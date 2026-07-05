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Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас!

Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас!

5 Юли, 2026 03:24, обновена 5 Юли, 2026 05:12 3 296 89

  • путин-
  • тръчп-
  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • разговор

В телефонен разговор руският лидер очерта максималистичните си цели на фронта, докато Белият дом отрича да има окончателна сделка за териториите

Путин потвърди пред Тръмп: Искаме целия Донбас! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, в който изрично потвърди, че Москва настоява за пълен контрол над целия регион Донбас като задължително условие за всяко бъдещо мирно споразумение. Разговорът, описан от Кремъл като „конструктивен“, съвпадна с честванията на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Информацията от дипломатическите канали и отчетите от бойното поле очертават следните ключови факти към 5:05 часа на 5 юли 2026 г.:

Ключовите акценти от разговора

  • Позицията на Путин: Руският държавен глава заяви пред Тръмп, че политико-дипломатическото решение на конфликта трябва изцяло да се съобрази с фундаменталния подход на Москва, включващ пълното изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.
  • Отговорът на Тръмп: Американският президент предложи съдействие за намиране на сделка и посочи, че неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са готови за нова визита в Москва. Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично.
  • Посредничеството на САЩ: Американските дипломатически усилия са частично забавени, тъй като администрацията на Тръмп е силно фокусирана върху паралелния конфликт с Иран.

Противоречиви данни от бойното поле

По време на разговора Владимир Путин представи своя оценка за ситуацията на фронта, заявявайки, че руските части напредват уверено.

  • Казусът „Константиновка“: Според доклада на руското командване до Путин, силите на Москва са поели контрол над стратегически важния град Константиновка в Донецка област.
  • Опровержението от Киев: Украинският президент Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично отхвърлиха това твърдение, наричайки го „поредната руска лъжа“, и заявиха, че градът остава под украински контрол.

Реакцията на Украйна

Паралелно с това Володимир Зеленски също проведе разговор с Доналд Тръмп по случай 4 юли. Зеленски определи диалога като „много добър“ и изтъкна, че „американската решителност ще има решаващо значение“ за края на войната. Украинският лидер и Тръмп се договориха да продължат преките си дискусии на предстоящата среща на върха на НАТО.

Източници: БТА, Crypto Briefing, Reuters, NOVA


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То Зеления и Бахмут брани още

    36 21 Отговор
    и азовците контраатакуват от мазетата на Азовстал в Мариупол...

    Коментиран от #8, #16

    03:48 05.07.2026

  • 2 Девин

    28 48 Отговор
    Каквото и да си говорят Путин и Тръмп,изхода от войната ще се решава на терен. Никакви дипломатически совалки няма да помогнат. А те и двамата в същност много добре знаят защо започна тази война, под логото СВО, как и кога ще приключи. Тя е част от националната доктрина на САЩ.
    Русия е обречена да загуби и да се разпадне.

    Коментиран от #42

    04:04 05.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    28 17 Отговор
    Бай Дончо прекарва националния празник в телефонна любов с император Вова!

    Коментиран от #5

    04:07 05.07.2026

  • 4 Решение

    32 2 Отговор
    Никакви преговори ! Само бой !

    05:18 05.07.2026

  • 5 Хахахаха

    22 29 Отговор

    До коментар #3 от "Лопата Орешник":

    По-скоро тупин прекарва в молитви пред император тръмпоча.

    05:18 05.07.2026

  • 6 Подло джудже

    19 28 Отговор
    Путлера иска целия Донбас за да обяви някаква "пабеда" .😂

    Коментиран от #87

    05:20 05.07.2026

  • 7 анонимен

    33 16 Отговор
    А, Зеленски и за Купянск говореше, че не е превзет от руснаците, а какво се оказа накрая?

