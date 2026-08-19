Трамп отложи с три дни 50-процентовите мита за Канада

Американският президент Доналд Тръмп обяви тридневно отлагане на налагането на тежки 50-процентови мита върху широк спектър от канадски стоки. Решението бе взето броени часове преди крайния срок в полунощ, след като Вашингтон и Отава успяха да договорят рамка за търговско споразумение.

Новината за временното примирие бе съобщена лично от Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social късно вечерта във вторник. По думите на американския държавен глава, навлизането на митата в сила се отсрочва с три дни с цел финализиране на официалната документация по сделката. Той също така загатна, че в рамките на преговорите може да бъде съживен спорният проект за петролопровод Keystone XL, който по-рано бе прекратен от администрацията на Джо Байдън.

Какво включваше заплахата за 50% мита?

Наказателните мерки, подписани от Тръмп през юли под формата на три президентски прокламации, трябваше да засегнат канадски износ за САЩ на стойност близо 20–28 милиарда долара. Под ударите на новите налози попадаха ключови сектори като:

Автомобилостроене и авточасти

Млечни продукти (особено американско сирене и кашкавал)

Алкохолни напитки (вино и високоградусов алкохол)

Дървесина, цимент и дори спортни стоки като хокейни стикове

Вашингтон аргументира действията си по силата на Член 338 от Закона за митата, обвинявайки Канада в дискриминационна политика спрямо американския бизнес и налагане на вътрешни забрани за продажба на американски алкохол в канадските провинции.

Интензивни преговори в последния момент

До крайното решение се стигна след серия от извънредни и изключително деликатни телефонни разговори в рамките на последните 48 часа между Доналд Тръмп и канадския премиер Марк Карни. В същото време канадският министър на международната търговия Доминик Леблан проведе тежки финални срещи във Вашингтон с търговския представител на САЩ Джеймисън Грир и министъра на търговията Хауърд Лътник за изглаждане на различията.

Основните спорни точки в преговорите остават свързани с искането на САЩ за преференциален достъп до канадските находища на критични минерали (литий, никел, кобалт), засилване на сътрудничеството в отбраната и отваряне на защитения млечен пазар в Канада за американските фермери. Канадският бизнес и синдикатите изразиха сериозни притеснения, че евентуална тарифна война би довела до масови съкращения и фалити, тъй като над 72% от общия износ на страната е насочен именно към американския пазар.

Въпреки тридневната отсрочка, икономическите експерти предупреждават, че напрежението остава високо. Преговорите се провеждат в критичен момент на фона на предстоящия по-късно тази година задължителен преглед и предоговаряне на по-широкото Споразумение между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).