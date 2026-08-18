Враг пред портите на Русия! Американски шпионски самолет е кръжал около Калининград

Самолет за разузнаване на голяма височина ARTEMIS на Военновъздушните сили на САЩ е бил забелязан да лети в близост до границите на руската Калининградска област на брега на Балтийско море, между Полша и Литва, съобщава РИА Новости.
Според информацията самолетът е излетял от румънския пристанищен град Констанца и е следвал кръгова траектория покрай границите на Калининградската област.
Смята се, че машината е един от едва двата подобни самолета, произведени някога от Пентагона. Първоначално той се е основавал на бизнес самолета Bombardier Challenger 650 и се използва за събиране на разузнавателни данни на далечни разстояния.
Междувременно напрежението между Русия и държавите от НАТО остава високо на фона на продължаващия конфликт в Украйна.
В същото време президентката на Молдова Мая Санду заяви, че Русия може умишлено да изпраща дронове във въздушното пространство на страната ѝ, съобщава "Киев пост".
Тя посочи, че траекториите на дроновете дават възможност да се прецени дали нарушенията на въздушното пространство са случайни, или представляват умишлен тест на способността на региона да реагира.
"По траекторията на тези дронове можем да кажем кои са изпратени умишлено и кои са там случайно", заяви Санду и добави, че и в двата случая дроновете нарушават въздушното пространство на страната - модел, който се наблюдава също в Румъния и Полша.
"А единственият виновник, единствената страна, която носи вина за тези неща, е Руската федерация, която започна тази война", подчерта тя.
Попитана дали Кишинев може да изгони руския посланик Олег Озеров заради многократните нарушения на въздушното пространство, Санду изрази съмнение, че подобна стъпка би променила нещо.
"Смятате ли, че това е метод, който ще спре Русия да извършва тези действия? Не мисля", отвърна тя.
По думите ѝ Кишинев вече е изпращал протестни ноти до Москва, но без резултат, тъй като "политиката на Русия не се променя". Тя посочи подкрепата за военните усилия на Украйна като единствената мярка, която може да окаже реален натиск.
"За да успее Украйна в тази война", това е "най-важното нещо, което може да бъде направено, за да бъдат спрени тези дронове", заяви Санду и добави, че Кишинев от години вижда, че "Руската федерация не се интересува от протестните ноти".
Изявлението на молдовската президентка идва след серия от инциденти с дронове по границите на Молдова през последните седмици.
Вчера руски боеприпас "Бандерол" е навлязъл от Одеска област в Молдова, и се е разбил край село Талмаза в района Штефан Вода.
Отделно, около 4:30 ч. сутринта на 16 август дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова от Украйна и е летял над страната в продължение на 18 минути, преди да продължи към Галац, Румъния. Испански изтребител F-18, изпълняващ бойно патрулиране, е свалил дрона.
Това беше четвъртият подобен случай, при който безпилотник, нарушил въздушното пространство, е бил свален над Румъния.
Инцидентите се случват на фона на продължаващия стремеж на Молдова към членство в Европейския съюз - процес, който е пряко свързан и с пътя на Украйна към членство.
През последните седмици многократно бяха съобщавани подобни нарушения на въздушното пространство и над територията на НАТО, особено в Румъния и Полша. Това засили спекулациите, че Русия може да изпитва способността на Алианса да реагира по източния си фланг.
Според американското разузнаване Русия може да опита да подложи НАТО на изпитание чрез ограничена атака срещу държава членка през следващите години. Сред възможните сценарии са кибератаки, саботажи и тайни операции с използването на неидентифицирани въоръжени групи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е и по
Напразни напъни бе
15:06 18.08.2026
2 Путин
Коментиран от #15
15:06 18.08.2026
3 И Киев е Руски
15:07 18.08.2026
4 бинаболи
15:07 18.08.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #10, #14
15:09 18.08.2026
6 Истината
Май ще анексираме анклавчето скоро ......
Коментиран от #16, #30
15:09 18.08.2026
7 Забелязан
15:09 18.08.2026
8 Хе хе...
Найс, а?
15:09 18.08.2026
9 Последния Софиянец
15:10 18.08.2026
10 Какво
До коментар #5 от "И Киев е Руски":е имало 1855 ?
15:10 18.08.2026
11 Партиен Секретар
15:11 18.08.2026
12 Санду
Коментиран от #25
15:11 18.08.2026
13 Каква работа имат там
15:13 18.08.2026
14 Партиен Секретар
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Защо продадохте Аляска бе, алкал? Дегенерат безмозъчен.
15:13 18.08.2026
15 Абе ти ли си тоя
До коментар #2 от "Путин":пеавен в другия вход.
Сорос младиятоку ще обади и каза да се евг.
15:14 18.08.2026
16 Да не вземе някой
До коментар #6 от "Истината":да анексира оноуй твойто анклавче, по-надолу кръста?
Коментиран от #19
15:15 18.08.2026
17 И Киев е Руски
15:16 18.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 То е анексирано
До коментар #16 от "Да не вземе някой":не виждаш ли, че е ползван за парцал.
