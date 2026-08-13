Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Юли е с най-много жертви и ранени в Украйна от почти четири години насам
  Тема: Украйна

Юли е с най-много жертви и ранени в Украйна от почти четири години насам

13 Август, 2026 21:39 753 88

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Както мащабните атаки с много жертви и пострадали, така и ежедневни атаки с по-малко последствия са допринесли за статистиката

Юли е с най-много жертви и ранени в Украйна от почти четири години насам - 1
Reuters Reuters

Най-много цивилни са били убити и ранени този юли в сравнение с който и да е месец от март 2022 насам, бележейки нов връх в тазгодишната ескалация на вредите за цивилното население. Това заявиха днес от Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

Най-малко 437 са жертвите и 2610 - ранените през изминалия месец, като увеличението от юни е 30%, а от юли 2025 - 70%. Броят на жертвите е най-високият от май 2022, а убитите и ранени деца са най-много от април 2022 насам. Мисията на ООН продължава да удостоверява информация и реалната статистика вероятно е по-висока.

"През всеки месец от тази година броят на убитите и ранените цивилни нараства. Тази тенденция рязко се засили през юли. Броят на цивилните жертви и ранени през юли беше най-високият, който сме регистрирали за един месец от март 2022 г. насам", казва Даниел Бел, директор на мисията в Украйна.

При сравнение на броя на жертвите и ранените през първите шест месеца на тази година (1 839 убити и 10 638 ранени) с този през предходните две години, ООН мисията установява ръст с 44% от 2025 (1 434 убити и 7 216 ранени) и двоен ръст от 2024 (1 188 убити и 4 560 ранени).

В Руската федерация също се наблюдава ръст на жертви и пострадали през юли - 79 загинали и 601 ранени според властите. Мисията на ООН в Украйна не е могла независимо да удостовери според своите стандарти този брой поради липса на достъп и достатъчно информация.

След като Русия засили използването на балистични и крилати ракети, Киев остава сред най-засегнатите градове с 54 загинали и 202 ранени през юли. Изстреляните от руска страна ракети за миналия месец са 429, двойно повече от тези през юни, и много от тях са ударили именно украинската столица. 30 са жертвите на най-смъртоносната атака, извършена на 2 юли.

Най-разпространената причина са оръжията с голям обсег като дронове и ракети, като те стоят зад 38% от случаите през юли. Втората причина са планиращите бомби, като въздушните бомбардировки са нараснали със 143% от юни. Дроновете с малък обсег в близост до фронтовата линия са причина за малко над една четвърт от жертвите и ранените.

Както мащабните атаки с много жертви и пострадали, така и ежедневни атаки с по-малко последствия са допринесли за статистиката.

"Цивилното население е изправено пред засилени рискове от увеличеното използване на ракети и дронове в градските центрове, планиращи бомби в градовете по-близо до фронтовата линия и дронове с малък обсег", каза още Бел, "В съвкупност тези атаки водят до увеличаване на броя на цивилните жертви и ранени в различни региони на Украйна."

От началото на руската инвазия Мисия на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна е удостоверила най-малко 16 874 убити, в това число 820 деца, и 51 273 ранени, от които 3 126 деца.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Даумренаркомана

    5 2 Отговор
    Нека другите са живи и здрави

    21:40 13.08.2026

  • 3 Малиии

    5 12 Отговор
    За толкова време приключи ВСВ ...

    Коментиран от #9, #12

    21:41 13.08.2026

  • 4 И тагарев

    13 2 Отговор
    Итойдаумре

    21:41 13.08.2026

  • 5 Пич

    17 4 Отговор
    Нагла лъжа!!!
    Просто вече не могат да укруват убитите, дори и да откажат да ги приберат от Русия!!!
    Укрофашистите и прилично погребение не искат да направят на хората си!!!

    Коментиран от #27

    21:41 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Топчията Яя

    16 6 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    21:42 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Що се чудиш

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Малиии":

    Сега е Русия срещу натю и ЕС.... 50 държави....

    Коментиран от #65

    21:43 13.08.2026

  • 10 стигнаха ли 2мил.

    4 4 Отговор
    или са почти толкова

    21:43 13.08.2026

  • 11 Господи

    4 3 Отговор
    Ти си знаеш работата !

