Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас!

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, в който изрично потвърди, че Москва настоява за пълен контрол над целия регион Донбас като задължително условие за всяко бъдещо мирно споразумение. Разговорът, описан от Кремъл като „конструктивен“, съвпадна с честванията на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Информацията от дипломатическите канали и отчетите от бойното поле очертават следните ключови факти към 5:05 часа на 5 юли 2026 г.:
Ключовите акценти от разговора
- Позицията на Путин: Руският държавен глава заяви пред Тръмп, че политико-дипломатическото решение на конфликта трябва изцяло да се съобрази с фундаменталния подход на Москва, включващ пълното изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.
- Отговорът на Тръмп: Американският президент предложи съдействие за намиране на сделка и посочи, че неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са готови за нова визита в Москва. Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично.
- Посредничеството на САЩ: Американските дипломатически усилия са частично забавени, тъй като администрацията на Тръмп е силно фокусирана върху паралелния конфликт с Иран.
Противоречиви данни от бойното поле
По време на разговора Владимир Путин представи своя оценка за ситуацията на фронта, заявявайки, че руските части напредват уверено.
- Казусът „Константиновка“: Според доклада на руското командване до Путин, силите на Москва са поели контрол над стратегически важния град Константиновка в Донецка област.
- Опровержението от Киев: Украинският президент Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично отхвърлиха това твърдение, наричайки го „поредната руска лъжа“, и заявиха, че градът остава под украински контрол.
Реакцията на Украйна
Паралелно с това Володимир Зеленски също проведе разговор с Доналд Тръмп по случай 4 юли. Зеленски определи диалога като „много добър“ и изтъкна, че „американската решителност ще има решаващо значение“ за края на войната. Украинският лидер и Тръмп се договориха да продължат преките си дискусии на предстоящата среща на върха на НАТО.
Източници: БТА, Crypto Briefing, Reuters, NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То Зеления и Бахмут брани още
Коментиран от #8, #16
03:48 05.07.2026
2 Девин
Русия е обречена да загуби и да се разпадне.
Коментиран от #42
04:04 05.07.2026
3 Лопата Орешник
Коментиран от #5
04:07 05.07.2026
4 Решение
05:18 05.07.2026
5 Хахахаха
До коментар #3 от "Лопата Орешник":По-скоро тупин прекарва в молитви пред император тръмпоча.
05:18 05.07.2026
6 Подло джудже
Коментиран от #87
05:20 05.07.2026
7 анонимен
Коментиран от #9, #62
05:20 05.07.2026
8 То Путя
До коментар #1 от "То Зеления и Бахмут брани още":вече 10 пъти обявява превземането на Купянск
Коментиран от #27
05:22 05.07.2026
9 Оказа се
До коментар #7 от "анонимен":че все още е под контрола на Украйна
05:23 05.07.2026
10 Последния софиянец
От Границите на СССР до ..искаме Донбас от 13 год?!? Затова ли си отидоха 2 Милиона москалья?
Позорище!
05:29 05.07.2026
11 Стефан
Коментиран от #15
05:33 05.07.2026
12 Възрожденец
Хахахаха
Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА - монголски навсегда?
Денацификация, демилитаризация, Украйна част от монголски МИР ?
Хахахаха
Коментиран от #58
05:35 05.07.2026
13 коко
05:37 05.07.2026
14 Фактите говорят
"Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!"
Ху йло на кол ене! ФАКТ
05:39 05.07.2026
15 Дони
До коментар #11 от "Стефан":Стефчо издухай си носа МАМА
05:40 05.07.2026
16 АУУУУУ
До коментар #1 от "То Зеления и Бахмут брани още":🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣🤣🤣
05:43 05.07.2026
17 Баба Гошка
Коментиран от #24
05:46 05.07.2026
18 Манипулации и въртели
А украинските "сили" отдавна руснаците ги бяха изтеглили от Луганска област. Станаваше дума само за 15% донецк!
-"Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично."
Да! Нищо подписано няма, но точно това се бяха разбрали Тръмп и Путин в Аляска. Сделката бе предложена от Тръм да спре войната и да се подпише мир с граници на фронтовата линия. Путин направи тази отстъпка за Запорожие и Херсон но предложи да се отстъпи остатъка от Донецк като в замяна на това Русия ще върне териториите, които са от невлизащите в Конституцията и области. Стиснаха си ръцете и Тръмп гордо обяви споразумението за мир. После след като видя че не можа да мине пред евромиротворците, се измъква с това че не било подписано. За да не признае че евромиротворците го сиктирдосаха защото искали не мир, а "справедлив мир"! Тръмп вдигна ръце и остави Путин да им го даде справедливия мир, затова и разговора им сега е бил ползотворен и успешен.
