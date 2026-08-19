Десетки свалени дронове след мащабна атака на ВСУ в Русия

Мащабна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА) е регистрирана в ранните часове на 19 август на територията на Руската федерация. Към 06:30 часа официални представители съобщават за десетки свалени дронове. Нападенията доведоха до налагането на извънредни ограничения в работата на няколко ключови летища в страната.

ПВО в действие: Свалени дронове край Москва и Севастопол

Още новини от Украйна

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви в официалния си канал в платформата „Макс“, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) са спрели пореден опит за нападение срещу Москва. В първоначалните доклади се съобщаваше за успешното унищожаване на четири беспилотника, летящи към мегаполиса, като по-късно общият брой на неутрализираните апарати в региона нарасна до над 11 и 20 единици в рамките на нощта. По думите на Собянин, на местата, където са паднали отломките, вече работят аварийни екипи и специалисти от спешните служби.

Паралелно с това, изключително интензивна атака е регистрирана и на Кримския полуостров. Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев съобщи за унищожаването на 13 дрона над Севастопол. Според изявлението на Развожаев в „Макс“, руските военни, сили за ПВО и мобилни огневи групи са отбили общо две вълни на нападение от страна на ВСУ. При инцидента в Севастопол няма пострадали граждани, но са регистрирани две локални запалвания на тревни площи в Балаклавския район вследствие на падащите отломки.

Колапс във въздушния трафик: Ограничения на летищата

Заради засилената опасност от въздушни удари руските авиационни власти въведоха строги мерки за безопасност. Към този час са в сила следните ограничения:

Летище Екатеринбург (Колцово): Въведени са временни ограничения за приемане и излитане на самолети, като част от полетите се пренасочват към резервни летища.

Въведени са временни ограничения за приемане и излитане на самолети, като част от полетите се пренасочват към резервни летища. Летище Краснодар (Пашковски): Наложени са допълнителни ограничения на въздушното пространство в региона, което променя графиците и маршрутите на преминаващите полети.

Наложени са допълнителни ограничения на въздушното пространство в региона, което променя графиците и маршрутите на преминаващите полети. Летище Череповец: Авиационните власти потвърждават въвеждането на специален режим на работа и затваряне на въздушния коридор около града от съображения за сигурност.

Всички оперативни служби в засегнатите 19 региона на Русия продължават да работят в режим на повишена готовност. На гражданите е напомнено при откриване на фрагменти от БПЛА незабавно да подават сигнали на телефон 112 и в никакъв случай да не доближават обектите.