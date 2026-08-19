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Техеран отрече: Тези ракети не са ирански
  Тема: Иранската криза

Техеран отрече: Тези ракети не са ирански

19 Август, 2026 07:14 2 806 20

  • иран-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, подписано през юни, заяви по-рано във вторник водещият ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф

Техеран отрече: Тези ракети не са ирански - 1
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Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли изявлението на Обединените арабски емирства (ОАЕ), в което се казва, че Иран стои зад ракетите, изстреляни срещу страната от Персийския залив ден по-рано.

Той заяви, че "обвиненията" са "безпочвени" в изявление, публикувано в Telegram.

ОАЕ обвиниха Иран в изстрелването на две балистични ракети по морския трафик на нейна територия и впоследствие прекратиха всякаква търговия със страната до второ нареждане.

Едната ракета падна в териториални води, а другата - извън тях.

В изявлението се подчерта готовността на ОАЕ да се справят с всякакви заплахи.

По-рано във вторник Министерството на вътрешните работи увери, че ситуацията е безопасна след предупреждението за ракетна заплаха.

Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, подписано през юни, заяви по-рано във вторник водещият ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф.

Сред условията, поставени от Техеран, са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, премахване на санкциите срещу износа на ирански петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на заплахите и американските военни операции на всички фронтове, заяви Галибаф пред парламента.

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски маршрути в света. Преди началото на войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран беше постигнат на 17 юни, но започна да се разпада почти веднага заради разногласията около контрола върху протока.

По думите му преговорите са в застой, а Техеран трябва да се предаде

Дипломатическите усилия за постигане на трайно прекратяване на конфликта обаче остават в застой. В понеделник високопоставен ирански представител заяви пред "Ройтерс", че заради липсата на напредък Техеран възнамерява да премине към "напълно настъпателна" позиция.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 2 Отговор
    Сякаш някой ламти за крадените му пари!

    07:17 19.08.2026

  • 2 НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ

    27 3 Отговор
    Израел и САЩ защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #5, #14

    07:19 19.08.2026

  • 3 хе хе

    4 12 Отговор
    След падането на Саддам Хюсеин в Ирак, съседен Иран си извадил поуките от краха на едномилионната иракска армия и е направил значителни промени в организацията на своята армия. Като резултата на това, ръководните военни на ниски длъжности по места имат почти неограничена власт да вземат решения и поради тази причина, никой не знае какво става в тази държава.

    07:19 19.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    14 8 Отговор
    Ракетите са еврейски ,няма кой друг да има интерес от прекратяване на конфликта ,исрахел отепенще отечеми укрия ,управляемия от глупави кокошки ирсули магарета и макарони ЕС ще плаща ,обора не ме интересува ,говедата да си седят там

    Коментиран от #6

    07:24 19.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":

    Да създават велик исрахел крадат петрол персите да им робуват,и да се р дават на Макдоналдс и кока кола

    07:26 19.08.2026

  • 6 Иран ще го тричат

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    21 Септември 2023
    Иранският президент Ебрахим Раиси предупреди в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание в Ню Йорк, че всяко нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия ще бъде предателство към палестинската кауза, предаде Франс прес.

    "Смятаме, че отношенията между страните от региона и ционисткия режим биха били удар с нож в гърба на палестинския народ и палестинската съпротива", заяви Раиси.

    Запитан за сближаването между Израел и Саудитска Арабия, иранският президент първоначално похвали задълбочаващите се отношения на Иран със Саудитска Арабия. Двата исторически противника и съперника в Персийския залив - сунитската саудитска монархия и шиитската иранска Ислямска република - започнаха изненадващо нормализиране на отношенията си миналата пролет под егидата на Китай.

    07:26 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    13 6 Отговор
    Вероятно ракетите са израелски! Защо?!
    Защото Иран не лъже, когато удари арабите, а прави изявление, че ударите са в отговор на агресията на САЩ!!! Значи - евреите играят мръсни игрички отново!!!

    Коментиран от #9, #17

    07:27 19.08.2026

  • 9 Иран са терористи

    3 15 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Никога не говорят истината.

    Коментиран от #12

    07:29 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Даааа

    4 15 Отговор
    Време е рижавия да даде пълен картбланш на Биби и той да ги приключва за няколко седмици, защото знае и може да го направи.....тия игрички на иди ми-дойди ми трябва да свършат.....

    07:31 19.08.2026

  • 12 Аоо!

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Иран са терористи":

    Че те, евреите, говедарите и кръвосмесителите, истина връз истина трупат...!!!

    07:36 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "НЯКОЙ ДА МИ ПРИПОМНИ":

    Защото Иран напада Израел от 1982 г. Тогава е първия самоубийствен атентат на Хизбула, в който е взривен щаб на израелската армия и умират 76 войници. Иран постоянно напада Израел чрез Хизбула, Хамас, Хутите, ПИД и Шиитските милиции в Сирия и Ирак. Всички тези огранизации са въоръжени, финансирани и обучени от Иран. Израел търпя тези атаки в продължение на 42 години и през 2024 г. за пръв път удари Иран. Грешката на Израел е, че търпя прекалено дълго за да не ескалира конфликта. Трябваше да удари фанатичния ислямски ирански режим още през 80-те и да го приключи. Израел беше милостив и позволи режимът на злото да се превърне в чудовище. Войната беше неизбежна. Ако Израел беше нападнал Иран в края на 80-те например всичко щеше да приключи за нула време. Тогава Русия беше в разруха, а Китай гладуваше. Без тяхна помощ иранският ислямски режим щеше да рухне за дни. Израел помагаше на Иран във войната им с Ирак защото тогава Ирак беше по-голяма заплаха за Израел. Но войната свърши 1988 г. Точно тогава Израел трябваше да приключи с ислямистите в Иран. Хем Иран беше отслабен от войната, хем СССР беше в колапс, хем Китай беше супер беден. Сега е трудно, но Израел ще си свърши работата. Евреите са доказвали хиляди пъти, че за тях няма невъзможни неща.

    Коментиран от #18

    07:43 19.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    3 2 Отговор
    Закривай това гнездо на терористи...

    08:04 19.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Иран удря само еврйски компании и американски бази които са в близкия изток ,ясно казаха ние не сме ви врагове ,ама арабелите са заслепени от ротшилдовите долари и лъскави играчки ,досущ като оФцете в Европа с промити мозъци

    08:19 19.08.2026

  • 18 мушмул

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    "Защото Иран напада Израел от 1982 г.", ами защото пък преди това..." Откакто Израел започна окупацията на Газа и Западния бряг, включително Източен Йерусалим, през юни 1967 г., безмилостната политика на Израел на конфискуване на земя, незаконно заселване и отнемане на собственост...". Поставяш следствието преди първопричината!

    08:32 19.08.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    ПОДЛО ПЛЕМЕ 🗣 ...
    ИНТЕРЕСНО НА АРАПИТЕ
    КОГА ЩЕ ИМ ПИСНЕ ОТ ТЕЗ...

    08:35 19.08.2026

  • 20 докогато изпълнят

    0 0 Отговор
    ...докато Сщ НЕ изпълнят условията... - Правилно е да се каже: докогато Сщ изпълнят условията

    08:36 19.08.2026

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