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Разрив в САЩ: Съветници на Тръмп бесни на Нетаняху

Разрив в САЩ: Съветници на Тръмп бесни на Нетаняху

4 Юли, 2026 22:41, обновена 4 Юли, 2026 22:47 1 525 15

  • сащ-
  • израел-
  • тръмп-
  • нетаняху

Близкият кръг на американския президент е скептичен към израелския премиер заради ескалацията на конфликтите в Близкия изток

Разрив в САЩ: Съветници на Тръмп бесни на Нетаняху - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветниците на Доналд Тръмп са все по-разочаровани от Бенямин Нетаняху, критикувайки стратегическите му решения и саботирането на дипломатическите планове на САЩ в Близкия изток.

Напрежението ескалира до лични сблъсъци, като Тръмп определя израелския лидер като „луд“ и настоява за ограничаване на военните действия в Ливан, предава Axios.

Отношенията между САЩ и Израел в момента се намират в период на безпрецедентно тактическо напрежение, породено от разминаващите се цели на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху по отношение на войните в Близкия изток.

Въпреки дългогодишното си съюзничество, лидерите в момента се сблъскват по ключови стратегически въпроси.

Администрацията на Тръмп подписа ново временно споразумение (меморандум за разбирателство) с Иран и настоява за дипломатическо решение и прекратяване на огъня на всички фронтове.

Правителството на Нетаняху се противопоставя остро на сделката с Техеран. В същото време Тръмп е гневен, че продължаващите военни операции на Израел в Ливан подкопават американските мирни преговори. По време на напрегнат телефонен разговор Тръмп дори нарече Нетаняху „луд“ заради ескалацията спрямо Бейрут.

Тръмп се стреми към бързи и мащабни дипломатически победи на международната сцена. Близкият му кръг смята, че Нетаняху умишлено удължава конфликта („безкрайна война“), за да гарантира собственото си политическо оцеляване преди предстоящите през есента избори в Израел.

На фона на изтеклите информации за разрив, Доналд Тръмп даде интервю пред Axios, в което се опита да демонстрира контрол, заявявайки: „Разбираме се много добре, но Нетаняху знае кой е шефът“. Тръмп допълни, че Израел нямаше да оцелее без американските оръжия и бомбардировачи B-2.

Въпреки тежките спорове зад кулисите, двамата лидери проведоха телефонен разговор в навечерието на 4 юли и договориха официално посещение на Нетаняху в Белия дом в близките седмици. Това ще бъде седмото пътуване на израелския премиер до САЩ от началото на втория мандат на Тръмп през 2025 г. Вашингтон се надява да използва срещата, за да принуди Израел да се съобрази с новата американска рамка за мир в региона.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ку-ку

    4 9 Отговор
    Тия да не се правят на велики, за да не ги подпука и тях Биби, че няма да ги търпи много дълго 🤣

    22:51 04.07.2026

  • 2 име

    13 1 Отговор
    Няма нищо, досиетата епщайн ще вкарат в пътя всички, дръзнали да противоречат на талмудистите.

    22:51 04.07.2026

  • 3 Оранжавата

    12 1 Отговор
    Кучкла е собственост на Сатаняху. Каквото нареди.

    22:51 04.07.2026

  • 4 Овчар

    3 1 Отговор
    Къде са снайперистите ...?

    Коментиран от #8

    22:52 04.07.2026

  • 5 Без майтап

    5 0 Отговор
    Колко неща има, които вижда и най непросветеният, но не може да види най осведоменият. Защо ли?

    22:53 04.07.2026

  • 6 ЦРУшник

    15 1 Отговор
    На картата на бъдещия "по-добър Близък изток" липсва държава Израел.

    22:53 04.07.2026

  • 7 Механик

    12 1 Отговор
    Повечето хора имат погрешната представа, че Израел са колония на САЩ. Но нещата са точно обратното- САЩ са еврейски проект и еврейска собственост. От всичките си президенти само трима не са евреи и то не е съвсем сигурно.

    22:54 04.07.2026

  • 8 Комшия

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Овчар, лягай си.

    22:54 04.07.2026

  • 9 Вълка към заека

    2 0 Отговор
    Ти що си без шапка бе..?!

    22:55 04.07.2026

  • 10 хех

    4 1 Отговор
    Сигурно няма човек на света да не знае за какви компромати иде реч, обаче всеки се прави на луд : ))) Лошото е, че и в Русия има парченца.

    23:02 04.07.2026

  • 11 Българин

    6 1 Отговор
    Сега ако го свалят тоя ушат джит и всичко ще замлъкнее. Повече няма да са необходими оръжия!

    23:10 04.07.2026

  • 12 Има исзсраел - има проблем

    5 1 Отговор
    Няма исзсраел-няма проблеми

    23:11 04.07.2026

  • 13 Хаха

    2 0 Отговор
    Шефът е Нетаняху, но бай Дончо не го знае. Използват го, както намерят за добре.

    23:27 04.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.