Коментиран от #22
05:53 05.07.2026
19 ами да
05:55 05.07.2026
20 Ъъъ
Мдааа.... Историята показва, че украинците първо отричат, а когато вече това стане невъзможно, просто "се изтеглят на по-добри позиции" и спират да говорят за това.
Коментиран от #26, #41
05:57 05.07.2026
21 Само минавам тъдява ама да попитам де
За селскио иди ОТИН Ко пейката питам
05:58 05.07.2026
22 Та кои бяха Целите
До коментар #18 от "Манипулации и въртели":На Узкоглазия педофил, избягал по трусики от лошият ГОТВАЧ?
Хахахахаха
Хубавото е ,че всичко остава в интернет! Хахахаха
Я напиши пак Целите на ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА
Хахахаха
Коментиран от #35
06:02 05.07.2026
23 Кварц
Ботоксовото нищожество хептен се смахна.
06:02 05.07.2026
24 Никой не се какво искаш
До коментар #17 от "Баба Гошка":Ти как мислиш?
06:04 05.07.2026
25 Абсурдистан
06:04 05.07.2026
26 Хахахаха
До коментар #20 от "Ъъъ":Ами естествено, че след като са там, не са загубили града. Когато се изтеглят, ще ти съобщят. Но както много пъти вече знаем, мача се обръща и града може да остане под контрола на ВСУ.
Коментиран от #29
06:08 05.07.2026
27 Ми то Зельо
До коментар #8 от "То Путя":още брани Покровск, Мирноград, Хуляйполе, Сиверск, Торецк, Часив Яр, Волчанск ... от набезите на агресора. А Курск, както сам каза, го държи за размяна при преговорите очи в очи с Путин.
06:10 05.07.2026
28 Кво стаа надничаре?
АааааааХахахаха
Пиздоглазия НЕдорасляк загуби войната и москалбад... уйде
АааааааХахахаха
06:13 05.07.2026
29 Ъъъ
До коментар #26 от "Хахахаха":Русия предлага шестчасово прекратяване на огъня за събиране на загиналите украинци в Константиновка
Руското министерство на отбраната обяви, че предлага временно прекратяване на огъня в района на Константиновка в понеделник, 6 юли, от 12:00 до 18:00 часа московско време, за да се даде възможност за събиране и транспортиране на телата на украинските войници.
Според Москва предложението се отнася до прекратяване на обстрела през този период, така че телата на загиналит(около 13500) украинци е да могат да бъдат събрани от бойното поле.
Досега няма официална реакция от украинската страна по отношение на това предложение, но историята показва, че укровермахта ще отрече и това.
Коментиран от #32, #39, #49
06:15 05.07.2026
30 Новичок
06:19 05.07.2026
31 Ха хи хо
Коментиран от #34
06:20 05.07.2026
32 Нали знаеш
До коментар #29 от "Ъъъ":Руската пропаганда има за цел глупака.Марш да ровиш е кофите за половин наръфана баничка!
Коментиран от #33, #47
06:21 05.07.2026
33 Ъъъ
До коментар #32 от "Нали знаеш":Украинската пропаганда? Тя в кой се цели? В умните и красивите? 🤣
06:24 05.07.2026
34 Ъхъ.....
До коментар #31 от "Ха хи хо":Киев, Харков Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА.. монголски навсегда
Хахахаха
06:24 05.07.2026
35 Целите на СВО не бяха
До коментар #22 от "Та кои бяха Целите":за територии, а по-важни други неща! Същите както и преди СВО
СВО се превърна в Инстанбул-Плюс и във война на изтощението чак след Истанбул.
Като се изтощят напълно партньорите на Зеленски или намерят последния украинец, целите ще бъдат постигнати. А териториите са само бонус! Бързата работа, срам за майстора!
Хубавото е ,че всичко остава в интернет!
Коментиран от #45
06:24 05.07.2026
36 Кирил
06:25 05.07.2026
37 Мишел
Украйна е нацистка държава, създадена от НатО САЩ за да воюва за разпад на Русия. В Русия са наясно какво значи война с нацисти. На Европа няма да се размине без война. Войната в Европа е цел на САЩ. Така смятат да елиминират свой основен икономически конкурент.
Коментиран от #40, #52, #61
06:25 05.07.2026
38 5 години от щурма на Кабаев към Лисабон
06:26 05.07.2026
39 Да бе..
