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Турция е заложник на руските С-400; Аржентина няма писти за F-16

Турция е заложник на руските С-400; Аржентина няма писти за F-16

19 Август, 2026 06:39, обновена 19 Август, 2026 06:50 1 892 16

  • япония-
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  • подводници-
  • аржентина-
  • изтребители-
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  • сащ-
  • русия

Токио планира ударно оръжие от ново поколение под водата

Турция е заложник на руските С-400; Аржентина няма писти за F-16 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамиката в глобалната сигурност претърпява радикални промени, задвижвани от забавени доставки, политическо вето и амбициозни технологични проекти.

Докато Аржентина се опитва да интегрира своите нови изтребители F-16, Турция търси спешни дипломатически ходове, за да се върне в програмата за F-35, а Япония официално навлиза в надпреварата за хиперзвуково превъзходство под морската повърхност.

Аржентинските F-16: Престиж без земна инфраструктура

Аржентина успя да придобие 24 употребявани изтребителя F-16 от Дания (които първоначално се разглеждаха като потенциален ресурс за Украйна) за сумата от 301,2 милиона долара. Според военни аналитици на украинското издание UNN и аржентинския вестник La Nacion, страната е изправена пред сериозен логистичен проблем.

Буенос Айрес призна, че не разполага с готова наземна инфраструктура за базирането и експлоатацията на самолетите. Първите шест машини, доставени в края на 2025 г., временно се намират в ремонтния център в Рио Куарто вместо в специализираната авиобаза в Тандил. Модернизацията на пистите, хангарите и складовете в Тандил е сериозно забавена поради бюджетен дефицит и се очаква да приключи чак в периода 2028–2029 г. Ситуацията се усложни допълнително от указ на президента Хавиер Милей, който класифицира износа на резервни части за поддръжка като държавна тайна, ограничавайки гражданския надзор, информира The Rio Times.

Турция и казусът с F-35: Заложници на руските С-400

Стремежът на Турция да се върне в международната програма за изтребителите от пето поколение F-35 остава блокиран от американския Конгрес заради притежаваните от Анкара руски зенитно-ракетни комплекси С-400. Въпреки че американският президент Доналд Тръмп изрази готовност да премахне санкциите по закона CAATSA, американското законодателство забранява трансфера на самолетите, докато руската система е на турска земя.

Вашингтон се опасява, че радарните системи на С-400 могат да събират и предават на Москва критични данни за стелт характеристиките на F-35. По данни на американската медия Semafor и Bloomberg, Анкара в момента води преговори с Русия за разрешение да препродаде комплексите на трета страна (като ОАЕ) или дори обмисля пълното им утилизиране, за да отключи сделката със САЩ. Към момента обаче преговорите са в задънена улица.

Япония сменя доктрината: Хиперзвукови ракети за подводници

В Азия се наблюдава историческо изоставяне на изцяло дефанзивната позиция на Япония. Токио стартира мащабен проект за разработване на хиперзвукови ракети с подводно базиране. Проектът ще се изпълнява в периода 2026–2029 г. с първоначален бюджет от 3,9 милиарда йени, съобщават южнокорейската агенция SBS и специализираното издание Militarnyi.

Инженерите на страната разработват вертикални пускови системи (VLS) за подводници, които да изстрелват плаващи с над Мах 5 ракети по непредсказуеми траектории. Основната цел на Токио е изграждането на способности за контраудар с цел сдържане на нарастващата военна мощ на Китай и ракетните изпитания на Северна Корея. Паралелно с това Япония и Австралия официално се споразумяха тестовете на тези далекобойни оръжия да се провеждат на австралийски полигони през следващото десетилетие, потвърждава Taipei Times.

Променящата се архитектура на сигурността показва, че притежаването на модерни оръжия изисква не само огромни финансови ресурси, но и пълно геополитическо съобразяване с глобалните съюзи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, паток

    15 4 Отговор
    Гренландия как е? За адаша питам, че нещо я забрави напоследък.

    Коментиран от #3

    07:02 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 аповете

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, паток":

    не забравяй

    Коментиран от #12

    07:06 19.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 се в кЕнефа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО НА ВСИЧКИ":

    едеш 🤡

    07:09 19.08.2026

  • 6 уникално т-п тpoл сoрocоиден

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Т Живков":

    За да се "изтрие комунизма", трабва да си го изтриеш от трите мозъчни клетки, т.е. да приемеш, че не комунизма, руснаците или ДС са виновни, че природата толкова ти е дала и си кръгла нула както преди 89та, така и след 89та.

    Коментиран от #7, #9

    07:11 19.08.2026

  • 7 гласен рублоиден трол

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "уникално т-п тpoл сoрocоиден":

    взе ли си порцията сутрешни белтъчини?

    07:16 19.08.2026

  • 8 Дааа

    13 1 Отговор
    И ние вярваме че е заради с400,с 300 имат България и Гърция за тях няма забрана,цялата работа идва от ционисткото и гръцко лоби в конгреса,целта е Турция да не ги превъзхожда във въздуха но колкото и да се мъчат турците не могат вече да спрат

    07:26 19.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И ние нямаме писти за Ф-16...!

    11 1 Отговор
    Ама нашето продажно правителство на Борисов,ги купи и то на баснословна цена...!

    Коментиран от #14

    07:39 19.08.2026

  • 11 БРАВО НА ВСИЧКИ

    10 1 Отговор
    Браво на иранците, те "свалят профила" на Кен Еф35 по-добре и от С-400.
    Браво на аржентиците, за две тодини ще приключат с покупката на 24бр Кен Еф16 и ще ги въведат в експлоатация. Докато при нас за 16 бр ще отнеме 12г. Гарантирано от ГРОБ и ПроститеПарчета!
    Браво и на автора за фантазията "които да изстрелват плаващи с над Мах 5 ракети по непредсказуеми траектории."

    07:40 19.08.2026

  • 12 ПРАВ СИ...!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "аповете":

    Тръмп трябва да си пие аповете против забравяне мераците си за Гренландия...!

    07:41 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 не само тиквата

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "И ние нямаме писти за Ф-16...!":

    Договора на ПП-ДБ е същия. И двата ни договора са за над 1.3 милиарда долара, по 163 милиона долара на самолет. Докато Полша купува 32бр ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона на самолет. ПП критикуваха боко, че се бил откупувал с тези скъпи самолети, но те правят същото и се опитаха да се оправдаят отново с допълнителното оборудване. Допълнителното оборудване на втория договор е за 3 милиона долара. Има го в Армимедия.бг Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?

    07:45 19.08.2026

  • 15 БеГемот

    4 1 Отговор
    Плаващи хиперзвукови ракети ....5 мах....7000 км час ...плават....ай ......
    ...

    08:12 19.08.2026

  • 16 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Някой ги купил, ама ги няма никакви ! Що за търговци ?? Я дойдат някога, я – не ......Майтап.... ама много на голо !!

    08:36 19.08.2026