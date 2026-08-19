Десетки свалени дронове след мащабна атака на ВСУ в Русия

Мащабна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) е регистрирана в ранните часове на 19 август на територията на Руската федерация. Към 06:30 часа официални представители съобщават за десетки свалени дронове. Нападенията доведоха до налагането на извънредни ограничения в работата на няколко ключови летища в страната.
ПВО в действие: Свалени дронове край Москва и Севастопол
Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви в официалния си канал в платформата „Макс“, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са спрели пореден опит за нападение срещу Москва. В първоначалните доклади се съобщаваше за успешното унищожаване на четири беспилотника, летящи към мегаполиса, като по-късно общият брой на неутрализираните апарати в региона нарасна до над 11 и 20 единици в рамките на нощта. По думите на Собянин, на местата, където са паднали отломките, вече работят аварийни екипи и специалисти от спешните служби.
Паралелно с това, изключително интензивна атака е регистрирана и на Кримския полуостров. Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев съобщи за унищожаването на 13 дрона над Севастопол. Според изявлението на Развожаев в „Макс“, руските военни, сили за ПВО и мобилни огневи групи са отбили общо две вълни на нападение от страна на ВСУ. При инцидента в Севастопол няма пострадали граждани, но са регистрирани две локални запалвания на тревни площи в Балаклавския район вследствие на падащите отломки.
Колапс във въздушния трафик: Ограничения на летищата
Заради засилената опасност от въздушни удари руските авиационни власти въведоха строги мерки за безопасност. Към този час са в сила следните ограничения:
- Летище Екатеринбург (Колцово): Въведени са временни ограничения за приемане и излитане на самолети, като част от полетите се пренасочват към резервни летища.
- Летище Краснодар (Пашковски): Наложени са допълнителни ограничения на въздушното пространство в региона, което променя графиците и маршрутите на преминаващите полети.
- Летище Череповец: Авиационните власти потвърждават въвеждането на специален режим на работа и затваряне на въздушния коридор около града от съображения за сигурност.
Всички оперативни служби в засегнатите 19 региона на Русия продължават да работят в режим на повишена готовност. На гражданите е напомнено при откриване на фрагменти от БПЛА незабавно да подават сигнали на телефон 112 и в никакъв случай да не доближават обектите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Наркоманскиий
До коментар #1 от "Вселенски":Киевските куратори са възмутени: Толкова много дронове в Москва и всичко това за нищо!
Киевските куратори в Европа започнаха да повдигат въпроси относно ниската ефективност на украинските удари с дронове в Москва и Московска област.
Обществената реакция се появи след нощна атака от над 600 дрона без никакви съществени резултати. Френският OSINT изследовател Клемент Молин пише с раздразнение, че по-голямата част от дроновете близо до Москва неизменно биват свалени.
„И за пореден път стотици дронове са били пропилени срещу силно защитен регион (поне 200 системи за противовъздушна отбрана и стотици допълнителни екипи, въоръжени с оръдия), без никакъв резултат. Около 10-20% от руските дронове не са свалени по време на удари по Украйна. Когато Киев нанася удари по Русия, говорим за максимум 2-5% от дроновете, достигащи целите си“, пише Молин.
Коментиран от #15
06:47 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ба бааааа
До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":Всу разоражи ес и нато и умрела британия
06:54 19.08.2026
13 ЗеленЧук
До коментар #1 от "Вселенски":След днешната атака украинският журналист Юрий Николов отбеляза с разочарование, че „някак си има малко видеоклипове за толкова голям брой дронове“. Той изчислява, че в зависимост от вида на използваните дронове, ударът е струвал 2-3 милиарда гривни.
„Това е почти месечна храна за украинските въоръжени сили. Или за болнична сграда“, оплаква се Николов.
06:55 19.08.2026
14 Ба бааааа
До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":Ко се пънеш ве зелю му се клатят краката ще му конфискуват златния нужник
06:56 19.08.2026
15 Фашисткии
До коментар #7 от "Наркоманскиий":Не признаваме нищо,даже и просия да загуби не признаваме !
06:56 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пакитата
До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":Отпраха прашките на великите британски пидофили
06:58 19.08.2026
18 Много си проззз наркоз, хахаха
До коментар #1 от "Вселенски":Украинските автори твърдят още:
„Ако, за грубо изчисление, приемем, че FP-1 е отговорен за половината от изстрелванията, Bobr за 30%, а по-скъпият Lyutyi за останалите 20%, тогава средната цена на един дрон би била около 100 000 долара. Следователно 9800-те дрона, за които руското Министерство на отбраната обяви, че са свалени през юли, биха могли да струват приблизително 980 милиона долара. Според тези изчисления месечната цена на подобни атаки е, плюс-минус, един милиард долара. А преобразувано в годишни разходи, това е 12 милиарда долара, или повече от 12% от целия отбранителен бюджет на Украйна. И това е само приблизителната цена на самите дронове, без да се вземат предвид разходите за разузнаване, подготовка на операциите и наземна инфраструктура“
06:58 19.08.2026
19 Урко фашистка пропаганда от сутринта
06:59 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 милет к@неф
07:04 19.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мишел
До коментар #2 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":Няма несвалени дронове.
От началото на специалната операция са неутрализирани над 6000 дрона , насочени към Москва. Няма досега нито един удар в кръга , очертан от МКАД.
Коментиран от #32
07:09 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тити
07:13 19.08.2026
29 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:15 19.08.2026
30 Накратко
Коментиран от #34
07:24 19.08.2026
31 гост
07:32 19.08.2026
32 гост
До коментар #26 от "Мишел":Въпрос на време,в един момент при масово нападение с дронове,руската ПВО,ще прегрее...
07:34 19.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Оня
До коментар #30 от "Накратко":И като го каза тоя виц къде точно трябваше да се смеем?
08:06 19.08.2026
35 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
08:39 19.08.2026