    Коментиран от #9, #62

    05:20 05.07.2026

  • 8 То Путя

    20 20 Отговор

    До коментар #1 от "То Зеления и Бахмут брани още":

    вече 10 пъти обявява превземането на Купянск

    Коментиран от #27

    05:22 05.07.2026

  • 9 Оказа се

    18 21 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    че все още е под контрола на Украйна

    05:23 05.07.2026

  • 10 Последния софиянец

    20 23 Отговор
    Срамота. И какво стана със Целите на ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА?!?
    От Границите на СССР до ..искаме Донбас от 13 год?!? Затова ли си отидоха 2 Милиона москалья?
    Позорище!

    05:29 05.07.2026

  • 11 Стефан

    10 17 Отговор
    По скоро искат един голям от зад

    Коментиран от #15

    05:33 05.07.2026

  • 12 Възрожденец

    11 22 Отговор
    В Киев за 3 ДНЯ и ...тръгваме към Виена, Берлин и Лисабон?
    Хахахаха
    Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА - монголски навсегда?
    Денацификация, демилитаризация, Украйна част от монголски МИР ?
    Хахахаха

    Коментиран от #58

    05:35 05.07.2026

  • 13 коко

    8 7 Отговор
    И аз искам но кака Мара не дава.

    05:37 05.07.2026

  • 14 Фактите говорят

    10 24 Отговор
    2 Пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ - ГОТВАЧА , беше категоричен:
    "Още на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!"
    Ху йло на кол ене! ФАКТ

    05:39 05.07.2026

  • 15 Дони

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Стефан":

    Стефчо издухай си носа МАМА

    05:40 05.07.2026

  • 16 АУУУУУ

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "То Зеления и Бахмут брани още":

    🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣🤣🤣

    05:43 05.07.2026

  • 17 Баба Гошка

    19 2 Отговор
    И одеса и дунавските пристанища. Не щем укрзловред ици с излаз на море

    Коментиран от #24

    05:46 05.07.2026

  • 18 Манипулации и въртели

    20 5 Отговор
    - "включващ пълното изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област." ??
    А украинските "сили" отдавна руснаците ги бяха изтеглили от Луганска област. Станаваше дума само за 15% донецк!

    -"Вашингтон обаче изрично подчертава, че няма подписано споразумение Русия да получи целия Донбас автоматично."
    Да! Нищо подписано няма, но точно това се бяха разбрали Тръмп и Путин в Аляска. Сделката бе предложена от Тръм да спре войната и да се подпише мир с граници на фронтовата линия. Путин направи тази отстъпка за Запорожие и Херсон но предложи да се отстъпи остатъка от Донецк като в замяна на това Русия ще върне териториите, които са от невлизащите в Конституцията и области. Стиснаха си ръцете и Тръмп гордо обяви споразумението за мир. После след като видя че не можа да мине пред евромиротворците, се измъква с това че не било подписано. За да не признае че евромиротворците го сиктирдосаха защото искали не мир, а "справедлив мир"! Тръмп вдигна ръце и остави Путин да им го даде справедливия мир, затова и разговора им сега е бил ползотворен и успешен.

    Коментиран от #22

    05:53 05.07.2026

  • 19 ами да

    7 19 Отговор
    Сплесканият бункерен плъх пак излъга за Константиновка.За пред дедо Дончо.

    05:55 05.07.2026

  • 20 Ъъъ

    26 5 Отговор
    "....Володимир Зеленски и Генералният щаб на Украйна категорично отхвърлиха това твърдение, наричайки го „поредната руска лъжа“, и заявиха, че градът остава под украински контрол."

    Мдааа.... Историята показва, че украинците първо отричат, а когато вече това стане невъзможно, просто "се изтеглят на по-добри позиции" и спират да говорят за това.

