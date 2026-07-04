Тръмп чака Нетаняху: „Той знае кой е шефът“

Доналд Тръмп обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал среща в Белия дом, която може да се състои следващата седмица, предаде Axios,
Въпреки че Тръмп заяви, че отношенията им са добри, той подчерта, че Нетаняху „знае кой е шефът“ на фона на разногласия относно военните действия в Ливан и преговорите с Иран.
Според The Times of Israel, израелски представители са изразили скептицизъм относно графика, докато за Нетаняху срещата е от ключово значение преди изборите през октомври.
„Президентът Тръмп заяви пред Axios в събота, че Нетаняху го е помолил за среща в Белия дом и че тя може да се проведе още следващата седмица, след като Тръмп се завърне от срещата на върха на НАТО“, отбелязва порталът.
Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се проведе на 7-8 юли.
Офисът на Нетаняху по-рано съобщи, че той се е съгласил да се срещне с Тръмп в Съединените щати "скоро".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелания
21:13 04.07.2026
2 Знае да
21:15 04.07.2026
3 Всички , по цял свят знаят
А бай Доньо пси хара е позьор
21:15 04.07.2026
4 Хитлерняху
21:16 04.07.2026
5 Гост
21:16 04.07.2026
6 Лангли щата Вирджиния
Коментиран от #8
21:18 04.07.2026
7 Софиянец
21:24 04.07.2026
8 тpoла деса-стоян
До коментар #6 от "Лангли щата Вирджиния":кога бе дpoгар!? оште 2014 сам казал че раccия ще се разпадне до няколко месеца. кога ще го доживея?
21:25 04.07.2026
9 Лост
21:32 04.07.2026
10 Знае я !
21:33 04.07.2026
11 То се вижда
21:34 04.07.2026
12 Миг-29 се представи на Кобзон
Коментиран от #13, #14
21:38 04.07.2026
13 поредната окраинска партенка
До коментар #12 от "Миг-29 се представи на Кобзон":Всички знаем, че храбри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авиация още през 2024г. Няма как да унищожават за втори път нещо, което вече е унищожено ;)
21:41 04.07.2026
14 хахаха
До коментар #12 от "Миг-29 се представи на Кобзон":🎃🐷🚽🚽🚽💀💀💀👎👃👃👃🌽🌽🌽
21:49 04.07.2026