Враг пред портите на Русия! Американски шпионски самолет е кръжал около Калининград

Самолет за разузнаване на голяма височина ARTEMIS на Военновъздушните сили на САЩ е бил забелязан да лети в близост до границите на руската Калининградска област на брега на Балтийско море, между Полша и Литва, съобщава РИА Новости.

Според информацията самолетът е излетял от румънския пристанищен град Констанца и е следвал кръгова траектория покрай границите на Калининградската област.

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Смята се, че машината е един от едва двата подобни самолета, произведени някога от Пентагона. Първоначално той се е основавал на бизнес самолета Bombardier Challenger 650 и се използва за събиране на разузнавателни данни на далечни разстояния.

Междувременно напрежението между Русия и държавите от НАТО остава високо на фона на продължаващия конфликт в Украйна.

В същото време президентката на Молдова Мая Санду заяви, че Русия може умишлено да изпраща дронове във въздушното пространство на страната ѝ, съобщава "Киев пост".

Тя посочи, че траекториите на дроновете дават възможност да се прецени дали нарушенията на въздушното пространство са случайни, или представляват умишлен тест на способността на региона да реагира.



"По траекторията на тези дронове можем да кажем кои са изпратени умишлено и кои са там случайно", заяви Санду и добави, че и в двата случая дроновете нарушават въздушното пространство на страната - модел, който се наблюдава също в Румъния и Полша.

"А единственият виновник, единствената страна, която носи вина за тези неща, е Руската федерация, която започна тази война", подчерта тя.

Попитана дали Кишинев може да изгони руския посланик Олег Озеров заради многократните нарушения на въздушното пространство, Санду изрази съмнение, че подобна стъпка би променила нещо.

"Смятате ли, че това е метод, който ще спре Русия да извършва тези действия? Не мисля", отвърна тя.

По думите ѝ Кишинев вече е изпращал протестни ноти до Москва, но без резултат, тъй като "политиката на Русия не се променя". Тя посочи подкрепата за военните усилия на Украйна като единствената мярка, която може да окаже реален натиск.

"За да успее Украйна в тази война", това е "най-важното нещо, което може да бъде направено, за да бъдат спрени тези дронове", заяви Санду и добави, че Кишинев от години вижда, че "Руската федерация не се интересува от протестните ноти".

Изявлението на молдовската президентка идва след серия от инциденти с дронове по границите на Молдова през последните седмици.

Вчера руски боеприпас "Бандерол" е навлязъл от Одеска област в Молдова, и се е разбил край село Талмаза в района Штефан Вода.

Отделно, около 4:30 ч. сутринта на 16 август дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова от Украйна и е летял над страната в продължение на 18 минути, преди да продължи към Галац, Румъния. Испански изтребител F-18, изпълняващ бойно патрулиране, е свалил дрона.

Това беше четвъртият подобен случай, при който безпилотник, нарушил въздушното пространство, е бил свален над Румъния.

Инцидентите се случват на фона на продължаващия стремеж на Молдова към членство в Европейския съюз - процес, който е пряко свързан и с пътя на Украйна към членство.

През последните седмици многократно бяха съобщавани подобни нарушения на въздушното пространство и над територията на НАТО, особено в Румъния и Полша. Това засили спекулациите, че Русия може да изпитва способността на Алианса да реагира по източния си фланг.

Според американското разузнаване Русия може да опита да подложи НАТО на изпитание чрез ограничена атака срещу държава членка през следващите години. Сред възможните сценарии са кибератаки, саботажи и тайни операции с използването на неидентифицирани въоръжени групи.