дронове и ракети, като те стоят зад 38% от случаите през юли. Втората причина са планиращите бомби, като въздушните бомбардировки са нараснали със 143% от юни. Дроновете с малък обсег в близост до фронтовата линия са причина за малко над една четвърт от жертвите и ранените.
Както мащабните атаки с много жертви и пострадали, така и ежедневни атаки с по-малко последствия са допринесли за статистиката.
"Цивилното население е изправено пред засилени рискове от увеличеното използване на ракети и дронове в градските центрове, планиращи бомби в градовете по-близо до фронтовата линия и дронове с малък обсег", каза още Бел, "В съвкупност тези атаки водят до увеличаване на броя на цивилните жертви и ранени в различни региони на Украйна."
От началото на руската инвазия Мисия на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна е удостоверила най-малко 16 874 убити, в това число 820 деца, и 51 273 ранени, от които 3 126 деца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Даумренаркомана
21:40 13.08.2026
3 Малиии
Коментиран от #9, #12
21:41 13.08.2026
4 И тагарев
21:41 13.08.2026
5 Пич
Просто вече не могат да укруват убитите, дори и да откажат да ги приберат от Русия!!!
Укрофашистите и прилично погребение не искат да направят на хората си!!!
Коментиран от #27
21:41 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Топчията Яя
21:42 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Що се чудиш
До коментар #3 от "Малиии":Сега е Русия срещу натю и ЕС.... 50 държави....
Коментиран от #65
21:43 13.08.2026
10 стигнаха ли 2мил.
21:43 13.08.2026
11 Господи
21:43 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Росомаха
21:44 13.08.2026
14 Без майтап
Коментиран от #63
21:44 13.08.2026
15 осраински
Коментиран от #25
21:44 13.08.2026
16 Българин
Коментиран от #53
21:44 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бели гащи ...
21:46 13.08.2026
19 Мечти
21:46 13.08.2026
20 Смешен доклад
21:46 13.08.2026
21 Жълт парцал
Оооо розовите котета, вече сте налазили , вонята ви се усеща от далеч.
21:47 13.08.2026
22 На чужд гроб ривът
21:49 13.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ицо
Коментиран от #29, #30, #73
21:49 13.08.2026
25 Догодина
До коментар #15 от "осраински":Догодина я Медведев,я камиларя.
21:51 13.08.2026
26 Точен сте
До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
13 август 2026, 13:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
Коментиран от #71
21:51 13.08.2026
27 Соломон
До коментар #5 от "Пич":Понеже не си много умен и трудно вдяваш. Става въпрос за убити в следствие на руските бомбадировки по жилищни сгради а не за убити на фронта
Коментиран от #31, #34, #37, #66
21:51 13.08.2026
28 Мизерна раша приключена и смазана
21:52 13.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пич
До коментар #24 от "Ицо":Аз!!!
21:53 13.08.2026
31 Пич
До коментар #27 от "Соломон":Не маце, ти не си умен, и въобще не вдяваш!!! На мене еврейски опорки не ми минават!!!
Коментиран от #40
21:53 13.08.2026
32 Така е
До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":Останаха само двата русоробски трола тука с по няколко имена ,те не са и тролове защото няма кой да плати на подобни изтърcaци са рахитични и недъгави от недохранване и болни от скоротечен рак от развалената храна от кошовете за смет се надяват разбитите раши някога да дойдат в България и Българските граждани да станат зле като тях и да отидат в свети петровите кошари спокойни но хванаха пак средния ххаха хохойо😂😂😅😅 русоробските клети копейкаджии гаснат жалко сами в изпражнeнията си!
Слава победител Украйна 🇺🇦
Коментиран от #54
21:53 13.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 На чужд гроб ривът
21:54 13.08.2026
36 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #64
21:54 13.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 име
Руски загуби за десетки милиони: Украйна изгори 2 ракетни системи С-400 „Триумф“ в Крим. Десетки руски военнослужещи са изгорени
Коментиран от #42
21:55 13.08.2026
39 Соломон
21:56 13.08.2026
40 Ицо
До коментар #31 от "Пич":Гнясън ли си?
Коментиран от #44, #46
21:56 13.08.2026
41 Отново сте точен
До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":Разбита ,унизена,размазана и разкатана раша за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон
21:56 13.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Отново сте прав
До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко съдрани глупака увъртащи се около кофите за смет
21:57 13.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Абсолютно точно
До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":От началото на пълномащабната агресия срещу Украйна руската бойна авиация понесе значителни загуби. Според анализа на независимия проект Орух, Русия е загубила 561 бойни самолета – включително Су-34, Су-35, Су-30 и други ключови бойни платформи. Украинските въоръжени сили потвърждават подобни данни, говорейки за над 650 унищожени машини.
Тези загуби представляват около 70% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.