    Коментиран от #26, #41

    05:57 05.07.2026

  • 21 Само минавам тъдява ама да попитам де

    7 12 Отговор
    Тридневнио пен ДЕЛАРИН пристигна ли за срещата со Зеленио у Константиновка или па Избега,.. пе Деразинот?
    За селскио иди ОТИН Ко пейката питам

    05:58 05.07.2026

  • 22 Та кои бяха Целите

    7 12 Отговор

    До коментар #18 от "Манипулации и въртели":

    На Узкоглазия педофил, избягал по трусики от лошият ГОТВАЧ?
    Хахахахаха
    Хубавото е ,че всичко остава в интернет! Хахахаха
    Я напиши пак Целите на ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА
    Хахахаха

    Коментиран от #35

    06:02 05.07.2026

  • 23 Кварц

    6 10 Отговор
    4 години в бункер,липса на слънчева светлина води до дифецит на витамин Д .
    Ботоксовото нищожество хептен се смахна.

    06:02 05.07.2026

  • 24 Никой не се какво искаш

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Баба Гошка":

    Ти как мислиш?

    06:04 05.07.2026

  • 25 Абсурдистан

    7 5 Отговор
    Касапинът винаги е искал цяла Украйна!

    06:04 05.07.2026

  • 26 Хахахаха

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъ":

    Ами естествено, че след като са там, не са загубили града. Когато се изтеглят, ще ти съобщят. Но както много пъти вече знаем, мача се обръща и града може да остане под контрола на ВСУ.

    Коментиран от #29

    06:08 05.07.2026

  • 27 Ми то Зельо

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "То Путя":

    още брани Покровск, Мирноград, Хуляйполе, Сиверск, Торецк, Часив Яр, Волчанск ... от набезите на агресора. А Курск, както сам каза, го държи за размяна при преговорите очи в очи с Путин.

    06:10 05.07.2026

  • 28 Кво стаа надничаре?

    5 8 Отговор
    И неска ли отработвате.. вкисналия борш от Пияната?
    АааааааХахахаха
    Пиздоглазия НЕдорасляк загуби войната и москалбад... уйде
    АааааааХахахаха

    06:13 05.07.2026

  • 29 Ъъъ

    21 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Русия предлага шестчасово прекратяване на огъня за събиране на загиналите украинци в Константиновка

    Руското министерство на отбраната обяви, че предлага временно прекратяване на огъня в района на Константиновка в понеделник, 6 юли, от 12:00 до 18:00 часа московско време, за да се даде възможност за събиране и транспортиране на телата на украинските войници.

    Според Москва предложението се отнася до прекратяване на обстрела през този период, така че телата на загиналит(около 13500) украинци е да могат да бъдат събрани от бойното поле.

    Досега няма официална реакция от украинската страна по отношение на това предложение, но историята показва, че укровермахта ще отрече и това.

    Коментиран от #32, #39, #49

    06:15 05.07.2026

  • 30 Новичок

    9 1 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    06:19 05.07.2026

  • 31 Ха хи хо

    11 4 Отговор
    На територията на ЛНР вече няма бандерки, следва ДНР.

    Коментиран от #34

    06:20 05.07.2026

  • 32 Нали знаеш

    3 10 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъ":

    Руската пропаганда има за цел глупака.Марш да ровиш е кофите за половин наръфана баничка!

    Коментиран от #33, #47

    06:21 05.07.2026

  • 33 Ъъъ

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Нали знаеш":

    Украинската пропаганда? Тя в кой се цели? В умните и красивите? 🤣

    06:24 05.07.2026

  • 34 Ъхъ.....

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ха хи хо":

    Киев, Харков Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА.. монголски навсегда
    Хахахаха

    06:24 05.07.2026

  • 35 Целите на СВО не бяха

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Та кои бяха Целите":

    за територии, а по-важни други неща! Същите както и преди СВО
    СВО се превърна в Инстанбул-Плюс и във война на изтощението чак след Истанбул.
    Като се изтощят напълно партньорите на Зеленски или намерят последния украинец, целите ще бъдат постигнати. А териториите са само бонус! Бързата работа, срам за майстора!

    Хубавото е ,че всичко остава в интернет!