До коментар #29 от "Ъъъ":Зеленски вече чека педофила у Константиновка, дека е превзета от монголите
Хихихихихи
Коментиран от #74
06:27 05.07.2026
40 Това кога ще стане?
До коментар #37 от "Мишел":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
06:29 05.07.2026
41 А медиите потвърждават
До коментар #20 от "Ъъъ":от независим източник, чак след няколко месеца.
Вчера например потвърдиха за Торецк, след половин година анализиране и изследване от ISW
Коментиран от #83
06:30 05.07.2026
42 Занаят, разбира, се
До коментар #2 от "Девин":знаят кой раздаваше курабийки на мегдана..
06:31 05.07.2026
43 Механик
А истината е проста - българите никога няма да са срещу Русия. И това най-много дразни въпросните "скатаващи се от фронта" укри.
Коментиран от #54, #56, #69, #73
06:32 05.07.2026
44 Бабушка
06:33 05.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ФЕЙК НЮЗ
06:35 05.07.2026
47 Тази информация я има
До коментар #32 от "Нали знаеш":на сайта на руското военно министерство.
Всеки може да я прочете!
Не е работа на руснаците да събират телата, да архивират гокументите им, да ги държат в хладилници та после да ги връщат, за да могат близките им да получат обезщетението и да си ги погребат.
С отричане, Зеленски и бандерите му няма да се отърват и да ги пишат "изчезнали" - за да спестят и за златни джакузита
06:43 05.07.2026
48 Вишис
Коментиран от #55, #66
06:43 05.07.2026
49 Ха ха ха ха
До коментар #29 от "Ъъъ":Нали са превзели Константиновка? Нали контролират всичко, защо им е примирие?
Много жалък опит за манипулация. Плитки са ви лъжите.
Коментиран от #60
06:45 05.07.2026
50 Путин пак
06:47 05.07.2026
51 Хазарския каганат русия
06:48 05.07.2026
52 Йосиф Весериьнович
До коментар #37 от "Мишел":Така е , американците много ги обичат тия двойни игри! Разбутаха гнездото на осите " умните" еуропейци се вързаха и каубоите се дръпнаха, буквално и преносно! Даже и да няма пряк конфликт между Русия и Европа то втората със сигурност ще е разсипана икономически! А това е само от полза на САЩ! Руснаците също ще понесат тежки последици но при тях ще е по лесно защото прагът им на търпимост е в пъти по висок от Европейския! А сега им стана ясно на еуропата че американците няма да си мръднат пръста при евентуален конфликт! Тръмп чудесно знае каква конкуренция ще му е технологична Европа със евтини Руски суровини и със сигурност няма да го допусне!
06:48 05.07.2026
53 Мистик
Коментиран от #63
06:48 05.07.2026
54 Аз пък примерно, не мога да кажа
До коментар #43 от "Механик":че НИКОГА не съм бил или няма да бъда срещу Русия!
Но в случая Русия е права!
06:49 05.07.2026
55 Виждащ
До коментар #48 от "Вишис":Съгласен.
06:49 05.07.2026
56 Пиздоглаз
До коментар #43 от "Механик":Българите се затривате от пpocтотия. Вие не сте народ. Родили сте се и живеете да лижете руския задник за копейки.
Знаеш ли, как се нарича това: роби, а вие сте руски роби.
Коментиран от #59, #67
06:50 05.07.2026
57 Механик
06:51 05.07.2026
58 Калоян
До коментар #12 от "Възрожденец":Лягай си да спиш ,че вече се развиделява , но преди това изхвърли бутилката от бира , че мама пак ще ти се кара.
06:53 05.07.2026
59 Такива като този се удрят с бордюр
До коментар #56 от "Пиздоглаз":После му се разяснява.
06:53 05.07.2026
60 Ъъъ
До коментар #49 от "Ха ха ха ха":"...защо им е примирие?"
Това е иинетектуалното ниво на про-украинските тролове... Те дори не могат да направят разлика между "6-часово прекратяване на огъня" и "примирие" .... 🙉
Коментиран от #65
06:54 05.07.2026
61 Жан Мишел
До коментар #37 от "Мишел":Ей това твоето се нарича пропаганда. Лъжи, глупости, фантазии. Тъп ли си?
Украйна може да е всякаква, но това което си написал е плод на дебилен мозък, повтарящ опорки.
06:54 05.07.2026
62 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "анонимен":Че не е превзет от руснаците.
06:55 05.07.2026
63 Нострадамус
До коментар #53 от "Мистик":Духът на 1,4 милиона ватенки се рее в небесата.
06:55 05.07.2026
64 Слушайте
Коментиран от #68, #72, #75, #78
06:56 05.07.2026
65 Ха ха ха ха
До коментар #60 от "Ъъъ":Как ще събереш 13 хиляди трупа за 6 часа?
Продължавай да се излагаш!
06:56 05.07.2026
66 Тръмп нищо не може да дава
До коментар #48 от "Вишис":а само се дуе и случая с Аляска го доказа. След като Коалицията на Мераклиите до отсвири и пак накараха Зеленски да се бие, просто остави Путин да им достави така желания- справедлив мир.
Коментиран от #70, #71
06:57 05.07.2026
67 Последният мохикан
До коментар #56 от "Пиздоглаз":А вие,укрите , освен да носите танд жери на главите си и да се затривате , заради Борката Джонсаненко и да позлатявате вецето на Кло уна , какво друго можете?
06:58 05.07.2026
68 Темето
До коментар #64 от "Слушайте":Бог е с държава, коята обяви атеизмът за държавна политика?
Ти атеист ли си?
06:58 05.07.2026
69 Ел Менчо
До коментар #43 от "Механик":Ау кой го казва това?!Един от тримата изпържени болкука висящи тук 24/7.
06:59 05.07.2026
70 Оръжие на Тръмп
До коментар #66 от "Тръмп нищо не може да дава":Бомби Путин
06:59 05.07.2026
71 Коалицията на Мераклиите
До коментар #66 от "Тръмп нищо не може да дава":Май иска да те шляка
07:00 05.07.2026
72 Бомбят Путин...
До коментар #64 от "Слушайте":Нон стоп.
Да си говори квот си ще.
07:01 05.07.2026
73 Монтьора тебе
До коментар #43 от "Механик":Как ще ти го намаам до картофите.
07:01 05.07.2026
74 Да де
До коментар #39 от "Да бе..":Там е Зелко и си прави селфита на централния площад:)
Не ги ли видя?
07:01 05.07.2026
75 Българин
До коментар #64 от "Слушайте":Православният бог е казал: Не кради и не убивай.
То кой Бог казваш е с Путин. Или Путин е бог?
07:02 05.07.2026
76 ИСТИНАТА
ПЕТ ГОДИНИ РУСНАЦИТЕ СЕ БИЯТ ЗА ПОЛОВИН ДОНБАС С ПЕТ ПЪТИ ПО-МАЛКА ДЪРЖАВА.
07:04 05.07.2026
77 Изродите
Коментиран от #80
07:05 05.07.2026
78 Цуни Гуни
До коментар #64 от "Слушайте":Не бог а Аллах. Путин прави цуни гуни със Светия Коран.
07:06 05.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Пълен смях
До коментар #77 от "Изродите":Тази опорка я бройкате вече две години. Даже ви мързи да промените цифрите.
Целта ви е да компрометирате руските опорки.
07:09 05.07.2026
81 До истината
Коментиран от #88
07:10 05.07.2026
82 Ха ха ха
Коментиран от #85
07:17 05.07.2026
83 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #41 от "А медиите потвърждават":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
Коментиран от #89
07:18 05.07.2026
84 Искаш ама нема
07:22 05.07.2026
85 България руската провинция
До коментар #82 от "Ха ха ха":Мечтата на Путин да направи русофобските Полша, Унгария и Румъния по-силни.
07:27 05.07.2026
86 Анонимен
"В телефонен разговор руският лидер очерта максималистичните си цели на фронта"
Такова нещо никъде няма в оригиналните официални източници.
07:28 05.07.2026
87 Анонимен
До коментар #6 от "Подло джудже":Донбас руснаците ще го получат със сигурност. Остават 15% от Донецка област, а луганска на 100% е под техен контрол. Но освен Донбас ще получат и други области - Путин вече го каза. Конкретно тази статия е писана некадърно, с краката. Може и да е с някоя зле-тренирана невронна мрежа.
07:30 05.07.2026
88 ИСТИНАТА
До коментар #81 от "До истината":Украйна е нападната от федерация от 250 племена и народа от Азия и Кавказ.
Славянският украински народ се бие за оцеляване срещу азиатска орда от тюрки, монголи, кавказци, хазари и фино-угри.
07:30 05.07.2026
89 трол
До коментар #83 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":"...до три дни съм на площад Майдан" всъщност това е тафтология. Думата е турска, побългарено е мегдан, произнасяме Г-то, което всъщност в турския е йомушак Г, който удължава гласната до него.
07:31 05.07.2026