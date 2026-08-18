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Враг пред портите на Русия! Американски шпионски самолет е кръжал около Калининград
  Тема: Украйна

Враг пред портите на Русия! Американски шпионски самолет е кръжал около Калининград

18 Август, 2026 15:03, обновена 18 Август, 2026 15:17 923 39

  • русия-
  • сащ-
  • пентагон-
  • калининград-
  • нато-
  • балтийско море-
  • владимир путин

Според информацията самолетът е излетял от румънския пристанищен град Констанца и е следвал кръгова траектория покрай границите на Калининградската област

Враг пред портите на Русия! Американски шпионски самолет е кръжал около Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Самолет за разузнаване на голяма височина ARTEMIS на Военновъздушните сили на САЩ е бил забелязан да лети в близост до границите на руската Калининградска област на брега на Балтийско море, между Полша и Литва, съобщава РИА Новости.

Според информацията самолетът е излетял от румънския пристанищен град Констанца и е следвал кръгова траектория покрай границите на Калининградската област.

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Смята се, че машината е един от едва двата подобни самолета, произведени някога от Пентагона. Първоначално той се е основавал на бизнес самолета Bombardier Challenger 650 и се използва за събиране на разузнавателни данни на далечни разстояния.

Междувременно напрежението между Русия и държавите от НАТО остава високо на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

В същото време президентката на Молдова Мая Санду заяви, че Русия може умишлено да изпраща дронове във въздушното пространство на страната ѝ, съобщава "Киев пост".

Тя посочи, че траекториите на дроновете дават възможност да се прецени дали нарушенията на въздушното пространство са случайни, или представляват умишлен тест на способността на региона да реагира.


"По траекторията на тези дронове можем да кажем кои са изпратени умишлено и кои са там случайно", заяви Санду и добави, че и в двата случая дроновете нарушават въздушното пространство на страната - модел, който се наблюдава също в Румъния и Полша.

"А единственият виновник, единствената страна, която носи вина за тези неща, е Руската федерация, която започна тази война", подчерта тя.

Попитана дали Кишинев може да изгони руския посланик Олег Озеров заради многократните нарушения на въздушното пространство, Санду изрази съмнение, че подобна стъпка би променила нещо.

"Смятате ли, че това е метод, който ще спре Русия да извършва тези действия? Не мисля", отвърна тя.

По думите ѝ Кишинев вече е изпращал протестни ноти до Москва, но без резултат, тъй като "политиката на Русия не се променя". Тя посочи подкрепата за военните усилия на Украйна като единствената мярка, която може да окаже реален натиск.

"За да успее Украйна в тази война", това е "най-важното нещо, което може да бъде направено, за да бъдат спрени тези дронове", заяви Санду и добави, че Кишинев от години вижда, че "Руската федерация не се интересува от протестните ноти".

Изявлението на молдовската президентка идва след серия от инциденти с дронове по границите на Молдова през последните седмици.

Вчера руски боеприпас "Бандерол" е навлязъл от Одеска област в Молдова, и се е разбил край село Талмаза в района Штефан Вода.

Отделно, около 4:30 ч. сутринта на 16 август дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова от Украйна и е летял над страната в продължение на 18 минути, преди да продължи към Галац, Румъния. Испански изтребител F-18, изпълняващ бойно патрулиране, е свалил дрона.

Това беше четвъртият подобен случай, при който безпилотник, нарушил въздушното пространство, е бил свален над Румъния.

Инцидентите се случват на фона на продължаващия стремеж на Молдова към членство в Европейския съюз - процес, който е пряко свързан и с пътя на Украйна към членство.

През последните седмици многократно бяха съобщавани подобни нарушения на въздушното пространство и над територията на НАТО, особено в Румъния и Полша. Това засили спекулациите, че Русия може да изпитва способността на Алианса да реагира по източния си фланг.

Според американското разузнаване Русия може да опита да подложи НАТО на изпитание чрез ограничена атака срещу държава членка през следващите години. Сред възможните сценарии са кибератаки, саботажи и тайни операции с използването на неидентифицирани въоръжени групи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е и по

    6 3 Отговор
    Лошо ще правят мръсни маскари
    Напразни напъни бе

    15:06 18.08.2026

  • 2 Путин

    7 4 Отговор
    Многоходови сме ве хаххахаха

    Коментиран от #15

    15:06 18.08.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 7 Отговор
    Това е добре .Самолета е кръжал сега вече не кръжи.Той и Дончо отвори протока ама

    15:07 18.08.2026

  • 4 бинаболи

    6 5 Отговор
    алкаш пак си жмуцал

    15:07 18.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    15 6 Отговор
    САЩ са забавни: те подкрепят Украйна в границите и от 1991 г. и Русия в границите и от 1855 г. Но Украйна не е съществувала тогава

    Коментиран от #10, #14

    15:09 18.08.2026

  • 6 Истината

    6 10 Отговор
    Около калининград са се струпали всякакви разузнавателни самолети на НАТО!
    Май ще анексираме анклавчето скоро ......