    Коментиран от #45

    06:24 05.07.2026

  • 36 Кирил

    4 5 Отговор
    Донбас,През крив макарон

    06:25 05.07.2026

  • 37 Мишел

    15 2 Отговор
    На Украйна няма да се размине само със загуба на Донбас .
    Украйна е нацистка държава, създадена от НатО САЩ за да воюва за разпад на Русия. В Русия са наясно какво значи война с нацисти. На Европа няма да се размине без война. Войната в Европа е цел на САЩ. Така смятат да елиминират свой основен икономически конкурент.

    Коментиран от #40, #52, #61

    06:25 05.07.2026

  • 38 5 години от щурма на Кабаев към Лисабон

    4 6 Отговор
    5 години минаха от нещастният животец на скопените копейки.

    06:26 05.07.2026

  • 39 Да бе..

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъ":

    Зеленски вече чека педофила у Константиновка, дека е превзета от монголите
    Хихихихихи

    Коментиран от #74

    06:27 05.07.2026

  • 40 Това кога ще стане?

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    06:29 05.07.2026

  • 41 А медиите потвърждават

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъ":

    от независим източник, чак след няколко месеца.
    Вчера например потвърдиха за Торецк, след половин година анализиране и изследване от ISW

    Коментиран от #83

    06:30 05.07.2026

  • 42 Занаят, разбира, се

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Девин":

    знаят кой раздаваше курабийки на мегдана..

    06:31 05.07.2026

  • 43 Механик

    8 4 Отговор
    Бесни на собствената си безпомощност, укро-троловете и тази нощ не са спали. Цяла нощ са борили "узкоглазите пиzдю-монголяци" и са опитвали да пишат на развален български, па белким впечатлят някого.
    А истината е проста - българите никога няма да са срещу Русия. И това най-много дразни въпросните "скатаващи се от фронта" укри.

    Коментиран от #54, #56, #69, #73

    06:32 05.07.2026

  • 44 Бабушка

    3 3 Отговор
    Сладурчи, най ми харесва с тея буски като на gyпи, кат са усмихни му стават на топчици!

    06:33 05.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ФЕЙК НЮЗ

    2 2 Отговор
    Пак разтягане локумите

    06:35 05.07.2026

  • 47 Тази информация я има

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нали знаеш":

    на сайта на руското военно министерство.
    Всеки може да я прочете!

    Не е работа на руснаците да събират телата, да архивират гокументите им, да ги държат в хладилници та после да ги връщат, за да могат близките им да получат обезщетението и да си ги погребат.
    С отричане, Зеленски и бандерите му няма да се отърват и да ги пишат "изчезнали" - за да спестят и за златни джакузита

    06:43 05.07.2026

  • 48 Вишис

    3 5 Отговор
    Путьту реве за Донбас на бaщицата Тръмп, като дете за сладолед, но Тръмп сега го цери за бяс! Бяс обхваща целия Кремъл че легото не им се подрежда, а проблемите следват един след друг като разпадащо се домино! Сега Пундю му припомня за Аляска! Сметка без Зеленски!

    Коментиран от #55, #66

    06:43 05.07.2026

  • 49 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъ":

    Нали са превзели Константиновка? Нали контролират всичко, защо им е примирие?

    Много жалък опит за манипулация. Плитки са ви лъжите.

    Коментиран от #60

    06:45 05.07.2026

  • 50 Путин пак

    5 1 Отговор
    много скромен. Одеса на кого я оставаш, бе. Никакъв излаз на Черно море за укрите.

    06:47 05.07.2026

  • 51 Хазарския каганат русия

    3 4 Отговор
    Хазара Путин да учи украински,в Сибир вече сричат китайски

    06:48 05.07.2026

  • 52 Йосиф Весериьнович

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Така е , американците много ги обичат тия двойни игри! Разбутаха гнездото на осите " умните" еуропейци се вързаха и каубоите се дръпнаха, буквално и преносно! Даже и да няма пряк конфликт между Русия и Европа то втората със сигурност ще е разсипана икономически! А това е само от полза на САЩ! Руснаците също ще понесат тежки последици но при тях ще е по лесно защото прагът им на търпимост е в пъти по висок от Европейския! А сега им стана ясно на еуропата че американците няма да си мръднат пръста при евентуален конфликт! Тръмп чудесно знае каква конкуренция ще му е технологична Европа със евтини Руски суровини и със сигурност няма да го допусне!