15:16 18.08.2026
20 може умишлено
15:17 18.08.2026
21 Каунь
Коментиран от #26, #28
15:18 18.08.2026
22 Хихи!
15:20 18.08.2026
23 И Куйв е руски
15:20 18.08.2026
24 Сармат
15:21 18.08.2026
25 Слава на Руската армия Освободителка!
До коментар #12 от "Санду":Скоро и те ще бъдат освободени!
15:21 18.08.2026
26 Гост
До коментар #21 от "Каунь":Алкохолното петно Захарова също не е лаяла скоро.
15:21 18.08.2026
27 „Свободният свят“
„Свободният свят“ на Марк Карни е безпощадна система за оптимизация на ресурси, в която човекът е разход за намаляване
Истинските хищници никога не се крият зад храстите, те ви предупреждават, защото знаят, че жертвата е твърде парализирана от глупост, за да помръдне.
Марк Карни не е политик, нито „спасител на климата“. Карни е от друга порода, той е технократ от класата, която никога не се явява на избори.
Изборите са театър. Реалните решения се взимат в стаи, в които никога няма да влезеш. От хора, за които никога няма да гласуваш. По критерии, които никога няма да ти обяснят.
Марк Карни не се крие, защото не трябва, той знае, че 99% от хората няма да прочетат документите, които сам публикува.
Той е системен администратор на глобалната реконфигурация. Банката на Англия, Билдерберг, Ватиканът, БлекРок... Това е управителният съвет на "Earth Inc.", а вие сте служители, подлежащи на съкращение.
Управлявал е Централната банка на Канада и банката на Англия. Сега е премиер на Канада. Той е в Council for Inclusive Capitalism с Ватикана. Билдерберг. Тристранна комисия. Световен икономически форум. Забележете траекторията: от паричната политика към политическата власт, а не обратното.
Това не е кариерно развитие, а йерархично разкритие.
Коментиран от #32
15:21 18.08.2026
28 Ами слушаш
До коментар #21 от "Каунь":само Маша!
15:21 18.08.2026
29 Поредният руски фейк
15:22 18.08.2026
30 Хе хе...
До коментар #6 от "Истината":И кои сте тия, дето ще анексирате анклавче бе розАв?
15:22 18.08.2026
31 бебето
15:24 18.08.2026
32 Как работи машината
До коментар #27 от "„Свободният свят“":Как работи машината
Стъпка 1: Централните банки контролират лихвите и паричното предлагане.
Стъпка 2: Големите asset managers (BlackRock, Vanguard, State Street) контролират къде отиват инвестициите.
Стъпка 3: ESG стандартите определят кой получава финансиране и кой не.
Стъпка 4: Компаниите, които не се съобразяват, губят достъп до капитал.
Стъпка 5: Компаниите, които губят достъп до капитал, фалират.
Стъпка 6: Вие работите в тези компании.
Това не е пазарна, а планова икономика с частна собственост върху планирането.
Съветският съюз го правеше с Политбюро. Те го правят с презентации в швейцарски курорти.
И не се крият.
Докладът на BlackRock е публичен. Речите на Карни са публични. Agenda 2030 е публична. Great Reset е книга, която можеш да купиш в Amazon.
Те ти казват какво ще направят. Публикуват го. Правят конференции. Снимат се усмихнати.
И после, ако ти споменеш това, си "конспиратор".
Никой не чете 200-страничен доклад на Bank for International Settlements. Никой не гледа 3-часова панелна дискусия от Давос. Никой не анализира ESG методологията.
Мъже в сиви костюми говорят за "stakeholder capitalism" и "sustainable finance". Злото в 21-ви век се презентира в Давос.
15:25 18.08.2026
33 Там където свършва РФ
15:29 18.08.2026
34 Истината
Пък вуж Путин е търпелив..
15:29 18.08.2026
35 Збигнев Бжежински
За разлика от по-ранните империи, обхватът и всеобхватността на американската глобална мощ днес са уникални. Съединените щати не само контролират всички световни океани, но и техните военни легиони са здраво разположени в западните и източните краища на Евразия ... Американски васали и данъци, някои жадуващи да бъдат прегърнати от още по-формални връзки с Вашингтон, разпръснати из целия евразийски континент ... Американското глобално превъзходство е ... помазани от сложна система от съюзи и коалиции, които буквално обхващат целия свят.)
Коментиран от #38
15:29 18.08.2026
36 Друг
15:33 18.08.2026
37 Кант е руснак
15:39 18.08.2026
38 Истината
До коментар #35 от "Збигнев Бжежински":Всяка Империя е загивала по един и същ начин - от АЛЧНОСТ, която води до корупция.
В случая тази Алчност създаде и убиеца на империята - Китай....
И то даже не е нужна война за да загине - просто някой да и спре печатницата...
15:40 18.08.2026
39 Няма такъв резил
Иначе плаши гаргите за английските дронове.....
15:45 18.08.2026