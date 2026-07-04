Тръмп чака Нетаняху: „Той знае кой е шефът“

Доналд Тръмп обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал среща в Белия дом, която може да се състои следващата седмица, предаде Axios,

Въпреки че Тръмп заяви, че отношенията им са добри, той подчерта, че Нетаняху „знае кой е шефът“ на фона на разногласия относно военните действия в Ливан и преговорите с Иран.

Според The Times of Israel, израелски представители са изразили скептицизъм относно графика, докато за Нетаняху срещата е от ключово значение преди изборите през октомври.

„Президентът Тръмп заяви пред Axios в събота, че Нетаняху го е помолил за среща в Белия дом и че тя може да се проведе още следващата седмица, след като Тръмп се завърне от срещата на върха на НАТО“, отбелязва порталът.

Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се проведе на 7-8 юли.

Офисът на Нетаняху по-рано съобщи, че той се е съгласил да се срещне с Тръмп в Съединените щати "скоро".