    Коментиран от #16, #30

    15:09 18.08.2026

  • 7 Забелязан

    9 3 Отговор
    невидим шпионски самолет...

    15:09 18.08.2026

  • 8 Хе хе...

    12 7 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката с 90%. За целта обединените же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш, планини от оръжие и си съсипаха икономиките.
    Найс, а?

    15:09 18.08.2026

  • 9 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Цистерни от Безмер зареждат самолети Посейдон които насочват удари в Русия.

    15:10 18.08.2026

  • 10 Какво

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    е имало 1855 ?

    15:10 18.08.2026

  • 11 Партиен Секретар

    6 9 Отговор
    Американците си летят, а бункерното жуже се е свряло в бункера.

    15:11 18.08.2026

  • 12 Санду

    16 5 Отговор
    Молдовците биха по тъпотия и Украйна, като си избраха румънски гражданин да ги води 🤔

    Коментиран от #25

    15:11 18.08.2026

  • 13 Каква работа имат там

    11 5 Отговор
    тия боклуци. Заради тях са войните по света.

    15:13 18.08.2026

  • 14 Партиен Секретар

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Защо продадохте Аляска бе, алкал? Дегенерат безмозъчен.

    15:13 18.08.2026

  • 15 Абе ти ли си тоя

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    пеавен в другия вход.
    Сорос младиятоку ще обади и каза да се евг.

    15:14 18.08.2026

  • 16 Да не вземе някой

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    да анексира оноуй твойто анклавче, по-надолу кръста?

    Коментиран от #19

    15:15 18.08.2026

  • 17 И Киев е Руски

    2 4 Отговор
    Според американското разузнаване аз може да спечеля от тотото и да подложа на изпитание черният си дроб

    15:16 18.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 То е анексирано

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да не вземе някой":

    не виждаш ли, че е ползван за парцал.

    15:16 18.08.2026

  • 20 може умишлено

    1 3 Отговор
    Ма Сану заяви, че Рсия може умишлено да изпраща донове във възушното просранство на страната ѝ, съобщава "Кев пост".

    15:17 18.08.2026

  • 21 Каунь

    5 4 Отговор
    Мая, Кая и Урсулата, отдавна не ги бяхме чували. Сигурно им е свършила отпуската вече и сега очакваме да започне поредното лаене.

    Коментиран от #26, #28

    15:18 18.08.2026

  • 22 Хихи!

    4 4 Отговор
    Кремълски измишльотини за оправдание на новата вълна рашистка мобилизация.

    15:20 18.08.2026

  • 23 И Куйв е руски

    4 4 Отговор
    Според американското разузнаване през следващите няколко години Байдън може да стане президент на Фащ

    15:20 18.08.2026

  • 24 Сармат

    1 3 Отговор
    кога застъпва на бойно дежурство?

    15:21 18.08.2026

  • 25 Слава на Руската армия Освободителка!

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Санду":

    Скоро и те ще бъдат освободени!

    15:21 18.08.2026

  • 26 Гост

    5 6 Отговор

    До коментар #21 от "Каунь":

    Алкохолното петно Захарова също не е лаяла скоро.

    15:21 18.08.2026

  • 27 „Свободният свят“

    0 3 Отговор
    Марк Карни си призна - властта не идва от бюлетините, а от контрола върху парите
    „Свободният свят“ на Марк Карни е безпощадна система за оптимизация на ресурси, в която човекът е разход за намаляване

    Истинските хищници никога не се крият зад храстите, те ви предупреждават, защото знаят, че жертвата е твърде парализирана от глупост, за да помръдне.
    Марк Карни не е политик, нито „спасител на климата“. Карни е от друга порода, той е технократ от класата, която никога не се явява на избори.
    Изборите са театър. Реалните решения се взимат в стаи, в които никога няма да влезеш. От хора, за които никога няма да гласуваш. По критерии, които никога няма да ти обяснят.
    Марк Карни не се крие, защото не трябва, той знае, че 99% от хората няма да прочетат документите, които сам публикува.
    Той е системен администратор на глобалната реконфигурация. Банката на Англия, Билдерберг, Ватиканът, БлекРок... Това е управителният съвет на "Earth Inc.", а вие сте служители, подлежащи на съкращение.
    Управлявал е Централната банка на Канада и банката на Англия. Сега е премиер на Канада. Той е в Council for Inclusive Capitalism с Ватикана. Билдерберг. Тристранна комисия. Световен икономически форум. Забележете траекторията: от паричната политика към политическата власт, а не обратното.
    Това не е кариерно развитие, а йерархично разкритие.