    21:43 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Росомаха

    11 6 Отговор
    Тези жертви са в резултат на 40 дневната терористична инициатива на зеления пор.

    21:44 13.08.2026

  • 14 Без майтап

    7 4 Отговор
    Два народа които уж били братски, щебъдат врагове за поколения напред. Защо ли Путин мисли че може да постигне всичко със сила, а не с ум?

    Коментиран от #63

    21:44 13.08.2026

  • 15 осраински

    5 5 Отговор
    Медведев До година Юли месец в украйна няма да има жертви

    Коментиран от #25

    21:44 13.08.2026

  • 16 Българин

    6 8 Отговор
    Затова ще хвърчат във въздуха руски генерали.

    Коментиран от #53

    21:44 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бели гащи ...

    5 3 Отговор
    Белият байрак

    21:46 13.08.2026

  • 19 Мечти

    5 2 Отговор
    На нас ни отнеха правото да мечтаем дори за по-добър живот, за 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    21:46 13.08.2026

  • 20 Смешен доклад

    10 0 Отговор
    ООН нямали достъп до Русия? Когато украинците бомбардираха децата в колежа, там отидоха журналисти от цял свят, а те горките нямали достъп!! Когато украинците стреляха по автобуса с детски футболен отбор от Беларус, също имаше чужди журналисти..

    21:46 13.08.2026

  • 21 Жълт парцал

    12 2 Отговор
    Мдам , жали ги Путин тия украйнски боклуци. А трябваше като Израел, по хиляда на ден.
    Оооо розовите котета, вече сте налазили , вонята ви се усеща от далеч.

    21:47 13.08.2026

  • 22 На чужд гроб ривът

    9 1 Отговор
    След английските бомбардировки през ВСВ цивилните жертви са били стотици хиляди, а милиони са загубили жилищата си. Пламъците от пожарите са се издигнали на километри, а хората са се опичали в бомбоубежищата като във фурна.

    21:49 13.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ицо

    4 6 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    Коментиран от #29, #30, #73

    21:49 13.08.2026

  • 25 Догодина

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "осраински":

    Догодина я Медведев,я камиларя.

    21:51 13.08.2026

  • 26 Точен сте

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":

    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    13 август 2026, 13:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    Коментиран от #71

    21:51 13.08.2026

  • 27 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Понеже не си много умен и трудно вдяваш. Става въпрос за убити в следствие на руските бомбадировки по жилищни сгради а не за убити на фронта

    Коментиран от #31, #34, #37, #66

    21:51 13.08.2026

  • 28 Мизерна раша приключена и смазана

    4 7 Отговор
    Русия преди войната беше в много по-голяма безопасност от сега и за в бъдеще. Украйна се очертава занапред като водещ военен производител на континента. При следващия президент на САЩ нещата ще станат още по-лоши за Русия. В крайна сметка Русия не получи безопасност, а даже напротив - бъдеща по-голяма опасност. Загубите, които регистрира Русия не стига, че са колосални, но и бяха дадени напразно.

    21:52 13.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ицо":

    Аз!!!

    21:53 13.08.2026

  • 31 Пич

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Не маце, ти не си умен, и въобще не вдяваш!!! На мене еврейски опорки не ми минават!!!

    Коментиран от #40

    21:53 13.08.2026

  • 32 Така е

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":

    Останаха само двата русоробски трола тука с по няколко имена ,те не са и тролове защото няма кой да плати на подобни изтърcaци са рахитични и недъгави от недохранване и болни от скоротечен рак от развалената храна от кошовете за смет се надяват разбитите раши някога да дойдат в България и Българските граждани да станат зле като тях и да отидат в свети петровите кошари спокойни но хванаха пак средния ххаха хохойо😂😂😅😅 русоробските клети копейкаджии гаснат жалко сами в изпражнeнията си!
    Слава победител Украйна 🇺🇦

    Коментиран от #54

    21:53 13.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На чужд гроб ривът

    4 2 Отговор
    По време на английските бомбардировки през ВСВ се е образувал огнен смерч, който е засмуквал хората, събарял ги е и ги е завличал в огнения АД! В бомбоубежищата са се опичали живи като във фурна.

