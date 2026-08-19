Дрон удари полицейски участък в Турция; Смърт в японска АЕЦ

Поредица от сериозни международни инциденти белязаха последните часове по света, предизвиквайки мащабни разследвания на правоохранителните органи и аварийните служби. Към 6:00 часа българско време на 19 август се съобщава за експлозия на безпилотен летателен апарат в двор на турската полиция, тежка конструктивна авария с жертви по време на тържество в Китай и трудов инцидент с фатален край в японска атомна електроцентрала.

Взрив на БПЛА в двора на полицията в Турция

Неидентифициран дрон падна и се взриви във вътрешния двор на районно управление на полицията в турската провинция Трабзон. Инцидентът е станал в Арсин, съобщиха от пресслужбата на администрацията на губернатора на региона в социалната мрежа X.

При експлозията в близост до стената на първия етаж няма ранени или загинали служители, но са нанесени сериозни материални щети на три служебни автомобила. На мястото веднага са пристигнали експерти от силите за сигурност, които разследват произхода на дрона и причините за падането му. Към момента турските власти се въздържат от официални изявления дали става въпрос за умишлена атака или за техническа авария, пишат İhlas Haber Ajansı (IHA) и Yeni Şafak.

Срутване на стена по време на банкет в Китай взе пет жертви

Тежка трагедия се разигра в Югозападен Китай, където петима души загинаха, а други 17 претърпяха сериозни наранявания в резултат на внезапно срутване на стена. Инцидентът е възникнал в провинция Съчуан, в двора на частна къща в уезда Чаннин, предава държавната информационна агенция Xinhua.

Местните жители са провеждали празничен банкет на открито по повод приемането на децата им в учебни заведения. Предварителното разследване на ведомството по управление на извънредните ситуации показва, че основната причина за срутването е голямо количество дъждовна вода, натрупала се върху временен навес, прикрепен директно към компрометираната стена. Пострадалите са хоспитализирани, като на място продължават огледите.

Трудова злополука с фатален край в японска АЕЦ

Атомната енергетика в Япония бе застигната от нов инцидент, след като работник загина по време на изпълнение на служебните си задължения на територията на атомната електроцентрала „Фукушима-1“.

По първоначални данни от компанията-оператор, инцидентът е станал по време на ремонтни дейности и ликвидация на последствия на обекта, информира Kyodo.

Мъжът е изпаднал в безсъзнание и е бил незабавно транспортиран до най-близката болница, където лекарите само са констатирали смъртта му в резултат на тежки травми. Въпреки че инцидентът доведе до временно спиране на техническите процеси в засегнатия сектор до изясняване на обстоятелствата от полицията.

Инцидентът е свързан с процесите по ликвидиране на последствията и извеждане от експлоатация на авариралата централа. Работникът (служител на компания подизпълнител) е извършвал дейности в т.нар. „жълта зона“ (изискваща защитно облекло) по разчистване на отломки и обработка на замърсена вода, когато е изпаднал в безсъзнание.

Компанията-оператор TEPCO (Tokyo Electric Power Company) изрично уточнява, че става въпрос за внезапно влошаване на здравословното състояние/физическа травма по време на работа, като не е регистрирано радиоактивно заразяване или изтичане на радиация в околната среда вследствие на инцидента