Коментиран от #50
21:58 13.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Винаги сте точен
До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
21:59 13.08.2026
48 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
В момента огромен натиск принуждава съдии да се приближат в тъмни ъгли.
Обикновените хора, които вършат ежедневието си, изведнъж се оказват затворени в много опасна игра.Хранене на човешката мелница
Военните офиси в цяла Русия са изправени пред невъзможен изчислителен проблем. Западните експерти оценяват, че страната губи по 30 000 войници месечно в Украйна.
За да компенсира тези числа, Москва нареди на местните власти да намерят повече от 400 000 нови новобранци тази година.Тъй като Владимир Путин отказва да промени стратегията си за загуба, рекрутърите трябва да спазват строги квоти под голям натиск.
Събиране на мъже от улицата
Търсенето на нови бойци пое мрачен обрат. Според Financial Times, цитиран от Digi24, рекрутърите сега използват заплахи и отвличания, за да изгонят мъжете от улиците. агресивни тактики включват обиски на работни места и измами на университетски студенти да подпишат обвързващи военни договори.
Коментиран от #68
22:00 13.08.2026
49 УКРАЙНА ЗАНУЛИ ЖАЛКА РАША
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
Коментиран от #60
22:00 13.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Раша в колапс и шок...на колене
Коментиран от #55
22:01 13.08.2026
52 Дельо хайдутин
22:02 13.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Абсолютно сте прав
До коментар #32 от "Така е":„Великата аналоговнетна“ руска армия май отново пренаписа учебниците по военна история! Лятната им офанзива постигна невиждан стратегически успех: успя да размени 238 650 трупа и три танкови дивизии за... три полуразрушени плевни и един декар слънчогледи край някое безименно село.Гледайки темпото, с което Русия „завладява“ нови територии, докато Украйна си връща цели райони, Кремъл сигурно ще стигне до Киев точно навреме за следващия век. Важното е, че всичко върви строго по план: войниците свършват, техниката се превръща в скрап, но пък за сметка на това географската карта напредва с цели 30 сантиметра на седмица. С такова „категорично надмощие“ скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата
Коментиран от #56
22:03 13.08.2026
55 Ба бааааа
До коментар #51 от "Раша в колапс и шок...на колене":А заправки где
Коментиран от #74
22:04 13.08.2026
56 Ба бааааа
До коментар #54 от "Абсолютно сте прав":Е връща посока Полша
22:05 13.08.2026
57 Мисията на ООН в Украйна
Да не говорим по колко избиват с вълшебното Патриот ПВО
А уж Русия била Първата военна сила в света?
Коментиран от #67
22:06 13.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Берлин
Коментиран от #62
22:07 13.08.2026
60 Мухахаха
До коментар #49 от "УКРАЙНА ЗАНУЛИ ЖАЛКА РАША":Виж и в другите сайтове и се усведоми и тогава коментирай
22:07 13.08.2026
61 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
22:07 13.08.2026
62 ОКРАИНЦИ СА РАЗХОДЕН МАТЕРИАЛ
До коментар #59 от "Берлин":Б тази британска прокси война срещу Русия.
22:08 13.08.2026
63 1111
До коментар #14 от "Без майтап":Без майтап, бе - той опита с УМ 100 пъти. Ти къде беше?
22:08 13.08.2026
64 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #36 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":И пак ще спаси света от фашизма
22:09 13.08.2026
65 Малиии
До коментар #9 от "Що се чудиш":Чудя се . що е само клета роzzийка .. ни С. Корея , ни Китай ...
22:09 13.08.2026
66 Вдяващ
До коментар #27 от "Соломон":Става дума предимно за избити от уж украинското ПВО
22:10 13.08.2026
67 Борис Джонсън
До коментар #57 от "Мисията на ООН в Украйна":До последния окраинец
22:10 13.08.2026
68 Димитър Дончев -Манатарката
До коментар #48 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":Бай Митьо мърдай бабата в дир.никка че по тясно и действай,че днес си тук ,уттре може и да си ритнал бакърчето,не знаеш Шефа кво ти е измислил.
22:11 13.08.2026
69 А пък русофилдебилския клошарски трол
Коментиран от #77
22:14 13.08.2026
70 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #72, #75
22:15 13.08.2026
71 Ицо
До коментар #26 от "Точен сте":А една коо.жена Паляница в епилирания гаzyндер как би ти се отразила ?
22:16 13.08.2026
72 Абсолютно сте прав
До коментар #70 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!
Коментиран от #76
22:17 13.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 В твая
До коментар #55 от "Ба бааааа":жопу .
22:17 13.08.2026
75 гробар
До коментар #70 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":Ква слава бе приятел ела да те закопаме само за 2-3часа на 2метра подземята та да видиш каква слава има.
Коментиран от #81
22:18 13.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
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84 Колеги точни сте...раша под земята
13 август 2026, 22:50 часа
Снимка: Getty Images
От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.
Коментиран от #86
22:23 13.08.2026
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