    06:48 05.07.2026

  • 53 Мистик

    3 2 Отговор
    Духът на Суворов се понесе над Украйна.

    Коментиран от #63

    06:48 05.07.2026

  • 54 Аз пък примерно, не мога да кажа

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    че НИКОГА не съм бил или няма да бъда срещу Русия!
    Но в случая Русия е права!

    06:49 05.07.2026

  • 55 Виждащ

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Вишис":

    Съгласен.

    06:49 05.07.2026

  • 56 Пиздоглаз

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Българите се затривате от пpocтотия. Вие не сте народ. Родили сте се и живеете да лижете руския задник за копейки.

    Знаеш ли, как се нарича това: роби, а вие сте руски роби.

    Коментиран от #59, #67

    06:50 05.07.2026

  • 57 Механик

    2 3 Отговор
    Удри копейката с манивелата!Докато се изправи от главата му!

    06:51 05.07.2026

  • 58 Калоян

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възрожденец":

    Лягай си да спиш ,че вече се развиделява , но преди това изхвърли бутилката от бира , че мама пак ще ти се кара.

    06:53 05.07.2026

  • 59 Такива като този се удрят с бордюр

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Пиздоглаз":

    После му се разяснява.

    06:53 05.07.2026

  • 60 Ъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ха ха ха":

    "...защо им е примирие?"

    Това е иинетектуалното ниво на про-украинските тролове... Те дори не могат да направят разлика между "6-часово прекратяване на огъня" и "примирие" .... 🙉

    Коментиран от #65

    06:54 05.07.2026

  • 61 Жан Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Ей това твоето се нарича пропаганда. Лъжи, глупости, фантазии. Тъп ли си?

    Украйна може да е всякаква, но това което си написал е плод на дебилен мозък, повтарящ опорки.

    06:54 05.07.2026

  • 62 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "анонимен":

    Че не е превзет от руснаците.

    06:55 05.07.2026

  • 63 Нострадамус

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "Мистик":

    Духът на 1,4 милиона ватенки се рее в небесата.

    06:55 05.07.2026

  • 64 Слушайте

    4 4 Отговор
    Когато говори Путин , а той каза ке има буферна зона , която ке включва исконни руски земи , това значи Харковска , Дневнопетровска , Сумска , Николаевска и Одеска области . Бог с Русия !

    Коментиран от #68, #72, #75, #78

    06:56 05.07.2026

  • 65 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъ":

    Как ще събереш 13 хиляди трупа за 6 часа?

    Продължавай да се излагаш!

    06:56 05.07.2026

  • 66 Тръмп нищо не може да дава

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Вишис":

    а само се дуе и случая с Аляска го доказа. След като Коалицията на Мераклиите до отсвири и пак накараха Зеленски да се бие, просто остави Путин да им достави така желания- справедлив мир.

    Коментиран от #70, #71

    06:57 05.07.2026

  • 67 Последният мохикан

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Пиздоглаз":

    А вие,укрите , освен да носите танд жери на главите си и да се затривате , заради Борката Джонсаненко и да позлатявате вецето на Кло уна , какво друго можете?

    06:58 05.07.2026

  • 68 Темето

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Слушайте":

    Бог е с държава, коята обяви атеизмът за държавна политика?

    Ти атеист ли си?

    06:58 05.07.2026

  • 69 Ел Менчо

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Ау кой го казва това?!Един от тримата изпържени болкука висящи тук 24/7.

