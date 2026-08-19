Техеран отрече: Тези ракети не са ирански

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи отхвърли изявлението на Обединените арабски емирства (ОАЕ), в което се казва, че Иран стои зад ракетите, изстреляни срещу страната от Персийския залив ден по-рано.

Той заяви, че "обвиненията" са "безпочвени" в изявление, публикувано в Telegram.

ОАЕ обвиниха Иран в изстрелването на две балистични ракети по морския трафик на нейна територия и впоследствие прекратиха всякаква търговия със страната до второ нареждане.

Едната ракета падна в териториални води, а другата - извън тях.

В изявлението се подчерта готовността на ОАЕ да се справят с всякакви заплахи.

По-рано във вторник Министерството на вътрешните работи увери, че ситуацията е безопасна след предупреждението за ракетна заплаха.

Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, подписано през юни, заяви по-рано във вторник водещият ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф.

Сред условията, поставени от Техеран, са прекратяване на американската блокада на иранските пристанища, премахване на санкциите срещу износа на ирански петрол, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на заплахите и американските военни операции на всички фронтове, заяви Галибаф пред парламента.

Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски маршрути в света. Преди началото на войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран беше постигнат на 17 юни, но започна да се разпада почти веднага заради разногласията около контрола върху протока.

По думите му преговорите са в застой, а Техеран трябва да се предаде

Дипломатическите усилия за постигане на трайно прекратяване на конфликта обаче остават в застой. В понеделник високопоставен ирански представител заяви пред "Ройтерс", че заради липсата на напредък Техеран възнамерява да премине към "напълно настъпателна" позиция.