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Тръмп чака Нетаняху: „Той знае кой е шефът“

Тръмп чака Нетаняху: „Той знае кой е шефът“

4 Юли, 2026 21:05, обновена 4 Юли, 2026 21:10 949 14

  • сащ-
  • израел-
  • нетаняху-
  • тръмп

Американският лидер потвърди за планирани разговори в Белия дом, въпреки дипломатическите различия и напрежението между Вашингтон и Тел Авив

Тръмп чака Нетаняху: „Той знае кой е шефът“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп обяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал среща в Белия дом, която може да се състои следващата седмица, предаде Axios,

Въпреки че Тръмп заяви, че отношенията им са добри, той подчерта, че Нетаняху „знае кой е шефът“ на фона на разногласия относно военните действия в Ливан и преговорите с Иран.

Според The Times of Israel, израелски представители са изразили скептицизъм относно графика, докато за Нетаняху срещата е от ключово значение преди изборите през октомври.

„Президентът Тръмп заяви пред Axios в събота, че Нетаняху го е помолил за среща в Белия дом и че тя може да се проведе още следващата седмица, след като Тръмп се завърне от срещата на върха на НАТО“, отбелязва порталът.

Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се проведе на 7-8 юли.

Офисът на Нетаняху по-рано съобщи, че той се е съгласил да се срещне с Тръмп в Съединените щати "скоро".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мелания

    10 0 Отговор
    Ах, ах, съвсем са изтрещели! Ето на какво си играят момчетата, като не искат да си играят с мен.

    21:13 04.07.2026

  • 2 Знае да

    12 0 Отговор
    Иран е единствено опасност за Израел, Сащ похарчи милиарди, само по заповед на Нетаняху.

    21:15 04.07.2026

  • 3 Всички , по цял свят знаят

    13 1 Отговор
    Че Боса е... БиБи!
    А бай Доньо пси хара е позьор

    21:15 04.07.2026

  • 4 Хитлерняху

    12 0 Отговор
    Всички знаят кой е шефът -АЗ.

    21:16 04.07.2026

  • 5 Гост

    14 1 Отговор
    Тръмп каквото казва , е обратното. Каже ли че бие , значи губи.

    21:16 04.07.2026

  • 6 Лангли щата Вирджиния

    5 10 Отговор
    Ислямския халифат Иран и хазарския каганат русия вече пътуват към бунището на историята

    Коментиран от #8

    21:18 04.07.2026

  • 7 Софиянец

    11 0 Отговор
    Кой е кучката в тая хомо история 😂

    21:24 04.07.2026

  • 8 тpoла деса-стоян

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Лангли щата Вирджиния":

    кога бе дpoгар!? оште 2014 сам казал че раccия ще се разпадне до няколко месеца. кога ще го доживея?

    21:25 04.07.2026

  • 9 Лост

    2 2 Отговор
    Естествено,че знаят.Шефът е Б.Борисов.Ако го бяха избрали за Премиер щеше да ги събере всичките -Тръм, Путин,Натаняху, Ердоган, Зеленски,папата и много други в Банкя и да им нашора канчето.

    21:32 04.07.2026

  • 10 Знае я !

    6 1 Отговор
    Нетаняху е големият шеф- Биг бос! САЩ се управлява от Израел и това го твърдят дамите американци!

    21:33 04.07.2026

  • 11 То се вижда

    6 1 Отговор
    Как оранжавата кучкла на конци изпълнява всяка заповед на Сатаняху.

    21:34 04.07.2026

  • 12 Миг-29 се представи на Кобзон

    1 4 Отговор
    Путинизираното престъпление се превърна в село без кучета: Украински дронове камикадзе проникнаха в военното летище Белбек и унищожиха модернизиран изтребител МиГ-29 на стойност над 40 милиона долара. В действие операторите на отдел „Дрон системи“ към Главна информационна дирекция на Министерство на отбраната на Украйна (ГУР).

    Коментиран от #13, #14

    21:38 04.07.2026

  • 13 поредната окраинска партенка

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Миг-29 се представи на Кобзон":

    Всички знаем, че храбри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авиация още през 2024г. Няма как да унищожават за втори път нещо, което вече е унищожено ;)

    21:41 04.07.2026

  • 14 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Миг-29 се представи на Кобзон":

    🎃🐷🚽🚽🚽💀💀💀👎👃👃👃🌽🌽🌽

    21:49 04.07.2026