    06:59 05.07.2026

  • 70 Оръжие на Тръмп

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Тръмп нищо не може да дава":

    Бомби Путин

    06:59 05.07.2026

  • 71 Коалицията на Мераклиите

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Тръмп нищо не може да дава":

    Май иска да те шляка

    07:00 05.07.2026

  • 72 Бомбят Путин...

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Слушайте":

    Нон стоп.
    Да си говори квот си ще.

    07:01 05.07.2026

  • 73 Монтьора тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Как ще ти го намаам до картофите.

    07:01 05.07.2026

  • 74 Да де

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Да бе..":

    Там е Зелко и си прави селфита на централния площад:)
    Не ги ли видя?

    07:01 05.07.2026

  • 75 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Слушайте":

    Православният бог е казал: Не кради и не убивай.

    То кой Бог казваш е с Путин. Или Путин е бог?

    07:02 05.07.2026

  • 76 ИСТИНАТА

    2 4 Отговор
    Ни е ли смешно!

    ПЕТ ГОДИНИ РУСНАЦИТЕ СЕ БИЯТ ЗА ПОЛОВИН ДОНБАС С ПЕТ ПЪТИ ПО-МАЛКА ДЪРЖАВА.

    07:04 05.07.2026

  • 77 Изродите

    2 0 Отговор
    Пак няма да си събират телата , и ще влизат Камазите , доста окра леш . Вчера имаше размяна на тела 1000 окраински срещу 16 руски .

    Коментиран от #80

    07:05 05.07.2026

  • 78 Цуни Гуни

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Слушайте":

    Не бог а Аллах. Путин прави цуни гуни със Светия Коран.

    07:06 05.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Пълен смях

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Изродите":

    Тази опорка я бройкате вече две години. Даже ви мързи да промените цифрите.

    Целта ви е да компрометирате руските опорки.

    07:09 05.07.2026

  • 81 До истината

    2 2 Отговор
    Лъжеш бият се с 54 страни .Окраината ще остане с три области , с колкото е влязла в СССР 1922 г , всички ще си вземат подарените им земи .

    Коментиран от #88

    07:10 05.07.2026

  • 82 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    И Тръмп ли е собственикът че да даде разрешение? След месец всичко ще приключи, а след 6 месеца ще върви с пълна сила дележът на западната част между Унгария, Полша и Румъния.

    Коментиран от #85

    07:17 05.07.2026

  • 83 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "А медиите потвърждават":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #89

    07:18 05.07.2026

  • 84 Искаш ама нема

    1 1 Отговор
    Марш обратно в бункера.

    07:22 05.07.2026

  • 85 България руската провинция

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Ха ха ха":

    Мечтата на Путин да направи русофобските Полша, Унгария и Румъния по-силни.

    07:27 05.07.2026

  • 86 Анонимен

    0 0 Отговор
    Статията е ПЪЛНА ГЛУПОСТ! С изкуствен интелект ли е писана?

    "В телефонен разговор руският лидер очерта максималистичните си цели на фронта"

    Такова нещо никъде няма в оригиналните официални източници.

    07:28 05.07.2026

  • 87 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Подло джудже":

    Донбас руснаците ще го получат със сигурност. Остават 15% от Донецка област, а луганска на 100% е под техен контрол. Но освен Донбас ще получат и други области - Путин вече го каза. Конкретно тази статия е писана некадърно, с краката. Може и да е с някоя зле-тренирана невронна мрежа.

    07:30 05.07.2026

  • 88 ИСТИНАТА

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "До истината":

    Украйна е нападната от федерация от 250 племена и народа от Азия и Кавказ.

    Славянският украински народ се бие за оцеляване срещу азиатска орда от тюрки, монголи, кавказци, хазари и фино-угри.

    07:30 05.07.2026

  • 89 трол

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    "...до три дни съм на площад Майдан" всъщност това е тафтология. Думата е турска, побългарено е мегдан, произнасяме Г-то, което всъщност в турския е йомушак Г, който удължава гласната до него.

    07:31 05.07.2026