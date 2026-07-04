Разрив в САЩ: Съветници на Тръмп бесни на Нетаняху

Съветниците на Доналд Тръмп са все по-разочаровани от Бенямин Нетаняху, критикувайки стратегическите му решения и саботирането на дипломатическите планове на САЩ в Близкия изток.

Напрежението ескалира до лични сблъсъци, като Тръмп определя израелския лидер като „луд“ и настоява за ограничаване на военните действия в Ливан, предава Axios.

Отношенията между САЩ и Израел в момента се намират в период на безпрецедентно тактическо напрежение, породено от разминаващите се цели на американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху по отношение на войните в Близкия изток.

Въпреки дългогодишното си съюзничество, лидерите в момента се сблъскват по ключови стратегически въпроси.

Администрацията на Тръмп подписа ново временно споразумение (меморандум за разбирателство) с Иран и настоява за дипломатическо решение и прекратяване на огъня на всички фронтове.

Правителството на Нетаняху се противопоставя остро на сделката с Техеран. В същото време Тръмп е гневен, че продължаващите военни операции на Израел в Ливан подкопават американските мирни преговори. По време на напрегнат телефонен разговор Тръмп дори нарече Нетаняху „луд“ заради ескалацията спрямо Бейрут.

Тръмп се стреми към бързи и мащабни дипломатически победи на международната сцена. Близкият му кръг смята, че Нетаняху умишлено удължава конфликта („безкрайна война“), за да гарантира собственото си политическо оцеляване преди предстоящите през есента избори в Израел.

На фона на изтеклите информации за разрив, Доналд Тръмп даде интервю пред Axios, в което се опита да демонстрира контрол, заявявайки: „Разбираме се много добре, но Нетаняху знае кой е шефът“. Тръмп допълни, че Израел нямаше да оцелее без американските оръжия и бомбардировачи B-2.

Въпреки тежките спорове зад кулисите, двамата лидери проведоха телефонен разговор в навечерието на 4 юли и договориха официално посещение на Нетаняху в Белия дом в близките седмици. Това ще бъде седмото пътуване на израелския премиер до САЩ от началото на втория мандат на Тръмп през 2025 г. Вашингтон се надява да използва срещата, за да принуди Израел да се съобрази с новата американска рамка за мир в региона.