    21:54 13.08.2026

  • 36 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    3 4 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #64

    21:54 13.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 име

    5 4 Отговор
    Новини от последните минути...двата съдрани и скъсани копея да се покажат от кофите за смет и отдадат почит на победител Украйна -
    Руски загуби за десетки милиони: Украйна изгори 2 ракетни системи С-400 „Триумф“ в Крим. Десетки руски военнослужещи са изгорени

    Коментиран от #42

    21:55 13.08.2026

  • 39 Соломон

    4 5 Отговор
    Слава на Русия ! Русия е Сила и Мощ и ще освободи нас ромите отбългарсо иго !

    21:56 13.08.2026

  • 40 Ицо

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Гнясън ли си?

    Коментиран от #44, #46

    21:56 13.08.2026

  • 41 Отново сте точен

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":

    Разбита ,унизена,размазана и разкатана раша за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    21:56 13.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Отново сте прав

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":

    рашистката примитивна пропаганда се цели единствено в няколко съдрани глупака увъртащи се около кофите за смет

    21:57 13.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Абсолютно точно

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":

    От началото на пълномащабната агресия срещу Украйна руската бойна авиация понесе значителни загуби. Според анализа на независимия проект Орух, Русия е загубила 561 бойни самолета – включително Су-34, Су-35, Су-30 и други ключови бойни платформи. Украинските въоръжени сили потвърждават подобни данни, говорейки за над 650 унищожени машини.
    Тези загуби представляват около 70% от целия предвоенен авиационен флот на Руската федерация. Същевременно, руският военно-промишлен комплекс (ВПК) не разполага с капацитет да компенсира този недостиг. Според официални източници, през 2022 г. в Русия са произведени едва 12 нови бойни самолета, а през 2023 г. – около 20.

    Коментиран от #50

    21:58 13.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Винаги сте точен

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "А пък руycдебилcкия клошaрcки трoл":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    21:59 13.08.2026

  • 48 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки

    5 2 Отговор
    Отчаяните вербовчики на Путин отвличат мъже директно от улицатаКогато нуждата от персонал нараства рязко, отчаяните лидери правят почти всичко, за да постигнат целите си.

    В момента огромен натиск принуждава съдии да се приближат в тъмни ъгли.

    Обикновените хора, които вършат ежедневието си, изведнъж се оказват затворени в много опасна игра.Хранене на човешката мелница
    Военните офиси в цяла Русия са изправени пред невъзможен изчислителен проблем. Западните експерти оценяват, че страната губи по 30 000 войници месечно в Украйна.

    За да компенсира тези числа, Москва нареди на местните власти да намерят повече от 400 000 нови новобранци тази година.Тъй като Владимир Путин отказва да промени стратегията си за загуба, рекрутърите трябва да спазват строги квоти под голям натиск.

    Събиране на мъже от улицата
    Търсенето на нови бойци пое мрачен обрат. Според Financial Times, цитиран от Digi24, рекрутърите сега използват заплахи и отвличания, за да изгонят мъжете от улиците. агресивни тактики включват обиски на работни места и измами на университетски студенти да подпишат обвързващи военни договори.

    Коментиран от #68

    22:00 13.08.2026

  • 49 УКРАЙНА ЗАНУЛИ ЖАЛКА РАША

    5 6 Отговор
    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    Коментиран от #60

    22:00 13.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Раша в колапс и шок...на колене

    5 5 Отговор
    Данните на пазарните анализатори и докладите на Bloomberg потвърждават, че украинската кампания нанася дълбоки икономически щети. Към август 2026 г. преработката на петрол в Русия е спаднала до 24-годишно дъно (около 3.6 милиона барела на ден, което е с една трета под сезонната норма). Производството на бензин е намаляло с около 33%, което принуди Москва да наложи пълна забрана за износ на горива. 

    Коментиран от #55

    22:01 13.08.2026

  • 52 Дельо хайдутин

    4 6 Отговор
    Укрите отново взривяват братска раша вече 5 години🤬😈😫👹 Аз ги чакам на Дунава да ги посрещна и станат всички зле като мене ,а те се бият още за Вовчанск на 5 км.от границата си👺😿🤡

    22:02 13.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Абсолютно сте прав

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Така е":