    Коментиран от #32

    15:21 18.08.2026

  • 28 Ами слушаш

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Каунь":

    само Маша!

    15:21 18.08.2026

  • 29 Поредният руски фейк

    5 3 Отговор
    Безсилието им го избива на тАпни.

    15:22 18.08.2026

  • 30 Хе хе...

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    И кои сте тия, дето ще анексирате анклавче бе розАв?

    15:22 18.08.2026

  • 31 бебето

    4 2 Отговор
    Волгата епедал.

    15:24 18.08.2026

  • 32 Как работи машината

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "„Свободният свят“":

    Как работи машината
    Стъпка 1: Централните банки контролират лихвите и паричното предлагане.
    Стъпка 2: Големите asset managers (BlackRock, Vanguard, State Street) контролират къде отиват инвестициите.
    Стъпка 3: ESG стандартите определят кой получава финансиране и кой не.
    Стъпка 4: Компаниите, които не се съобразяват, губят достъп до капитал.
    Стъпка 5: Компаниите, които губят достъп до капитал, фалират.
    Стъпка 6: Вие работите в тези компании.
    Това не е пазарна, а планова икономика с частна собственост върху планирането.
    Съветският съюз го правеше с Политбюро. Те го правят с презентации в швейцарски курорти.
    И не се крият.
    Докладът на BlackRock е публичен. Речите на Карни са публични. Agenda 2030 е публична. Great Reset е книга, която можеш да купиш в Amazon.
    Те ти казват какво ще направят. Публикуват го. Правят конференции. Снимат се усмихнати.
    И после, ако ти споменеш това, си "конспиратор".
    Никой не чете 200-страничен доклад на Bank for International Settlements. Никой не гледа 3-часова панелна дискусия от Давос. Никой не анализира ESG методологията.
    Мъже в сиви костюми говорят за "stakeholder capitalism" и "sustainable finance". Злото в 21-ви век се презентира в Давос.

    15:25 18.08.2026

  • 33 Там където свършва РФ

    3 3 Отговор
    Започва цивилизацията.

    15:29 18.08.2026

  • 34 Истината

    2 3 Отговор
    Ами защото го е страх да кръжи около Иран.
    Пък вуж Путин е търпелив..

    15:29 18.08.2026

  • 35 Збигнев Бжежински

    0 1 Отговор
    Петър Дънов: Рекох: Всички трябва да се молят, да станат проводници, да дойде Божието Благословение. Казват: "Кой ще победи?"- Ония хора, които носят Любовта- те ще победят. Рекох ,че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. Аз ви казвам, че "свършекът на света" се изразява в едно чистене на старото човечество. Свършекът на света се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900г, и ще завърши в 1945г. От 1945 г, започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. След този период има кратка почивка до 1999. След това ще дойде Новия период с още по- страшна диктатура, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. (Збигнев Бжежински направи изразително обобщение на военната основа на Pax Americana малко след униполярния момент:
    За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)

    Коментиран от #38

    15:29 18.08.2026

  • 36 Друг

    1 1 Отговор
    А сещате ли се къде е румънския пристанищен град Констанца ...A България

    15:33 18.08.2026

  • 37 Кант е руснак

    0 0 Отговор
    Той е от Калининград. Някога е било Праша, днес е Раша.

    15:39 18.08.2026

  • 38 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Збигнев Бжежински":

    Всяка Империя е загивала по един и същ начин - от АЛЧНОСТ, която води до корупция.
    В случая тази Алчност създаде и убиеца на империята - Китай....
    И то даже не е нужна война за да загине - просто някой да и спре печатницата...

    15:40 18.08.2026

  • 39 Няма такъв резил

    0 0 Отговор
    Путин не смее да гъкне!!! Цялото НАТО прави показно около калининград, а озни седи и гледа от бункера.
    Иначе плаши гаргите за английските дронове.....

    15:45 18.08.2026

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