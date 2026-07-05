Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас!

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, в който изрично потвърди, че Москва настоява за пълен контрол над целия регион Донбас като задължително условие за всяко бъдещо мирно споразумение. Разговорът, описан от Кремъл като „конструктивен“, съвпадна с честванията на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Информацията от дипломатическите канали и отчетите от бойното поле очертават следните ключови факти към 5:05 часа на 5 юли 2026 г.:

Ключовите акценти от разговора

Позицията на Путин : Руският държавен глава заяви пред Тръмп, че политико-дипломатическото решение на конфликта трябва изцяло да се съобрази с фундаменталния подход на Москва, включващ пълното изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.

: Руският държавен глава заяви пред Тръмп, че политико-дипломатическото решение на конфликта трябва изцяло да се съобрази с фундаменталния подход на Москва, включващ пълното изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област. Отговорът на Тръмп : Американският президент предложи съдействие за намиране на сделка и посочи, че неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са готови за нова визита в Москва. Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично.

: Американският президент предложи съдействие за намиране на сделка и посочи, че неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са готови за нова визита в Москва. Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично. Посредничеството на САЩ: Американските дипломатически усилия са частично забавени, тъй като администрацията на Тръмп е силно фокусирана върху паралелния конфликт с Иран.

Противоречиви данни от бойното поле

По време на разговора Владимир Путин представи своя оценка за ситуацията на фронта, заявявайки, че руските части напредват уверено.

Казусът „Константиновка“ : Според доклада на руското командване до Путин, силите на Москва са поели контрол над стратегически важния град Константиновка в Донецка област.

: Според доклада на руското командване до Путин, силите на Москва са поели контрол над стратегически важния град Константиновка в Донецка област. Опровержението от Киев: Украинският президент Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично отхвърлиха това твърдение, наричайки го „поредната руска лъжа“, и заявиха, че градът остава под украински контрол.

Реакцията на Украйна

Паралелно с това Володимир Зеленски също проведе разговор с Доналд Тръмп по случай 4 юли. Зеленски определи диалога като „много добър“ и изтъкна, че „американската решителност ще има решаващо значение“ за края на войната. Украинският лидер и Тръмп се договориха да продължат преките си дискусии на предстоящата среща на върха на НАТО.

Източници: БТА, Crypto Briefing, Reuters, NOVA