    „Великата аналоговнетна“ руска армия май отново пренаписа учебниците по военна история! Лятната им офанзива постигна невиждан стратегически успех: успя да размени 238 650 трупа и три танкови дивизии за... три полуразрушени плевни и един декар слънчогледи край някое безименно село.Гледайки темпото, с което Русия „завладява“ нови територии, докато Украйна си връща цели райони, Кремъл сигурно ще стигне до Киев точно навреме за следващия век. Важното е, че всичко върви строго по план: войниците свършват, техниката се превръща в скрап, но пък за сметка на това географската карта напредва с цели 30 сантиметра на седмица. С такова „категорично надмощие“ скоро най-модерното оръжие на втората армия в света ще си остане бойната лопата

    Коментиран от #56

    22:03 13.08.2026

  • 55 Ба бааааа

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Раша в колапс и шок...на колене":

    А заправки где

    Коментиран от #74

    22:04 13.08.2026

  • 56 Ба бааааа

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Абсолютно сте прав":

    Е връща посока Полша

    22:05 13.08.2026

  • 57 Мисията на ООН в Украйна

    3 4 Отговор
    Евала на украинците, машала на британците. С един дрон или розово фламинго избиват повече цивилни, отколкото руснаците уцелват с десет балистични и хиперзвукови ракети.

    Да не говорим по колко избиват с вълшебното Патриот ПВО

    А уж Русия била Първата военна сила в света?

    Коментиран от #67

    22:06 13.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Берлин

    4 1 Отговор
    Целият свят знай че осраинци е хиените ма света,ха ха ха.

    Коментиран от #62

    22:07 13.08.2026

  • 60 Мухахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "УКРАЙНА ЗАНУЛИ ЖАЛКА РАША":

    Виж и в другите сайтове и се усведоми и тогава коментирай

    22:07 13.08.2026

  • 61 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ

    8 2 Отговор
    Руската армия бомби малко по-сериозно и Бандерия се разпада.

    22:07 13.08.2026

  • 62 ОКРАИНЦИ СА РАЗХОДЕН МАТЕРИАЛ

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Берлин":

    Б тази британска прокси война срещу Русия.

    22:08 13.08.2026

  • 63 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Без майтап":

    Без майтап, бе - той опита с УМ 100 пъти. Ти къде беше?

    22:08 13.08.2026

  • 64 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    И пак ще спаси света от фашизма

    22:09 13.08.2026

  • 65 Малиии

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Що се чудиш":

    Чудя се . що е само клета роzzийка .. ни С. Корея , ни Китай ...

    22:09 13.08.2026

  • 66 Вдяващ

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Става дума предимно за избити от уж украинското ПВО

    22:10 13.08.2026

  • 67 Борис Джонсън

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Мисията на ООН в Украйна":

    До последния окраинец

    22:10 13.08.2026

  • 68 Димитър Дончев -Манатарката

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":

    Бай Митьо мърдай бабата в дир.никка че по тясно и действай,че днес си тук ,уттре може и да си ритнал бакърчето,не знаеш Шефа кво ти е измислил.

    22:11 13.08.2026

  • 69 А пък русофилдебилския клошарски трол

    2 0 Отговор
    Е бoлен от скорoтечен рaк с разceйки и много ще реве от бoлки защото няма пари и за мoрфин да угасне тиxо.....по добре да се зaдyши в гърнeто с изпрaжнениятa си от изпарeнията... Украйна cмачка жaлка и безпoмощна фашиcтка рaша пред света ,ликвидирa 2 милиона нещаcтни блaтни орки а в България малкото останали живи клoшaри - копeйки си отиват от рак и инсулти.....Колко прекрасно...Безценно

    Коментиран от #77

    22:14 13.08.2026

  • 70 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    1 0 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #72, #75

    22:15 13.08.2026

  • 71 Ицо

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Точен сте":

    А една коо.жена Паляница в епилирания гаzyндер как би ти се отразила ?

    22:16 13.08.2026

  • 72 Абсолютно сте прав

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    Коментиран от #76

    22:17 13.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 В твая

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ба бааааа":

    жопу .

    22:17 13.08.2026

  • 75 гробар

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    Ква слава бе приятел ела да те закопаме само за 2-3часа на 2метра подземята та да видиш каква слава има.

    Коментиран от #81

    22:18 13.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Колеги точни сте...раша под земята

    2 0 Отговор
    Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)
    13 август 2026, 22:50 часа
    Снимка: Getty Images
    От началото на пълномащабната война около 1 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 2,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.

    Коментиран от #86

    22:23 13.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания