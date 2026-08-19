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Десетки свалени дронове след мащабна атака на ВСУ в Русия
  Тема: Украйна

Десетки свалени дронове след мащабна атака на ВСУ в Русия

19 Август, 2026 06:31, обновена 19 Август, 2026 06:35 1 553 35

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Масирана атака с безпилотни самолети парализира въздушния трафик и активира ПВО в няколко руски региона

Десетки свалени дронове след мащабна атака на ВСУ в Русия - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) е регистрирана в ранните часове на 19 август на територията на Руската федерация. Към 06:30 часа официални представители съобщават за десетки свалени дронове. Нападенията доведоха до налагането на извънредни ограничения в работата на няколко ключови летища в страната.

ПВО в действие: Свалени дронове край Москва и Севастопол

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Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви в официалния си канал в платформата „Макс“, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са спрели пореден опит за нападение срещу Москва. В първоначалните доклади се съобщаваше за успешното унищожаване на четири беспилотника, летящи към мегаполиса, като по-късно общият брой на неутрализираните апарати в региона нарасна до над 11 и 20 единици в рамките на нощта. По думите на Собянин, на местата, където са паднали отломките, вече работят аварийни екипи и специалисти от спешните служби.

Паралелно с това, изключително интензивна атака е регистрирана и на Кримския полуостров. Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев съобщи за унищожаването на 13 дрона над Севастопол. Според изявлението на Развожаев в „Макс“, руските военни, сили за ПВО и мобилни огневи групи са отбили общо две вълни на нападение от страна на ВСУ. При инцидента в Севастопол няма пострадали граждани, но са регистрирани две локални запалвания на тревни площи в Балаклавския район вследствие на падащите отломки.

Колапс във въздушния трафик: Ограничения на летищата

Заради засилената опасност от въздушни удари руските авиационни власти въведоха строги мерки за безопасност. Към този час са в сила следните ограничения:

  • Летище Екатеринбург (Колцово): Въведени са временни ограничения за приемане и излитане на самолети, като част от полетите се пренасочват към резервни летища.
  • Летище Краснодар (Пашковски): Наложени са допълнителни ограничения на въздушното пространство в региона, което променя графиците и маршрутите на преминаващите полети.
  • Летище Череповец: Авиационните власти потвърждават въвеждането на специален режим на работа и затваряне на въздушния коридор около града от съображения за сигурност.

Всички оперативни служби в засегнатите 19 региона на Русия продължават да работят в режим на повишена готовност. На гражданите е напомнено при откриване на фрагменти от БПЛА незабавно да подават сигнали на телефон 112 и в никакъв случай да не доближават обектите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наркоманскиий

    13 26 Отговор

    До коментар #1 от "Вселенски":

    Киевските куратори са възмутени: Толкова много дронове в Москва и всичко това за нищо!

    Киевските куратори в Европа започнаха да повдигат въпроси относно ниската ефективност на украинските удари с дронове в Москва и Московска област.

    Обществената реакция се появи след нощна атака от над 600 дрона без никакви съществени резултати. Френският OSINT изследовател Клемент Молин пише с раздразнение, че по-голямата част от дроновете близо до Москва неизменно биват свалени.
    „И за пореден път стотици дронове са били пропилени срещу силно защитен регион (поне 200 системи за противовъздушна отбрана и стотици допълнителни екипи, въоръжени с оръдия), без никакъв резултат. Около 10-20% от руските дронове не са свалени по време на удари по Украйна. Когато Киев нанася удари по Русия, говорим за максимум 2-5% от дроновете, достигащи целите си“, пише Молин.

    Коментиран от #15

    06:47 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ба бааааа

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    Всу разоражи ес и нато и умрела британия

    06:54 19.08.2026

  • 13 ЗеленЧук

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вселенски":

    След днешната атака украинският журналист Юрий Николов отбеляза с разочарование, че „някак си има малко видеоклипове за толкова голям брой дронове“. Той изчислява, че в зависимост от вида на използваните дронове, ударът е струвал 2-3 милиарда гривни.
    „Това е почти месечна храна за украинските въоръжени сили. Или за болнична сграда“, оплаква се Николов.

    06:55 19.08.2026

  • 14 Ба бааааа

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    Ко се пънеш ве зелю му се клатят краката ще му конфискуват златния нужник

    06:56 19.08.2026

  • 15 Фашисткии

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Наркоманскиий":

    Не признаваме нищо,даже и просия да загуби не признаваме !

    06:56 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пакитата

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    Отпраха прашките на великите британски пидофили

    06:58 19.08.2026

  • 18 Много си проззз наркоз, хахаха

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вселенски":

    Украинските автори твърдят още:
    „Ако, за грубо изчисление, приемем, че FP-1 е отговорен за половината от изстрелванията, Bobr за 30%, а по-скъпият Lyutyi за останалите 20%, тогава средната цена на един дрон би била около 100 000 долара. Следователно 9800-те дрона, за които руското Министерство на отбраната обяви, че са свалени през юли, биха могли да струват приблизително 980 милиона долара. Според тези изчисления месечната цена на подобни атаки е, плюс-минус, един милиард долара. А преобразувано в годишни разходи, това е 12 милиарда долара, или повече от 12% от целия отбранителен бюджет на Украйна. И това е само приблизителната цена на самите дронове, без да се вземат предвид разходите за разузнаване, подготовка на операциите и наземна инфраструктура“

    06:58 19.08.2026

  • 19 Урко фашистка пропаганда от сутринта

    14 7 Отговор
    Лъжите ви се изливат по цял ден и сте жалко смешни

    06:59 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 24 милет к@неф

    3 2 Отговор
    оххх не мога се спра да пълня памперса

    07:04 19.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ":

    Няма несвалени дронове.
    От началото на специалната операция са неутрализирани над 6000 дрона , насочени към Москва. Няма досега нито един удар в кръга , очертан от МКАД.

    Коментиран от #32

    07:09 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тити

    14 5 Отговор
    Кочината гори какви хубави новини.

    07:13 19.08.2026

  • 29 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    7 13 Отговор
    Добре ли спахте у метрото в ню кииф?

    07:15 19.08.2026

  • 30 Накратко

    14 6 Отговор
    Както сега горят складовете на Wildberries ,танкерите и рафинериите...така ще горят и електрическите подстанции около Москва и Санкт Петербург през зимата. Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер да си правят сметката как руснаците ще преживеят студовете без ток , без метро и бензин !

    Коментиран от #34

    07:24 19.08.2026

  • 31 гост

    3 1 Отговор
    Милене.,,беЗпилотник...Шаш и паника у противника...увеличете като минимум, 1000 бройки.

    07:32 19.08.2026

  • 32 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Въпрос на време,в един момент при масово нападение с дронове,руската ПВО,ще прегрее...

    07:34 19.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Оня

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Накратко":

    И като го каза тоя виц къде точно трябваше да се смеем?

    08:06 19.08.2026

  • 35 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    0 0 Отговор
    Не ми се мисли кога Украйна пусне балистиката.

    08:39 19.08.2026

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