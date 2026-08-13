Юли е с най-много жертви и ранени в Украйна от почти четири години насам

Най-много цивилни са били убити и ранени този юли в сравнение с който и да е месец от март 2022 насам, бележейки нов връх в тазгодишната ескалация на вредите за цивилното население. Това заявиха днес от Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

Най-малко 437 са жертвите и 2610 - ранените през изминалия месец, като увеличението от юни е 30%, а от юли 2025 - 70%. Броят на жертвите е най-високият от май 2022, а убитите и ранени деца са най-много от април 2022 насам. Мисията на ООН продължава да удостоверява информация и реалната статистика вероятно е по-висока.

"През всеки месец от тази година броят на убитите и ранените цивилни нараства. Тази тенденция рязко се засили през юли. Броят на цивилните жертви и ранени през юли беше най-високият, който сме регистрирали за един месец от март 2022 г. насам", казва Даниел Бел, директор на мисията в Украйна.

При сравнение на броя на жертвите и ранените през първите шест месеца на тази година (1 839 убити и 10 638 ранени) с този през предходните две години, ООН мисията установява ръст с 44% от 2025 (1 434 убити и 7 216 ранени) и двоен ръст от 2024 (1 188 убити и 4 560 ранени).

В Руската федерация също се наблюдава ръст на жертви и пострадали през юли - 79 загинали и 601 ранени според властите. Мисията на ООН в Украйна не е могла независимо да удостовери според своите стандарти този брой поради липса на достъп и достатъчно информация.

След като Русия засили използването на балистични и крилати ракети, Киев остава сред най-засегнатите градове с 54 загинали и 202 ранени през юли. Изстреляните от руска страна ракети за миналия месец са 429, двойно повече от тези през юни, и много от тях са ударили именно украинската столица. 30 са жертвите на най-смъртоносната атака, извършена на 2 юли.

Най-разпространената причина са оръжията с голям обсег като дронове и ракети, като те стоят зад 38% от случаите през юли. Втората причина са планиращите бомби, като въздушните бомбардировки са нараснали със 143% от юни. Дроновете с малък обсег в близост до фронтовата линия са причина за малко над една четвърт от жертвите и ранените.

Както мащабните атаки с много жертви и пострадали, така и ежедневни атаки с по-малко последствия са допринесли за статистиката.

"Цивилното население е изправено пред засилени рискове от увеличеното използване на ракети и дронове в градските центрове, планиращи бомби в градовете по-близо до фронтовата линия и дронове с малък обсег", каза още Бел, "В съвкупност тези атаки водят до увеличаване на броя на цивилните жертви и ранени в различни региони на Украйна."

От началото на руската инвазия Мисия на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна е удостоверила най-малко 16 874 убити, в това число 820 деца, и 51 273 ранени, от които 3 126 деца.